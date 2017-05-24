Индеец с флейтой

История самого известного в Новосибирске музыканта из племени кечуа — он рассказал, как очутился в Сибири, сколько зарабатывает на слушателях и зачем ему череп быка

Луис Роберто Малес — самый известный музыкант-индеец в Новосибирске
Луис Роберто Малес — самый известный музыкант-индеец в Новосибирске

Луис Роберто Малес — самый колоритный уличный музыкант и самый известный индеец в Сибири. Все, кто любят летние прогулки по центру, знают его, а фотографии с ним есть в телефоне, наверное, у каждого второго. Его узнают многие, но похвастаться совместной с ним беседой может не каждый — Роберто плохо понимает русский язык и привык разговаривать на испанском. НГС.НОВОСТИ пообщались с Роберто и узнали, как он оказался в столице Сибири, сколько ему удается заработать и что он думает о новосибирцах, притоптывающих ногой в такт его музыке.

Практически каждый летний день у Роберто проходит одинаково: он приходит в людное место со своим двоюродным братом, женой Екатериной и маленьким сыном. Мужчины расставляют музыкальное оборудование, достают народные инструменты и венец из перьев, пока Екатерина аккуратно раскладывает экзотические браслеты и ловцы снов для продажи. 


Перед началом шоу Роберто неизменно ставит рядом с микрофоном огромный разрисованный череп.


«Это череп быка, — рассказывает Роберто через нашу переводчицу Наталью Веласкес. — Он просто очень долго жил, гораздо дольше, чем обычный бык. Чтобы напоминал, что он был таким сильным, как символ силы и долгожительства. [В аэропорту] когда его открыли, все очень удивились, спросили, что это, но ничего такого не произошло», — вспоминает он, улыбаясь.


Эквадорских индейцев можно встретить летом в центральных скверах и парках
Эквадорских индейцев можно встретить летом в центральных скверах и парках


Роберто 41 год. В Россию его занесло еще в 90-е, а перед этим он побывал в десятках городов мира, играя музыку, которую сочинил сам. Родился Роберто в одной из самых колоритных стран Южной Америки — Эквадоре.


«В Эквадоре есть 30 разных этнических групп, это различные племена. Я из племени кечуа. <…> Кечуа находятся на границе с Колумбией — в провинции Имбабура. В этой зоне живут люди, которые делают эти брастеты. (Показывает на стойку с браслетами, музыкальными инструментами, свистками, кулонами и ловцами снов.) Поэтому в эту зону приезжает много туристов. Там есть водопады, озера — очень много интересного и красивого. Они живут за счет туризма. Когда приехали испанцы (во времена испанской колонизации. — К.Ш.), они заставили их (коренных индейцев. — К.Ш.) стать католиками, но свою веру в Мать Земли они не утратили. Эта вера у нас всегда внутри. 


Музыка, которую мы играем, посвящена Матери Земли», 


— с умиротворением в голосе рассказывает Роберто.


Прохожие могут сами научиться играть как индейцы — у Роберто можно купить панфлейту, а видеоуроков по игре полно на YouTube
Прохожие могут сами научиться играть как индейцы — у Роберто можно купить панфлейту, а видеоуроков по игре полно на YouTube


По его словам, кечуа разъезжают по всему миру, играя свою музыку на улицах: в Европе, Азии, Центральной Америке, США — везде. «В любом месте, куда мы приезжаем, людям нравятся звуки флейты, которую мы играем. Наши инструменты — это наше родное, наши традиции», — Роберто показывает необычные для русского человека духовые музыкальные инструменты. Как он заметил, больше всего новосибирцам нравится звук кены — это продольная широкая флейта, которую делают из эквадорских бамбука или тростника.


Роберто играет на кене и панфлейте (с 01:25)


Несмотря на любовь к путешествиям, Роберто решил связать свою жизнь именно с Новосибирском. «У нас никогда нет конкретной цели. Приезжаем в ту страну, которая нам открывает двери, так я оказался здесь. 


Людям в Сибири очень нравится наша музыка и эти вещички, которые мы продаем. 


<…> [В Россию я приехал впервые] в 1994 году — в Санкт-Петербург. В Финляндии мы познакомились с русским человеком, и он сделал нам приглашение. <…> В первый год, когда мы играли в Санкт-Петербурге, людям очень понравилось, и так мы познакомились с Екатериной — она слушала нашу музыку, была среди прохожих»,  рассказывает артист о первой встрече со своей будущей женой. Позднее у необычной пары родился мальчик. Екатерина помогает Роберто, разъезжая с ним по Сибири, зимой она остается в Новосибирске. «Конечно, разлуку тяжело переносим, но мы всегда знаем, что это ненадолго».


Бычий череп — атрибут каждого шоу эквадорцев
Бычий череп — атрибут каждого шоу эквадорцев


«Я всегда путешествую, у меня нет какого-то конкретного места жительства. Конечно, скучаю по Эквадору, Россия все-таки совсем другая страна, климат, еда — все другое. <…> Больше всего мне нравится в Новосибирске ваши люди. Всегда приезжаю сюда летом, потому что можно спокойно играть свою музыку, зимой так не получится». Супруга Роберто пояснила, что недавно ему пришлось приехать в Новосибирск в январе, чтобы помочь ей с открытием магазина эквадорских украшений. После этого у него начались болезни, и он стал приезжать сюда только в теплое время — с мая по сентябрь.


Послушать Роберто всегда останавливаются прохожие
Послушать Роберто всегда останавливаются прохожие


По словам Роберто, на жизнь он зарабатывает только музыкой. 


За 5 теплых месяцев ему удается заработать около 70 тыс. руб. 


Браслеты, кулоны из клыков животных, ловцы снов и забавные кошельки с кошачьими мордами, по его словам, лишь для того, чтобы показать культуру своего народа. Кстати, новосибирцам чаще всего приглядываются браслеты из натуральной кожи, которые стоят около 400 руб.


Все браслеты и кулоны эквадорцы сделали своими руками у себя на родине 
Все браслеты и кулоны эквадорцы сделали своими руками у себя на родине 


«[Мне нравится, когда] люди приближаются, становится ближе. Чувствуешь, как музыка проникает в сердце, и ты начинаешь играть с еще большим чувством. [Когда мы играем], мы концентрируемся на природе, на солнце», — объяснил Робето.


Семейство индейцев поселилось неподалеку от «Сибирского молла». Дома они почти не отдыхают — работают над новой музыкой: «Дома я много устаю, у меня стресс. 


Иногда гуляю по паркам, когда хочется побыть как свободный орел — на воздухе. А дома любой человек — как орел в клетке». (Улыбается.) 


Вспоминая про обед, Роберто говорит, что дома готовит себе эквадорские блюда, а из традиционных русских он очень любит борщ — забыв его название, он описал его переводчице как суп из томатов и свеклы.


Роберто играет на нескольких видах панфлейт 
Роберто играет на нескольких видах панфлейт 


«Однажды меня спросили здесь, в Новосибирске, из Африки ли я. Мне это очень не понравилось. У африканцев совсем другая внешность. Я объяснил, что я индеец. Было такое один раз. Есть расисты, мол, уезжайте в свою страну, мы не хотим вас видеть. Люди разные бывают. Но есть хорошие моменты. Когда мы были в Амстердаме в 1995 году, мы поехали играть нашу музыку в небольшой городок неподалеку. К нам пришел один человек, ему очень понравилась наша музыка, ему это было это почему-то очень интересно. Когда мы закончили наше шоу, он пригласил нас в ресторан на благодарственный ужин. Оказалось, что этот человек был мэром этого города, и он хотел, чтобы мы остались там жить и даже сделал документы. Всегда об этом вспоминаю. Во всем мире есть хорошие и плохие люди, но в Новосибирске — особенно хорошие».


На каждое выступление Роберто наряжается в традиционную для его родины одежду, например кольчугу из костей животных, которую в древности носили индейцы
На каждое выступление Роберто наряжается в традиционную для его родины одежду, например кольчугу из костей животных, которую в древности носили индейцы


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о еще одном известном уличном музыканте Новосибирска — о том самом «дедушке с баяном».

Кирилл Шматков
Фото и видео Густаво Зырянова

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