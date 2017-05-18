Уехали в сеть

Новосибирцы стремительно раскупают полисы ОСАГО в интернете, чтобы не платить страховщикам лишние деньги, а Центробанк продлил срок «периода охлаждения» при покупке полисов

28 апреля в России заработали новые правила страховых выплат — теперь после ДТП вместо денег водитель получит отремонтированное авто. Инициаторы нововведений планировали, что натуральное возмещение освободит автовладельцев искать сервис, а также новые детали для своей машины. Однако вместе с этим они столкнулись с негативными изменениями — впервые в Новосибирске страховщиков начали обвинять в навязывании допуслуг. О том, зачем ЦБ вводит 2-недельный «период охлаждения» и как не остаться обманутым, оформляя полисы, — узнал корреспондент НГС.НОВОСТИ на пресс-конференции, посвященной проблемам в автостраховании.

Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, после 28 апреля автомобилисты начали сталкиваться с навязыванием дополнительных услуг.





Сотрудники страховых компаний заставляют автовладельцев докупить к ОСАГО страховку жизни, здоровья, недвижимости и др.





Причем, по словам исполнительного директора Сибирской ассоциации страховщиков Василия Зуева, если в европейской части России подобные проблемы существовали и ранее, то в Новосибирске они появились лишь 1–2 месяца назад. Сами страховщики уверяют, что это не навязывание, а «кросс-продажи».





«Мы — страховая компания, которая занимается не только ОСАГО, у нас более 10 видов страхования, — поясняет директор ПАО СК «Росгосстрах» в НСО Артем Сычев. — И другие виды у нас в обязательном порядке стоят, и есть мотивация [у сотрудников] за продажу других видов. Одни [клиенты] воспринимают это как навязывание, другие — как предложение». Он подчеркнул, что дополнительные услуги носят добровольный характер, и порекомендовал автомобилистам заключать электронные полисы с помощью специальной формы на официальном сайте компании, где автогражданка продается отдельно.







По данным Сибирского ГУ ЦБ России, количество жалоб на проблемы при оформлении полисов за последние 2 года заметно пошло на спад. Так, если в 2015 году в управление подали 1,8 тыс. жалоб, то в 2016 году их было уже меньше 1 тыс. Чаще всего новосибирские автомобилисты жалуются на снижение скидок за безаварийную езду. Всего же в НСО в прошлом году выдали 879 тыс. полисов.







Помимо оформления электронных полисов Центробанк предложил еще один выход, который позволит автомобилистам отказаться от навязанной страховки — «период охлаждения». Так,





в течение 5 дней после заключения договора водитель может отказаться от страховки и без потерь вернуть уплаченную премию, причем не только при оформлении ОСАГО, но и других страховых услуг.





«Период охлаждения» работает с лета прошлого года, а с 1 января 2018 года его планируют продлить до 2 недель — проект указания Банка России опубликован на его сайте, поясняют специалисты Сибирского ГУ ЦБ.





Чтобы избежать мошенников и навязывания допуслуг, автолюбителям рекомендуют оформить электронный полис на сайте страховой компании

Тем не менее эксперты отметили, что оформление полисов онлайн — самый безопасный способ получения автогражданки, и он пользуется популярностью у новосибирцев. За 4,5 месяца 2017 года в НСО оформили 13 тыс. электронных полисов — в 13 раз больше, чем за весь 2016 год.







Помимо навязывания допуслуг в регионе участились случаи подделки полисов и сайтов, где можно оформить электронные полисы, а также количество необоснованных отказов в заключении договора. Эксперты связывают это с изменениями в законодательстве, которые делают страховой бизнес ущербным.









«Сейчас рынок страхования ОСАГО определяется двумя противоположными трендами. С одной стороны, это повышение убыточности, с другой стороны — инициативы Центробанка, нашего регулятора. Если брать статистику, например, по первому кварталу, то у 36 % участников рынка (а это 25 страховых компаний) выплаты уже превысили сборы», — посетовал директор регионального «Росгосстраха», но он добавил, что инициативы ЦБ должны не только помочь автостраховщикам, но и автолюбителям.





Последним, кстати, ничего не остается, как распрощаться со своими полюбившимися СТО и довериться выбору страховой компании. После введения натурального возмещения их машину отправят на станцию, которая должна находиться не дальше 50 км от места ДТП или дома клиента. Но зато отремонтированное авто он получит через месяц с полугодовой гарантией. Отметим, что приоритет натурального возмещения ущерба распространяется на водителей, которые заключили договоры после 28 апреля, и работает в тех случаях, если в аварии никто не погиб, стоимость ремонта превышает 400 тыс. руб., и в некоторых других.





По прогнозам экспертов, в полную силу последствия апрельских изменений вступят не раньше осени, пока же за 3 недели действия нововведений страховых случаев у новосибирцев пока не возникало.





Напомним, ранее Центробанк рассказал новосибирцам о том, как вести себя в офисе страховой компании, которая не хочет продавать полис ОСАГО.