«Прочитала в интернете, как бороться с автохамами»

31 мая жители многоэтажки в Октябрьском районе устроили облаву на хулиганов, которые несколько месяцев расписывали их машины краской. Автовладельцы ожидали увидеть группу подростков, но вместо них буквально за руку поймали 59-летнюю соседку, которая таким образом решила бороться с любителями парковаться на газонах. Кто в ситуации прав, а кто виноват, где паркуются автомобилисты и что думает о своём поступке обвинённая сибирячка — разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Жильцы дома на ул. Белинского, 3 в Октябрьском районе поймали за руку женщину, которая расписывала баллончиком с краской их авто. Ею оказалась 59-летняя жительница соседнего дома, рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель Данил. По его словам, последние несколько месяцев на его Lexus RX330 и иномарках его соседей появлялись следы краски — на дверях, стеклах, зеркалах, бампере и госномерах. Устав это терпеть, автовладельцы устроили настоящую облаву с засадой.





Место, где произошёл инцидент, к вечеру полностью заставлено машинами





«Я специально оставил машину здесь, а машина [с наблюдающими соседями] стояла внизу, чтобы обзор был. Она (женщина. — К.Ш.) это сделала, мы к ней подошли, она начала убегать. За руки взяли, она начала кричать. Подошли собачники. Она испугалась, что мы вызвали полицию, взяла салфетку (её даже никто не заставлял) и давай сама всё это оттирать.





Она шла с работы: причёска, одета нормально, сумка дорогая, телефон дорогой. <…> Ожидали увидеть парней-подростков. Мы не знали, что с ней делать.





<…> Наши дома к ней никакого отношения не имеют, мы никому не мешаем. Даже если мы ей мешаем, подошла бы, сказала. Здесь люди адекватные, всё бы нормально восприняли. Она зеркала всем рисовала, стёкла всем рисовала. Видимо, как с метро идёт — рисует всех подряд», — рассказал Данил.









«Краска не смывается, я уже несколько раз ездил на мойку, тут полировать нужно (показывает на испачканный краской бампер. — К.Ш.). <…> Законно [организована парковка] или незаконно, кто его знает? Специально ставили это ограждение. Это не газон, ничего. Я понимаю, что вот автохамы ставят машины на детскую площадку, на газон. Ну а здесь какой газон?» — негодует мужчина. Он добавил, что на восстановление внешнего вида автомобиля уже потратил около 20 тыс. руб.





Вместе с иномаркой Данила от вандалов пострадали владельцы ещё нескольких машин. Как рассказала в переписке через социальную сеть «ВКонтакте» жительница соседнего дома на ул. Шевченко Анна, неизвестные всю зиму марали краской заднюю дверь её Mazda3. «Как идти к школе [№ 202] вдоль Шевченко, 34 вдоль поребрика стоят машины. Все с утра были в чёрной краске. Краска легко тряпкой оттёрлась. Полиция наша всё равно бы не искала, кто это делал, и вообще бы не занималась этим, пока её (женщину. — К.Ш.) очевидцы бы не поймали. У соседей спрашивали, их тоже красили периодически», — рассказала Анна.







Фотографии испачканной зимой Mazda3





От действий хулиганов пострадали и работники офисов и школы № 202, которые расположены рядом. По словам Павла, работающего на ул. Лескова, 15, его Honda Fit не раз оказывалась измалёванной краской к концу рабочего дня. На то же сетуют и работники школы: учителя и секретарь рассказали НГС.НОВОСТИ, что парковаться, кроме как рядом с домом на ул. Белинского, 3, им попросту негде.







«Пустырь никому не мешает. Мы ставим машины вдоль нашего забора, это считается школьной территорией. С прошлой осени началось:





у меня извёсткой вся крыша и весь капот был испорчен, буквально через несколько дней пачку сока размазали по капоту.





Сейчас паркуюсь вообще во дворах, прилично далеко от школы, чтобы больше не страдала машина так сильно», — рассказала владелица Subaru Impreza, секретарь школы Дарья.





Машины работников школы и родителей учеников ежедневно заполоняют полосу ул. Белинского





«Сначала угрозы были, записки: "Это вам не стоянка!". Угрожали машину перекрасить. Потом угрожал мужчина с самоедами двумя, он здесь где-то живёт. Мне дважды краской-аэрозолью проходились по машине. Хорошо, что я её сразу стирала», — вторит секретарю учитель школы Наталья.







Пустырь, где работники школы вынуждены оставлять свои авто





Елена Дмитриевна (имя изменено по её просьбе), которую поймали уставшие стирать со своих авто краску местные жители, сама связалась с НГС.НОВОСТИ. По её мнению, участок, где привыкли парковаться местные жители, загораживает единственный проход к автобусным остановкам и станции метро.





«Полгода тайно я никому ничего не разрисовывала. Я случайно подчерпнула в интернете, что таким образом люди как бы борются с такими автохамами. Мне даже полиция говорит: "Елена Дмитриевна, ну чего же вы в светлое время суток вот так вот?". Неопытная я.





Я купила как раз баллончик с краской для обуви. В этот день я здесь шла и у меня просто нервы не выдержали. Он [владелец иномарки] вообще поперек дороги поставил [машину]. Я достала этот баллончик и брызнула, я же не ожидала, что он там сидит.





[Вышли] два здоровых бугая, выше меня на полторы головы: один мне выламывает руки — они у меня все в синяках. Я достала салфетку и вытерла, там ничего страшного нет. Куда бы я побежала? А тут еще третий бугай подошел. Мне показалось, что этот кошмар длился несколько часов. <...> Они меня избили! В полиции сказали: "Пишите встречное заявление". Настолько мне заломили руки, что повредили мне связки на левой руке. <...> Я пережила такой ужас, мне даже страшно подходить к дому», — рассказала она о том дне и подчеркнула, что, вопреки обвинениям, в тот день впервые в своей жизни красила автомобили.







Дорога, которая ведёт к ул. Кирова, остановкам и метро





«Я живу в доме на ул. Лескова, 15. К нашему дому ведёт только одна дорога, у нас нету тротуара. Мы передвигаемся по вот этой обочине. А теперь представьте: зимнее время, утром темно, идёт поток людей, детей в школу, дорога скользкая очень, подъём крутой. Получается, что мы обходим её сбоку — тротуара же нет. Если бы в своё время мы настояли, и дорогу бы заасфальтировали, здесь был бы как бы тротуар, понимаете? Они (машины. — К.Ш.) стояли уже как бы на тротуаре. И со стороны дома всё время на эту дорогу на большой скорости, потому что подъём крутой, выезжают машины.





И нам уйти больше некуда. У них есть своё место — парковка рядом с их домом. С чего ради они приткнулись здесь?





<...> Никто эту дорогу не чистит, кроме нас (жильцов дома на ул. Лескова, 15. — К.Ш.), за наши средства её чистят. А в летнее время ну не уйти с проезжей части никуда», — сетует Елена Дмитриевна.







По словам сибирячки, она написала в полицию встречное заявление, для этого она на днях зафиксировала полученные травмы. В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ она выразила готовность защищать свои интересы в суде.





Данил не ждёт от соседки компенсации за полировку авто, но надеется, что больше подобных инцидентов с его машиной не произойдёт





Можно ли парковаться на скандальном участке, выяснят сотрудники полиции. В УК «Октябрьская», которая обслуживает дома на ул. Белинского, 3, НГС.НОВОСТИ пояснили, что парковка принадлежит районной администрации. Оперативно подтвердить эту информацию в мэрии Новосибирска НГС.НОВОСТИ не смогли.





Парковка во дворе дома на ул. Белинского также заставлена машинами





По обоим заявлениям сотрудники полиции проводят проверку. В областной ГИБДД напомнили, что сообщить о преступлениях или возможных административных нарушениях можно с помощью специальной формы на официальных порталах Госавтоинспекции и ГУ МВД. Кроме того, сообщения об автохамах публикуются в рубрике «Я паркуюсь как чудак» на НГС.НОВОСТИ — недавно её оценили даже городские чиновники.







Напомним, это не первый случай, когда в Новосибирске пешеходы пытаются бороться с автомобилистами, паркующимися на газонах и тротуарах. В разное время новосибирцы оставляли на капоте мешающих им машин пакеты с мусором, аккуратно положенные кирпичи с предупреждающей запиской, обмазывали фекалиями дверные ручки и призывали всех пешеходов плевать на машины автохамов.