Хруст и скрежет на Лежена

Водитель микроавтобуса сломал шею, перевернувшись на оживлённом перекрёстке, — за секунду до ДТП сбивший его «Мерседес» едва не протаранил КамАЗ

Toyota Town Ace и Mercedes-Benz C230
Toyota Town Ace и Mercedes-Benz C230

На перекрёстке ул. Бориса Богаткова и ул. Адриена Лежена Mercedes-Benz C230 влетел в микроавтобус Toyota Town Ace и перевернул его. У водителя «перевёртыша» сломан позвоночник и сотрясение головного мозга — момент столкновения он не помнит, но в своей правоте уверен. Мужчина собирается отсудить стоимость микроавтобуса у второго участника ДТП — разбитая вдребезги машина была «кормилицей» его семьи. Эксперты уверяют, что ситуация слишком спорная и, несмотря на показания свидетелей, доказать свою правоту хозяин микроавтобуса сможет только с помощью видеозаписи момента аварии. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила подробности ДТП и узнала, какие машины чаще всего переворачиваются — и почему, будь на месте микроавтобуса легковушка, серьёзных последствий удалось бы избежать.

По данным ГИБДД, авария произошла 25 мая в 17:30. «Мерседес» ехал по перекрестку ул. Бориса Богаткова и Лежена, «Тойота» двигалась навстречу. На перекрёстке микроавтобус остановился для поворота налево, чтобы пропустить встречный поток. 


«Водитель дождался, когда навстречу загорится красный сигнал светофора, и начал движение. В этот момент "Мерседес" вылетел на перекрёсток и ударил "Тойоту"», — рассказали специалисты  мобильного приложения «Автоспас».


Водитель «Тойоты» Михаил Курносов, со слов его жены Анны, получил сотрясение мозга, перелом шейного позвонка и множественные гематомы. Второй участник аварии отделался ссадиной локтевого сустава, в медицинское учреждение он не стал обращаться, уточнили в автоинспекции.  


Сам Михаил аварии почти не помнит. Вот, с его слов, он стоит на перекрёстке возле светофора, первый в своей полосе. Пропускает тех, кто поворачивает. Загорается зелёный, и водитель трогается. «Видел, что нормально поехал, никого подвоха я не ждал», — подчёркивает участник ДТП. Дальше Дмитрий теряет сознание и приходит в себя уже в «скорой».


«Какой-то "Мерседес". Какой-то парень. Я в шоке был. Вообще ничего не понимал», — описывает свое состояние водитель. 


Анна рассказывает, что после ДТП у супруга до сих пор провалы в памяти, мужчина очень тяжело приходит в себя. Сейчас пара пытается найти запись момента аварии — им необходимо неоспоримое доказательство невиновности Михаила, чтобы получить компенсацию. Ведь разбитый микроавтобус кормил всю семью — Михаил работает водителем в компании автозапчастей. «У меня две дочки, кредиты. Я обычный человек, который обеспечивает свою семью, — уверяет Курносов. — И ситуация довольно печальная. Машина сломана, я сломан...».


Пока единственная видеозапись, выложенная в Сеть, сделана уже после момента аварии 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ побеседовала с очевидцами аварии. Все они уверяют — водитель «Мерседеса» проехал на красный сигнал светофора. «Потерпевший (водитель микроавтобуса. — А.И.) заканчивал движение, мне горел зеленый свет, — рассказывает местный житель Вячеслав, в тот момент как раз переходивший дорогу. — То есть "Мерс" явно на красный летел. Там, видимо, щель была, хотел проскочить. Вижу удар и стою в шоке, понимая, что если мне как пешеходу зеленый (сигнал светофора. — А.И.), то ему (водителю «Мерседеса». — А.И.) — именно красный»


Некоторые рассказывают, что изначально «Мерседес» летел прямиком в КамАЗ, но водитель последнего заметил мчащийся автомобиль и успел увернуться. 


«Он (муж. — А.И.) выезжал с ул. Лежена в сторону ул. Есенина, на зелёный, — рассказала НГС.НОВОСТИ  Елена Волкова, жена водителя, избежавшего ДТП. — Кабина у него высокая и он увидел, что "Мерс" летит, тогда муж остановился. Пострадавший не мог увидеть мчащийся автомобиль — у него кабина ниже». 


Toyota Town Ace от удара легла на крышу
Toyota Town Ace от удара легла на крышу


Однако эксперты уверяют — одних показаний свидетелей может быть недостаточно для того, чтобы виновником аварии признали водителя «Мерседеса». «Если нет записи видеорегистраторов, то могут признать виновным того, кого перевернули, — поясняет специалист мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов. — Потому что он, по сути, не пропустил встречное транспортное средство при совершении маневра. И вот в таких спорных ситуациях непонятно, кого признают виновным. Естественно, что оба водителя будут говорить, что ехали на зелёный». 


То, что эту аварию можно повернуть в любую сторону, признают и в ГИБДД. «В самом ДТП спорная ситуация, — подчёркивают в ведомстве. — Решаться она будет через дознавателей. Водители будут вызваны в течение 30 суток на приём в дознание, где будут устанавливать причину и условия именно дорожно-транспортного происшествия. Потому что там есть свидетели-очевидцы, которые утверждают одно, водители утверждают другое». 


В автоинспекции также рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что видеозаписи момента аварии в их распоряжении нет, но в ведомстве надеются, что найдутся очевидцы, которые всё-таки смогут его предоставить.


Михаил Курносов с женой и дочками  
Михаил Курносов с женой и дочками  

Директор автотехнической экспертизы «НАТТЭ» Олег Дугушкин уверен — будь на месте микроавтобуса легковой автомобиль, Михаил бы не перевернулся. Внедорожники, джипы и микроавтобусы перевернуть легче, чем легковушки. «Способность к опрокидыванию определяется расположением высоты центра тяжести автомобиля, — подчёркивает эксперт. — Чем ниже этот центр тяжести, тем меньше возможности перевернуть. Хотя с технической точки зрения перевернуть можно всё что угодно. Но высокие автомобили — в зоне риска».


Этим объясняется случай четырехлетний давности, удививший в свое время новосибирцев, — когда крохотная «Хонда» перевернула тяжёлый кроссовер. Автомобиль вверх тормашками проехался несколько метров, сбив ещё две машины. Внутри «перевёртыша» находилась семейная пара и 6-месячный малыш. К счастью, в аварии никто не пострадал. 


К этому списку директор новосибирского Центра водительского мастерства Виктор Жигулин добавляет легковые автомобили с искусственно поднятым центром тяжести. «Расчёт заводской был, но хозяин сам изменил у него подвеску всю, и у автомобиля нарушилась кинематика, — поясняет эксперт. —  Соответственно поведение (такой машины. — А.И.) непредсказуемо». 


Впрочем, порой невозможно предсказать поведение не только переделанных автомобилей. Так, в начале месяца обыкновенная «Тойота» несколько раз перевернулась от удара автомобиля, вылетевшего на встречную полосу. Машину покорёжило, а вот водителю повезло — перевернувшись вместе с машиной пять раз, он отделался ушибами. 


Никто не говорит о том, что высокие автомобили и автомобили без стабилизации не стоит приобретать, отмечают эксперты. По словам Дугушкина, таким машинам просто необходима «нормальная эксплуатация, и тогда они не будут переворачиваться». Эксперт подчёркивает, что от ДТП спасёт только соблюдение правил, а при неаккуратной езде перевернуть можно и самую низкую машину.

Алена Истомина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), предоставлено Анной Курносовой (3)
Видео кадета Селютиной

Прочтений: 12082
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено