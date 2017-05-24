Пьем как дышим

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, кто сколько в мире пьет алкоголя. Россия оказалась на 4-м месте (чуть больше 12 л чистого спирта на человека в год). Нас опередили Латвия, Белоруссия и Литва, занявшая 1-е место с 16 л. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил у продавцов алкоголя, что новосибирцы любят пить больше всего, а у самих новосибирцев — почему у нас пьют, хорошо это или плохо и что будет, если все в одно утро вдруг перестанут глушить алкоголь.

ВОЗ посчитала, что Россия находится на 4-м месте в мире по потреблению алкоголя на душу населения (чуть больше 12 л) среди всех стран. Первое место заняла Литва (16 л), за ней оказались Белоруссия и Латвия. В подсчетах использовали данные по количеству алкоголя в переводе на чистый спирт на душу населения.







Как заметила директор по маркетингу и рекламе торгового холдинга «Сибирский гигант» Мария Бей, по их статистике (объемы продаж всего алкоголя в рублях) новосибирцы больше всего любят пиво. Зимой доля продаж этого алкоголя во всех магазинах холдинга составляет 28–30 %, летом — до 35 %. Вино и игристые составляют во все сезоны около 27 %. Исключение — преддверие 8 Марта и Нового года, когда доля проданных вин вырастает.





Водку зимой пьют чуть больше, летом — чуть меньше. Она занимает 21–22 % от всего проданного алкоголя. Коньяк и виски соответственно занимают 7–8 % и 4–5 % в обороте.







«Какие марки продаются лучше — всегда зависит от промоакций. В основном это касается пива. В пиве "«первой цены" — 29,9 руб. за 0,5 л — традиционно популярно, например, "Жигулевское". В водке "первой цены", когда акциз был ниже, самой популярной была по 199 руб. [за 0,5 л]. На первое место выходила "Беленькая" с промоценой и находящаяся постоянно в этой группе дешевая водка "Русский праздник". В игристых традиционно лидирует "Абрау". Из вин — "Киндзмараули", красное полусладкое, а далее — абхазские. Самый популярный коньяк по нашим продажам — пятизвездочный "Старый Кенигсберг", а виски — [шотландский] William Lawson's», — рассказала Мария Бей.







Из импортных вин, которые поставляются на рынок Новосибирска, более востребованы итальянские: красные — сорта винограда монтепульчано и белые — пино гриджо. Как заметила региональный представитель виноторговой компании «Форт» Алина Солдатова, эти вина стоят от 500 руб. за бутылку, а производителей их настолько много, что вычленить кого-то одного невозможно. Алина пояснила, что покупатели обычно берут вино по сорту винограда.





Самый популярный алкоголь у новосибирцев во все сезоны — светлое негорькое пиво





Новосибирцы любят классическое светлое пиво — лагер в пределах 4–5 %, уверены продавцы пива. Гендиректор компании «Феникс Бир», совладелец магазинов, бара и пивоварни Никита Лошинский рассказал, что такое пиво составляет более 70 % всего пива, которое они продают в своих магазинах и баре. «Такое у нас стоит 95 руб. за литр. Более дорогое наше пиво у нас стоит 135 руб. Тут популярно опять же светлое, но более плотное», — заметил Никита Лошинский.







Эти вкусовые пристрастия подтвердили и в сетевой компании по продаже разливного пива Pat & Beer. Руководитель направления крафтового пива сетевой компании Ирина Иорих рассказала, что среди массового пива (до 90 руб. за 1 л) популярен лагер местных производителей, например, «Жигулевское» компании Heineken. Среди пива по цене до 150 руб. популярно пиво таких пивоварен, как Kellers, Hartman и Vaer. А в сегменте дорогого пива — от 200 до 400 руб. за 1 л — новосибирцы больше всего любят эли небольших пивоварен других российских регионов и импортные сорта.







Чтобы выяснить, почему россияне много пьют, хорошо это или плохо и что будет, если все в одно утро вдруг пить перестанут, корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился по барам — для чистоты эксперимента опрашивать горожан с бокалом чего-нибудь горячительного мы решили в пятницу вечером. Ответы получились не всегда понятные (напоминаем, вечер пятницы!) — однако предельно честные.





Дмитрий Александрович, 33 года, бухгалтер: «Пьют для расширения сознания… Алкоголь — вообще плохо. Но тут все субъективно: кому-то хорошо, кому-то — плохо. Почему я сегодня пью? Для расширения сознания. (Смеется.) Почему бы не совмещать? Надо ж не просто гулять. Чтобы расслабиться пью. Опять же получаю вкусовые удовольствия — сегодня пью вкусный напиток. (И.К.: Что будет, если все перестанут пить?) Будет все нормально. Даже — в гору».







Ольга, 30 лет, менеджер: «[Думаю], что пьют из-за стрессов. Жизнь тяжелая. Вот реально — запивают. Пока не забудутся. Конечно, плохо, что пьют… Почему я пью сегодня? (Смеется.) А сегодня у меня хорошее настроение. (И.К.: Что будет, если все разом бросят пить?)

(Удивленно.) Не знаю, что будет. Пить нужно в меру. Хочется — пей, но в меру. А если все перестанут [пить], алкогольная промышленность встанет, и деньги перестанут зарабатываться на этом. И все захотят что-то другое, в любом случае. Начнут искать заменители».







Андрей Курченко, художник





Андрей Курченко, 55 лет, художник: «Как раз сейчас мы эту тему обсуждали. Это какой-то наш менталитет, воспитание. Это выросло из наших традиций, конечно. Во многом это связано с тем, что русский человек достаточно такой зажатый… Какой-то немножко несвободный. (И.К.: Закомплексованный?) Да. Наверняка же все наблюдали прекрасную картину на любой свадьбе: люди вначале сидят такие замороженные, но постепенно с каждой рюмкой градус в прямом смысле нагревается, и люди становятся теплее, мягче… Почему пьют? Потому что есть, что пить. (Смеется.) Могли бы еще больше [пить] с нашей жизнью. Вообще удивительно, что мало пьют на самом деле. Мне кажется, что и в школах должны ввести курс алкоголизации, чтобы прямо на первом уроке — первый звонок и первая рюмка. Чтобы человек входил в нашу реальность в этом измененном сознании. (Смеется.)







Почему сейчас пью? Я шел и увидел друзей. Встал. Кружечка пива… Я поддерживаю общение через это. Это какой-то кодекс определенный, такой дресс-код. Но точно не было это спланировано. (И.К.: Если бы все в России перестали пить?)





Мне кажется, через пару недель мы бы захватили весь оставшийся мир, Луну, Марс и Юпитер. Потому что энергию надо же будет куда-то девать.





Если бы человек не пил, это так же, как если бы человек не спал. Он становился бы более агрессивным».







Кирилл, 29 лет, юрист: «У нас очень скучно жить. У нас нечего делать. Мы живем в попе. Но это плохо, что так много пьют. Почему пью? Пятница. Я не хожу в театры, в кино. Все мое увлечение заканчивается алкоголизмом. Да, может, это проблема, но других выходов в нынешней реальности я не вижу. (И.К.: Что будет, если все внезапно перестанут пить?) Будет революция. Если вдруг мы все завяжем, даже самый глупый человек поймет, что в стране происходит. Мы все выйдем на митинги, пикеты, не важно. И начнем приставать [к власти]. Поэтому сегодня алкоголизм — это, наверное, самая главная идеология нашего государства, чтобы держать народ в узде».







Вячеслав Мизин, художник





Вячеслав Мизин, 54 года, художник: «Алкоголь — это узаконенное психотропное средство, которое можно использовать по-разному. Первое, конечно, для радости. Второе — залить горе. Для того чтобы отдалиться от реальности, которая нас не радует. (И.К.: Почему пьют много?) Потому что это увлекательно, это такое путешествие в страну бробдингнегов, как у Свифта. (И.К.: Плохо, что пьют много?) Это странный вопрос. Плохо для того, чтобы работать на заводе. А для того, чтобы отдыхать и куда-то путешествовать, такой алкотрип, это, может, хорошо. Поэтому, тут амбивалентно… Я сейчас пью, потому что тяжелый день, пошел пообщаться с друзьями, потусоваться. Пятница, вечер. Плюс, собственно говоря, страна-то у нас Сибирь называется — водка, баня, медведи, друзья. Если все перестанут пить, начнут чем-то другим заниматься — спускаться на парапланах, на лыжах… Не менее, думаю, радостно все будет. В конце концов, мухоморы есть в лесах







Кстати, не так давно я был в Минске. Это очень ухоженная страна — газоны стрижены, сталинские дома отремонтированы, но в таком состоянии людей в Новосибирске я давно не видел. Абсолютно пьяные ребята неожиданно появляются. В два-три часа дня. Таких персонажей среди белого дня у нас я уже давно не видел».







Алевтина, 28 лет, специалист по охране труда: «Почему пьют? Повелось у нас так. Думаю, как начали после революции пить активно, так и стал очень активно расти алкоголизм. Пьет, мне кажется, поколение "кому за 35". Наверное, нам заняться нечем. Молодежь, мне кажется, уже не пьет. То, что много пьют, это плохо, конечно… Я сегодня буду пить за компанию — немножко вина или пива. И раз в неделю это, я считаю, не вредно. Если все перестанут пить, явно закроются все питейные заведения. Может, что-то и улучшится в стране. Люди будут искать какие-то занятия, вместо того чтобы пить. Может, спортом займутся».







Антон Киваев, дизайнер





Антон Киваев, 43 года, дизайнер: «Почему у нас пьют? Потому что нам нравится! Плохо ли, что много пьют? Конечно же хорошо. Когда человек очень много пьет, он меньше сидит за компьютером. Когда человек меньше сидит за компьютером, у него меньше портятся глазки. Он здоровее становится! (Смеется.) Почему сегодня пью? Я сегодня весь день сидел за компьютером. А потом я подумал: это же хорошо, когда человек не сидит за компьютером. И ему для этого надо выпить. (И.К.: Что будет, если все перестанут пить?) Мы все умрем!».







Валерий, 65 лет, работающий пенсионер: «Скучно. Я пью, потому что мне скучно. У меня в пятницу единственный день, когда можно оторваться. Суббота-воскресенье занят на даче. Днями на работе. А общение нужно. Вот прихожу сюда — это типа современного клуба. (И.К.: Мужского?) Почему? Здесь и девчонки бывают… Много пьют? Ну, посмотрите на меня — во мне 140 кг. Меньше бутылки водки я вообще садиться не буду. Но! И без закуски я пить не буду. Посмотрите, какие закуски у нас. (И.К.: Если все перестанут пить?) Нормально все будет. У меня как-то период был в жизни, когда я 12 лет не пил. Была перестройка, надо было деньги зарабатывать… 12 лет не пил — ничего страшного. И сейчас могу бросить. Да я и не пью — отдыхаю».







Юлия Чурилова, 36 лет, театральный продюсер: «Физиологические механизмы одинаковые во любой стране мира. Возможно, это просто самый доступный способ досуга. Мне озвученной статистике сложно поверить. И тому, что Россия на 4-м месте. Может, это оттого, что у нас могут быть более популярны крепкие напитки, чем слабые. Думаю, что у нас пьют как в Германии и Франции. Я пью, потому что устала… Да и это культура такая: зайти вечером в бар. И смотря какое у тебя настроение или компания, ты можешь зайти в винный бар, или пивнушку, или водочный. Но это не значит, что я делаю так каждый день. (И.К.: Если все перестанут пить?) Я думаю, это чревато какими-то выбросами адреналина. Это все нужно будет куда-то сбрасывать. Я думаю, алкоголь в умеренных количествах, наоборот, ограничивает агрессию. А иначе, как мне кажется, уровень криминала, стрессов и суицидов может увеличиться».







Евгений Иванов, фотограф





Евгений Иванов, 58 лет, фотограф: «А почему у нас едят? У меня когда теща спрашивала, почему я пью, — я говорил, мол, потому что вы едите. Пьем — как едим и как дышим. Это кусочек нашей жизни, нормальная история. К статистике я отношусь с уважением, но это не верю, думаю, что у нас меньше пьют. Я сейчас за рулем, но приеду домой и выпью непременно. Алкоголь — такой же пищевой продукт, как, например, морковка, тыква или колбаса. Он нужен в организме для определенных физиологических процессов. Вопрос в количестве. Ведь если ты выпьешь 10 л воды, ты тоже себя не очень хорошо почувствуешь. Золотая середина должна быть, как и во всем. Это как говорить тому, у кого в кармане пистолет, что он убийца. Глупость.







(И.К.: Если все проснутся и перестанут пить?) Ничего не будет. Если они не с бодуна. Если с вечера нажрались, то, конечно, кое-кто помрет, скорее всего. Мне нравится, вот тут один сказал: если нечем заняться, то можно выпить, если есть дела, то пить некогда».