Горе от ЕГЭ

Учителя забыли вписать выпускницу в список участников ЕГЭ — если она не сдаст математику с первого раза, аттестат девочке выдадут только через год

Выпускница из Плотниковской средней школы неожиданно оказалась за бортом финального испытания 11-классников — учителя забыли включить её в список детей, которые 31 мая пойдут сдавать ЕГЭ по математике. Проблему заметили за 2 дня до экзамена — однако исправить за это время свою ошибку не сумели. В итоге девочке посоветовали сдавать экзамен позже — вместе с завалившими в первый раз. Выпускница переживает — она может завалить экзамен, и тогда аттестат ей выдадут только через год. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, кто виноват в этой неприятной истории и что в итоге придётся делать девочке.

Оля Кутузова заканчивает 11-й класс школы № 111 в селе Плотниково Новосибирской области (оно расположено в 35 км от мегаполиса) — 31 мая Оля должна была сдавать ЕГЭ по базовой математике, однако





в понедельник девочке заявили: на экзамен можно не приходить. Причем по вине учителей — они просто забыли внести её в список сдающих.





«Все пожимают плечами, звонили в отдел образования, в департамент образования, говорят, что списки выпускников проходят через Москву и ничего уже сделать нельзя! Следующая пересдача 28 июня, тогда и предлагают сдавать. Но это уже дата пересдачи, следующая только через год, получается, что девочка теряет возможность на второй шанс в случае, если не получится сдать с первого раза! Выпускной 27 июня, аттестат тогда она тоже не получит? А потом поступление, где гарантия, что все успеют вовремя... А моральная сторона ситуации?» — описала мама девочки Юлия Кутузова.







Сама девочка в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ рассказала, что поначалу в школе даже ей самой попеняли: а ты куда сама смотрела, когда расписывалась в январе в уведомлении, где были перечислены все сдающие ЕГЭ?







Оля Кутузова боится, что может не сдать математику с первого раза — и тогда аттестат ей дадут только через год. Фото предоставлено Юлией Кутузовой

«Мы писали заявление о выборе предметов, и там написано было, что математику базовую я сдаю. А в этом уведомлении, по которому нас должны собирать на экзамен, этого не отмечено. Меня просто никуда не включили», — переживает Ольга Кутузова







В Плотниковской средней школе № 111 согласились с тем, что ошибка действительно произошла по вине педагогов. Ситуация странная, учитывая что 11-й класс в этом году заканчивают всего 6 учеников. Одна из девочек, заметила завуч школы Ирина Михеева, по ошибке записала экзамен по математике дважды — «математика базовая» и «математика профильная», хотя надо было выбрать лишь один вариант.







«Я посчитала по количеству человек — получилось шесть. Вот и вся причина… Мы сейчас в резервный экзамен её вставим, и всё», — взволнованно объяснила ситуацию по телефону корреспонденту НГС.НОВОСТИ завуч Михеева и уточнила, что она сейчас едет в район, чтобы этот вопрос решать там.







«[Мы] начали звонить в [областной] отдел образования, и там сказали, что все списки утверждаются заранее в Москве, и сейчас уже сделать ничего нельзя. Альтернативный вариант — пересдача только 28 июня», — сообщила Юлия Кутузова и добавила, что в школе им только предложили оплатить дорогу из села до ВАСХНИЛа, где через месяц будет проходить пересдача ЕГЭ.







«Я не только оплачу [Ольге дорогу], я её сама увезу и привезу», — пообещала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ирина Михеева.







На запрос НГС.НОВОСТИ в правительство Новосибирской области чиновники сообщили, что с ситуацией знакомы, ошибка педагогов подтвердилась, но сделать они ничего не могут.







«Она (Ольга Кутузова. — И.К.) будет распределена и назначена на экзамен в резервный день 28.06.2017 г. Виновными в создавшейся ситуации являются работники школы, не внесшие информацию об экзамене в школьный модуль РИС ГИА-11. К работникам школы применены меры дисциплинарного взыскания», — прокомментировали в министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и заверили, что такая ситуация в регионе — впервые.







«Придётся экзамен сдавать, куда теперь денешься», — грустно заметила Ольга. После школы девочка хотела поступать в колледж при Аграрном университете, чтобы выучиться на ветеринарного врача, а потом поступить в сам университет. Теперь эти планы под угрозой: Ольга призналась, что математику она всегда знала на тройку, и поэтому не исключает, что потребуется пересдача. А сделать это можно будет в её ситуации только через год.