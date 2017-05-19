Тест: возьмут ли тебя в пионеры

Сегодня исполнилось 95 лет пионерскому движению — проверьте в новом тесте от НГС, достойны ли вы носить красный галстук, значок «Всегда готов!» и ходить на линейки под звуки горна

19 мая 1922 года считается датой образования Пионерской организации, или просто Днем пионерии. Вместе с этим в нашем лексиконе появились такие понятия, как пионерский галстук, пионерский лагерь, девиз «Всегда готов!» и многое другое, что сегодня вспоминается первым после слов о Ленине или Советском Союзе. В День пионерии НГС.НОВОСТИ подготовили тест на знание этой хитрой науки — быть всегда готовым и «жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин». Давайте проверим — примут ли вас в пионеры?

Для разминки: сколько углов было у пионерского галстучка?

Три, конечно

Очевидно же, что четыре.

Пионерский галстук тем и отличается, что у него нет углов, как и у Ленина нет детей.





День пионерии считался одним из самых важных праздников советской России. Чем, как правило, не занимались в этот день?

Не разжигали костры.

Не собирали металлолом и макулатуру.

Не отдыхали.





Производным от какого мужского имени называли образцового пионера?

Артур, даже книжка такая есть.

Тимур.

Алёша.





Каких обещаний никогда не было в торжественной клятве юного пионера?

Жить и учиться, как завещал великий Ленин.

Всегда быть открытым к помощи советским гражданам.

Горячо любить свою Родину.





Какая надпись была на значке пионеров последнего образца (с 1962 года)?

«Всегда готов!»

«Будь готов!»

«Я за добро и справедливость!»





Когда новосибирцев в последний раз принимали в пионеры?

Это совсем просто. Когда там Советский Союз распался, в 1991-м?

СССР распался, а в пионеры еще принимали пару лет по старой привычке, где-то в 1994-м перестали окончательно.

Да вот, в прошлом году же было.





Снова к галстукам. Многие знают, что он требовал максимально бережного отношения. Даже за просто помятый галстук пионера могли выгнать с уроков и лишить звания. Но все же иногда с галстуками позволяли делать кое-что. Что?

Писать на них ручкой

Три раза прийти в школу без него.

Бросить его в пионерский костер.





Какой музыкальный инструмент вместе с барабаном и горном стал символом пионеров?

Ксилофон с красными палочками.

Шестиструнная гитара.

Да вроде никакой, только барабан и горн.





Один из самых известных «Пионеров» города Новосибирска — кинотеатр на ул. Максима Горького. Какая судьба его ждет в ближайшем будущем?

Я тоже читаю ваши новости и знаю, что там будет уникальный 5D-кинозал.

Сюда переедет какой-нибудь местный театр.

Да ничего не хотят, там продолжают показывать «Форсаж» и «Стражей Галактики». Я еще и новые «Звездные войны» тут посмотрю.





Последний вопрос: до какого возраста принимали в пионеры?

До 14 лет, а дальше нужно было пробиться в ряды комсомольцев.

До совершеннолетия, а дальше уже можно и в комсомол.

Пионером мог стать человек любого возраста, лишь бы соблюдал пионерские заповеди.









Тест: возьмут ли тебя в пионеры Правильные ответы: 5/10 Мда, партии повезло, что в советские времена вас не было рядом. Давайте еще разок, чтобы в голове все закрепилось! Пройти тест еще раз

Тест: возьмут ли тебя в пионеры Правильные ответы: 5/10 Вы определенно что-то помните о пионерах, хотя гимн и клятву стоит подучить, и можно смело вязать себе галстучек! Пройти тест еще раз

Тест: возьмут ли тебя в пионеры Правильные ответы: 5/10 У вас есть все шансы, чтобы стать образцом для любого пионера, но чего-то вам не хватает. Может, галстук недостаточно тщательно выглажен?

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