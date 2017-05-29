Скандал на Олимпе

Плохая вода, провалы на дорогах и перебои со светом поссорили жильцов и строителей дома в живописном месте у озера — эксперты объяснили, почему даже плохая УК от застройщика выгоднее ТСЖ в новых домах

В новостройке в селе Каменка разгорелся конфликт: её жители оказались недовольны условиями жизни в новом доме и отсутствием реакции застройщика и вышли на пикет к зданию Заксобрания. Они надеются организовать ТСЖ и подать на застройщика в суд, но их соседи уже устали от скандалов и хотят просто спокойно жить. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разобралась в конфликте и узнала, в каких случаях стоит ввязываться в борьбу за власть в новостройках.

Первый дом в микрорайоне сдали летом прошлого года и уже достраивают второй, за которым растёт третий





Жители первого дома микрорайона Олимпийской славы в с. Каменка вышли к Заксобранию на одиночные пикеты. Они хотели привлечь внимание собирающихся на очередную сессию депутатов к неблагоприятным, по их мнению, условиям жизни в новостройке, построенной компанией «АРГО», — плохой воде, перебоям с электричеством, некачественно построенным домам и отсутствию благоустройства.





Первый дом микрорайона Олимпийской славы сдали летом прошлого года. Кирпичная 16-этажка у озера — пока единственное многоэтажное здание в этой части Новосибирского района. Рядом уже практически достроен второй дом, за ним постепенно растёт третий.







Благоустройством, на которое жаловались участники пикета, территория похвастаться действительно не может:





двор дома перегорожен строительным забором, и на детские или спортивные площадки пока нет и намёка, хотя дорожки проложены.





Гуляющие с маленьким сыном Анна и Иван Тимофеевы говорят, что для прогулок здесь пока предназначена только трасса — по ней они добираются до детской площадки на территории ближайшего детского сада.







Пока проседает грунт, строить детскую площадку в «АРГО» считают бессмысленным





Генеральный директор компании «АРГО» Олег Мирошников объясняет: под будущими детскими площадками проложены коммуникации, и земля должна осесть, прежде чем делать на ней детские площадки. «То, что я сегодня сделаю, завтра придётся переделывать, как ты его ни трамбуй», — говорит он. Будто в качестве наглядного примера во дворе красуется провал в заасфальтированной площадке.







Компания обещает взяться за работу в ближайшую неделю и начинает завозить материалы. Пока корреспонденты НГС.НОВОСТИ ходили вокруг дома, самосвалы подвозили и сгружали у дома горы щебня — его тут же разносило по двору шквальным ветром.







Горы щебня, разносимого сквозняком по двору, выглядят довольно живописно





В лишённом двора доме 416 квартир, которые расположены с 3-го по 15-й этажи; первый этаж целиком отдан под магазины и офисы, на втором запланирована поликлиника, но помещения ещё пустуют: в кирпичной пристройке, где предполагается вход с лестницей и лифтом, даже нет окон, а на опоясывающей 2-й этаж дома открытой галерее — ограждений.







Рабочий на неограждённой галерее будущей поликлиники





О недоделках инициативная группа заявляла на встрече с застройщиком — они подробно описаны в протоколе, однако застройщик подписать его отказался и с тех пор на контакт не идёт, говорит владелица одной из квартир в доме Эллина.







В числе недоделок — отсутствие дверей в тамбурах подъездов, пожарных рукавов и даже возможности их присоединения к водоснабжению. Качество самой воды у инициативной группы тоже вызывает вопросы. В начале года одна из жительниц обратилась в Роспотребнадзор, который заключил, что подаваемая из автономной скважины в квартиры вода действительно не соответствует нормативам: в ней превышены показатели по марганцу и общей жёсткости (копия заключения имеется в распоряжении НГС.НОВОСТИ).







16-этажный дом передали дольщикам без пожарных рукавов и возможности их подключить





Олег Мирошников в ответ показывает лабораторное исследование, которое уже в марте проводила независимая компания. По нему все показатели в норме, однако экспертизу почему-то проводили по другим параметрам, и вместо примесей и жёсткости оценивали бактериологический состав.







Встреченные во дворе дома местные жители рассказали корреспондентам НГС.НОВОСТИ, что проблемы с водой в доме действительно были, но уже закончились.





«Мы жили на Затулинке, пили там воду из-под крана — тут вода лучше, никаких осадков в бутылках не остаётся, — подтверждает Иван Тимофеев. — Тут напротив частный сектор, люди дома строят, и какая-то женщина рассказывала, что скважина своя на 140 м забита, и у них прямо в воде металл, рыжий такой осадок — у нас такого нет здесь».







До нового года, говорят новосёлы микрорайона, перебои случались и с отоплением, и со светом. Эллина уверяет, что со светом проблемы есть и сейчас, а в марте его (а значит, и водоснабжение, и отопление) полностью отключили на сутки. В АО «РЭС» дом до сих пор считают стройкой, и электроэнергию он получает соответственно как стройка, что установленным требованиям надёжности для жилых домов не отвечает, следует из ответа пресс-службы компании на запрос НГС.НОВОСТИ.





Спустя почти год после сдачи дом всё ещё обеспечивается энергией по временной схеме





Свои обязательства региональные сети выполнили ещё в 2014 году, а вот «АРГО» после проверки в октябре 2016 года были выданы замечания по выполнению техусловий. Уведомлений об их устранении в «РЭС» к 25 мая так и не поступило. При этом в компании также не исключают, что перебои могут быть и из-за того, что потребляемая жилым домом мощность гораздо выше той, на которую рассчитана снабжающая электричеством стройку «АРГО» подстанция.





О доме в микрорайоне Олимпийской славы и проблемах его жителей хорошо знают в Общественном совете Госстройнадзора и в Народном фронте. По словам члена Общественного совета Госстройнадзора Ларисы Гильмутдиновой, дом выбивается из общей массы новостроек — недостатки здесь довольно критичны. Кроме того, по сведениям эксперта, он сдавался с гарантийными письмами — обещаниями исправить недоделки потом, что, по её словам, незаконно.





«Теоретически могут признать разрешение [на ввод в эксплуатацию] незаконно выданным при наличии этого всего, — рассуждает Гильмутдинова. — Но, думаю, вряд ли [это] будут отстаивать. Потому что если разрешение на ввод признаётся незаконно выданным, это же последствия и для органов местного самоуправления, и для лиц, которые выдали заключение о соответствии дома всем нормативам и техническим регламентам. Органы власти будут стараться максимально, чтобы не состоялось такого решения суда».





Меж тем встреченные корреспондентами НГС.НОВОСТИ местные жители на качество дома и перебои со светом не жалуются — в том числе, возможно, потому, что на полную мощность потребления дом за год так и не вышел: сейчас здесь заселено по 2–3 квартиры на площадке из 6 квартир, иногда этажи могут и вовсе пустовать.







Это осложняет жизнь и инициативной группе, которая надеется организовать ТСЖ, и самому застройщику, которому приходится «дотировать» работу аффилированной управляющей компании. Это, в частности, является основной причиной, по которой не запускаются необходимые новосёлам грузовые лифты.





«Собираемость платежей абсолютно никакая — платить начали только в марте, по-моему, более-менее устойчиво, — говорит Олег Мирошников. — За чей счёт банкет?».





По его словам, каждый месяц ему приходится доплачивать УК «Олвис-Контакт» примерно по полмиллиона рублей.





По данным протокола общего собрания жильцов, за УК «Олвис-Контакт» проголосовало большинство жителей





Инициативная группа жителей в качестве управляющей компании аффилированную с застройщиком структуру видеть не хочет. «В одностороннем порядке установили управляющую компанию, никто за неё не голосовал. Мне давали бюллетень, я голосовала против», — возмущается Эллина. Николай К. (имя изменено по просьбе героя) говорит, что ему даже не предлагали голосовать за или против управляющей компании.







Олег Мирошников парирует: за «Олвис-Контакт» проголосовало 97 % жилых «квадратов» в доме и показывает составленный в конце января протокол и толстую пачку бюллетеней. «Я видела протокол, но знаю, что за них такое количество людей не голосовало, — возражает Эллина. — Пока квартиры нам не перешли, они принадлежат застройщику, и он голосует. Но для какой цели нам тогда эти бюллетени раздавать, я не понимаю».







Большинство жителей переехали в микрорайон Олимпийской славы из-за близости к озеру и обещанного возле него благоустройства





По словам руководителя клуба «Управдом» Артёма Демченко, такая практика на стагнирующем рынке, когда дом сдаётся с большим числом непроданных квартир, не редкость. Олег Мирошников, хотя и называет активность дольщиков «смутой», в целом не против того, чтобы жители организовались в ТСЖ — одной головной болью меньше. Но сами жители, считает он, не понимают ни ответственности, ни объёма работ. «Это надо лицензию получить, отучиться и получить индивидуальные лицензии, купить программное обеспечение, которое стоит 50–60 тыс., — сейчас же всё по новой системе», — поясняет он.





Некоторым местным жителям конфликт между застройщиком и активистами уже откровенно надоел:





«С одной стороны у нас Мирошников, <...> с другой стороны осатанелые активисты, которым, видимо, вообще делать нечего, кроме как всем на мозги капать, — говорит Николай К. — От этого плохо всем адекватным людям, потому что воз и ныне там. Диалог парализован».





Артём Демченко считает, что сместить УК, чтобы исправить недоделки застройщика, очень сложно, а может, и не нужно — до тех пор, пока дом не заселится полностью. «Все новостройки сталкиваются с тем, что люди заезжают туда в течение даже не месяцев, а лет. Может оказаться так, что часть квартир просто не продана. Всё это влечёт за собой то, что фактически начинают копиться огромнейшие долги перед поставщиками услуг», — отмечает он.





Лариса Гильмутдинова заметила, что недобросовестность застройщиков, которая затем перетекает в недобросовестность аффилированных с ними УК, — настоящий бич не только для Новосибирской области, но и в целом для страны. Начавшая несколько лет назад исправляться ситуация с кризисом на строительном рынке вновь усугубилась. И в том случае, если вопрос с исправлением строительных недочётов упирается в финансовое состояние застройщика, дольщикам всё же стоит брать ситуацию в свои руки.