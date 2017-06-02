Волшебный пендель

29 мая Центральный районный суд вынес приговор фокуснику Власу Слогодскому, повздорившему на улице с прохожим. Обвиняемый получил 2 года тюрьмы за то, что серьёзно покалечил своего противника, который был инициатором конфликта. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил подробности этого дела, пообщался с родственниками фокусника и узнал, какие удары, если их пропустить, могут стать последними в твоей жизни.

Суд Центрального района вынес 29 мая решение по делу о драке между 25-летним фокусником Власом Слогодским и незнакомцем, с которым Влас случайно столкнулся плечами. Фокуснику дали 2 года лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвинение просило 4 года, а обвиняемый отказывался считать себя виновным. Сейчас он находится под стражей.







Конфликт произошёл 6 октября 2016 года около 20:30 на пересечении ул. Крылова и Каменской. Незнакомец, про которого известно только, что он имеет образование помощника машиниста и примерно того же возраста, что и осужденный, стоял и разговаривал со своим знакомым недалеко от ТЦ «Москва», а Слогодской с приятелем проходил мимо.





После случайного столкновения плечами помощник машиниста решил разобраться с «обидчиком», но последний предпочёл не вступать в конфликт и удалился.







«Потерпевший толкнул его плечом и сказал что-то вроде: "Иди сюда", то есть решил разобраться. Это мама мне рассказала. А мой брат сказал в шутку — не, ребята, давайте не сегодня, сегодня я не в настроении… Давайте, мол, ребята, отдыхайте», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ родная сестра Власа Полина Слогодская.







«Подсудимый пытался от него отойти, отбежать, но, когда увидел, что потерпевший его преследует, нанёс ему удар локтем в область головы, после чего тот упал. Затем он (Слогодский. — И.К.) нанёс ему удар ногой по голове. Мужчина ударился об асфальт [головой] и получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома основания черепа, различные кровоизлияния в мозговую оболочку», — описал конфликт помощник прокурора Центрального района Евгений Громов и добавил, что Слогодскому не нужен был конфликт, так как он был в неладах с законом, но сейчас юридически не судим. Громов не стал уточнять, что за правонарушение совершал подсудимый, но корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел в интернете базу данных ГИБДД, где зафиксировано, что некий Слогодский Влас Евгеньевич остался в 2012 году без водительских прав за езду в нетрезвом виде. Был ли это один и тот же человек, в ведомстве уточнить отказались.







Из-за удара по голове потерпевший потерял сознание, а как выяснилось позже, и память.





Громов уточнил, что описание конфликта никто из сторон не оспаривал, оно было подтверждено видеозаписью с камер наблюдения. Некоторое разногласие возникло в оценке мотива удара ногой по голове. Сторона обвинения считает, что это сделано с целью наказания зачинщика ссоры, а сестра фокусника, ссылаясь на участвующую в процессе гражданскую жену брата Олесю, пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что Влас ударил зачинщика конфликта во второй раз, так как побоялся, что тот станет его преследовать.







Один из родственников фокусника, пожелавший остаться неназванным, заметил, что потерпевший якобы предложил Власу для урегулирования конфликта заплатить ему, но после получения денег процесс продолжил. О деньгах упомянул и зампрокурора, однако суд этот момент не учёл.







«Заявленная сумма не совсем понятной была… На последнем судебном заседании потерпевшего не было, а подсудимый представил документ <…> о том, что якобы он частично передал… [Потерпевший предъявлял претензии на] 100 тыс. руб. И примерно половину выплатил [обвиняемый], плюс те расходы, которые понес потерпевший в связи с необходимостью приезда на судебные разбирательства», — пояснил Евгений Громов и добавил, что потерпевший может отдельно подать в суд на возмещение материальной компенсации.







Влас Слогодский — профессиональный фокусник-иллюзионист, который первым бы никогда не пошел на конфликт, считает его сестра

Влас Слогодский — профессиональный фокусник-иллюзионист, работает в жанрах микромагии и сценической магии, интерактива и ментальной магии. Учился основам у Андрея Лаптева — финалиста битвы фокусников «Удиви меня 3» на канале ТВ-3, говорится на сайте Театра иллюзий. Полина рассказала о брате как о спокойном и адекватном человеке, который первым не шел на конфликт. «Я с детства считала, что мой муж должен быть похож на моего брата. Никогда я его не видела в агрессивном состоянии», — сообщила Полина.







Родственники Власа ищут адвоката: на процессе был бесплатный государственный защитник, который, по мнению родственников, не заботился об исходе дела. Изначально адвоката они не искали — были уверены, что процесс завершится без обвинений.







«Мы искренне считаем, что это самооборона. Когда забирали [вещи] из полиции, нам так и сказали, мол, ваш сын поступил правильно: потому что либо сейчас он лежал бы в реанимации, либо потерпевший… Исход всё равно был бы один», — рассказал один из родственников Власа.







Пообщаться с потерпевшим корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось: в социальной сети «ВКонтакте» один из однофамильцев потерпевшего в ответ на вопросы автора разразился грубой нецензурной бранью. Кстати, у этого грубияна, как выяснилось, есть родной брат, закончивший СГУПС.





Дело фокусника — не первый случай, когда человек, получивший удар и упавший с высоты своего роста, оказывается на грани жизни и смерти. 16 мая на пл. Ленина заступившийся за девушку с парнем новосибирец с одного удара уложил дебошира на асфальт так, что тот очнулся только в больнице с множественными переломами основания черепа.





Криминалисты, рассуждая о падениях в результате удара по голове и из-за случайности, не склонны связывать разные причины с тяжестью травм. Можно и случайно поскользнувшись упасть и умереть, а можно и после серьезного удара отделаться синяками, считают эксперты.







«Это индивидуально. Зависит от высоты роста, от скорости падения, от массы головы, которая соударяется с поверхностью, от характера поверхности. Масса нюансов», — пояснил заведующий танатологическим отделением областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы Владимир Тихонов.







Впрочем, мастера боевые искусств всё же предупреждают: некоторых ударов нужно избегать изо всех сил — нанесённые в определенные точки, они могут убить с первого раза.





«Опаснее всего [пропустить] удары в область виска, в горло (в кадык) или в затылочную область, в том числе и основание затылка — место, где находятся шейные позвонки. Всё остальное [случайность]… Человек очень живучее и крепкое существо, особенно если он готов к тому, что его ударят», — считает главный тренер бойцовского клуба «Ударник» Александр Баранов.