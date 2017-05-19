Тест: возьмут ли тебя в пионеры
Сегодня исполнилось 95 лет пионерскому движению — проверьте в новом тесте от НГС, достойны ли вы носить красный галстук, значок «Всегда готов!» и ходить на линейки под звуки горна
19 мая 1922 года считается датой образования Пионерской организации, или просто Днем пионерии. Вместе с этим в нашем лексиконе появились такие понятия, как пионерский галстук, пионерский лагерь, девиз «Всегда готов!» и многое другое, что сегодня вспоминается первым после слов о Ленине или Советском Союзе. В День пионерии НГС.НОВОСТИ подготовили тест на знание этой хитрой науки — быть всегда готовым и «жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин». Давайте проверим — примут ли вас в пионеры?
Для разминки: сколько углов было у пионерского галстучка?
- Три, конечно
- Очевидно же, что четыре.
- Пионерский галстук тем и отличается, что у него нет углов, как и у Ленина нет детей.
День пионерии считался одним из самых важных праздников советской России. Чем, как правило, не занимались в этот день?
- Не разжигали костры.
- Не собирали металлолом и макулатуру.
- Не отдыхали.
Производным от какого мужского имени называли образцового пионера?
- Артур, даже книжка такая есть.
- Тимур.
- Алёша.
Каких обещаний никогда не было в торжественной клятве юного пионера?
- Жить и учиться, как завещал великий Ленин.
- Всегда быть открытым к помощи советским гражданам.
- Горячо любить свою Родину.
Какая надпись была на значке пионеров последнего образца (с 1962 года)?
- «Всегда готов!»
- «Будь готов!»
- «Я за добро и справедливость!»
Когда новосибирцев в последний раз принимали в пионеры?
- Это совсем просто. Когда там Советский Союз распался, в 1991-м?
- СССР распался, а в пионеры еще принимали пару лет по старой привычке, где-то в 1994-м перестали окончательно.
- Да вот, в прошлом году же было.
Снова к галстукам. Многие знают, что он требовал максимально бережного отношения. Даже за просто помятый галстук пионера могли выгнать с уроков и лишить звания. Но все же иногда с галстуками позволяли делать кое-что. Что?
- Писать на них ручкой
- Три раза прийти в школу без него.
- Бросить его в пионерский костер.
Какой музыкальный инструмент вместе с барабаном и горном стал символом пионеров?
- Ксилофон с красными палочками.
- Шестиструнная гитара.
- Да вроде никакой, только барабан и горн.
Один из самых известных «Пионеров» города Новосибирска — кинотеатр на ул. Максима Горького. Какая судьба его ждет в ближайшем будущем?
- Я тоже читаю ваши новости и знаю, что там будет уникальный 5D-кинозал.
- Сюда переедет какой-нибудь местный театр.
- Да ничего не хотят, там продолжают показывать «Форсаж» и «Стражей Галактики». Я еще и новые «Звездные войны» тут посмотрю.
Последний вопрос: до какого возраста принимали в пионеры?
- До 14 лет, а дальше нужно было пробиться в ряды комсомольцев.
- До совершеннолетия, а дальше уже можно и в комсомол.
- Пионером мог стать человек любого возраста, лишь бы соблюдал пионерские заповеди.
Правильные ответы: 5/10
Мда, партии повезло, что в советские времена вас не было рядом. Давайте еще разок, чтобы в голове все закрепилось!
Правильные ответы: 5/10
Вы определенно что-то помните о пионерах, хотя гимн и клятву стоит подучить, и можно смело вязать себе галстучек!
Правильные ответы: 5/10
У вас есть все шансы, чтобы стать образцом для любого пионера, но чего-то вам не хватает. Может, галстук недостаточно тщательно выглажен?
Правильные ответы: 5/10
Поздравляем, вы — образец для любого пионера! Срочно ищите алый галстук и не забудьте похвастаться результатом теста в соцсетях!
Кирилл Шматков
Фото РИА Новости: Давида Шоломовича (1, 3, 10), Ю. Иванова (2), Олега Иванова (4), В. Бородина (5), Бориса Кавашкина (6), Валерия Шустова (7), Владимира Первенцева (8); Александра Ощепкова (9)