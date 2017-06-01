Проклятые стены

Жители дома в тихом центре оказались заложниками в собственных разрушенных квартирах — их продали вместе со стенами и землёй местному бизнесмену всего за 5 тысяч рублей

Жители дома на ул. Октябрьская, 6 оказались заложниками в собственных квартирах: они живут в них по полвека, но ни прописаться, ни продать не могут. Дом вместе с жильцами продали бизнесмену, который заложил здание и землю в банке, — в итоге стены рушатся, аварийные службы отказываются приезжать на вызовы, а право ходить в туалет приходится покупать у владельца соседнего здания. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в доме, где живут «на птичьих правах», и узнали, могут ли защитить себя люди, которые в любой момент рискуют оказаться на улице.





По словам жителей небольшого деревянного дома на углу ул. Революции и Октябрьской, его построили ровно 100 лет назад — в 1917 году. С 1922 года он принадлежал Новосибирскому облпотребсоюзу, и во все 9 квартир в нём заселяли преимущественно работников организации и членов их семей.





В 2003 году облпотребсоюз через суд получил на дом право собственности, предварительно заручившись отказами от претензий со стороны жильцов. «Представители облпотребсоюза пообещали людям компенсацию в виде квартир, — объясняет представляющий их юрист Иван Черных. — Они это сделали, поскольку многие из них там работали и получали квартиры».









Один из местных жителей, Александр Якуненко, рассказал корреспондентам НГС.НОВОСТИ, что облпотребсоюз попросил жителей отказаться от своих прав, чтобы ускорить снос — уже тогда у дома был достаточно высокий процент износа. Но через несколько месяцев 9-квартирный дом оказался продан в частные руки, причём за фантастическую сумму в 5 тыс. руб.







Ранее Новосибирский облпотребсоюз уже оказывался в эпицентре имущественного скандала: его подозревали в отчуждении имущества по ценам в 300–400 раз ниже рыночных, а в прошлом году его руководителя Станислава Липского поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.









«Я пытался приватизировать квартиру, обратился в фирму, чтобы самому не бегать. Через какое-то время прихожу — "процент износа 75 %, приватизации не подлежит". Буквально какое-то время, совсем немного, проходит, узнаю, что они приватизировали и продали. Я иду в бюро инвентаризации: как можно было продать, если мне нельзя было приватизировать? Мне сказали, что процент износа — 63 %», — недоумевает житель одной из квартир Сергей Митечкин.









Первым владельцем дома оказалась компания «Ромбприс», принадлежавшая Михаилу Андрусову и Владимиру Беспалову. Затем дом ещё несколько раз перепродавался, но главным действующим лицом в большинстве сделок был один человек — Михаил Андрусов, сегодня владеющий компанией «Правовая защита». Согласно выписке Росреестра, заказанной жителями месяц назад, он до сих пор является фактическим владельцем их дома. Более того, и на дом, и на участок в его пользу наложено обременение — имущество оказалось заложено в банке под ипотеку. «Он это сделал в попытке легализовать, во-первых, этот дом, и во-вторых, чтобы у него его никто не изъял [поскольку обременение наложено]», — убеждён Иван Черных.





В базе «СПАРК» контактных данных компании «Правовая защита» не указано, а по адресу, где она зарегистрирована, подобные компании, согласно справочнику 2ГИС, не работают. По номерам мобильных телефонов, которые, согласно открытым источникам, могли бы принадлежать Михаилу Андрусову, корреспондент НГС.НОВОСТИ за время подготовки материала дозвониться не смогла.









Несколько лет после получения прав собственности на дом Михаил Андрусов вообще не появлялся, говорят местные жители, — многие даже не знали, что их квартиры оказались проданы частному лицу. По их предположению, это было сделано умышленно, чтобы они не смогли опротестовать сделку. Теперь же они этого сделать не могут из-за срока давности.











«В 2007 году он принёс нам коммерческий договор найма: представился, что он сейчас собственник наш, принёс нам эти договоры. Оплата — 8 тыс. руб. в месяц, — вспоминает Ольга Тюменина. — Но мы не стали подписывать». Её соседка, пенсионерка Юлия Николаевна, невесело усмехается: за эти деньги можно было арендовать благоустроенную квартиру, не говоря уж о том, что её пенсия на тот момент составляла 4,5 тыс. руб.









Квартиры, в которых люди живут сейчас, благоустроенными назвать нельзя. Часть их занимают печи: когда-то с их помощью и отапливали дом, и готовили. Центральное отопление появилось здесь только в конце 1980-х, как и горячая вода. Тогда же жители своими силами, договорившись с соседней 5-этажкой, организовали водоотведение. Однако санузлов здесь нет до сих пор — только раковины для умывания.









Единственный доступный жителям туалет им даже не принадлежит: он расположен в пристройке к коммерческому зданию на Октябрьской, 2, и владелец этого здания берёт с людей ежемесячную символическую плату. «В туалет ходят только жильцы, но он может завтра закрыть его, и всё», — беспокоится Александр Якуненко. Крыша в туалете бежит, но даже ремонтировать его жители, по сути, не имеют права. «Кому ни скажешь — не верят, что мы так живём», — качает головой Юлия Николаевна.









Дом же они стараются содержать в порядке: за свой счёт латают проваливающиеся полы и прохудившуюся крышу, стелят линолеум в коридорах, белят стены. «Когда что-то сваливается, складываемся, — говорит Ольга Тюменина. — Когда трубу прорвало, я в теплосети позвонила, мне сказали: мы вас не обслуживаем, вы не наша территория, ищите частным способом, ремонтируйте сами. В аварийку звоним, там говорят: мы к вам в дом вообще права не имеем заходить, так как он в частной собственности».









По счетам жители платят исправно: с «Горводоканалом» и «СИБЭКО», по их словам, им удалось заключить прямые договоры. С АО «РЭС» договор заключён на собственника здания, но платежи до компании не доходили несколько лет, и у организации, судя по документам, к нему есть претензии. «Мы сейчас платим, нам приходят квитанции, там указана задолженность — 70 тыс. руб. в общем, — говорит Вера Якуненко. — Счёт его (Михаила Андрусова. — Л.П.), как только поступают деньги, они снимают — как приставы».











Помимо прочего, жители фактически оказались в правовом вакууме: ни прописаться (соответственно получить медицинскую помощь или образование по месту жительства), ни зарегистрировать брак или смерть по адресу проживания они не могут. Как не могут получить ни одной справки, которая нужна для получения льгот и субсидий пенсионерам. Александр Якуненко считает, что владелец дома такие условия создаёт умышленно, чтобы жители сбежали из него сами. «А куда ехать? — удивляется его супруга. — По таким средствам, сколько мы зарабатываем, мы не можем себе позволить купить [другое жильё]». «Дом на выживание. Как скотину купили: этих на бойню, это под снос», — с горечью добавляет Александр.





Уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева без ознакомления с документами оценивать ситуацию не стала. «Ситуация, конечно, пародоксальная», — признала, впрочем, она и предложила жителям составить коллективное обращение на её имя или прийти на приём лично.









До этого жители неоднократно обращались в прокуратуру и МВД, писали жалобы во многие инстанции и уже собрали внушительную стопку разнообразных ответов — в основном с отказами: имущество владельцу принадлежит на законных основаниях, все документы в порядке. Ни на один из выигранных им судов Михаил Андрусов, по словам жителей, не явился.









Найти его не смогли и правоохранительные органы, следует из предоставленных жителями дома документов. «Там просто чёрным по белому написано, что поступило обращение в отношении гражданина Андрусова, мы пришли к нему домой, дома никого нет. Мы спросили у соседей, послали уведомление по почте, мол, приходи 20-го числа к 14 часам. 20-го числа к 14 часам Андрусов не явился, поэтому состава преступления нет. За гранью!» — возмущённо комментирует ответы правоохранительных органов Иван Черных. При этом владелец дома и прилегающего к нему участка исправно собирает арендные платежи с владельцев киосков на придомовой территории, замечают местные жители.









Впрочем, Черных не сомневается, что ситуация решаемая. Главная проблема в том, что жители дома на Октябрьской, 6 своевременно не получили юридической помощи, и после множества отказов им уже кажется, что сделать ничего нельзя. В минувшее воскресенье их приглашали за запись ток-шоу «Конфликт интересов», куда, в частности, был приглашён и представитель облпотребсоюза, который высказал готовность организации содействовать в решении «нехорошей ситуации». Сам Черных считает, что можно вновь попробовать признать незаконной саму продажу многоквартирного дома с жителями частному лицу.











Член Общественной палаты Новосибирской области Евгений Митрофанов предложил жителям действовать с другой стороны. «В центре [города] находится такой многоквартирный жилой дом, в котором нет канализации, а инженерные коммуникации давным-давно пришли в негодность. Однако мы видим полное бездействие госорганов — почему они туда-то не идут?» — недоумевает он.







За каждое правонарушение собственника, который должен эксплуатировать дом, можно привлечь к ответственности, обязав привести его в надлежащее состояние — на это могут потребоваться десятки миллионов рублей. Если он на это не пойдёт, он должен понести соответствующую ответственность, говорит Митрофанов. Кроме того, на владельца за ненадлежащее содержание дома можно наложить санкции, а по достижении определённой суммы ставить вопрос о его банкротстве и последующей продаже имущества с торгов — тогда его смогут выкупить или сами жители, или муниципалитет. В мэрии за время подготовки материала эту возможность не прокомментировали.







«Есть всегда, конечно, опасность того, что этот же собственник сам через подставные лица опять купит, но для того, чтобы купить, ему нужно будет опять выложить определённую сумму, — замечает общественник. — И уже у нового собственника возникнут обязательства всё это делать. И через небольшой промежуток времени он опять получит колоссальный долг».





Пока же жители не оставляют надежды достучаться до властей — 31 мая они обратились с коллективным обращением к полномочному представителю президента РФ, и теперь ждут ответа. Общественники, в свою очередь, надеются обратить на ситуацию внимание мэра, направив на его имя просьбу создать рабочую группу для её решения. Хотя за само создание этой ситуации, считает Евгений Митрофанов, следует спросить и с муниципалитета, который в своё время допустил приватизацию ведомственного жилья не проживающими в нём людьми.