Ночь музеев-2017: история в потемках

Десятки музеев Новосибирска открыли свои двери на всю ночь – НГС в режиме онлайн рассказывает и показывает, где и что интересного можно посмотреть сегодня вечером

Фото Натальи Грединой
Фото Натальи Грединой

Музеи сложно назвать самыми посещаемыми заведениями Новосибирска даже днем, однако – вот парадокс! – раз в году ночью сотни новосибирцев устремляются туда во время «Ночи музеев». В этом году к акции присоединились не только хранилища исторических экспонатов, но и зоопарк, океанариум, кинотеатры и многочисленные арт-галереи. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ этим вечером и ночью посетят большинство площадок, чтобы рассказать вам о самых интересных событиях «Ночи музеев». Мы ждем и ваших фото и рассказов – присылайте их на нашу редакционную почту news@ngs.ru, через сервис «Сообщите свою новость» на нашем сайте, в сообщениях в нашей официальной группе Вконтакте или в приложении Whatsapp на редакционный номер 8-923-145-72-03.

Трансляция обновляется


В новосибирском планетарии сегодня обширная программа — от уличных выставок до показа фильмов под куполом. Если соберетесь туда ехать — имейте ввиду, вход платный, 350 рублей.


Фото Елены Беловой из социальной сети Вконтакте.
Фото Елены Беловой из социальной сети Вконтакте.



"Ночь музеев" потихоньку пробирается в Инстаграмы горожан:




В недавно открывшемся арт-пространстве "Арт Ель" сегодня довольно необычная выставка по мотивам работ художника Эль Лисицкого. В почти пустом зале нет экспонатов, но если скачать на мобильный специальное приложение и навести его на стены — на экране появляются работы в стиле кубизма и супрематизма. Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила нескольких посетителей, которые покидали выставку в смешанных чувствах — искусство, действительно, на ценителя.


Фото Александры Зенковой
Фото Александры Зенковой


Фото Александры Зенковой
Фото Александры Зенковой


Еще один кадр с экскурсии по зоопарку. Кажется, на морде динозавра написано вообще все, что думают животные о ночных посетителях.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Внесем в наш онлайн легкую нотку зависти: в Екатеринбурге, например, во время "Ночи музеев" не только на экспонаты глазеют, но и музыку слушают — на Урале на одной из площадок устроили рок-концерт (о чем вы можете почитать в онлайн-репортаже наших коллег).


Ночь музеев-2017: история в потемках (онлайн-репортаж)


На всякий случай напоминаем, что сегодня метро продлило свою работу специально ради посетителей "Ночи музеев". Так что гуляйте смело (и не забывайте присылать нам фото).


А вот и первые фото от наших читателей! В музее "Заельцовка" сегодня прошёл детский шахматный турнир, после которого все желающие могли просто поиграть в шахматы или попробовать свои силы против международного гроссмейстера Павла Малетина в сеансе одновременной игры.


Фото Светланы Козловой
Фото Светланы Козловой


Фото Светланы Козловой
Фото Светланы Козловой


В пингвинарии включать свет не стали, чтобы не беспокоить животных — однако они все равно проснулись и изрядно разволновались, завидев толпу нежданных посетителей.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова



В зоопарке тоже решили устроить ночную экскурсию, наш корреспондент Кирилл Шматков передает, что началась она с хлопков — комары заедают! Зрителей — человек 50, и самые везучие смогут даже покормить хищников: экскурсоводы рассказывают, что многие кошачьи в нашем зоо — ночные звери. Правда, кусочков мяса на всех не хватит. И здесь кризис...


Кроме кошек, посетителям зоопарка показывают засыпающих приматов. Фото Александра Ощепкова
Кроме кошек, посетителям зоопарка показывают засыпающих приматов. Фото Александра Ощепкова


Просто удивительно, какие полезные знания можно получить, оказавшись на экскурсии в «Ночь музеев». Наш фотокорреспондент Ольга Бурлакова прямо сейчас, например, слушает лекцию по особенностям кремации и похоронных традициях в новосибирском крематории. В котором, напоминаем, есть музей смерти, и который год от года тоже участвует в акции. Жуть!


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Тут же отмечают 120 лет сибирскому речному пароходству. Не совсем понятно, причем тут «Ночь музеев», но с ряжеными матросами люди фотографируются охотно.


Фото Александры Зенковой
Фото Александры Зенковой



Ретро-технику с Михайловской набережной уже увезли, однако там до сих пор ждет горожан колоритный мужик в кепке. Зовут его Жека Грозный (в миру — сотрудник Музея Новосибирска Евгений Антропов), и каждые полчаса он водит хулиганские экскурсии от памятника Александру III. А тех, кого Жека Грозный пугает (что, собственно, немудрено с таким образом), с того же места водит в экскурсии интеллигентный и известный краевед Константин Голодяев.


Фото Юрия Лобанова
Фото Юрия Лобанова


Кстати, на набережной советуем внимательно смотреть под ноги. Искусство буквально прячется в кустах.


Фото Александры Зенковой.
Фото Александры Зенковой.


На минуту вернемся в краеведческий музей: смотрите, какая интересная идея! На входе посетителям выдают бусинки, которые надо нанизывать на длинную нить — в конце ночи получатся огромные бусы, сделанные всеми посетителями. Теперь в них есть и пара бусинок от НГС.


Фото Елены Громковой
Фото Елены Громковой


Пока нить не слишком длинная. Фото Елены Громковой
Пока нить не слишком длинная. Фото Елены Громковой



На набережной программа началась еще в 18.00, и поэтому самую популярную фото-площадку — выставку ретро-техники — уже эвакуируют.


Фото Александры Зенковой
Фото Александры Зенковой


К ретро-машинам выстраивались мини-очереди. Фото Александры Зенковой
К ретро-машинам выстраивались мини-очереди. Фото Александры Зенковой



Парой часов ранее вечерняя программа началась и в художественном музее. Редкие взрослые посетители слонялись по залу с выставкой фото Андреаса Лемитца, пока дети увлеченно слушали лекцию про цветы на картинах.


Фото Елены Громковой
Фото Елены Громковой


Фото Елены Громковой
Фото Елены Громковой



Заглянем в сам музей — тут пока тоже довольно свободно.


Фото Елены Громковой
Фото Елены Громковой


На цокольном этаже, где показывают скелеты вымерших животных и утварь древних народов, посетителей встречает экскурсовод с забавной табличкой:


Фото Елены Громковой
Фото Елены Громковой


Впрочем, в зале с экспозицией о гражданской войне довольно многолюдно — корреспондент НГС.НОВОСТИ встретила группу горожан, увлеченно слушающих экскурсовода.


Фото Елены Громковой
Фото Елены Громковой


Фото Елены Громковой
Фото Елены Громковой


Наши корреспонденты передают, что в этом году новосибирцы акцию восприняли немного прохладно. Например, у Краеведческого музея запустение. В прошлом году в 9 часов вечера, вспоминают работники музея, приходилось открывать дополнительные входы — столько желающих было! Ну что ж, погода не располагает к ночным прогулкам, так что усаживайтесь поудобнее у мониторов — мы вам сами все расскажем и покажем.


Краеведческий музей в этом году не может похвастаться длинной очередью из желающих попасть внутрь.
Краеведческий музей в этом году не может похвастаться длинной очередью из желающих попасть внутрь.


Для начала — немного справочной информации: если вы все еще собираетесь на "Ночь музеев", рекомендуем почитать полную программу этой ночи от НГС.НОВОСТИ.

НГС.НОВОСТИ

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