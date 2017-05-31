Корзинка патриота

В магазинах появились товары с патриотическими этикетками — НГС выяснил, где на самом деле сделаны продукты с пометкой «Сделано в Новосибирске»

На прилавках новосибирских магазинов появились указатели-снежинки, выделяющие продукты местного производства. Так мэрия пытается поддержать местные предприятия — а заодно привить потребительский патриотизм. Обозреватель НГС.НОВОСТИ изучил список «патриотических» товаров и обнаружил в нём неожиданные сюрпризы — а торговцы рассказали, имеет ли для покупателя значение, где произведены колбаса или сыр, которые он видит на полке супермаркета.

В «Сибирском Гиганте» местные продукты помечают половинкой снежинки. Фото Стаса Соколова
В «Сибирском Гиганте» местные продукты помечают половинкой снежинки. Фото Стаса Соколова


В новосибирских магазинах появились товары, отмеченные этикеткой «Сделано в Новосибирске» — похожие плакаты без пояснений появились и на уличных лайтбоксах. Как рассказал НГС.НОВОСТИ председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска Максим Останин, это новая программа мэрии, которая помогает выделить в магазине товары, произведённые в Новосибирской области. 


Пока к ней подключились три компании: «Сибирский Гигант» (сети «Горожанка», «Мегас» и «Гигант»), «Магнит» и Metro Cash & Carry.


По словам Останина, ритейлеры сами решали, по какому принципу отмечать «местные» товары, равно как и то, в какой форме это делать. Первые указатели появились в магазинах — участниках программы в середине мая.


Понять, где заканчивается новосибирский продукт и начинается московский, бывает непросто — завод-то их делает один. Фото Стаса Соколова
Понять, где заканчивается новосибирский продукт и начинается московский, бывает непросто — завод-то их делает один. Фото Стаса Соколова


Корреспондент НГС.НОВОСТИ ознакомился со списком товаров, которые отмечены как «новосибирские» в «Мегасе» и «Магните» (гипермаркет в ТЦ «Галерея Новосибирск»), и обнаружил, что


у руководства этих сетей, похоже, разное понимание того, что считать местным продуктом.


В «Мегасе», например, указатель «Сделано в Новосибирске» стоит у молока марки «Зеленый луг» (Тогучин), но отсутствует у продуктов агрофирмы «Лебедевская» (Искитим). Нет его и у молока, сметаны и творога компании «Вимм-Билль-Данн», которая хоть и принадлежит корпорации PepsiCo, но её завод находится прямо на территории Новосибирска.


«Новосибирским» оказался в «Мегасе» и майонез «Московский провансаль» (его, впрочем, действительно производит Новосибирский масложировой комбинат, который входит в федеральную группу «Солнечные продукты»). Однако выпускаемые также в Новосибирске напитки компаний PepsiCo и Coca-Cola в число местных не вошли.


В «Магните» к выбору местных продуктов подошли с ещё большей выдумкой. Здесь есть указатель «Местный производитель» — таким, например, тут считают майонез Calve, который, если верить данным на упаковке, выпускается только предприятиями в Москве и Туле.


В «Магните» решили отдать должное не только товарам, произведённым в Новосибирске, но и придуманным в Новосибирске брендам. Фото Стаса Соколова
В «Магните» решили отдать должное не только товарам, произведённым в Новосибирске, но и придуманным в Новосибирске брендам. Фото Стаса Соколова


Нашли здесь способ отметить и продукты «Вимм-Билль-Данн», придумав для них уклончивое обозначение «Родом из Новосибирска». Марка «Весёлый молочник» действительно была в свое время придумана для компании «Сибирское молоко» ещё до того, как её купила PepsiCo. 


Парадокс в том, однако, что кефир под этим брендом, который корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил в «Магните», был выпущен в Омске. При этом предприятие «Фаворит», чей единственный завод по производству сыров работает в селе Кабинетное Новосибирской области, а офис расположен в городе Новосибирске, как местный отмечен не был.


А вот с некоторыми продуктами «местных производителей» вышла путаница. Фото Стаса Соколова
А вот с некоторыми продуктами «местных производителей» вышла путаница. Фото Стаса Соколова


Директор по маркетингу компании «Холидей» Артем Нонка считает, что для магазина может оказаться полезным в принципе любое осмысленное выделение товара на полке — всё, что может привлечь внимание покупателя. «Это может быть "Новинка", "Сделано в Сибири", "Цена номер 1", "Эксклюзив" и т.д. А может, просто цвет ценника», — говорит эксперт. Однако действие этих указателей временное, существенно эффективней оказывается долгосрочная лояльность, говорит Нонка. «То есть человек пробует и потом покупает многократно. А ценник — это на один раз». При этом представитель «Холидея» признаёт, что


у покупателя может быть «географическая» лояльность к товарам некоторых групп. В основном это продукты с коротким сроком хранения: молочные продукты, мясо, яйцо, курица и пр.


В «Холидеях» решили пойти другим путём — и сейчас открывают в собственных супермаркетах отделы под вывеской «Фермер-центр». По сути, это просто холодная витрина, на которую выставлены товары, которые, как утверждает Нонка, были выбраны в результате тестирования и за качество которых компания готова поручиться.


«Холидей Классик» решил поддержать местных производителей по-своему. Фото Стаса Соколова
«Холидей Классик» решил поддержать местных производителей по-своему. Фото Стаса Соколова


Управляющий партнёр компании InMar Relations Владимир Косых считает, что подобного рода местный патриотизм работает, только если он подкреплён в голове потребителя какими-то рациональными (или псевдорациональными) доводами. «Например, в ходе нескольких исследований мы выяснили, что 


потребители при всех прочих равных условиях отдают предпочтение местной колбасе, потому что считают, что она более свежая», — говорит Косых.


Однако представитель InMar Relations также считает, что какого-то заметного эффекта одни только указатели на местное происхождение продуктов не дадут. «Куда полезней было бы, если бы в рамках подобной кампании в сетях появились бы товары небольших предприятий, пищевики из районов области, которые самостоятельно не в состоянии пробиться на полку. Это бы привлекло внимание потребителей и к магазинам, и помогло бы тем самым местным производителям, ради которых всё якобы и затевается», — резюмирует Косых.

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 3799
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено