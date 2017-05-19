Ночь приоткрытых дверей

Полная программа «Ночи музеев» от НГС: весь город охватят бесплатные экскурсии и квесты, в новом пространстве покажут выставку на экранах смартфонов, а на набережной устроят световое шоу с фейерверком

В ночь с субботы на воскресенье новосибирцев ждет традиционная «Ночь музеев» — в этом году к акции присоединятся более 40 городских площадок, и организаторы ожидают, что в едином порыве на улицы и в музеи хлынут 60 тыс. человек. НГС публикует полную программу мероприятий культурной ночи с 20 на 21 мая, разделив их на бесплатные и платные. Первых, увы, заметно меньше, однако и в этой части будет много интересного — чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили инфографику с расписанием.

Бесплатные площадки







Парк «Городское начало» (18:00–00:00)



Здесь ожидается самая насыщенная программа от Музея Новосибирска. У реки будут, например, танцплощадка с мастер-классом по вальсу, игра в футбол в стиле 30-х годов, викторина «Открой Сибирь!», бесплатные экскурсии по набережной каждые полчаса. Завершит праздник световое театрализованное шоу с фейерверком на пролете-памятнике первому железнодорожному мосту. Кроме того, организаторы приготовили для зрителей сюрприз — его пока держат в секрете.







Культурный центр «Этаж» (20:00–22:00)



Здесь будет экспозиция картин и инсталляций о Новосибирске от современных художников и музыкантов. Кроме того, гости выставки получат карту города, на которой будут отмечены места, где можно «встретить искусство».







Творческое пространство «Арт Ель» (12:00–00:00)



В программе «Сон Лисицкого» — виртуальная выставка современного искусства, которую нужно смотреть на экране смартфона, — мастер-класс «Лисицкий для души» (16:00), лекция «Эль Лисицкий: вчера, сегодня, завтра» (17:00), мастер-класс «Супрематический коллаж» (19:00). С 20:00 до 21:30 будет музыкально-поэтический моноспектакль Ивана Полторацкого.







Институт искусств НГПУ (23:00–06:00)



В вузе можно будет заняться живописью, графикой, флористикой и поучаствовать в квесте.







Самая обширная программа будет в парке «Городское начало» — к тому же бесплатная

Городской центр истории новосибирской книги (17:00–00:00)



Программа посвящена 95-летию повести «Алые паруса». С 17:00 до 19:00 будет детская вечеринка, с 19:00 до 20:00 — интеллектуальная игра, с 20:00 до 20:30 — чаепитие «Знакомство с кухней города Гель-Гью», с 20:30 до 21:00 — музыка воды и космоса, с 21:00 до 22:00 — Бал Грея и Ассоль. В 22:00 начнется поэтический час, в 2:30 — Сеанс алектриомантии.







Хобби-центр «Зодиак» (22:00–02:00)



Сотрудники подготовили программу «Хайп is Life» («Хайп» — модное хипстерское слово, синонимами которого можно считать «ажиотаж» или «шумиху». — А.З.). Праздник откроет перформанс «Палата № 6» (пациентами станут популярные интернет-блогеры). Также здесь можно будет поучаствовать в съемках клипа и конкурсах и спеть в «бредовом караоке-баре». Завершится ночь турниром «Хайп Battle».







Галерея «Частная коллекция» (11:00–22:00)



Выставка крымских художников «Встреча у моря».







Геологический музей (18:00–00:00)



Можно посмотреть экспозиции «Полезные ископаемые», «Самоцветы и цветные камни», «Минералы», «Агаты», «Древние флора и фауна», «Изделия из камня».







Культурный центр «Новый Акрополь»



Просмотр лучших фильмов Международного фестиваля кино «Так далеко, так близко» об экологических проблемах, обсуждение. В 17:00 — «Дом», в 21:00 — «Мусор», в 24:00 — TERRA.







Музей солнца (18:00–03:00)



Здесь можно бесплатно посмотреть экспозицию и поучаствовать в викторине «Солнечный квиз» (21:00–22:00). Экскурсии и мастер-классы — платные.







«Синема» (19:00–21:00)



В кинозале покажут новый выпуск журнала «Сибирь на экране» (там будут уникальные съемки прошлогодней «Ночи музеев») и голландский документальный фильм «Хранители Эрмитажа».







Новосибирский дельфинарий



В 20:00 в холле начнется мастер-класс от фотографа Алексея Полякова «Наблюдение и съемка астрономических объектов о съемке галактик, туманностей: лунно-планетной и солнечной». Кроме того, с 20:00 до 22:00 можно будет купить билеты в океанариум за полцены.







Клуб велопрогулок «Ночной Город» (23:50–01:00)



Ребята подготовили велоэкскурсию по дворам и закоулкам «Секреты граффити». Записаться и уточнить место встречи можно по тел.: 8-923-130-69-53, 8-923-224-38-47.







Платные площадки:







Среди платных площадок обычно пользуется популярностью Музей мировой погребальной культуры. В этом году билет туда стоит 500 руб.

«Ночь музеев на воде» с компанией «Речфлот»



Экскурсии стартуют с пристани Речного вокзала. В 18:00 и 19:00 их проведет гид Музея Новосибирска, а в 20:00 и 22:00 участникам выдадут аудиогиды. Записаться просят заранее по телефону 263-02-09, стоимость прогулки — 400 руб. (при предъявлении музейного билета — 300 руб.).







Краеведческий музей (18:00–02:00)



Бесплатные экскурсии по выставкам, экскурсия «История Новосибирской области». О выставке антикварной и винтажной бижутерии в 22:00 расскажет сама владелица коллекции Наталья Костина. Также с 19:00 до 01:00 будет идти флешмоб — желающим принять участие необходимо принести с собой бусину. С 19:00 до 21:00 будет мастер-класс по графическому рисованию, с 19:00 до 01:00 — музыкальная программа.



Цена: 300 руб.







Художественный музей (18:00–00:00)



Программа «Цветочный карнавал». 19:00–20:30 — цветочные игры, конкурс молодых поэтов. 19:00–21:00 — зал народных промыслов «В русском палисаднике», экскурсия и мастер-класс. 19:30–20:30 — музыкальная программа от солистов оперного театра. 20:30–22:00 — экскурсии по выставке к 100-летию революции. 19:30–22:00 — мастер-класс по флористике. Также можно будет посетить все выставки музея.



Цена: 350 руб.







Новосибирская государственная филармония (21:00–00:00)



В камерном зале будет программа «Играем в театр»: мастер-классы по вокалу, сценической речи, роли театра в средние века, истории костюма и старинных музыкальных инструментов. Также пройдут экскурсии по закулисью филармонии. В 22:00 начнется музыкальная программа с участием коллективов «Маркелловы голоса» и «Сибирский диксиленд». На сцену выйдут и простые новосибирцы, которых выберут заранее.



Цена: 300 руб.







Музей природы (14:00–22:00)



Здесь будут бесплатные экскурсии о жизни природы в сумерках (в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00). В 17:00 состоится торжественное открытие выставки «Эффект куколки» (экскурсии в 16:30, 18:30, 19:30, 20:30). С 18:00 до 21:00 гостям музея будут делать анималистический аквагрим.



Цена: 200 руб.







Музей связи (16:00–21:00)



Экскурсии будут каждый час. В экспозиции — старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, некоторые из них — действующие.



Цена: 50 руб.







Музей Олимпийской славы (14:00–22:00)



Экскурсии тоже будут каждый час, с 16:00 до 21:00. В 17:00 — выступление физкультурно-спортивного центра «Триумф», с 14:00 до 22:00 — открытый турнир по шашкам, а с 19:00 до 21:00 — автограф-сессия новосибирских спортсменов-олимпийцев.



Цена: 50 руб.







Музей «Сибирский дом сказок» (17:00–23:00)



Гостей ждет знакомство с изделиями из бересты, фокусы и конкурсы, комната страха, народные гадания, экспозиция с участием сказочных героев.







В пионеры в этом году будут принимать в Музее СССР, а не в музее крематория

Музей СССР (17:00–22:00)



Здесь будут проводить посвящение в пионеры и допросы в подвалах НКВД. Также в музее будет воссоздана коммунальная квартира советских времен, пройдут мастер-классы по письму пером и изготовлению игрушки-оригами.



Цена: 150 руб. в оба музея







Музей «Сибирская береста» (17:00–05:00)



Здесь покажут проведение славянской свадьбы и других обрядов, будут викторины и конкурс частушек. Также гостей напоят чаем с блинами по старинным рецептам.



Цена: 200 руб.







Музей Н.К. Рериха (11:00–21:00)



В 12:00 начнется тематическая экскурсия «Н.К. Рерих о роли женщины в Новой Эпохе», в 13:00 — встреча с буддологом, тибетологом и путешественником. В 14:00 будет программа для детей «Сказ о художнике Николае Рерихе». В 15:00 — мастер-класс реставратора, в 18:00 — урок по валянию игрушек из шерсти. В 16:30 начнут показывать фильмы о художнике.



Цена: 50 руб.





Музей Счастья



Здесь состоится открытие выставки «Игрушки наших бабушек и родителей». Кроме того, посетителям расскажут о счастье разных народов и стран, будут показывать диафильмы, учить фокусам и игре на необычных музыкальных инструментах. Можно будет вспомнить дворовые игры 60–70-х годов («классики», «резиночки» и др.), сразиться в настольные игры шашки, шахматы и домино. В 00:00 для 10 счастливчиков будет организована «слепая» экскурсия. Также в музее расскажут мистическую историю несчастной любви, проведут квест, а во дворе обустроят площадку с пионерской палаткой, чаем и песнями под гитару.



Цена: 300 руб.







Арт-пространство «Трава» (18:00–02:00)



Программа «Новые технологии — искусство будущего» предполагает встречи с деятелями современного искусства, квест и выставку работ более 50 художников Сибири. Также здесь пройдет мастер-класс о том, как производили шоколад, когда фабрика на ул. Фрунзе еще работала. Еще здесь будут показывать фильмы о технологиях в современном искусстве, установят бесплатную фотобудку и проведут лотерею с призами.



Цена: 300 руб.







Кинотеатр «Победа» (12:00–00:00)



На большом экране покажут документальные фильмы об искусстве и художниках. В 12:00 — «Сегантини, возвращение к природе», в 13:45 — «Сады в живописи — от Моне до Матисса», в 15:40 — «Удивительный мир Иеронима Босха», в 17:30 — «Я, Клод Моне», в 19:20 — «Франка: хаос и творчество».



Цена: 300 руб.







«Парк Чудес Галилео» (20:00–02:00)



Организаторы откроют тайны гениев: Альберта Энштейна, Леонардо да Винчи и Никола Тесла. Будут экскурсии, лекции, мастер-классы и эксперименты.



Цена: «Парк Чудес» — 450 руб., «Лаборатория» — 300 руб.







Развлекательно-познавательный центр «Вот Это Да! Музей» (18:00–00:00)



Здесь каждый час будут экскурсии. В центре есть комната Великана, кабины самолета и грузовика, карета Золушки, фотозоны и лабиринты. Гостей будет развлекать говорящий робот Арнольд.



Цена: 400 руб.







Галерея «Иллюзорро» (20:00–02:00)



Для «Ночи музеев» подготовили программу «Лучшие уличные 3D-художники и их произведения».



Цена: 350 руб.







Арт-центр «Красный» (11:00–23:00)



Здесь будет выставка молодых художников Новосибирска, читальный зал с книгами по искусству и мастер-классы по изготовление открыток, текстильных игрушек и сувениров (с 18:00 до 21:00).



Цена: 100 руб.







Культурный центр «Новый Акрополь» (15:00–02:00)



В 19:00 состоится практикум «Я, Мы, Земля — Дом» об экологичном образе жизни. Также будут мастер-классы по изготовлению экосумок.



Цена: 250 руб.







Новосибирский планетарий (17:00–00:00)



В 17:00 стартует космический квест с призами (запись по тел. 347-77-05). В 20:00 начнутся интерактивные лекции и просмотр полнокупольных фильмов, будет открыта смотровая площадка на башне Фуко.



Цена: 350 руб.







В Музее мировой погребальной культуры будут живые инсталляции

Музей мировой погребальной культуры (20:00–04:00)



В программе — рассказы о мировой культуре погребения и удивительных событиях прошлого, «живые» инсталляции, лотерея по входным билетам и разные конкурсы. Гости смогут принять участие в сценках о любви и смерти известных исторических личностей, а в главном зале музея организаторы обещают показать обратную сторону викторианской Англии.



Цена: 500 руб.







«Музей Солнца» (18:00–03:00)



Каждый час здесь будут проводить экскурсии по музею. В 18:00 начнется мастер-класс по художественной росписи яиц, в 22:00 — по китайской каллиграфии.



Цена: экскурсия — 50 руб., мастер-класс — 250 руб.







Музей магнитов «Компас» (14:00–02:00)



С 14:00 до 17:00 будет занимательная программа для детей «Радуга странствий». Также заявлены экскурсия по музею и мастер-класс по изготовлению магнита (программа начинается в 14:00, 15:00 и 16:00). С 19:00 до 21:00 состоится презентация выставки «Маленькая жизнь простого карандаша»: посетители узнают историю появления самого популярного пишущего инструмента и необычные факты о нем. С 22:00 до 02:00 на площадке перед зданием будет музыкально-развлекательная программа.



Цена: 100 руб.







На многих площадках будут костюмированные представления

Музей Дзержинского района (18:00–00:00)



В программе «Вокруг света за шесть часов!» — географический квест, блиц-опрос о путешествиях и краеведении (каждые 40 минут начиная с 19:00). В 21:00 будет игра «Угадай мелодию», в 22:00 стартуют тараканьи бега. Весь вечер можно будет фотографироваться в исторических костюмах и рядом с ретроавтомобилями.



Цена билетов во все районные музеи — 50 руб. Можно взять единый абонемент за 100 руб.







Музей Железнодорожного района (18:00–00:00)



В 18:00, 20:00 и 23:00 стартуют экскурсии по музею. С 18:00 до 18:30 будет программа для детей «В гостях у сказки». В 18:30 начнется мастер-класс по прядению на старинной прялке, в 9:30 — концерт бардовской песни. С 19:00 до 22:00 будет работать «Полевой лагерь сибирских стрелков», с 22:00 до 23:00 проведут мастер-класс по шитью на ножной швейной машинке.







Музей «Заельцовка» (18:00–00:00)



В музее будут работать интерактивная площадка «Юные археологи», фотозоны «Сапожник», «Селфи перед полетом», «Путешествие в Нахаловку», «Из Простоквашино».







С 18:00 до 20:00 пройдет мастер-класс по шотландским танцам, с 18:00 до 22.00 — по рисунку флуоресцентными красками, а с 22:00 до 00:00 — по живописи маслом. С 18:00 до 23:00 можно будет попить чай из самовара на шишках, а 18:00 до 21:00 — увидеть, как работает кузнец, и попробовать себя в этой роли.







С 18:00 до 22:00 перед музеем будет работать выставка автомобилей и байкерских мотоциклов с катанием на них. На Аллее ветеранов в 18:00 стартует сеанс одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером Павлом Малетиным, в 19:00 — мастер-класс по шахматам, а в 20:00 — турнир по блицу.







Музей Калининского района (18:00–00:00)



С 19:30 до 21:00 здесь пройдет музыкальный конкурс «Допой песню…». С 18:00 часов будут работать выставки оружия, обмундирования и снаряжения СССР и Германии времен Великой Отечественной войны, пройдет мастер-класс «Напиши письмо на фронт своему дедушке». В музее будет работать ретро-фотоателье «Красная горка».







С 21:30 до 23:30 будут идти экскурсии с фонариками к замурованной капсуле в ДК им. Горького и к монументу «Покорителям атома».







Музей Октябрьского района «Закаменка» (18:00–00:00)



Программа «Маршрут мистический туристический» научит посетителей правильно разводить костер, определять стороны света с компасом и без него, петь походные песни. Также сотрудники проведут экскурсию по выставке о советском туризме и расскажут истории самых знаковых походов новосибирцев — в конце участников ждет настоящий экзамен на знание туристских премудростей.







Музей Советского района (18:00–23:00)



Здесь будет выставка «Легенды старого ОбьГЭСа». С 18:00 до 18:30 пройдет уличный детский квест «Легендарные люди», посвященный 60-летию СО РАН, с 18:30 до 19:30 — детская викторина по истории Сибири. В 19:30 начнутся мастер-классы по каллиграфии и по изготовлению кукол в русском народном стиле. В 20:30 стартует квест по основной экспозиции «Лавка старьевщика».







С 20:30 до 22:00 будет работать площадка «Сказочная история», посетители которой смогут потолочь в ступе, просеять муку и узнать, для чего нужна сечка, и ответить на вопросы викторины на знание сказок. С 22:00 гостям будут показывать выпуски кинохроники «Сибирь на экране» об истории Советского района.







Музей Первомайского района (18:00–23:00)



На площадке с торца здания с 18:00 до 19:00 будут игры и конкурсы для детей. В помещении с 19:00 до 22:00 пройдет театрализованная экскурсия об истории района с показом хроники и песнями 30-х годов. Затем гостей ждет викторина по улицам Первомайского района. В 20:00 начнутся выступления бардов.







С 20:00 до 00:00 будет интерактивная программа «Лаборатория творчества» с мастер-классами по рисованию на воде, изготовлению композиций из бумаги и нанесению аквагрима. В другом зале будет параллельно идти программа «Ностальгия по 70-м» с викториной по фильмам и турниром по игре в лото. Там можно будет сфотографироваться в советских интерьерах (разумеется, на фоне ковра) и одежде.







Музей Центрального района и Музей документального кино (18:00–00:00)



С 18:00 до 22:00 здесь покажут сюжеты журнала «Сибирь на экране» с настоящего кинопроектора 1970-х годов. Сеансы по 20 минут будут начинаться каждый час. Можно будет поучаствовать и в съемке ремейка фильма «Кавказская пленница» (кастинг проведут через игру «Крокодил»).







С 18:00 до 21:00 детям будут делать аквагрим. Взрослые же смогут проверить свою силу и здоровье — оценивать их будет строгая комиссия под девизом «А ты готов к труду и обороне?». Также ожидается проверка знаний по истории Центрального района и всего Новосибирска.







Контактный зоопарк «Лесное посольство» (20:00–01:00)



В программе «Город засыпает, просыпаются хищники…» будут не только животные, но и растения-хищники. В начале каждого часа будет экскурсия с кормлением венериной мухоловки. Также можно будет поиграть в игру «Кто хочет стать укротителем хищников?» и сфотографироваться с совой и лисом.



Цена: 250 руб.







Новосибирский зоопарк (21:00–22:30)



Зоопарк приглашает на ночные экскурсии для организованных групп с показательным кормлением хищных животных. Записываться просят по тел. 220-97-79.



Цена: 300 руб. с человека.







Музей истории Западно-Сибирской железной дороги (17:00–21:00)



С 17:00 до 18:30 здесь будет обзорная экскурсия «180 лет Российским железным дорогам. Коллекция музея истории Западно-Сибирской железной дороги». С 18:00 до 19:30 — экскурсия «Строительство Великого Сибирского пути и рождение города Новосибирска». С 19:00 до 20:30 — экскурсия «Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны».



Цена: 150 руб.







Музей железнодорожной техники на станции Сеятель (17:00–21:00)



В 17:00 стартует экскурсия «180 лет Российским железным дорогам», в 18:00 — «Сибирская железная дорога», в 19:00 — «Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны».



Цена: 250 руб.







Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН (17:00–23:00)



С 17:00 до 20:00 здесь будут мастер-классы по изготовлению орудий каменного века, реставрации керамики, созданию наскальных изображений и тряпичной куклы. В 18:00 стартует обзорная экскурсия по музею, 19:30 — поход в реставрационную лабораторию, в 20:30 — экскурсия по открытому хранению икон.







Будут и лекции: «Как узнать, что росло много тысяч лет назад? Смотрим в микроскоп» (17:00), «Реконструкция костюма на основе археологических данных» (18:00), «Пазырыкская культура Горного Алтая» (19:00), «Вечные стражи Алтайских гор» (19:30), «Загадки неандертальцев или немного об альтернативном человеке» (20:00), «Древние миграции в истории человечества» (21:00), «Изотопы. Невидимые свидетели жизни» (21:30), «Поездка к Собачьему богу» (22:00).



Цена: 100 руб.







Музей науки и техники СО РАН (21:00–00:00)



В программе «Весенний техбал, техосмотр, техрок» — выставка-продажа научной и научно-популярной литературы. Также здесь пройдет собрание Ночного клуба юных техников.



Цена: 100 руб.







Музей истории СО РАН (18:00–21:00)



Здесь мероприятия серьезные. В 17:00 будет лекция о роли Института ядерной физики в истории развития СО РАН. Также будет работать фотосалон, фильмотека, дискотека и игротека 60-х (старинные компьютерные игры).



Цена: 100 руб.







«Сузун-завод. Монетный двор» в поселке Сузун (10:00–18:00)



Экскурсии по постоянным экспозициям: «Дом и контора управляющего», «Медеплавильный завод» (расположен в здании единственного сохранившегося заводского цеха), «Монетный двор», где представлена линия действующих полномасштабных станков и механизмов монетного производства XVIII–XIX веков.



Цена: 150 руб.