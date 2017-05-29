Хруст и скрежет на Лежена

Водитель микроавтобуса сломал шею, перевернувшись на оживлённом перекрёстке, — за секунду до ДТП сбивший его «Мерседес» едва не протаранил КамАЗ

На перекрёстке ул. Бориса Богаткова и ул. Адриена Лежена Mercedes-Benz C230 влетел в микроавтобус Toyota Town Ace и перевернул его. У водителя «перевёртыша» сломан позвоночник и сотрясение головного мозга — момент столкновения он не помнит, но в своей правоте уверен. Мужчина собирается отсудить стоимость микроавтобуса у второго участника ДТП — разбитая вдребезги машина была «кормилицей» его семьи. Эксперты уверяют, что ситуация слишком спорная и, несмотря на показания свидетелей, доказать свою правоту хозяин микроавтобуса сможет только с помощью видеозаписи момента аварии. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила подробности ДТП и узнала, какие машины чаще всего переворачиваются — и почему, будь на месте микроавтобуса легковушка, серьёзных последствий удалось бы избежать.

По данным ГИБДД, авария произошла 25 мая в 17:30. «Мерседес» ехал по перекрестку ул. Бориса Богаткова и Лежена, «Тойота» двигалась навстречу. На перекрёстке микроавтобус остановился для поворота налево, чтобы пропустить встречный поток.





«Водитель дождался, когда навстречу загорится красный сигнал светофора, и начал движение. В этот момент "Мерседес" вылетел на перекрёсток и ударил "Тойоту"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Водитель «Тойоты» Михаил Курносов, со слов его жены Анны, получил сотрясение мозга, перелом шейного позвонка и множественные гематомы. Второй участник аварии отделался ссадиной локтевого сустава, в медицинское учреждение он не стал обращаться, уточнили в автоинспекции.





Сам Михаил аварии почти не помнит. Вот, с его слов, он стоит на перекрёстке возле светофора, первый в своей полосе. Пропускает тех, кто поворачивает. Загорается зелёный, и водитель трогается. «Видел, что нормально поехал, никого подвоха я не ждал», — подчёркивает участник ДТП. Дальше Дмитрий теряет сознание и приходит в себя уже в «скорой».





«Какой-то "Мерседес". Какой-то парень. Я в шоке был. Вообще ничего не понимал», — описывает свое состояние водитель.





Анна рассказывает, что после ДТП у супруга до сих пор провалы в памяти, мужчина очень тяжело приходит в себя. Сейчас пара пытается найти запись момента аварии — им необходимо неоспоримое доказательство невиновности Михаила, чтобы получить компенсацию. Ведь разбитый микроавтобус кормил всю семью — Михаил работает водителем в компании автозапчастей. «У меня две дочки, кредиты. Я обычный человек, который обеспечивает свою семью, — уверяет Курносов. — И ситуация довольно печальная. Машина сломана, я сломан...».





Пока единственная видеозапись, выложенная в Сеть, сделана уже после момента аварии





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побеседовала с очевидцами аварии. Все они уверяют — водитель «Мерседеса» проехал на красный сигнал светофора. «Потерпевший (водитель микроавтобуса. — А.И.) заканчивал движение, мне горел зеленый свет, — рассказывает местный житель Вячеслав, в тот момент как раз переходивший дорогу. — То есть "Мерс" явно на красный летел. Там, видимо, щель была, хотел проскочить. Вижу удар и стою в шоке, понимая, что если мне как пешеходу зеленый (сигнал светофора. — А.И.), то ему (водителю «Мерседеса». — А.И.) — именно красный».





Некоторые рассказывают, что изначально «Мерседес» летел прямиком в КамАЗ, но водитель последнего заметил мчащийся автомобиль и успел увернуться.





«Он (муж. — А.И.) выезжал с ул. Лежена в сторону ул. Есенина, на зелёный, — рассказала НГС.НОВОСТИ Елена Волкова, жена водителя, избежавшего ДТП. — Кабина у него высокая и он увидел, что "Мерс" летит, тогда муж остановился. Пострадавший не мог увидеть мчащийся автомобиль — у него кабина ниже».





Toyota Town Ace от удара легла на крышу





Однако эксперты уверяют — одних показаний свидетелей может быть недостаточно для того, чтобы виновником аварии признали водителя «Мерседеса». «Если нет записи видеорегистраторов, то могут признать виновным того, кого перевернули, — поясняет специалист мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов. — Потому что он, по сути, не пропустил встречное транспортное средство при совершении маневра. И вот в таких спорных ситуациях непонятно, кого признают виновным. Естественно, что оба водителя будут говорить, что ехали на зелёный».





То, что эту аварию можно повернуть в любую сторону, признают и в ГИБДД. «В самом ДТП спорная ситуация, — подчёркивают в ведомстве. — Решаться она будет через дознавателей. Водители будут вызваны в течение 30 суток на приём в дознание, где будут устанавливать причину и условия именно дорожно-транспортного происшествия. Потому что там есть свидетели-очевидцы, которые утверждают одно, водители утверждают другое».





В автоинспекции также рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что видеозаписи момента аварии в их распоряжении нет, но в ведомстве надеются, что найдутся очевидцы, которые всё-таки смогут его предоставить.





Михаил Курносов с женой и дочками

Директор автотехнической экспертизы «НАТТЭ» Олег Дугушкин уверен — будь на месте микроавтобуса легковой автомобиль, Михаил бы не перевернулся. Внедорожники, джипы и микроавтобусы перевернуть легче, чем легковушки. «Способность к опрокидыванию определяется расположением высоты центра тяжести автомобиля, — подчёркивает эксперт. — Чем ниже этот центр тяжести, тем меньше возможности перевернуть. Хотя с технической точки зрения перевернуть можно всё что угодно. Но высокие автомобили — в зоне риска».







Этим объясняется случай четырехлетний давности, удививший в свое время новосибирцев, — когда крохотная «Хонда» перевернула тяжёлый кроссовер. Автомобиль вверх тормашками проехался несколько метров, сбив ещё две машины. Внутри «перевёртыша» находилась семейная пара и 6-месячный малыш. К счастью, в аварии никто не пострадал.





К этому списку директор новосибирского Центра водительского мастерства Виктор Жигулин добавляет легковые автомобили с искусственно поднятым центром тяжести. «Расчёт заводской был, но хозяин сам изменил у него подвеску всю, и у автомобиля нарушилась кинематика, — поясняет эксперт. — Соответственно поведение (такой машины. — А.И.) непредсказуемо».





Впрочем, порой невозможно предсказать поведение не только переделанных автомобилей. Так, в начале месяца обыкновенная «Тойота» несколько раз перевернулась от удара автомобиля, вылетевшего на встречную полосу. Машину покорёжило, а вот водителю повезло — перевернувшись вместе с машиной пять раз, он отделался ушибами.





Никто не говорит о том, что высокие автомобили и автомобили без стабилизации не стоит приобретать, отмечают эксперты. По словам Дугушкина, таким машинам просто необходима «нормальная эксплуатация, и тогда они не будут переворачиваться». Эксперт подчёркивает, что от ДТП спасёт только соблюдение правил, а при неаккуратной езде перевернуть можно и самую низкую машину.