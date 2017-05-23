Дурной патруль

Дачники из Новосибирска сколотили дружину, которая ловит на улицах наркоманов, — они устраивают за чужаками погони на машинах и десятками сдают их в полицию, однако силовики считают, что активисты мешают им работать

Группа жителей СНТ «Аэрофлот-1» взялась бороться с наркоманами: они создали дружину, которая за одну ночь отправила в отдел полиции 39 человек. По словам активистов, в полиции их вежливо попросили больше не привозить людей в отделение, и тогда они начали отучать «задержанных» от употребления запрещенных веществ силовыми методами. Под подозрением борцов с наркоманией может оказаться любой заехавший в садовое товарищество. По логике молодых людей — если человек возмущается, значит, точно преступник. Насколько такая борьба с наркотиками эффективна, чем обычно заканчиваются эти инициативы и какова вероятность превращения бригады по отлову наркоманов в криминальную группировку — в материале обозревателя НГС.НОВОСТИ.

От наркоманов, рассказывают живущие в СНТ «Аэрофлот-1», проблемы начались совсем недавно — хотя неадекватных людей на улицах плотно заселенного дачного общества встречали и раньше. «Убираешь возле ограды, раз, смотришь: шприцы. Значит, побывали здесь, — рассказывает пенсионерка Людмила Шведова. — Но их, понимаете, было не видно, не слышно». В последнее время соседи стали замечать подозрительных молодых людей, бродящих возле столбов и как будто что-то разыскивающих. «Прошмыгнут как тени, и только людей увидят, как сразу кустами прячутся», — описывает незнакомцев одна из старожилов товарищества (ее дача здесь стоит уже больше 15 лет) Ольга Субботина. Последней каплей была попытка взломать один из домиков 9 мая — по словам одного из активистов, Евгения, действовали пятеро парней: один караулил, остальные выносили на улицу вещи.





После этого живущая в СНТ молодежь решила действовать — и организовала дружину, которая выходит на охоту за наркоманами. Набралось с десяток человек от 16 до 25 лет.





Первый раз на патрулирование улиц они вышли 15 мая. С шести вечера до двух ночи активисты гуляли по поселку и останавливали незнакомцев. «Напрямую в лоб задаю вопрос — за закладкой? Кивают: да. Ну, кто-то из них по лицу прям там получил», — вспоминает «дружинник» Иван (имя изменено по просьбе героя. — А.И.). Активисты признаются, что были и те, кого везли в полицию незаслуженно. Например, парень с девушкой, которые пьяные забрели в СНТ по ошибке и просто не смогли пояснить, что они здесь делают. Но большинство или признавались, что едут сюда за закладками, или просто «вели себя как обдолбанные», по словам активистов. Таких набралось 39 человек. Задержанных всю ночь возили в полицию — люди в форме, по словам «дружинника» Ивана, активность местных жителей восприняли не слишком радостно.





«Открытым текстом сказали, чтобы мы больше не приезжали сюда, — продолжает Иван, — мы им работать мешаем».





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что всех задержанных пришлось выпустить. «Наркотических средств ни у кого не было обнаружено, — сообщили в ведомстве. — Проверили всех доставленных, с отдельными проведена профилактическая работа. Причастность их к совершению преступлений в сфере оборота наркотиков не была установлена». На следующую ночь в СНТ сгорел дом — соседи предполагают, что это было возмездие.





Сгоревший дом в СНТ — соседи предполагают, что это была месть задержанных. Фото представлено героями материала

В «Аэрофлот-1» всего одна улица — Мочищенское шоссе, и около 230 участков. Живут здесь в основном пенсионеры и молодежь, все давно друг с другом перезнакомилась. Чужих замечает охранник Александр Аверзев. Он звонит сыну, тот передает информацию о чужаке приятелям — и ребята выезжают, иногда на нескольких машинах.







«Мы уже запомнили, клады их возле столбов находятся», — рассказывает Петр, вместе с которым в рейд отправилась корреспондент НГС.НОВОСТИ. Ребята просят не записывать их имена и фамилии и не фотографировать лица — наркоманов не боятся, но пытаются сохранить анонимность, чтобы «обдолбаши» сразу не бросались бежать. Звонок от сторожа: в СНТ незнакомая иномарка. Петр с Иваном бросаются по машинам. Несколько минут — и ребята зажимают иномарку с двух сторон, чтобы точно не проехала.





— Кто такой? За закладкой приехал? В глаза смотри, — накидываются «дружинники» на ошарашенных парней в робе.





После пятиминутных разборок выяснилось — «подозреваемые» сюда заехали в поисках ближайших кустов — захотелось в туалет, а на трассе встать постеснялись. Работягам разрешают уехать.





В СНТ заезжает еще один автомобиль. Чужакам опять задают стандартные вопросы — находятся ли они под кайфом и к кому они сюда приехали. «Задержанные» поясняют, что приехали к дяде, называют его имя и фамилию. Такого человека активисты не знают. «Подозреваемые» уточняют адрес — оказывается, что им необходима Парадная улица. В то, что парни заблудились, «дружинники» не верят. «Они точно наркоманы. В глаза им смотрите. Да вы просто, наверное, наркоманов никогда не видели, — убеждает корреспондента НГС.НОВОСТИ Петр. — И реакция у них неадекватная. Мы им просто проезд перегородили, а они чуть ли не в драку кидаются».





«Задержанные» тем временем нервничают:





— Ты что хочешь конкретно предъявить? Ты кто вообще такой? — наваливаются с вопросами парни из машины.





— Мы сторожа. Здесь неделю идет операция по борьбе с наркотиками, — отвечают активисты.





— Есть корочки? Ты мне конкретно что-нибудь можешь предъявить? Въезд на вашу территорию как-то запрещен? Или ты хочешь сказать, что я наркоман? — накаляет ситуацию «задержанный».





— Ты если не отойдешь от моей машины, то сейчас в клетку поедешь. Все втроем поедете, — угрожают Иван и Петр.





В воздухе витает предчувствие драки, но тут чужаки, сев в машину, умудряются обрулить автомобили местных и выехать из СНТ. Петр и Иван пускаются в погоню, попутно звоня в ГИБДД. Возле ближайшего поста ГАИ «подозрительный автомобиль» тормозят, водитель дышит в трубку, полицейские досматривают машину. «Ничего у них нет, водитель трезв», — коротко поясняет инспектор, отпуская парней.





Слегка ошарашенные случайным приключением пассажиры иномарки ретируются с места. Напоследок самый младший из них, глядя на «дружинников», ворчит:





«Семьи у них нет, заняться им нечем. И свое, и наше время теряют. И людей от работы отвлекают».





На вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ, не жалко ли им своего времени, активисты отвечают, что главное — чтобы наркоманы боялись сунуться к ним на улицы.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО считают, что использовать активность борцов с наркотиками можно. «Есть смысл создания добровольной народной дружины в рамках садоводческого общества. У нас все дружинники зарегистрированные проходят соответствующее обучение», — сообщили в ведомстве. Представители СНТ «Аэрофлот-1» заявили в ответ на это, что готовы принять предложение полиции.





Однако нарколог Борис Тучин, в свою очередь, утверждает: эффективность у подобных народных дружин маленькая, иногда даже отрицательная. По словам эксперта, такая общественная деятельность скорее раззадоривает рынок наркотиков. «Эту проблему должно контролировать государство. Если им необходимо привлечь добровольцев — это совсем другое дело». Нарколог подчеркивает, что такими методами ни одного наркомана от места, где лежит его закладка, отвадить не получится. «Ну побьют они его, руки поотшибают... Это только усиливает их влечение. [Наркоманы] — это больные, психически больные люди».







Психолог Сергей Лунюшин уверен, что





народная борьба с наркотиками обычно граничит с криминалом, а из самих борцов чаще всего получается в итоге обычная криминальная группировка.





Кроме того, в своей борьбе активисты могут зацепить невинных. «Мысль-то хорошая, оградить людей от этого, но это надо делать в соответствии с законом, — уверен психолог. — Здесь есть прямая мотивация — огородить людей. А есть скрытая — самоутвердиться... Молодежь самореализуется таким способом. И она перегибает часто палку. Агрессией надо уметь управлять».





Отряд садовых борцов с наркотиками — не первый в истории Новосибирска. Так, в 2002 году в Пашино прошли акции протеста против цыганского табора, членов которого местные жители заподозрили в торговле наркотиками. В Искитиме в 2004–2005 годах криминальный авторитет Александр Григорьев жег дома наркоторговцев. После этих «зачисток», по наблюдению экспертов, ситуация с наркотиками в Пашино и Искитиме изменилась в лучшую сторону.





В 2014 году в Новосибирске появилась группа «Молодежный антинаркотический спецназ» — тогда ее создатели заявляли НГС.НОВОСТИ, что в костяк движения вошли около 30 молодых людей с опытом службы в специальных подразделениях. Тогда еще не закрытое Управление ФСКН по Новосибирской области заявило, что не будет сотрудничать с активистами из-за их противоправных действий (часть задержанных по подозрению в наркоторговле элементарно били). Спустя несколько месяцев активисты исчезли — странички МАС в социальных сетях не обновлялись уже больше года, а создатели перестали отвечать на звонки и личные сообщения.