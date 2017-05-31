Горе от ЕГЭ

Учителя забыли вписать выпускницу в список участников ЕГЭ — если она не сдаст математику с первого раза, аттестат девочке выдадут только через год

31 мая школьники пишут базовую математику
31 мая школьники пишут базовую математику

Выпускница из Плотниковской средней школы неожиданно оказалась за бортом финального испытания 11-классников — учителя забыли включить её в список детей, которые 31 мая пойдут сдавать ЕГЭ по математике. Проблему заметили за 2 дня до экзамена — однако исправить за это время свою ошибку не сумели. В итоге девочке посоветовали сдавать экзамен позже — вместе с завалившими в первый раз. Выпускница переживает — она может завалить экзамен, и тогда аттестат ей выдадут только через год. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, кто виноват в этой неприятной истории и что в итоге придётся делать девочке.

Оля Кутузова заканчивает 11-й класс школы № 111 в селе Плотниково Новосибирской области (оно расположено в 35 км от мегаполиса) — 31 мая Оля должна была сдавать ЕГЭ по базовой математике, однако 


в понедельник девочке заявили: на экзамен можно не приходить. Причем по вине учителей — они просто забыли внести её в список сдающих.


«Все пожимают плечами, звонили в отдел образования, в департамент образования, говорят, что списки выпускников проходят через Москву и ничего уже сделать нельзя! Следующая пересдача 28 июня, тогда и предлагают сдавать. Но это уже дата пересдачи, следующая только через год, получается, что девочка теряет возможность на второй шанс в случае, если не получится сдать с первого раза! Выпускной 27 июня, аттестат тогда она тоже не получит? А потом поступление, где гарантия, что все успеют вовремя... А моральная сторона ситуации?» — описала мама девочки Юлия Кутузова. 


Сама девочка в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ рассказала, что поначалу в школе даже ей самой попеняли: а ты куда сама смотрела, когда расписывалась в январе в уведомлении, где были перечислены все сдающие ЕГЭ?


Оля Кутузова боится, что может не сдать математику с первого раза — и тогда аттестат ей дадут только через год. Фото предоставлено Юлией Кутузовой
Оля Кутузова боится, что может не сдать математику с первого раза — и тогда аттестат ей дадут только через год. Фото предоставлено Юлией Кутузовой

«Мы писали заявление о выборе предметов, и там написано было, что математику базовую я сдаю. А в этом уведомлении, по которому нас должны собирать на экзамен, этого не отмечено. Меня просто никуда не включили», — переживает Ольга Кутузова 


В Плотниковской средней школе № 111 согласились с тем, что ошибка действительно произошла по вине педагогов. Ситуация странная, учитывая что 11-й класс в этом году заканчивают всего 6 учеников. Одна из девочек, заметила завуч школы Ирина Михеева, по ошибке записала экзамен по математике дважды — «математика базовая» и «математика профильная», хотя надо было выбрать лишь один вариант.


«Я посчитала по количеству человек — получилось шесть. Вот и вся причина… Мы сейчас в резервный экзамен её вставим, и всё», — взволнованно объяснила ситуацию по телефону корреспонденту НГС.НОВОСТИ завуч Михеева и уточнила, что она сейчас едет в район, чтобы этот вопрос решать там.


«[Мы] начали звонить в [областной] отдел образования, и там сказали, что все списки утверждаются заранее в Москве, и сейчас уже сделать ничего нельзя. Альтернативный вариант — пересдача только 28 июня», — сообщила Юлия Кутузова и добавила, что в школе им только предложили оплатить дорогу из села до ВАСХНИЛа, где через месяц будет проходить пересдача ЕГЭ.


«Я не только оплачу [Ольге дорогу], я её сама увезу и привезу», — пообещала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ирина Михеева.


На запрос НГС.НОВОСТИ в правительство Новосибирской области чиновники сообщили, что с ситуацией знакомы, ошибка педагогов подтвердилась, но сделать они ничего не могут.


«Она (Ольга Кутузова. — И.К.) будет распределена и назначена на экзамен в резервный день 28.06.2017 г. Виновными в создавшейся ситуации являются работники школы, не внесшие информацию об экзамене в школьный модуль РИС ГИА-11. К работникам школы применены меры дисциплинарного взыскания», — прокомментировали в министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и заверили, что такая ситуация в регионе — впервые.


«Придётся экзамен сдавать, куда теперь денешься», — грустно заметила Ольга. После школы девочка хотела поступать в колледж при Аграрном университете, чтобы выучиться на ветеринарного врача, а потом поступить в сам университет. Теперь эти планы под угрозой: Ольга призналась, что математику она всегда знала на тройку, и поэтому не исключает, что потребуется пересдача. А сделать это можно будет в её ситуации только через год.

Илья Калинин 
Фото Екатерины Калиневич

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