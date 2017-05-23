Даром не нужно

Программа по строительству очень дешевого жилья в Новосибирске с треском провалилась — новосибирцам оказались не нужны квартиры по 35 тысяч за «квадрат»

Программа по строительству дешевого жилья провалилась — в том числе из-за отдаленности районов строительства
Программа по строительству дешевого жилья провалилась — в том числе из-за отдаленности районов строительства

Минстрой РФ в мае предложил досрочно завершить нацпроект «Жилье для российской семьи», разбросав цели и задачи программы по другим, также связанным с поддержкой жилищного строительства. В рамках программы к концу 2017 года в России предполагалось построить 25 млн кв. м доступного жилья, но эти объемы не были выполнены даже на 5 %, а спрос на него оказался ничтожным. Новосибирские застройщики — участники программы и эксперты объяснили НГС.НОВОСТИ, почему масштабная федеральная идея так и не воплотилась в жизнь.

12 мая стало известно, что федеральная программа «Жилье для российской семьи» (ЖРС) может завершиться досрочно: по информации ТАСС, Минстрой РФ предложил распределить ее по другим нацпроектам по поддержке жилищного строительства. Первоначально она должна была действовать до конца 2017 года.


Программу запустили в 2014 году для обеспечения жильем молодых семей — 


она рассчитана на людей в возрасте 25–40 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий и способных это улучшение оплатить, в том числе при помощи ипотеки. 


Стоимость квартир, которые продавались в рамках программы, должна была составлять не более 80 % от среднерыночных цен в регионе и при этом не превышать 35 тыс. руб. за кв. м.


В пресс-службе Минстроя РФ отметили, что одной из причин досрочного завершения программы стали экономические условия, в которых правительству пришлось запускать дополнительные, а по факту — конкурирующие с ЖРС программы поддержки. В итоге, по данным Счетной палаты, она ожидаемых показателей не достигла: за 2 года с начала ее действия было построено только 3,3 % от запланированного объема (к концу 2017 года в России в рамках программы должно было появиться 25 млн кв. м жилья), а квартиры получили только 5,7 % участников программы, пишет ТАСС.


Каковы промежуточные итоги реализации программы в Новосибирской области, в региональном минстрое оперативно уточнить не смогли. По информации сайта ведомства, в ее рамках строились дома в 8 проектах, среди которых микрорайон «Новомарусино», микрорайон «Радужный» в Верх-Туле, «Светлый» в Октябрьском, «Раздольный» в Бердске, 2 многоквартирных дома в Бердске и в Новосибирске, жилой комплекс в поселке Элитный и жилой район «Плющихинский» — всего более полумиллиона квадратных метров жилья.


Один из самых крупных проектов — микрорайон «Радужный» в селе Верх-Тула. Площадь выделенного для него участка — 56 га. Здесь планировали построить примерно половину от всего объема программы в области: почти 270 тыс. кв. м жилья для 14 тыс. жителей, 56 % квартир проходили по программе ЖРС. 


В проект, помимо 9-этажных домов, также входили школа, 3 детских сада, поликлиника и спортивный центр.


Но строительство так и не началось. Указанный в «СПАРК» номер телефона застройщика, ЗАО «ЗапСибЗолото», недоступен, сведения о его местонахождении признаны ФНС недостоверными, а официальный сайт не работает. В арбитражный суд на компанию подано 3 иска о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда, 2 из них удовлетворены полностью или частично, еще один находится на рассмотрении.


На соседнем участке компания «Базис-Строй» возводит малоэтажный квартал с очень похожим названием — «Радужный город». Директор по маркетингу компании Ольга Варламова рассказала, что в прошлом году на площадке «ЗапСибЗолота» проводились работы, «какие-то сваи пробные забили», но на этом все закончилось и сегодня в полях за селом Верх-Тула других строек больше нет.


«Когда только началась программа, было к нам несколько звонков, люди обращались, по 35 тыс. руб. за кв. м искали жилье, у нас несколько человек купили [квартиры], — рассказала Варламова. — Не то чтобы мы их обманули, говорили, что это мы "ЗапСибЗолото", — нет, мы просто объяснили, что они могут уже сегодня у нас купить в Верх-Туле по 35 тыс. Кто-то согласился. Ажиотажного спроса нет, учитывая специфику места».


В микрорайоне «Светлый» в рамках программы собирались построить два дома, но построили и сдали только один. По словам Светозара Дарнева, гендиректора СФО «Основа» (реализующего проект на средства компании «Антар»), собственно 


по программе «Жилье для российской семьи» покупателей было очень мало, менее десяти, — никаких преимуществ им программа не дает, считает он.


«Во-первых, мы не город: если бы это было в центре города, люди бы в очереди стояли, — говорит он. — Вторая и, наверное, основная проблема — эта программа не настолько интересна. Люди могли просто взять ипотеку. У нас многие приходили по этой программе, но брали простой кредит, не входя в нее, — "Возиться с этой программой еще, справки собирать, бегать"».


Компания «ВИРА-Строй» в рамках программы тоже возвела один дом, но точных данных о количестве или доле покупателей по программе в компании нет. В компании «Доступное жилье Новосибирск» (ООО «ДЖН»), которая строит микрорайон «Новомарусино», рассказали, что в рамках программы договоры долевого участия подписаны примерно с 5 % покупателей квартир. 


По мнению руководителя отдела новостроек АН «Квадротека» Олега Исаева, 


программа не пользовалась достаточным спросом в первую очередь из-за ограниченности выбора. «Она все-таки создавалась для семьи, а все объекты предлагались в не самых популярных местах», — отмечает он.


У риэлторов, также заметил Исаев, участников программы среди клиентов тоже были единицы: «Тут же промежуточное звено — это органы власти, и мы всех этих людей все-таки посылали туда, чтобы они были признаны нуждающимися в этой программе, — объясняет он. — Риэлтор понимал, что он с этим клиентом работать может, но пока он не увидит, что действительно человек нуждается, эту программу он ему не может предложить. А клиентов, которые сходили в администрацию и уже потом пришли к нам, почти не было».


По оценке независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, доля участников программы ЖРС в общем числе покупателей квартир в указанных проектах ничтожна и не превышает десятой доли процента — «больше шума». «Покупателям было непонятно, зачем нужны сборы всех этих справок, если можно по этой же цене дешевле купить, если не в этом месте, то в соседнем», — говорит эксперт.


Невыгодна программа была и самим застройщикам. Предполагалось, что государство компенсирует им затраты на проведение коммуникаций к новым домам в размере до 4 тыс. руб. на кв. м, обеспечит новое жилье социальной инфраструктурой и льготно прокредитует строительство, но обещаний своих не выполнило. По данным Счетной палаты, только в 2016 году на эти цели планировалось выделить 20 млрд руб., но средства так и не были направлены, сообщает ТАСС.


Светозар Дарнев сообщил, что «Антар» единственный в регионе взял льготный кредит по программе «Стимул» в банке ВТБ24, но и тот, признается он, льготным назвать можно только с натяжкой. Компенсаций от государства застройщик так и не получил. «Программа ничего нам как такового не дала», — резюмирует он, добавляя, что к тому моменту, когда пора было начинать строить второй дом, закрыли и кредитную программу «Стимул». В «ДЖН» компенсаций пока тоже не получили, но при этом и жилье по программе еще не достроили, отметили в компании.


По мнению Сергея Николаева, программа изначально не была продумана, в ней просто отсутствует механизм работы с застройщиками. «Если бы эти деньги каким-то образом напрямую из бюджета попадали застройщикам, тогда бы программа, наверное, действовала, — рассуждает он. — Теоретически, наверное, возможно [сделать эффективную программу поддержки], но она должна быть направлена на конкретные семьи, людям просто надо помочь. 


Это же была не программа, а имитация, по крайней мере в Новосибирской области».


В компании «ДЖН» отметили, что причина провала программы — не только в ее непроработанности, но и сложной ситуации на рынке в целом. «У людей нет финансовых возможностей вкладываться в недвижимость в строящихся объектах, так как приходится в моменте оплачивать и аренду жилья, и ипотечные платежи, — объяснили в компании-застройщике. — Это относится не только к программе ЖРС, это относится в целом к строительному рынку».

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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