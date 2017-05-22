Город-самобранка

Настоящее тепло в город все еще не пришло, но торговцы уже выкладывают на прилавки первые сезонные товары, которые успели созреть у соседей, а то и в самой Новосибирской области. Цены пока кусаются, но они уже существенно ниже тех, что ждали горожан в супермаркетах зимой. Обозреватель НГС.НОВОСТИ обошел уличные лотки в поисках свежей вкусной еды и вернулся не с пустыми руками.

«Золотые яблоки» из Баку







Первые плоды нового урожая на городских улицах — грунтовые помидоры из Узбекистана — массово появились у торговцев еще недели две назад. Разница действительно бросается в глаза (они выглядят более аппетитными), как и цена. За кило «ташкентских» томатов в людном месте просят 150 руб., хотя то там, то здесь можно уже заметить ценники в 140, 130 и даже 120 руб. Правда, есть нюансы.











«А эти помидоры откуда?» — спрашивает кавказского вида мужчина у среднеазиатского вида девушки за прилавком у станции метро «Студенческая».







«Из Азербайджана», — уверенно отвечает торговка, сверкнув рядами золотых зубов.







«Точно Азербайджан? Есть можно?» — с сомнением принюхивается покупатель к помидору, который, надо сказать, ничем внешне не отличается от обычных тепличных, которые в продаже круглый год.







Происхождение предлагаемых овощей и фруктов на уличных лотках — вообще отдельная тема. Например, почему-то стало правилом указывать в качестве места не страну, а город: Ташкент, Баку, как будто во всем Узбекистане или Азербайджане помидоры не растут больше нигде. Хорошие грунтовые томаты сейчас в Новосибирск идут из Средней Азии, говорят торговцы, но сказать определенно, под солнцем какой именно страны они выросли, сможет только аллах. Что бы там ни было написано в документах.









Впрочем, найти именно азербайджанские помидоры автору все же удалось — в открытых рядах Центрального рынка лежат плоды, которые вызывают слюноотделение одним только своим видом. На ценнике значится «Баку», но сама цена как-то немного перебивает аппетит — 350 руб. за кг. Слово «помидор» первоначально состояло из двух слов: pomme (яблоки) и or (золото). Действительно, по сравнению с обычными яблоками эти — золотые.











На той же «Студенческой», чуть дальше на «диком» рынке (веренице столов и ящиков вдоль ул. Геодезической), у женщины, предлагающей зелень, обнаруживается целая палитра разноцветных томатов. Розовые, желтые, ярко-красные и (писк сезона!) «черные», точнее темно-зеленые.









Помидоры на веточках стоят 180 руб. за кило, и их можно есть просто как ягоды — сладкие и сочные. На вопрос: «Откуда помидорки?» — торговка честно отвечает, что это продукция одной из местных теплиц. И тут же предлагает свою собственную (продукцию, а не теплицу) — квас на березовом соке. Литровую бутылку можно купить за 100 руб.







Японская технология и неприличный гриб







Если с происхождением помидоров остаются вопросы, то вот с сибирскими весенними специалитетами все более или менее ясно. Например, колбу можно при желании нарезать в лесах самостоятельно, хотя организованным образом везут ее преимущественно с Алтая. Эта дикая зелень с сильным запахом доступна только сейчас — потом ни из какого Узбекистана ее не привезут. И стоит она в общем-то недорого — 25–30 руб. за здоровый пучок.











Другая диковина, про применение которой без «Гугла» смогут сказать не все городские обитатели даже в Сибири, — папоротник. Точнее, его побеги с еще не расправившимися будущими листочками.







«Вы знаете, как его японцы ценят? Они его от радиации едят, вот!» — оживляется продавец дикороса, доставая из старой дерматиновой сумки новые пучки.







«Он и печень лечит, и почки», — не желает сдаваться продавец, видя, что перспектива избавиться от радиации по методу японцев автора почему-то не вдохновила.





Молодой папоротник, кстати, действительно неплох в тушеном виде, особенно с грибами. Стоит он сейчас примерно 50 руб. за пучок и очень скоро будет доступен только в консервированном (соленом) виде.











Свежих грибов тоже уже можно прикупить, благо проблемы выбора пока не стоит. Повсюду можно встретить сморчки. Вид у них довольно сомнительный (а местами и вовсе неприличный), но поклонники высокой кухни их ценят за тонкий вкус и нежную текстуру. Так что если вдруг вам не хватает на шикарный французский ресторан, купите сморчков (упаковка на одну порцию стоит 100 руб.) и приготовьте что-нибудь утонченное.





Помимо скоротечных папоротника и сморчков в овощных рядах уже можно купить годную зелень: петрушку, кинзу, укроп и щавель. А на Центральном рынке в рядах товаров для садоводов встречается базилик двойного назначения. То есть на самом деле назначение у него одно — это рассада. Но, в принципе, если невтерпёж, то можно купить эти довольно сочные уже саженцы (50 руб. за фиолетовый и 30 руб. за зеленый) на салат.











Из 100%-но местных овощей, которые точно выращены на местных грядках, — редиска. Пучок стоит 40–60 руб. (в зависимости от места и уверенности в себе продавца). Хочется сделать из нее салат, прямо не отходя от прилавка.





Вишневые прилавки





Первая черешня (тоже из Средней Азии) появилась у уличных торговцев как раз на этой неделе. Цены начинались с 450 руб., но сегодня эту не то ягоду, не то фрукт можно купить уже по 350 и даже за 300 руб. за килограмм.









Правда, местами создается впечатление, что черешня с разными ценами — это не разные сорта или хотя бы ягоды разных поставщиков, а просто сортированные по степени зрелости плоды. Оно и понятно — если дать выбирать товар покупателям (а попробуй им не дать), то они как раз всю спелую и выберут. А так все уже сделано за них.











Примерно за ту же цену (300–400 руб. за килограмм) предлагают и клубнику. Причем сейчас она уже действительно вкусна и пахнет ягодой, а не похожа на генетически модифицированную траву. С происхождением клубники тоже не все чисто. Продавцы, как правило, говорят, что она «кубанская», хотя некоторые ссылаются на Узбекистан. Правда, в одном из мест на ящике с «кубанской» ягодой я увидел турецкие буквы. Но, может, кто-то просто перепутал тару.

