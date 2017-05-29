Скандал на Олимпе

Плохая вода, провалы на дорогах и перебои со светом поссорили жильцов и строителей дома в живописном месте у озера — эксперты объяснили, почему даже плохая УК от застройщика выгоднее ТСЖ в новых домах

В новостройке в селе Каменка разгорелся конфликт: её жители оказались недовольны условиями жизни в новом доме и отсутствием реакции застройщика и вышли на пикет к зданию Заксобрания. Они надеются организовать ТСЖ и подать на застройщика в суд, но их соседи уже устали от скандалов и хотят просто спокойно жить. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разобралась в конфликте и узнала, в каких случаях стоит ввязываться в борьбу за власть в новостройках.

Первый дом в микрорайоне сдали летом прошлого года и уже достраивают второй, за которым растёт третий
Первый дом в микрорайоне сдали летом прошлого года и уже достраивают второй, за которым растёт третий


Жители первого дома микрорайона Олимпийской славы в с. Каменка вышли к Заксобранию на одиночные пикеты. Они хотели привлечь внимание собирающихся на очередную сессию депутатов к неблагоприятным, по их мнению, условиям жизни в новостройке, построенной компанией «АРГО», — плохой воде, перебоям с электричеством, некачественно построенным домам и отсутствию благоустройства.


Первый дом микрорайона Олимпийской славы сдали летом прошлого года. Кирпичная 16-этажка у озера — пока единственное многоэтажное здание в этой части Новосибирского района. Рядом уже практически достроен второй дом, за ним постепенно растёт третий.


Благоустройством, на которое жаловались участники пикета, территория похвастаться действительно не может: 


двор дома перегорожен строительным забором, и на детские или спортивные площадки пока нет и намёка, хотя дорожки проложены. 


Гуляющие с маленьким сыном Анна и Иван Тимофеевы говорят, что для прогулок здесь пока предназначена только трасса — по ней они добираются до детской площадки на территории ближайшего детского сада.


Пока проседает грунт, строить детскую площадку в «АРГО» считают бессмысленным
Пока проседает грунт, строить детскую площадку в «АРГО» считают бессмысленным


Генеральный директор компании «АРГО» Олег Мирошников объясняет: под будущими детскими площадками проложены коммуникации, и земля должна осесть, прежде чем делать на ней детские площадки. «То, что я сегодня сделаю, завтра придётся переделывать, как ты его ни трамбуй», — говорит он. Будто в качестве наглядного примера во дворе красуется провал в заасфальтированной площадке.


Компания обещает взяться за работу в ближайшую неделю и начинает завозить материалы. Пока корреспонденты НГС.НОВОСТИ ходили вокруг дома, самосвалы подвозили и сгружали у дома горы щебня — его тут же разносило по двору шквальным ветром.


Горы щебня, разносимого сквозняком по двору, выглядят довольно живописно
Горы щебня, разносимого сквозняком по двору, выглядят довольно живописно


В лишённом двора доме 416 квартир, которые расположены с 3-го по 15-й этажи; первый этаж целиком отдан под магазины и офисы, на втором запланирована поликлиника, но помещения ещё пустуют: в кирпичной пристройке, где предполагается вход с лестницей и лифтом, даже нет окон, а на опоясывающей 2-й этаж дома открытой галерее — ограждений.


Рабочий на неограждённой галерее будущей поликлиники
Рабочий на неограждённой галерее будущей поликлиники


О недоделках инициативная группа заявляла на встрече с застройщиком — они подробно описаны в протоколе, однако застройщик подписать его отказался и с тех пор на контакт не идёт, говорит владелица одной из квартир в доме Эллина.


В числе недоделок — отсутствие дверей в тамбурах подъездов, пожарных рукавов и даже возможности их присоединения к водоснабжению. Качество самой воды у инициативной группы тоже вызывает вопросы. В начале года одна из жительниц обратилась в Роспотребнадзор, который заключил, что подаваемая из автономной скважины в квартиры вода действительно не соответствует нормативам: в ней превышены показатели по марганцу и общей жёсткости (копия заключения имеется в распоряжении НГС.НОВОСТИ).


16-этажный дом передали дольщикам без пожарных рукавов и возможности их подключить
16-этажный дом передали дольщикам без пожарных рукавов и возможности их подключить


Олег Мирошников в ответ показывает лабораторное исследование, которое уже в марте проводила независимая компания. По нему все показатели в норме, однако экспертизу почему-то проводили по другим параметрам, и вместо примесей и жёсткости оценивали бактериологический состав.


Встреченные во дворе дома местные жители рассказали корреспондентам НГС.НОВОСТИ, что проблемы с водой в доме действительно были, но уже закончились. 


«Мы жили на Затулинке, пили там воду из-под крана — тут вода лучше, никаких осадков в бутылках не остаётся, — подтверждает Иван Тимофеев. — Тут напротив частный сектор, люди дома строят, и какая-то женщина рассказывала, что скважина своя на 140 м забита, и у них прямо в воде металл, рыжий такой осадок — у нас такого нет здесь».


До нового года, говорят новосёлы микрорайона, перебои случались и с отоплением, и со светом. Эллина уверяет, что со светом проблемы есть и сейчас, а в марте его (а значит, и водоснабжение, и отопление) полностью отключили на сутки. В АО «РЭС» дом до сих пор считают стройкой, и электроэнергию он получает соответственно как стройка, что установленным требованиям надёжности для жилых домов не отвечает, следует из ответа пресс-службы компании на запрос НГС.НОВОСТИ. 


Спустя почти год после сдачи дом всё ещё обеспечивается энергией по временной схеме
Спустя почти год после сдачи дом всё ещё обеспечивается энергией по временной схеме


Свои обязательства региональные сети выполнили ещё в 2014 году, а вот «АРГО» после проверки в октябре 2016 года были выданы замечания по выполнению техусловий. Уведомлений об их устранении в «РЭС» к 25 мая так и не поступило. При этом в компании также не исключают, что перебои могут быть и из-за того, что потребляемая жилым домом мощность гораздо выше той, на которую рассчитана снабжающая электричеством стройку «АРГО» подстанция.


О доме в микрорайоне Олимпийской славы и проблемах его жителей хорошо знают в Общественном совете Госстройнадзора и в Народном фронте. По словам члена Общественного совета Госстройнадзора Ларисы Гильмутдиновой, дом выбивается из общей массы новостроек — недостатки здесь довольно критичны. Кроме того, по сведениям эксперта, он сдавался с гарантийными письмами — обещаниями исправить недоделки потом, что, по её словам, незаконно. 


«Теоретически могут признать разрешение [на ввод в эксплуатацию] незаконно выданным при наличии этого всего, — рассуждает Гильмутдинова. — Но, думаю, вряд ли [это] будут отстаивать. Потому что если разрешение на ввод признаётся незаконно выданным, это же последствия и для органов местного самоуправления, и для лиц, которые выдали заключение о соответствии дома всем нормативам и техническим регламентам. Органы власти будут стараться максимально, чтобы не состоялось такого решения суда».


Меж тем встреченные корреспондентами НГС.НОВОСТИ местные жители на качество дома и перебои со светом не жалуются — в том числе, возможно, потому, что на полную мощность потребления дом за год так и не вышел: сейчас здесь заселено по 2–3 квартиры на площадке из 6 квартир, иногда этажи могут и вовсе пустовать.


Это осложняет жизнь и инициативной группе, которая надеется организовать ТСЖ, и самому застройщику, которому приходится «дотировать» работу аффилированной управляющей компании. Это, в частности, является основной причиной, по которой не запускаются необходимые новосёлам грузовые лифты. 


«Собираемость платежей абсолютно никакая — платить начали только в марте, по-моему, более-менее устойчиво, — говорит Олег Мирошников. — За чей счёт банкет?».


По его словам, каждый месяц ему приходится доплачивать УК «Олвис-Контакт» примерно по полмиллиона рублей. 


По данным протокола общего собрания жильцов, за УК «Олвис-Контакт» проголосовало большинство жителей
По данным протокола общего собрания жильцов, за УК «Олвис-Контакт» проголосовало большинство жителей


Инициативная группа жителей в качестве управляющей компании аффилированную с застройщиком структуру видеть не хочет. «В одностороннем порядке установили управляющую компанию, никто за неё не голосовал. Мне давали бюллетень, я голосовала против», — возмущается Эллина. Николай К. (имя изменено по просьбе героя) говорит, что ему даже не предлагали голосовать за или против управляющей компании.


Олег Мирошников парирует: за «Олвис-Контакт» проголосовало 97 % жилых «квадратов» в доме и показывает составленный в конце января протокол и толстую пачку бюллетеней. «Я видела протокол, но знаю, что за них такое количество людей не голосовало, — возражает Эллина. — Пока квартиры нам не перешли, они принадлежат застройщику, и он голосует. Но для какой цели нам тогда эти бюллетени раздавать, я не понимаю».


Большинство жителей переехали в микрорайон Олимпийской славы из-за близости к озеру и обещанного возле него благоустройства
Большинство жителей переехали в микрорайон Олимпийской славы из-за близости к озеру и обещанного возле него благоустройства


По словам руководителя клуба «Управдом» Артёма Демченко, такая практика на стагнирующем рынке, когда дом сдаётся с большим числом непроданных квартир, не редкость. Олег Мирошников, хотя и называет активность дольщиков «смутой», в целом не против того, чтобы жители организовались в ТСЖ — одной головной болью меньше. Но сами жители, считает он, не понимают ни ответственности, ни объёма работ. «Это надо лицензию получить, отучиться и получить индивидуальные лицензии, купить программное обеспечение, которое стоит 50–60 тыс., — сейчас же всё по новой системе», — поясняет он.


Некоторым местным жителям конфликт между застройщиком и активистами уже откровенно надоел: 


«С одной стороны у нас Мирошников, <...> с другой стороны осатанелые активисты, которым, видимо, вообще делать нечего, кроме как всем на мозги капать, — говорит Николай К. — От этого плохо всем адекватным людям, потому что воз и ныне там. Диалог парализован».


Артём Демченко считает, что сместить УК, чтобы исправить недоделки застройщика, очень сложно, а может, и не нужно —  до тех пор, пока дом не заселится полностью. «Все новостройки сталкиваются с тем, что люди заезжают туда в течение даже не месяцев, а лет. Может оказаться так, что часть квартир просто не продана. Всё это влечёт за собой то, что фактически начинают копиться огромнейшие долги перед поставщиками услуг», — отмечает он. 


Лариса Гильмутдинова заметила, что недобросовестность застройщиков, которая затем перетекает в недобросовестность аффилированных с ними УК, — настоящий бич не только для Новосибирской области, но и в целом для страны. Начавшая несколько лет назад исправляться ситуация с кризисом на строительном рынке вновь усугубилась. И в том случае, если вопрос с исправлением строительных недочётов упирается в финансовое состояние застройщика, дольщикам всё же стоит брать ситуацию в свои руки.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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