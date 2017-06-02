Ночная мясорубка

В ночь 1 июня на ул. Гаранина Toyota Crown влетела на скорости в опору линии электропередачи. Трое студентов аграрного университета погибли на месте, водитель, по возрасту годившийся своим пассажирам в отцы, скончался в тот же день в больнице. Незадолго до трагедии всех погибших видели в пивной в 800 метрах от места ДТП. В ночной аварии выжил только 21-летний студент инженерного факультета — друзья парня утверждают, что в тот день он не пил. У студента разрыв диафрагмы и сломано три ребра, он остаётся без сознания. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила подробности страшного ДТП на ул. Гаранина.

«45-летний водитель ехал на Toyota Crown по ул. Добролюбова со стороны ул. Панфиловцев в сторону ул. Гаранина и напротив дома № 22 наехал на опору ЛЭП», — описали аварию в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Свидетели ДТП утверждают, что машина неслась на большой скорости. «Тут чуть-чуть затяжной поворот направо, — рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель Ренат Донской. — Но он всё равно резкий. Так нестись на такой дороге, а она не в очень хорошем состоянии... С полной машиной. Это надо быть в неадекватном состоянии. На месте аварии ни следов торможения, вообще ничего. Видимо, как летели, так и влетели».



У «Тойоты» вдребезги разбита вся передняя часть. Фары, куски бампера и другие детали автомобиля можно до сих пор увидеть на месте ДТП.





В ДТП погибли четыре человека





Вечером, 31 мая, погибших видели жильцы № 162/1 по ул. Добролюбова. По словам очевидцев, «Тойота» была припаркована недалеко от дома — рядом с машиной стояли и общались четверо парней и взрослый мужчина. «Потом они катались на нём (на «Крауне», Toyota Crown. — А.И.), — вспоминает очевидец Никита Зыбин. — Сначала взрослый мужчина сделал круг, потом сел молодой парень. У них ещё было спущено заднее правое колесо... Я подумать не мог, что вот так всё получится. Они сделали два круга, а потом припарковали авто возле дома».





Очевидец утверждает, что компания отправилась в пивную «Бизон», работающую, как гласит вывеска, с часу 13:00 до 02:00. Заведение расположено напротив школы № 167 и, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, до отмеренных законом 100 метров от учебного заведения «бар» явно не дотягивает. Тут же в парах минут ходьбы — общежитие аграрного университета, в 5 минутах пешком отсюда — и сам НГАУ. Работники «Бизона» утверждают, что студенты сюда «не ходят, мы их выгоняем — студентам учиться надо». Однако, как рассказали несколько студентов корреспонденту НГС.НОВОСТИ, заведение всё-таки пользуется популярностью в их среде: «не для культурных посиделок», а чтобы «затариться дешёвым пивом».





Именно за этим столом выпивали участники ДТП

Примерно в 21:00 четверо учащихся инженерного института НГАУ — Савва, Эрнест, Виктор и Слава (имя последнего изменено по просьбе друзей парня. — А.И.) пришли в «Бизон» вместе с 45-летним мужчиной, «дядей Сашей» — именно так студенты обращались к своему старшему товарищу, рассказали НГС.НОВОСТИ очевидцы. Со слов друзей погибших, Александр, которому и принадлежала «Тойота», жил в доме по ул. Добролюбова, 161, и его замечали в компании более молодых ребят и раньше. Работники «Бизона» говорят о мужчине, что тот «появляется здесь не то чтобы часто, но мы его знаем». В этот день компания уселась за единственный столик в заведении. Вокруг — 4 массивных стула, поэтому один человек из компании всё время стоял.





«Заказывали пиво, — рассказывает Виктор, который стоял в тот вечер за прилавком. — Сколько — не помню, особо на них внимание мы не обращали. Они вели себя прилично, да и не сказал бы я, чтобы в тот вечер они были сильно пьяны. Видимо, совпало вот так неудачно».







В полночь к отдыхающим подошёл приятель студентов Руслан, заканчивающий в этом году всё тот же инженерный институт (имя изменено по просьбе героя. — А.И.). «Я зашел напиток купить, увидел их, — вспоминает парень. — Поговорили, сказал тогда, чтобы пить завязывали — сессия на носу. Они пообещали мне, что скоро разойдутся. Знать бы, как всё обернётся — я бы их за руку до общежития бы отвел».





В 00:35 «Бизон» покинул Александр (это зафиксировано камерами наблюдения. — А.И.), студенты вышли из заведения спустя 20 минут. ДТП произошло в 1:15. «Расстояние от места ДТП до заведения — 800 метров, — поясняет друг Славы Владимир (имя изменено по просьбе героя. — А.И.). — Ехать секунд 30. Они, видимо, вышли, покурили, сели в машину, первый поворот — и врезались».





Первым заведение покинул Александр — это видно на видеозаписи c камеры наблюдения в «Бизоне»

Савва, Эрнест и Виктор погибли на месте — водитель «Тойоты» Александр скончался днём в больнице. Единственный выживший находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии и без сознания, говорят его знакомые. «В больнице нам сказали, что состояние тяжелое, но есть динамика в лучшую сторону. — поясняет Руслан. — Мы спросили у врача — он в этот день не пил. Понимаете? Он единственный не пил. Это очень важно для нас всех. Конечно, главное, чтобы он сейчас на ноги встал. Но то, что не пил... Он мусульманин, как и я, нам это важно».







Первым о ДТП узнал друг одного из погибших Владимир — он позвонил на сотовый одному из участников ДТП, трубку взял сотрудник полиции. Страшную новость Владимир также сообщил коменданту общежития и в деканат. «В институте сейчас письма родителям пишут, мы бы сами им сказали, конечно, но не знаем их. Да и ребята все не местные. В Новосибирск приехали, чтобы учиться», — рассказал друг погибшего.





В НГАУ в тот же день установили памятную табличку с именами погибших студентов

В ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что в этом году количество дорожно-транспортных происшествий уже выросло на 12 %. «За четыре месяца текущего года с участием водителей в нетрезвом состоянии было совершено 36 дорожно-транспортных происшествий, в котором 3 человека погибло и 53 получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ГИБДД. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года таких ДТП было 32, погибло 3 человека, 46 — травмировано.







Периодически госавтоинспектора проводят рейды по выявлению нетрезвых водителей. Последний рейд закончился на этой неделе — в понедельник, 29 мая. В среднем за одну операцию «Нетрезвый водитель» гаишники выявляют более 100 нарушителей.





Директор новосибирского центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин уверен, что пьяные водители — безответственные люди, думающие, что с ними никогда ничего не может случится. «Когда человек выпивает 50 грамм, планка падает, — уверен эксперт. — Но за руль садятся те, кто и в трезвом состоянии способны на безрассудные поступки. А пьяные водители, даже если они выпили немного — могут только чудом не попасть в аварию».







ДТП с участием пьяных водителей довольно часто заканчиваются трагически. Так, в Ленинском районе 28-летний пьяный водитель «Жигулей» врезался в попутный микроавтобус «Мерседес». Виновник аварии погиб. В начале весны 45-летний нетрезвый водитель, лишённый прав на 1,5 года, ехал на «Ладе» по автодороге Барнаул – Новосибирск. Перед Искитимом он наехал на дорожное ограждение и опрокинулся в кювет. Водитель погиб на месте аварии.