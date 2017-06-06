Пекло с ветерком

В ближайшие дни в Новосибирске будет жарко и без осадков, однако с середины недели погода резко изменится и возможен ураган, рассказали синоптики. О приближении экстремальных природных явлений специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра узнают с помощью локатора в Барабинске и нового оборудования в Толмачёво. Какая погода ждёт новосибирцев в ближайший месяц и будут ли тёплыми июль и август, грозит ли Новосибирску повторение московского урагана, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Июнь в Новосибирске ожидается теплее нормы на 2–2,5 градуса, рассказал журналистам 5 июня начальник управления Западно-Сибирского Гидрометцентра Валерий Григорьев. Средняя температура в этот период составит +19…+21 градус. Сегодня, 6 июня, в Новосибирске будет по-настоящему жарко. Однако уже к 7-8 июня в городе похолодает до +22…+24 градусов, кроме того, пройдут кратковременные дожди. Грозовой ливень, по прогнозу синоптика, скорее всего, возможен в ночь на 8 июня.





Тем не менее, несмотря на прогноз, 7-8 июня в Новосибирске должен официально открыться первый пляж — «У моря Обского» в Советском районе.







В начале второй декады июня погода снова порадует летним теплом.





Днём температура будет достаточно комфортной: +22…+27, по югу области — до +30…+32 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +12…+15, при этом не исключено и падение температуры до +7…+10 градусов.







В третьей декаде месяца ночи будут ещё прохладными — около +10…+15 градусов, временами от +7 до +10. Днём погода останется ещё достаточно теплой: +22…+27 градусов, по югу до +32.







В каждой декаде месяца, уточнил начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра, можно ждать осадки в виде грозовых дождей. По предварительным прогнозам, ливни пройдут в начале второй декады, т.е. к выходным. Также дожди ожидаются после 20 июня и до конца месяца.





«В июле средняя температура — в пределах 21–23 градусов, тоже на 1–2 градуса выше нормы, — дал прогноз на самый жаркий летний месяц Валерий Григорьев. — В отдельные дни дневная температура также будет около 30 градусов, ночная — в пределах 10–12 градусов».





При этом дождей во втором летнем месяце может быть ещё больше, чем в июне. «Если в июне 36–59 [мм], то там где-то 40–65 мм», — уточнил специалист.







В августе по традиции сибирского лета станет прохладнее, но экстремально низких температур пока не прогнозируется. Средняя температура месяца составит +17…+20, ночью +10…+12 градусов. Однако зной ещё будет радовать любителей жаркого лета — в отдельные дни синоптики ожидают температуру около +30.





Более детальный прогноз, отметил Григорьев, синоптики дают ближе к датам. «Осадки можно спрогнозировать до 7 суток, температуру за 10 дней, а интенсивность осадков — не более чем за трое суток», — объяснил специалист.







Отвечая на вопрос о возможности повторения разбушевавшейся стихии в Москве и Екатеринбурге, Валерий Григорьев такой вероятности не исключил. «Исключать это нельзя, холодный фронт, который проходил Екатеринбург, скорость смещения его в пределах 45–50 км/ч.





Контраст температур на этом фоне большой — до 10 градусов. Предположительно, мимо нас будет проходить в ночь с 7 на 8 июня. Опять же, всё будет зависеть от времени суток. Как правило, холодные фронты обостряются во второй половине дня, с 14 до 17 часов. В это время большой контраст температуры. И на таких фронтах бывает шквал или смерч», — предупредил о возможном повторении сценария погоды в Москве и Екатеринбурге начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра.





По его словам, в Новосибирской области такое погодное явление, скорее, выразится в порывах ветра до 23–27 м/с. Также не исключены грозы и град.







Напомним, почти месяц назад новосибирцы тоже почувствовали разгул стихии. 8 мая в городе и области порывы ветра достигали 23–28 м/с. В городе ломались деревья, со зданий срывались крыши, падали дорожные знаки, улетали остановки, а небо становилось серо-коричневым из-за пылевых бурь.







При этом ветер в сухую погоду особенно опасен, так как велика вероятность возникновения пожаров, — предупреждение об опасности на минувших выходных выпустило Главное управление МЧС по Новосибирской области. «Вплоть до 8 июня чрезвычайно высокая пожароопасность и самый высокий, 5-й класс горимости ожидается в Карасукском районе, на остальной территории Новосибирской области Гидрометцентр также дает тревожный прогноз: 4-й класс горимости», — сообщается на сайте ведомства.







Обнаружить приближение опасных погодных явлений, таких как смерч, ураган, новосибирским синоптикам позволяет доплеровский локатор, который уже 4-й год работает в Барабинске.





«Он позволяет определить опасные явления в радиусе 200–250 км», — пояснил Валерий Григорьев. Кроме того, ещё один локатор появится к западу от Новосибирска под Толмачёво — 2 системы будут охватывать широкую территорию и позволят наблюдать за измерением параметров каждые 10 минут. В том числе с их помощью можно обнаружить смерчи, шквалы, грозы, град, осадки и определить их характер интенсивности.







Поручение о мерах безопасности при сложных погодных условиях на прошлой неделе дал мэр Анатолий Локоть, когда ему докладывали о программе празднования Дня города. «Есть предупреждения, что будет шторм. Нужно поработать, чтобы ничего ни на кого не упало», — попросил коллег мэр.