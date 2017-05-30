Море за 10 тысяч

Новосибирцам предложили путёвки в Турцию по экстремально низким ценам — эксперты рассказали, какие лишения ждут купивших такой тур сибиряков и где ещё можно отдохнуть за эти деньги

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что цены на отдых в Крыму летом 2017 года будут ниже, чем объявленные Турцией на «активную часть сезона». Новосибирские турагентства тем не менее заманивают отпускников объявлениями о необычно дешёвых путёвках — в конце мая появились даже предложения провести неделю на турецком побережье всего за 10 тыс. руб., включая перелёт. Несмотря на то что это не полная цена тура, всё же отправиться на Средиземное море в ближайшие дни можно достаточно дёшево. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, сколько на самом деле стоит экономный отдых в Турции, за что придётся доплачивать и куда ещё можно съездить новосибирцу за эти деньги.

В Новосибирских турфирмах появились путёвки в Турцию за 10 тыс. руб. на 8 дней — объявления о продаже туров по такой цене корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил несколько дней назад на витринах фирм, предлагающих горящие путёвки.







Туры за такие деньги, как объяснили в сети турагентств «Банк Горящих Туров», действительно могут появляться, однако цены быстро меняются, поэтому актуальной можно назвать лишь цену «онлайн».







На момент разговора (29 мая) корреспонденту предложили самую дешёвую путёвку на три ночи и четыре дня с завтраком за 12 900 руб. К этой цене нужно прибавить топливный сбор в размере 40 долл. на человека.





На прошлой неделе корреспонденту также предлагали семидневный тур в трёхзвёздочный отель в Кемере по системе питания «всё включено», в том числе трансфер и авиаперелёт, за 17 тыс. руб. на человека без топливного сбора. При этом вылет был запланирован через несколько часов. Туры с размещением в том же отеле к концу дня у нескольких агентств продавались ещё дешевле, вплоть до 27 500 руб. на двоих, включая топливный сбор. Как дали понять в агентстве, низкие цены на отдых в Турции в мае — это остатки роскоши: «В июне-июле таких цен уже не будет».







Подобные предложения объясняются временным низким спросом, объяснила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических агентств Светлана Фоменко. «Майские праздники прошли, и сейчас такое время — окончание учёбы. С детьми однозначно не вылетают, потому что школа заканчивается, экзамены. Студенты тоже доучиваются. И люди в большинстве своём активно не путешествуют. Это низкий сезон», — объяснила специалист, подтвердив, что путёвки в этот период действительно дешёвые, и есть шанс отдохнуть экономно.





Эксперт напомнила, что в рекламе всегда указывают минимальные цены, но они не должны сильно отличаться от предложений конкурентов, так как в большинстве случаев формируются через одних и тех же операторов. «Если мы видим, что в одном агентстве цена значительно ниже, чем у остальных, в два раза например, то здесь мы рекомендуем задуматься. В том году было очень много таких случаев, когда люди никуда не улетели», — предупредила Фоменко.







Из Новосибирска много прямых вылетов, оставшиеся места «нужно закрывать», согласилась с коллегой специалист туристического агентства «Экзотик Турс» Юлия Шапиро, которая недавно ездила инспектировать турецкие отели. По её словам,





условия проживания будут довольно аскетичными, а питание — скромным и однообразным, несмотря на формулировку «всё включено».





«На завтрак может быть только омлет и колбаса, причем ежедневно, без всякого разнообразия. В обед мяса может не быть вовсе, только соевые продукты и иногда курица. Из напитков — растворимый сок. Вино и пиво будут, но далеко не самого лучшего качества», — объяснила Шапиро.







Особенно тяжело придётся туристам, у кого будет тур только с завтраками, потому что выйти и где-то пообедать или поужинать практически невозможно. Связано это с тем, что, в отличие от Европы, в Турции очень мало уличных кафе — им невыгодно держать рестораны вблизи отелей, где, как правило, кормят круглосуточно.







Скромным будет и набор услуг — например, на пляже никто не предложит зонтиков и лежаков и не факт, что дадут полотенце. Получить их можно будет лишь за отдельную плату — примерно 3 долл. за зонтик с лежаком.





Кроме того, в отеле не будет вечерних программ, а ребёнка придётся развлекать самому из-за отсутствия детской анимации.







Однако море у туристов всё же никто не отнимет и денег за него не попросит. «Получается, [отдых] в основном для молодёжи. Или некоторые туристы берут такой тур просто как авиаперелёт, — рассуждает Шапиро, — то есть отель только для того, чтобы кинуть вещи. И потом они там могут машину брать — путешествовать, ездить на экскурсионные программы и так далее».





В прошлом году у российских туристов не было возможности отдыхать в Турции, так как чартерную программу закрыли по политическим причинам. В связи с этим, как отмечает Шапиро, часть туристов переключилась на российские курорты, в том числе Крым и Сочи. Осенью прошлого года чартеры возобновились, первый турки встретили особенно радостно.





По её словам, конкурировать российским черноморским курортам с Турцией сложно. «Там нет таких отелей. Или будет стоить безумных денег», — резюмировала Юлия Шапиро. Однако, по информации издания «Медуза», на днях министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что





цены на отдых в Крыму летом 2017 года будут ниже, чем объявленные Турцией на «активную часть сезона». Конкретных цифр он не назвал.





При этом в конце апреля во время всероссийской образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в РФ», которая проходила в Ялте, чиновник признал, что с учётом перелёта и трансфера до отеля отдых в Турции обойдётся значительно дешевле крымского — например, недельный тур на двоих в отеле с тремя звёздами обойдётся в Крыму почти в 67 тыс. руб., а в Турции с пакетом «всё включено» — в 39 тыс., приводит его слова «Медуза».





Тур в Крым можно действительно купить дешевле, чем в Турцию. Например, самый дешёвый — 25 тыс. руб. — недельный отдых на двоих в двухместном домике без удобств, без питания. На юго-западном берегу Крыма, в поселке Орловка, в 30 км от Севастополя — в эту цену входит перелёт, проживание и страховка.





Из других черноморских курортов по цене около 15 тыс. на человека корреспонденту НГС.НОВОСТИ предложили Абхазию (Сухум) на неделю — за 36 тыс. руб. на двоих. Проживание в двухместном однокомнатном номере без питания, в цену входят перелёт, проживание и страховка. Трансфер из Сочи придётся оплатить самому.





«Очень удобно сейчас поехать в Сочи, особенно для оздоровительного туризма. Например, тем, кто не переносит жару, кто хочет полечиться, оздоровиться. Можно в Сочи уложиться и за эту же цену», — предложила вариант Фоменко, при этом отметив, что уровень сервиса предсказать будет сложно. В «Олимпии Райзен» за 35 800 руб. нашли тур без питания в апарт-отеле «Горки Город» в Красной Поляне.





По-прежнему рекламы туров пестрят предложениями Таиланда и Вьетнама, однако, по словам Светланы Фоменко, эти направления всё-таки подороже Турции. Самый дешёвый тур в Таиланд (Паттайю), по словам руководителя офиса Coral Travel Оксаны Шохадзе, на 13 ночей с вылетом 6 июня без питания стоит 22 тыс. руб.





В список направлений, альтернативных Турции, Юлия Шапиро добавила Грецию, однако эти туры подходят тем, у кого есть шенгенская виза. Так, недавно туристы отправились на 12 дней в Грецию за 26 тыс. на двоих (трёхзвёздочный отель без питания), привели пример в компании «Олимпия Райзен».





По словам исполнительного руководителя НАТО,





с начала июня цены на путёвки в Турцию будут расти — самый высокий сезон наступит в августе.





Следующее снижение цен можно ждать во второй половине сентября. В это время в Турции ещё тепло и вполне можно отдохнуть, однако погода может быть непредсказуема, предупредила эксперт.