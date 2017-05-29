Приказали долго жить

Опубликован прогноз развития Новосибирска на 18 лет вперёд: горожане будут дольше жить — но к 2036 году сибирячки почти перестанут рожать, а город наводнят мигранты

Новосибирскстат опубликовал объёмный прогноз о демографической ситуации в регионе к 2036 году. По данным аналитиков, через 18 лет в Новосибирске прибавится более 400 тыс. человек, но почти все они приедут из других городов и стран, а коренные сибирячки, особенно городские, будут рожать всё меньше. Зато новосибирцы станут дольше жить — в среднем до 75,7 лет, обнадёживает исследование. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила врача, социологов, экономиста и многодетных сибирячек объяснить, что имели в виду статистики и можно ли верить этому прогнозу.

По прогнозу Росстата, 1,5-миллионное население Новосибирска увеличится ещё на 408,9 тыс. человек к 2036 году, а из сёл к тому времени уедут 91,1 тыс. человек, сообщается на официальном сайте Новосибирскстата. Доля городских и сельских жителей составит 84 % и 16 % соответственно (сейчас 79 % и 21 %).





После небольшого повышения уровня рождаемости в 2018 году число родов с каждым годом будет падать,





предполагают статистики. Абсолютное число родившихся в области уменьшится с 38,7 тыс. до 35,1 тыс. человек в год. Численность умерших должна увеличиться на 5,1 тыс. (на 14,4 %). «Естественный прирост сохранится до 2021 года, с 2022 года установится естественная убыль. В 2035 году естественные потери населения составят 5,2 тыс. человек», — пугают аналитики Росстата.







После небольшого повышения уровня рождаемости в 2018 году число родов с каждым годом будет падать

При этом в сёлах «будет наблюдаться режим расширенного воспроизводства» (2,82 рождений на одну женщину), а в городе — «режим суженного воспроизводства, т.е. каждое новое поколение будет меньше предыдущего» (1,83 родов на одну женщину).







Зато средняя продолжительность жизни возрастет с нынешних 71,7 года до 75,7 лет в 2035 году. В целом по области у мужчин она увеличится с 66,2 до 71,2 года, у женщин — с 77,2 до 79,9 года. Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами снизится с 11 лет в 2017 году до 8,7 года в 2035-м, ожидают авторы прогноза.







«Численность населения области будет расти в основном за счет миграции, а с 2022 года, когда прогнозируется начало роста естественной убыли, только благодаря миграции. Миграционный прирост будет полностью компенсировать естественную убыль», — говорится в исследовании.





Так, из 408,9 тыс. новых жителей 370,2 тыс. человек — это мигранты, правда, не уточняется, из каких регионов и стран.







В Новосибирскстате пояснили, что такие прогнозы аналитики Федеральной службы государственной статистики делают каждый год — с помощью очень сложного алгоритма, и затруднились назвать, с какой вероятностью сбудется рассчитанная модель. В самом Росстате не смогли оперативно ответить на официальный запрос НГС.НОВОСТИ, поэтому автор попросила экспертов проанализировать эти данные.





Значит, будем дольше жить







Сейчас в «третий возраст» вступают поколения, рождённые в послевоенные 1950–1960-е годы, когда экономические условия детства были лучше, чем для предыдущих поколений, рассказала старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Татьяна Черкашина. «Современные новосибирцы старших возрастов более здоровы, чем их сверстники из предыдущих когорт.





Как бы критично ни смотрели на некоторые аспекты государственной политики, но регулирование продажи алкоголя в последнее десятилетие привело к снижению его потребления, а как следствие — снижение смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя», — отметила Татьяна.







То, что долгожителей становится больше уже сейчас, — заслуга улучшающегося качества жизни и медицины в частности, уверена главный гериатр НСО, главврач Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн Людмила Канунникова. Минздрав уже организовал переподготовку терапевтов в гериатров — новых врачей пока 27, ещё учатся 30, а осенью начнётся учёба у следующей группы.





«Для чего мы это делаем? Чтобы в каждой поликлинике открыть кабинеты врачей-гериатров, а в стационарах организовать специальные гериатрические койки. Консультации по правильному питанию и как самому помогать правильно применять назначенное лечение. Приоритет — активное долголетие», — заметила главный гериатр. Она отметила тенденцию, что многие современные мужчины-пенсионеры, так же как и женщины, стараются беречь здоровье — этим можно объяснить прогноз о сокращённом разрыве в продолжительности жизни у обоих полов.





Город мигрантов







Серьёзная и даже пугающая цифра — 370 тыс. мигрантов — может означать в прогнозе как наплыв россиян из других регионов страны, так и массовый поток иностранцев, сомневаются эксперты. Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин допустил, что математический расчёт статистиков может быть завышенным. «Обычно прогнозы по стране в целом достаточно точны.





По регионам точность резко падает — люди охотнее переезжают из региона в регион, чем покидают пределы страны вообще», — рассуждает экономист.







Он отметил, что ещё 10 лет назад в Новосибирске не было такого количества студентов из Китая, Ближнего Востока и Латинской Америки — даже если они не остаются в Сибири, то «разносят» информацию о городе своим соотечественникам. «Крупнейшие города страны и мира интернационализируются — быстрее всего это происходит в Москве, у нас интенсивность другая, но определённая интернационализация будет происходить, естественно», — заметил Владимир Клисторин.







По мнению доцента кафедры социальных коммуникаций и социологии управления НГУЭУ Елены Наумовой, мигрантам из многих соседних стран даже не нужно создавать особенных льгот — они сами сюда едут, поскольку в их стране условия хуже. Клисторин объясняет, что из сёл Новосибирской области будут уезжать по тем же причинам — всё меньше рабочих мест из-за оптимизации бюджетных сетей и модернизации сельскохозяйственного производства. «И не столько низкая зарплата, сколько высокие ожидания от уровня жизни в Новосибирске в сравнении с сельской местностью», — говорит экономист. Кроме того, довольно много молодёжи уезжает в Новосибирск на учёбу и уже не возвращается в сёла — всё это влияет на демографию.







«Миграция — это самый простой надёжный вариант, [увеличивающий численность]. Многие страны — Германия, США — активно этим пользуются, но у них в связи с этим возникают и другие проблемы… Ввиду того, что у нас стареющее население, а инфраструктура громадного города требует рабочих рук, отказаться от мигрантов нельзя — это будет коллапс в городе. Но надо помнить, что от нас уезжают специалисты — в ту же Москву и Петербург, въезжают представители рабочих профессий. Для Новосибирска важно не потерять человеческий капитал, который отсюда бежит периодически», — высказалась социолог.







А рожать кто будет







В «возраст фертильности» входят дети 90-х — в то десятилетие коэффициент смертности сильно превышал коэффициент рождаемости, а в конце 90-х и вовсе многие женщины из-за паники и неопределённого будущего делали аборты, продолжает Елена Наумова. «По объективным причинам самой молодёжи меньше, и естественно, что даже если каждый будет иметь по 2-3 детей, наследие 90-х не сможет закрыть дефицит населения», — объясняет эксперт.







В каждой семье должно быть по 2-3 ребёнка, считает эксперт

Любовь Маленко, мать шестерых детей, руководитель общественной организации «Надежда», считает: «Сейчас так рассуждают: если мама с папой могут поддержать, я рожу, если нет — подумаю. А если государство выступит этой поддержкой, этой "мамой-папой"? У нас есть поддержка в регионе, но она не всем известная и, к сожалению, не гарантированная. Федералы стараются, политика изменилась в сторону многодетной семьи, но нужен чёткий региональный регламент. Должны понять, что







если не будет каждая вторая семья многодетной — невозможно поднять рождаемость, здесь идёт речь о национальной безопасности».





Ещё один важный фактор — уровень жизни и чувства безопасности, что прямым образом влияет на здоровье, качество и продолжительность жизни. «И конечно, ещё изменившиеся ценности и репродуктивные установки. Молодежь от 20 до 35 хочет самореализовываться, хочет карьерного роста. Все хотят личной свободы, а даже один ребёнок — большая ответственность. Опрашиваем студентов, и для них в системе ценностей не ниже третьего места — ценность семьи. Но есть одна хитрость — это ценность родительской семьи, их помощь, поддержка», — заметила преподаватель кафедры. И лишь 5 % опрашиваемых молодых людей сказали, что хотят свою многодетную семью. «Без мигрантов не обойтись, даже если все будут рожать по 2-3 детей», — заключила она.