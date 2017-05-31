Корзинка патриота

В магазинах появились товары с патриотическими этикетками — НГС выяснил, где на самом деле сделаны продукты с пометкой «Сделано в Новосибирске»

На прилавках новосибирских магазинов появились указатели-снежинки, выделяющие продукты местного производства. Так мэрия пытается поддержать местные предприятия — а заодно привить потребительский патриотизм. Обозреватель НГС.НОВОСТИ изучил список «патриотических» товаров и обнаружил в нём неожиданные сюрпризы — а торговцы рассказали, имеет ли для покупателя значение, где произведены колбаса или сыр, которые он видит на полке супермаркета.

В «Сибирском Гиганте» местные продукты помечают половинкой снежинки. Фото Стаса Соколова





В новосибирских магазинах появились товары, отмеченные этикеткой «Сделано в Новосибирске» — похожие плакаты без пояснений появились и на уличных лайтбоксах. Как рассказал НГС.НОВОСТИ председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска Максим Останин, это новая программа мэрии, которая помогает выделить в магазине товары, произведённые в Новосибирской области.





Пока к ней подключились три компании: «Сибирский Гигант» (сети «Горожанка», «Мегас» и «Гигант»), «Магнит» и Metro Cash & Carry.





По словам Останина, ритейлеры сами решали, по какому принципу отмечать «местные» товары, равно как и то, в какой форме это делать. Первые указатели появились в магазинах — участниках программы в середине мая.







Понять, где заканчивается новосибирский продукт и начинается московский, бывает непросто — завод-то их делает один. Фото Стаса Соколова





Корреспондент НГС.НОВОСТИ ознакомился со списком товаров, которые отмечены как «новосибирские» в «Мегасе» и «Магните» (гипермаркет в ТЦ «Галерея Новосибирск»), и обнаружил, что





у руководства этих сетей, похоже, разное понимание того, что считать местным продуктом.







В «Мегасе», например, указатель «Сделано в Новосибирске» стоит у молока марки «Зеленый луг» (Тогучин), но отсутствует у продуктов агрофирмы «Лебедевская» (Искитим). Нет его и у молока, сметаны и творога компании «Вимм-Билль-Данн», которая хоть и принадлежит корпорации PepsiCo, но её завод находится прямо на территории Новосибирска.







«Новосибирским» оказался в «Мегасе» и майонез «Московский провансаль» (его, впрочем, действительно производит Новосибирский масложировой комбинат, который входит в федеральную группу «Солнечные продукты»). Однако выпускаемые также в Новосибирске напитки компаний PepsiCo и Coca-Cola в число местных не вошли.







В «Магните» к выбору местных продуктов подошли с ещё большей выдумкой. Здесь есть указатель «Местный производитель» — таким, например, тут считают майонез Calve, который, если верить данным на упаковке, выпускается только предприятиями в Москве и Туле.







В «Магните» решили отдать должное не только товарам, произведённым в Новосибирске, но и придуманным в Новосибирске брендам. Фото Стаса Соколова





Нашли здесь способ отметить и продукты «Вимм-Билль-Данн», придумав для них уклончивое обозначение «Родом из Новосибирска». Марка «Весёлый молочник» действительно была в свое время придумана для компании «Сибирское молоко» ещё до того, как её купила PepsiCo.







Парадокс в том, однако, что кефир под этим брендом, который корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил в «Магните», был выпущен в Омске. При этом предприятие «Фаворит», чей единственный завод по производству сыров работает в селе Кабинетное Новосибирской области, а офис расположен в городе Новосибирске, как местный отмечен не был.







А вот с некоторыми продуктами «местных производителей» вышла путаница. Фото Стаса Соколова





Директор по маркетингу компании «Холидей» Артем Нонка считает, что для магазина может оказаться полезным в принципе любое осмысленное выделение товара на полке — всё, что может привлечь внимание покупателя. «Это может быть "Новинка", "Сделано в Сибири", "Цена номер 1", "Эксклюзив" и т.д. А может, просто цвет ценника», — говорит эксперт. Однако действие этих указателей временное, существенно эффективней оказывается долгосрочная лояльность, говорит Нонка. «То есть человек пробует и потом покупает многократно. А ценник — это на один раз». При этом представитель «Холидея» признаёт, что





у покупателя может быть «географическая» лояльность к товарам некоторых групп. В основном это продукты с коротким сроком хранения: молочные продукты, мясо, яйцо, курица и пр.







В «Холидеях» решили пойти другим путём — и сейчас открывают в собственных супермаркетах отделы под вывеской «Фермер-центр». По сути, это просто холодная витрина, на которую выставлены товары, которые, как утверждает Нонка, были выбраны в результате тестирования и за качество которых компания готова поручиться.





«Холидей Классик» решил поддержать местных производителей по-своему. Фото Стаса Соколова





Управляющий партнёр компании InMar Relations Владимир Косых считает, что подобного рода местный патриотизм работает, только если он подкреплён в голове потребителя какими-то рациональными (или псевдорациональными) доводами. «Например, в ходе нескольких исследований мы выяснили, что





потребители при всех прочих равных условиях отдают предпочтение местной колбасе, потому что считают, что она более свежая», — говорит Косых.







Однако представитель InMar Relations также считает, что какого-то заметного эффекта одни только указатели на местное происхождение продуктов не дадут. «Куда полезней было бы, если бы в рамках подобной кампании в сетях появились бы товары небольших предприятий, пищевики из районов области, которые самостоятельно не в состоянии пробиться на полку. Это бы привлекло внимание потребителей и к магазинам, и помогло бы тем самым местным производителям, ради которых всё якобы и затевается», — резюмирует Косых.

