Тест: возьмут ли тебя в пионеры

Сегодня исполнилось 95 лет пионерскому движению — проверьте в новом тесте от НГС, достойны ли вы носить красный галстук, значок «Всегда готов!» и ходить на линейки под звуки горна

19 мая 1922 года считается датой образования Пионерской организации, или просто Днем пионерии. Вместе с этим в нашем лексиконе появились такие понятия, как пионерский галстук, пионерский лагерь, девиз «Всегда готов!» и многое другое, что сегодня вспоминается первым после слов о Ленине или Советском Союзе. В День пионерии НГС.НОВОСТИ подготовили тест на знание этой хитрой науки — быть всегда готовым и «жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин». Давайте проверим — примут ли вас в пионеры?

Для разминки: сколько углов было у пионерского галстучка?

  • Три, конечно
  • Очевидно же, что четыре.
  • Пионерский галстук тем и отличается, что у него нет углов, как и у Ленина нет детей.


День пионерии считался одним из самых важных праздников советской России. Чем, как правило, не занимались в этот день?

  • Не разжигали костры.
  • Не собирали металлолом и макулатуру.
  • Не отдыхали.


Производным от какого мужского имени называли образцового пионера?

  • Артур, даже книжка такая есть.
  • Тимур.
  • Алёша.


Каких обещаний никогда не было в торжественной клятве юного пионера?

  • Жить и учиться, как завещал великий Ленин.
  • Всегда быть открытым к помощи советским гражданам.
  • Горячо любить свою Родину.


Какая надпись была на значке пионеров последнего образца (с 1962 года)?

  • «Всегда готов!»
  • «Будь готов!»
  • «Я за добро и справедливость!»


Когда новосибирцев в последний раз принимали в пионеры?

  • Это совсем просто. Когда там Советский Союз распался, в 1991-м?
  • СССР распался, а в пионеры еще принимали пару лет по старой привычке, где-то в 1994-м перестали окончательно.
  • Да вот, в прошлом году же было.


Снова к галстукам. Многие знают, что он требовал максимально бережного отношения. Даже за просто помятый галстук пионера могли выгнать с уроков и лишить звания. Но все же иногда с галстуками позволяли делать кое-что. Что?

  • Писать на них ручкой
  • Три раза прийти в школу без него.
  • Бросить его в пионерский костер.


Какой музыкальный инструмент вместе с барабаном и горном стал символом пионеров?

  • Ксилофон с красными палочками.
  • Шестиструнная гитара.
  • Да вроде никакой, только барабан и горн.


Один из самых известных «Пионеров» города Новосибирска — кинотеатр на ул. Максима Горького. Какая судьба его ждет в ближайшем будущем?

  • Я тоже читаю ваши новости и знаю, что там будет уникальный 5D-кинозал.
  • Сюда переедет какой-нибудь местный театр.
  • Да ничего не хотят, там продолжают показывать «Форсаж» и «Стражей Галактики». Я еще и новые «Звездные войны» тут посмотрю.


Последний вопрос: до какого возраста принимали в пионеры?

  • До 14 лет, а дальше нужно было пробиться в ряды комсомольцев.
  • До совершеннолетия, а дальше уже можно и в комсомол.
  • Пионером мог стать человек любого возраста, лишь бы соблюдал пионерские заповеди.



Тест: возьмут ли тебя в пионеры

Правильные ответы: 5/10

Мда, партии повезло, что в советские времена вас не было рядом. Давайте еще разок, чтобы в голове все закрепилось! 

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Тест: возьмут ли тебя в пионеры

Правильные ответы: 5/10

Вы определенно что-то помните о пионерах, хотя гимн и клятву стоит подучить, и можно смело вязать себе галстучек!

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Тест: возьмут ли тебя в пионеры

Правильные ответы: 5/10

У вас есть все шансы, чтобы стать образцом для любого пионера, но чего-то вам не хватает. Может, галстук недостаточно тщательно выглажен?

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Тест: возьмут ли тебя в пионеры

Правильные ответы: 5/10

Поздравляем, вы — образец для любого пионера! Срочно ищите алый галстук и не забудьте похвастаться результатом теста в соцсетях!

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Кирилл Шматков
Фото РИА Новости: Давида Шоломовича (1, 3, 10), Ю. Иванова (2), Олега Иванова (4), В. Бородина (5), Бориса Кавашкина (6), Валерия Шустова (7), Владимира Первенцева (8); Александра Ощепкова (9)

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