«Земля вам принадлежать не будет»

Ради новой частной поликлиники в Ленинском районе вырубили сквер и оставили жителей без парковки

Стройка на ул. Костычева началась в конце мая
Стройка на ул. Костычева началась в конце мая

Под новый частный медицинский центр напротив налоговой в Ленинском районе уже вырубили деревья — площадка почти готова для строительства 5-этажной поликлиники. Жители соседних домов возмущены — со стройкой их разделяет всего несколько метров, а на месте забора ещё недавно был тихий двор с детской площадкой и парковкой. Заказчиком строительства оказался главврач больницы № 34 Владимир Ярохно — и по информации его работодателя, это абсолютно законно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разбиралась в истории поликлиники, создание которой началось с конфликта с потенциальными пациентами.

В конце мая рабочие загородили профлистом маленький сквер с детской площадкой и парковкой на перекрёстке ул. Степной и Костычева — напротив налоговой инспекции Ленинского района. У забора — табличка, оповещающая о строительстве поликлиники на 100 посещений к середине 2018 года. Раньше это место жители окрестных домов называли «тихим двориком» — здесь они гуляли с детьми и ставили вокруг автомобили. Теперь стройку и 3-этажные дома № 32 и 34 по ул. Костычева разделяет всего несколько метров. К забору вплотную прилегают торговый павильон, 2-этажный дом с офисами небольших компаний и строящаяся жилая высотка в 25 этажей — эталонная иллюстрация к понятию точечной застройки, грустно говорят жители ул. Костычева. 


Поликлинику будут окружать 3-этажные дома и новая 25-этажка, а также офисное здание, — жители называют происходящее точечной застройкой
Поликлинику будут окружать 3-этажные дома и новая 25-этажка, а также офисное здание, — жители называют происходящее точечной застройкой


«В благие намерения с частной поликлиникой я не знаю [как верить]… У нас жители не такие богатые, чтобы постоянно посещать частные поликлиники. Взять меня — у меня муж на инвалидности, я работаю в магазине, у меня зарплата 19 тыс. руб.», — пожаловалась одна из жительниц улицы Наталья, добавив, что в основном на ул. Костычева живут пенсионеры и молодые семьи. 


Тихий дворик до начала строительства поликлиники. Фото предоставлено жителями ул. Костычева
Тихий дворик до начала строительства поликлиники. Фото предоставлено жителями ул. Костычева


О новой поликлинике известно немного — указанный на паспорте объекта как застройщик Владимир Ярохно, действующий главный врач больницы № 34, на вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о проекте коротко ответил: «Не комментируется». Директор ООО «СК-Инвест» (технический заказчик стройки) Дмитрий Галитаров тоже немногословен. «Мне тем более нечего комментировать. Будет поликлиника со стационаром небольшим — это точно. Это задумка была самого Владимира Ивановича [Ярохно], он нас просто пригласил в качестве профессионалов помочь ему организовать строительство», — пояснил он. 


По плану застройщика, поликлиника будет 5-6-этажной
По плану застройщика, поликлиника будет 5-6-этажной


В мэрии Новосибирска не смогли в течение 2 рабочих дней сообщить, что конкретно планирует застройщик на месте «тихого дворика» и сколько деревьев ему разрешено убрать с участка. Судя по копиям документов, предоставленным НГС.НОВОСТИ жителями ул. Костычева, разрешение на строительство Владимиру Ярохно выдал начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга 19 мая 2017 года. В документах сказано, что здание на участке 2724 кв. м будет иметь 5-6 этажей, общая площадь объекта составит 3582 кв. м. 


Жители ул. Костычева ежедневно ругаются со строителями 
Жители ул. Костычева ежедневно ругаются со строителями 


Жители ул. Костычева боятся, что их дома, построенные в начале 1960-х годов, не выдержат строительных работ по соседству и могут разрушиться. «Дом построен на известковом растворе — если тут начнётся долбёжка, здесь всё просто рассыплется… Нас лишили жизненного пространства: с детьми гулять негде, машины припарковать негде. Но нам сказали: всё равно эта земля вам принадлежать не будет. Ещё — "у вас тут бомжатник". Но, извините, кто разрешил здесь поставить киоски, в которых продают спиртное?» — возмущается член инициативной команды жильцов дома № 32 Любовь Егорова. 


Сейчас на месте стройки уже вырублены деревья
Сейчас на месте стройки уже вырублены деревья


По её словам, вечером в пятницу, 2 июня, команда жителей побывала на приёме у первого заместителя главы администрации Ленинского района Александра Гриба, но и это ничего не дало — во дворе спилены 18 деревьев и несколько кустарников. «Мы вам сочувствуем, но ничем помочь не можем», — передала жительница итоги встречи. Она отметила, что судиться с Ярохно жители не станут — «денег нет», но попробуют обратиться в администрацию президента России и к уполномоченному по правам человека в регионе. 


Жители ул. Костычева
Жители ул. Костычева


В министерстве здравоохранения Новосибирской области подчеркнули, что строящееся здание находится не на балансе минздрава и подведомственных ему организаций, так что точной информации о заказчике у министерства нет. «Также информируем вас, что согласно действующему законодательству Российской Федерации должность главного врача государственной медицинской организации не относится к категории должностей, для которых установлены ограничения на занятия предпринимательской деятельностью», — сказано в ответном письме в редакцию НГС.НОВОСТИ из областного минздрава, подписанном заместителем министра Ярославом Фроловым. 


Однако по ч. 1 ст. 276 ТК РФ руководитель организации может трудиться у другого работодателя после того, как получит разрешение от основного места работы, напомнили в минздраве. «По состоянию на 5 июня 2017 года в адрес министерства здравоохранения Новосибирской области не поступало запросов на разрешение на работу по совместительству от главного врача ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 34"», — ответил заместитель министра. 


Управляющий партнёр юридического агентства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов тоже признал: теоретически новая частная больница для Владимира Ярохно — не проблема. «Грубо говоря, если он как физическое лицо получил землю, заключил договор строительного подряда с какой-то строительной компанией, — дальше разницы нет, что частный дом строить, что клинику. Другой вопрос, откуда у Ярохно столько денег и как были соблюдены необходимые процедуры для выделения земли», — размышляет эксперт. 


Горожане жалуются, что теперь им негде гулять с детьми и парковать автомобили
Горожане жалуются, что теперь им негде гулять с детьми и парковать автомобили


По данным справочника 2ГИС, сейчас частных медицинских центров в Новосибирске — более 180, есть многопрофильная клиника в том числе и на ул. Костычева. Исполнительный директор «Ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири» Елена Бобяк затруднилась сказать, насколько необходима ещё одна частная клиника в этом районе сама по себе.


«На мой взгляд, в амбулаторном звене как раз не хватает частных поликлиник, работающих в ОМС. В сфере ОМС практически отсутствует конкуренция за пациента, государственным поликлиникам не нужно конкурировать, это ведёт к тому, что качество медицинской помощи неуклонно падает, а недовольство населения растёт», — поделилась глава ассоциации. Елена Бобяк добавила, что конфликт с жителями ближайших домов можно было бы смягчить, например, предложив существенные скидки на услуги.


Председатель областной ассоциации врачей, главврач городской поликлиники № 1 Сергей Дорофеев согласился, что начинать дело со скандала — не лучший вариант, но заметил, что владельцы частных клиник оценивают место строительства не с точки зрения целесообразности и доступности для жителей. «Оценивается инвестором возможность извлечь прибыль, наверное, прежде всего», — констатировал он. 


Тем не менее конфликт с жителями всего двух домов вовсе не будет означать краха бизнеса для владельца новой клиники. Закрываются медицинские центры, владельцы которых плохо продумали свой бизнес перед открытием. «Построили или арендовали не в том месте (рядом много конкурентов или проживает неплатежеспособное население). Выбрали неправильное направление, например, на "перегретом" рынке открывают очередную лабораторию. Отсутствовало продвижение, плохо подобраны кадры и т.д.», — заключила Елена Бобяк. Другое дело, если медицинский центр оказался втянутым в жёсткий судебный процесс, напомнил юрист Кирилл Кузнецов. Он привёл в пример клинику эстетической медицины «Дюна» с её внезапной реорганизацией — как раз когда ей нужно было выплатить 7,3 млн руб. пострадавшей пациентке.  

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, предоставлено жителями ул. Костычева (3)

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