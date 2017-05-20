Ночь музеев-2017: история в потемках

Десятки музеев Новосибирска открыли свои двери на всю ночь – НГС в режиме онлайн рассказывает и показывает, где и что интересного можно посмотреть сегодня вечером

Музеи сложно назвать самыми посещаемыми заведениями Новосибирска даже днем, однако – вот парадокс! – раз в году ночью сотни новосибирцев устремляются туда во время «Ночи музеев». В этом году к акции присоединились не только хранилища исторических экспонатов, но и зоопарк, океанариум, кинотеатры и многочисленные арт-галереи. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ этим вечером и ночью посетят большинство площадок, чтобы рассказать вам о самых интересных событиях «Ночи музеев». Мы ждем и ваших фото и рассказов – присылайте их на нашу редакционную почту news@ngs.ru , через сервис «Сообщите свою новость» на нашем сайте, в сообщениях в нашей официальной группе Вконтакте или в приложении Whatsapp на редакционный номер 8-923-145-72-03.

Трансляция обновляется





23:02

В новосибирском планетарии сегодня обширная программа — от уличных выставок до показа фильмов под куполом. Если соберетесь туда ехать — имейте ввиду, вход платный, 350 рублей.





Фото Елены Беловой из социальной сети Вконтакте.









22:50

"Ночь музеев" потихоньку пробирается в Инстаграмы горожан:





Публикация от U.Anna (@u.anna.l) Май 20 2017 в 8:43 PDT









22:31

В недавно открывшемся арт-пространстве "Арт Ель" сегодня довольно необычная выставка по мотивам работ художника Эль Лисицкого. В почти пустом зале нет экспонатов, но если скачать на мобильный специальное приложение и навести его на стены — на экране появляются работы в стиле кубизма и супрематизма. Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила нескольких посетителей, которые покидали выставку в смешанных чувствах — искусство, действительно, на ценителя.





Фото Александры Зенковой





Фото Александры Зенковой





22:30

Еще один кадр с экскурсии по зоопарку. Кажется, на морде динозавра написано вообще все, что думают животные о ночных посетителях.





Фото Александра Ощепкова





22:26

Внесем в наш онлайн легкую нотку зависти: в Екатеринбурге, например, во время "Ночи музеев" не только на экспонаты глазеют, но и музыку слушают — на Урале на одной из площадок устроили рок-концерт (о чем вы можете почитать в онлайн-репортаже наших коллег).









22:21

На всякий случай напоминаем, что сегодня метро продлило свою работу специально ради посетителей "Ночи музеев". Так что гуляйте смело (и не забывайте присылать нам фото).





22:06

А вот и первые фото от наших читателей! В музее "Заельцовка" сегодня прошёл детский шахматный турнир, после которого все желающие могли просто поиграть в шахматы или попробовать свои силы против международного гроссмейстера Павла Малетина в сеансе одновременной игры.





Фото Светланы Козловой





Фото Светланы Козловой





22:03

В пингвинарии включать свет не стали, чтобы не беспокоить животных — однако они все равно проснулись и изрядно разволновались, завидев толпу нежданных посетителей.





Фото Александра Ощепкова









21:57

В зоопарке тоже решили устроить ночную экскурсию, наш корреспондент Кирилл Шматков передает, что началась она с хлопков — комары заедают! Зрителей — человек 50, и самые везучие смогут даже покормить хищников: экскурсоводы рассказывают, что многие кошачьи в нашем зоо — ночные звери. Правда, кусочков мяса на всех не хватит. И здесь кризис...





Кроме кошек, посетителям зоопарка показывают засыпающих приматов. Фото Александра Ощепкова





21:48

Просто удивительно, какие полезные знания можно получить, оказавшись на экскурсии в «Ночь музеев». Наш фотокорреспондент Ольга Бурлакова прямо сейчас, например, слушает лекцию по особенностям кремации и похоронных традициях в новосибирском крематории. В котором, напоминаем, есть музей смерти, и который год от года тоже участвует в акции. Жуть!





Фото Ольги Бурлаковой





21:46

Тут же отмечают 120 лет сибирскому речному пароходству. Не совсем понятно, причем тут «Ночь музеев», но с ряжеными матросами люди фотографируются охотно.





Фото Александры Зенковой









21:40

Ретро-технику с Михайловской набережной уже увезли, однако там до сих пор ждет горожан колоритный мужик в кепке. Зовут его Жека Грозный (в миру — сотрудник Музея Новосибирска Евгений Антропов), и каждые полчаса он водит хулиганские экскурсии от памятника Александру III. А тех, кого Жека Грозный пугает (что, собственно, немудрено с таким образом), с того же места водит в экскурсии интеллигентный и известный краевед Константин Голодяев.





Фото Юрия Лобанова





Кстати, на набережной советуем внимательно смотреть под ноги. Искусство буквально прячется в кустах.





Фото Александры Зенковой.





21:37

На минуту вернемся в краеведческий музей: смотрите, какая интересная идея! На входе посетителям выдают бусинки, которые надо нанизывать на длинную нить — в конце ночи получатся огромные бусы, сделанные всеми посетителями. Теперь в них есть и пара бусинок от НГС.





Фото Елены Громковой





Пока нить не слишком длинная. Фото Елены Громковой









21:34

На набережной программа началась еще в 18.00, и поэтому самую популярную фото-площадку — выставку ретро-техники — уже эвакуируют.





Фото Александры Зенковой





К ретро-машинам выстраивались мини-очереди. Фото Александры Зенковой









21:29

Парой часов ранее вечерняя программа началась и в художественном музее. Редкие взрослые посетители слонялись по залу с выставкой фото Андреаса Лемитца, пока дети увлеченно слушали лекцию про цветы на картинах.





Фото Елены Громковой





Фото Елены Громковой









21:21

Заглянем в сам музей — тут пока тоже довольно свободно.





Фото Елены Громковой





На цокольном этаже, где показывают скелеты вымерших животных и утварь древних народов, посетителей встречает экскурсовод с забавной табличкой:





Фото Елены Громковой





Впрочем, в зале с экспозицией о гражданской войне довольно многолюдно — корреспондент НГС.НОВОСТИ встретила группу горожан, увлеченно слушающих экскурсовода.





Фото Елены Громковой





Фото Елены Громковой





21:16

Наши корреспонденты передают, что в этом году новосибирцы акцию восприняли немного прохладно. Например, у Краеведческого музея запустение. В прошлом году в 9 часов вечера, вспоминают работники музея, приходилось открывать дополнительные входы — столько желающих было! Ну что ж, погода не располагает к ночным прогулкам, так что усаживайтесь поудобнее у мониторов — мы вам сами все расскажем и покажем.





Краеведческий музей в этом году не может похвастаться длинной очередью из желающих попасть внутрь.





21:11

Для начала — немного справочной информации: если вы все еще собираетесь на "Ночь музеев", рекомендуем почитать полную программу этой ночи от НГС.НОВОСТИ.