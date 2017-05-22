Град удрученный

Новосибирск попал в список лучших городов России сразу в двух рейтингах — но каждый третий новосибирец все равно не любит свой город, а приезжие ругают его за грязь и пыль

В мае Новосибирск попал сразу в два рейтинга: вместе с областью в число регионов-лидеров по благоустройству дворов и парков и в рейтинг мегаполисов России — лучших городов с населением свыше 600 тыс. человек. В обоих Новосибирск занял вполне престижные места (хоть и не первые). Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, как составляются такие рейтинги, что влияет на место в них и почему живущие в Новосибирске относятся к городу хуже, чем «понаехавшие» из других мест.

В середине мая Новосибирск попал сразу в два рейтинга. Вместе с областью — в число регионов-лидеров по реализации комфортной среды — благоустройству дворов и парков (этот рейтинг составлялся в Министерстве строительства и ЖКХ России), и в рейтинг мегаполисов страны (с численностью населения более 600 тыс. человек), который ежегодно составляет журнал «Русский репортер».







В первом топе Новосибирская область набрала 32 балла и заняла 2-е место, разделив его с Белгородской областью, Хабаровским и Пермским краями. Наивысший балл (35) оказался у Саратовской области. В рейтинге мегаполисов Новосибирск занял 6-е место.





Первое место заняла Тюмень, за ней — Краснодар и Ростов-на-Дону. Также Новосибирск обогнали Екатеринбург (4-е место) и Казань (5-е место).







«Это наш традиционный проект. Но мы не берем Москву и Санкт-Петербург. Сравниваем показатели социально-экономического развития городов, для чего запрашиваем в администрациях, мэриях, территориальных органах власти разную статистическую информацию о развитии города. В частности, запрашиваем бюджеты или проекты исполнения бюджетов. Для того чтобы посчитать расходы на граждан по культуре, образованию, по каким-то инфраструктурным проектам… Вторая часть рейтинга: специально по нашему заказу готовится социологическое исследование (опрашивается порядка 20 тыс. человек. — И.К.) — нравится ли жителям городов их города или нет? И почему? Получается такой "народный рейтинг". И потом мы сводим все показатели», — рассказал автор исследования для рейтинга и обозреватель журнала «Русский репортер» Андрей Веселов.







Веселов пояснил, что основные показатели, которые ими берутся в расчет при составлении рейтинга мегаполисов, — строительство жилья (кв. м на человека), оборот розничной торговли (в тысячах рублей на человека), преступления (количество преступлений на 10 тыс. населения). И если в этой части у Новосибирска по предоставленным показателям все хорошо, то в «народной» части он «проседает»:





31 % горожан недовольны жизнью.





Для примера, уточнил Андрей, самыми довольными оказались жители Казани. Новосибирск же с 2008 года — за все годы существования рейтинга городов — всегда занимал стабильное положение в первой десятке мегаполисов.







«Второе место НСО в рейтинге Минстроя по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" — это показатель совместной работы министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, органов местного самоуправления НСО и т.д.», — сообщил министр ЖКХ и энергетики НСО Те Ким.







Никаких ценных или денежных призов победы в этих рейтингах не предполагают. Единственное, что по программе «Формирование современной городской среды» Новосибирск получит почти 400 млн руб., половину из которых выделили из федерального бюджета. Деньги пойдут на благоустройство дворов и общественных пространств. Например, в программу попала Михайловская набережная — на ее благоустройство потратят 140 млн руб.







«Оценка Новосибирска со стороны жителей оказалась более жесткой, чем объективная оценка. Но это нормальная ситуация для многих городов. Это необязательно показатель того, что в городе что-то плохо, а народ недоволен, в некоторых случаях это говорит, что потребности жителей в городе растут: то, что их раньше устраивало, теперь не устраивает. И жители требуют более высоких стандартов качества жизни. Отчасти, конечно, это связано и с тем, что экономическая ситуация ухудшается», — прояснил недовольство почти трети новосибирцев своим городом замдиректора направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города» Роман Попов.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал нескольких человек, которые приехали в Новосибирск на ПМЖ относительно недавно, и узнал у них: нравится ли им здесь жить и что самое развитое и неразвитое в Новосибирске они могли бы отметить.







Алексей, 41 год, приехал из Мурманска в 2017 году: «Мне здесь нравится, я сюда и ехал жить. Был уже один раз здесь 13 лет назад. Хорошо тут развита торговля — магазины и аптеки. А вот с транспортом — плохо. И ужасно пыльно в городе».







Майя, 25 лет, приехала из Бийска в 2014 году: «Я жила в Питере еще, но в Новосибирске больше по душе. Самое основное — здесь есть куда потратить заработанные деньги. В моем городе деньги тратить особо некуда. Что еще можно отметить — в Новосибирске очень развит кофейный бизнес. Но вот город недостаточно благоустроен. Например, нет для детей современного парка аттракционов, все старые».







Евгений, 49 лет, приехал из Риги в 2016 году: «Транспорт у вас очень дешевый. Особенно такси. В Латвии билет на автобус в одну сторону 2,3 евро. Природа здесь замечательная. В квартирах очень тепло — в Латвии экономят на отоплении, и приходится сидеть в одежде. Но город грязноватый. У вас какая-то как пыль здесь постоянно. И непонятна еще архитектура: идешь по центру, и может стоять рядом современная многоэтажка и старый развалившийся дом. И еще нет велосипедных дорожек».







Виктория, 33 года, приехала из Ноябрьска в 2005 году: «Первая половина жизни в Новосибирске больше нравилась, а сейчас уже есть мыли о переезде. Стало скучно… Общественный транспорт довольно разнообразный — это плюс. Что не нравится? Город грязный. Медицина не очень хорошо работает. Фармацевтическая отрасль была раньше лучше, чем сейчас. Я просто к ней отношусь и знаю. Лечиться в Новосибирск ехать не стоит».







Антон, 30 лет, приехал из Красноярска в 2013 году: «Я еще в Томске достаточно время пожил. Нравится ли в Новосибирске? Сложно сказать. (Смеется.) В целом да. Проекты жилой застройки здесь более разнообразны, что ли. Вот в Красноярске все проще: или экономкласс, или премиум. Да и город просторный, и люди более современные. В культурном плане. Минусы: дороги и слишком большое влияние на власть РПЦ».







Светлана, 29 лет, приехала из Бийска в 2015 году: «Город большой. Здесь у меня появилось какое-то чувство свободы. Поликлиники не устраивают: очереди, нет врачей, к специалистам узкой специализации можно не попасть по месяцу».





Кстати, чуть раньше Новосибирск, по версии портала Numbeo, попал и в рейтинг самых криминогенных городов России.