«Тут почти как в тюрьме»

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ — очередь в опутанные камерами и рамками детекторов школы выстроилась с раннего утра

Выпускники за несколько минут до старта экзамена
Выпускники за несколько минут до старта экзамена

31 мая школьники по всей России сдали первый обязательный для всех госэкзамен — ЕГЭ по базовой математике. В Новосибирске этот предмет сдали 6,6 тыс. человек. Математика — первый обязательный экзамен, который сдают школьники в основном этапе, а в начале этой недели некоторые их них уже сдали географию и информатику. Школьники признаются, что этот экзамен — один из самых важных и нужных для поступления в вуз, однако перед ним они нервничают не от страха получить низкий балл. Как проходит теперь ЕГЭ по математике и что думают школьники о тотальном досмотре — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ. 

По правилам проведения ЕГЭ, выпускники сдают экзамены не в родных школах. Так, в гимназии № 1 ЕГЭ по математике пришли сдавать ученики лицея № 22, школы № 85 «Журавушка» и некоторых других. Всего здесь собрались 194 выпускника. Утром на входе образовалась давка: прежде чем зайти в школу, сдающим экзамен нужно найти своё имя и аудиторию на бланках, висящих на входной двери. Школьники заметно занервничали: «Может, прогуляем?» — шутят две девушки в очереди, укрываясь зонтиками от холодного дождя.


На входе у школьников проверяют паспорта
На входе у школьников проверяют паспорта


На входе школьников встречают охранники за турникетами — они проверяют паспорта, направляют пришедших в нужную аудиторию и указывают на скамейки, где нужно оставить сумки. Парни, ждущие, когда через турникеты пройдёт их друг, подкалывают друг друга и в шутку придумывают места, куда можно спрятать свой телефон от детектора: «Да в ботинок под ступню, и всё. Или сюда, под бляху ремня!».


Большинство школьников пришли на экзамен при параде: в светлых блузках и костюмах, но некоторые решили заручиться поддержкой известных учёных
Большинство школьников пришли на экзамен при параде: в светлых блузках и костюмах, но некоторые решили заручиться поддержкой известных учёных


«Мобильники, тетрадки, шпаргалки оставляем в сумках!» — напоминают смотрители, пока провожают 11-классников к пункту досмотра. В руках у невыспавшихся школьников лишь ручки, вода, паспорта и шоколадки, самые популярные — батончики вроде «Сникерса», «Марса» и «Несквика». Некоторые пришли на экзамен с лекарствами: каплями и спреями для горла.


В аудиторию выпускники проходят группами по 8–10 человек во главе со смотрителем
В аудиторию выпускники проходят группами по 8–10 человек во главе со смотрителем


В проходе к кабинетам начинается досмотр: 2 охранника с металлодетекторами сканируют каждого школьника с головы до ног, не обращая внимания на периодическое пищание в районе живота. «Что это, пряжка?» — вопрошает досмотрщик и получает от парня в костюме уверенный кивок. В перерыве между проверками охранники решили проверить металлоискатели на себе. Их успокоило, что детекторы чётко среагировали на пряжку ремня и брелок для галстука и заметили, что один из двух аппаратов чуть более чувствителен к металлу, чем другой.


Охранники в гимназии № 1 не нашли у сдающих базовую математику запрещённых предметов
Охранники в гимназии № 1 не нашли у сдающих базовую математику запрещённых предметов


С 9:00 до 10:00 школьников рассаживают по кабинетам, у каждого стола свой номер. Корреспондентов НГС.НОВОСТИ несколько раз предупредили о том, что снимать классы после того, как вскроют пакеты с заданиями, строго запрещено. Пока одни сидели за партами и непроизвольно трясли ногой, другие решили скоротать время за разговорами в коридоре.


Школьников выгоняют из коридоров в аудитории, несмотря на то что до начала экзамена осталось ещё достаточно времени
Школьников выгоняют из коридоров в аудитории, несмотря на то что до начала экзамена осталось ещё достаточно времени


За 10 минут до начала выпускникам зачитывают правила поведения во время ЕГЭ, предупреждают о видеосъёмке — в кабинетах установили по 2 камеры на разных стенах, они транслируют запись на монитор, который стоит на столе учителя. «Вам предстоят итоговые экзамены — один из важнейших этапов в вашей жизни, во многом определяющий будущее, — зачитывают ученикам и сразу успокаивают: — Все задания по силе каждому». В противном случае у них есть право подать апелляцию или пересдать экзамен в июне или следующем году. 


Вместе с выпускниками в кабинете сидят по 2 смотрителя
Вместе с выпускниками в кабинете сидят по 2 смотрителя


В 10:00 во всех кабинетах (и школах региона) раскрывают заветные пакеты с заданиями и раздают по партам. Школьники внимательно наблюдают за этим действом и мысленно желают себе «лёгкий» вариант — об этом они расскажут корреспондентам НГС.НОВОСТИ уже на выходе из аудитории. 


Одна из самых сложных задач во время ЕГЭ — правильно заполнить бланк, который будет проверять не человек, а компьютер
Одна из самых сложных задач во время ЕГЭ — правильно заполнить бланк, который будет проверять не человек, а компьютер


На экзамен по базовой математике дают почти 4 часа. За это время школьники должны постараться выполнить 20 заданий и дать сформулированный в виде числа ответ. По оценкам сдавших экзамен, самое сложное задание — последнее. В демонстрационном варианте на официальном портале ЕГЭ 20-я задача звучит так: «Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 24, 28 и 16. Найдите периметр четвёртого прямоугольника».


Перед началом экзамена школьники всеми силами пытаются скрыть волнение
Перед началом экзамена школьники всеми силами пытаются скрыть волнение


Первые выпускники начали выходить из аудиторий около 11:00 — спустя час после начала экзамена. Ученица лицея № 22 Алёна вышла одна из первых и уверена, что справилась хорошо. 


Алёна, заканчивает лицей № 22
Алёна, заканчивает лицей № 22


«Простой экзамен был. Готовилась к профильной математике, вот буду её сдавать, а базовая очень лёгкая была, даже по сравнению с "пробниками". Решила всё, кроме 20-го. На самом деле просто лень думать было. (Смеётся.) Там 3 ошибки можно на пятёрку допустить. 


ЕГЭ — это как лотерея. Написать реально, но всё зависит от варианта. 


<…> Камеры непонятные, действительно ли они включены. Металлоискатели все в первый раз проходили — волновались: вдруг ремень запищит или ещё что-нибудь. Сейчас нормально [относимся]. Знакомый у меня в прошлых годах обходил [металлодетекторы], пронёс телефон в ремне за пряжкой. Но ему не повезло — у него зазвенел будильник», — поделилась она с корреспондентами НГС.НОВОСТИ.


Ирина, заканчивает лицей № 22
Ирина, заканчивает лицей № 22


Школьники отмечают, что самое сложное в ЕГЭ — это перебороть страх, который вокруг него наводят учителя и родители. 


«Нас готовили к худшему. Экзамен оказался гораздо легче, чем то, что нам расписывали. Настраивали к страшному, очень сильно пугали по заданиям. 


Это мой первый экзамен. [Металлодетекторы и видеокамеры] после рассказов напрягали, а так, если нечего скрывать, если не несёшь с собой "шпоры", то нечего и волноваться. Мне кажется, если очень постараться, можно и пронести что-нибудь, только зачем?» — рассказала Ира из 22-го лицея.


Дмитрий, Александр и Данил, заканчивают лицей № 22
Дмитрий, Александр и Данил, заканчивают лицей № 22


На вопрос о том, что бы хотелось поменять в системе ЕГЭ, выпускники категорично отвечают: «Вообще убрать». По их словам, устные экзамены по билетам не хуже позволяют оценить уровень подготовки, но зато избавляют от стресса. 


«Проще в вузе сдавать вступительные, устно. С преподавателем как-то контактируешь, напряжения меньше, волнения. А тут почти как в тюрьме: камеры, металлоискатели, смотрители…» 


— смеясь, рассказали лицеисты Дмитрий, Александр и Данил, выходя из школы.


Запись с видеокамер в аудиториях транслируется на компьютер в кабинете
Запись с видеокамер в аудиториях транслируется на компьютер в кабинете


По словам специалистов, волнение перед камерами и другими мерами безопасности на ЕГЭ действительно влияют на школьников не самым благоприятным образом. 


«Общий уровень беспокойства заставляет их каким-то образом неадекватно относиться к ситуации, 


— объясняет педагог-психолог Евгения Дорохова. — Где-то они чувствуют неуверенность. <...> Не стоит нагнетать атмосферу. Когда учителя накручивают ситуацию, они думают не столько о ребятах, сколько о себе: о рейтингах, показателях и так далее. Нет, не надо ребят пугать трудностями, которые им предстоят. Надо говорить, что вы в течение года занимались, и те задачи, которые стоят, не сложнее тех, которые вы решали в течение года. <...> Выспитесь, накануне побудьте в состоянии какого-то предвкушения. Нужно внушить, что та цель, которую они перед собой поставили, – вполне реальна». 


Вода, ручка и шоколадка — традиционный набор выпускника на ЕГЭ
Вода, ручка и шоколадка — традиционный набор выпускника на ЕГЭ


По словам психолога, традиционные экзамены — по билетам — позволяют не только избавить детей от лишнего стресса, но и лучше оценить их подготовку. 


«Нужно учить ребят мыслить и формулировать свои мысли, говорить и пересказывать. 


Я была бы полностью за устные экзамены. Когда я принимала экзамены [в вузе], я могла так поставить вопрос, могла иначе, и так я понимала уровень подготовки. [На ЕГЭ] всё-таки мыслительный аппарат у ребят молчит, они учатся, скорее, угадывать. По-другому русский ум сформирован, это не наша система», — уверена она.


Шутники немного изменили доброе прощание со школой
Шутники немного изменили доброе прощание со школой


Впереди у школьников экзамены по профильной математике, обществознанию, физике, литературе и др. Один из главных предметов — русский язык — они сдадут 9 июня, согласно официальному порталу ЕГЭ. Результаты вчерашнего экзамена выпускники узнают не раньше чем через 2 недели — 14 июня.


Результаты экзамена школьники узнают через 2 недели
Результаты экзамена школьники узнают через 2 недели


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального правительства, всего в области работает 93 пункта сдачи экзаменов, каждый из них оборудован видеокамерами и ручными металлоискателями. По итогам трёх прошедших экзаменов никаких нарушений в пунктах сдачи ЕГЭ не произошло, так же как и слива ответов. Несмотря на это, с ученицей Плотниковской школы всё же случилась неприятность — учителя забыли вписать её имя в список участников ЕГЭ.


P.S. Кстати, ответ на 20-ю задачу из демонстрационного варианта — 12.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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