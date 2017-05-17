Улицы с крыльями

Прогулка по району, в котором приземлился первый авиарейс в Новосибирск, — пассажиров первого аэропорта сменили скандальные выставки и доставщики пиццы, а живущие вокруг горожане считают это место лучшим в городе

17 мая исполняется 88 лет Западно-Сибирской авиации — старт ее развитию в Новосибирске был дан первым рейсом с аэродрома, который впоследствии стал первым городским аэропортом, — Новосибирск-Северный. Его звезда взошла и угасла, и хотя сейчас аэропорта функционально уже не существует, его здание признано памятником, а жилые дома вокруг объединены в микрорайон «Аэропорт». Корреспонденты НГС.НОВОСТИ пробрались в старое здание, где больше не толпятся пассажиры самолетов, погуляли по зеленым дворикам и расспросили жителей, почему они не хотят переезжать.

Аэропорт Новосибирск-Северный некогда был вторым городским и первым гражданским аэропортом и ведет свою историю с 1929 года — 17 мая, в день первого гражданского рейса, ему исполняется 88 лет. Этот день считают и днем авиации Западной Сибири и Новосибирска, говорит историк, сотрудник Музея Новосибирска Констанстин Голодяев. «Но перенесли аэродром с Закаменки лишь в конце 1930 года, — отметил он. — Тогда же аэростанцию переименовали в Новосибирский аэропорт Всесоюзного объединения Гражданского воздушного флота, и стали его обустраивать».









Первый деревянный аэровокзал здесь построили только в 1934 году, а уже через год его сменил каменный одноэтажный — здание, когда-то принимавшее пассажиров самолетов, до сих пор стоит внутри троллейбусного кольца и со временем приходит в упадок. Окна выбиты местами вместе с частью кирпичной кладки и со стороны места отстоя троллейбусов закрыты металлическими профлистами, а внутри явно не первый год копится мусор.









Историк замечает, что старое здание аэровокзала уже не сохранить, зато построенное в 1956-1957 годах признано памятником архитектуры. Изначальный проект — типовой для зданий вокзалов, но был доработан архитекторами Жигаловой и Углицких. Массивное здание с липами по обе стороны крыльца, колоннами, балюстрадой и декором окон построили на замыкании перспективы улицы. «Если бы перед ним не было объезда для троллейбусов, эта перспектива четко бы раскрывалась, — говорит архитектор Игорь Поповский. — Этот объект всегда хорошо виден, и вокруг него все крутилось».









Помимо архитектуры, здание отличается и качественными интерьерами, замечает Поповский, и то, что они сохранились, большая редкость для сталинского ампира. При этом сохранились не только колонны и балюстрада второго этажа, но и лепные пилястры, и гранитный пол, и предметы авиационного прошлого: рамки металоискателей, кресла в зоне ожидания, вывески, указывающие выход на посадку и на стойку регистрации.









В свое время здесь проходила скандальная выставка «Родина» (параллельно с распродажей дешевых тапок, ванн и унитазов), но сегодня балюстрада под куполом и гулкие коридоры пусты — такое ощущение, что ты оказался не в советском здании, а в храме, где даже говорить стараешься шепотом.









По данным справочника 2ГИС, сегодня в здании работает 12 организаций, среди которых автошкола, транспорно-туристическая и торгово-производственные компании, фотостудия и служба доставки пиццы — результаты ее работы свалены грудой возле одной из лестниц. Когда-то здесь был ресторан — хороший, но малоизвестный, вспоминает Константин Голодяев. Сейчас вместо ресторана на месте помещения дежурной части работает скромный буфет.









Летное поле приспособили под автодром автошколы, летом здесь также работает автокинотеатр, периодически проходят фестивали, которые собирают многотысячные толпы новосибирцев.









Для летчиков, работников аэропорта и авиазавода (на котором, кстати, ремонтировали советские фронтовые самолеты) выстроили целый соцгородок с собственной торговлей, баней и ДК. Одна из местных жительниц, пенсионерка Любовь Альфонсовна, рассказала, что небольшая баня была возле дома по ул. Аэропорт, 55, но ее уже успели снести — сейчас на ее месте лишь огороженный пустырь. Построенный в 1938 году ДК тоже не узнать: сегодня в здании по его адресу (ул. Аэропорт, 88) находится развлекательный комплекс с боулингом, караоке и пабом.









Вместе с домами в свое время здесь построили и необходимую инфраструктуру. Всего в микрорайоне 5 детских садов, но попасть в них непросто, как и везде в городе, говорит местный житель Сергей. На ограде школы еще сохранились «крылья» логотипа «Аэрофлота», из которых кто-то старательно выпилил все серпы и молоты. Сама школа, по мнению Сергея, «средняя», и свою дочь он намерен определить в какую-нибудь другую школу, но пока об этом не задумывался.









Большая часть домов в микрорайоне типовые, некоторые кирпичные, некоторые шлакоблочные. Но двойной дом по ул. Аэропорт, 5-6 в микрорайоне такой один: он похож на те дома, что строили для летчиков-испытателей на ул. Авиастроителей, с просторным центральным подъездом и большими квартирами, только пониже. Табличка на фасаде извещает о том, что в нем в 1935–1941 годах жил Герой Советского Союза, летчик-бомбардировщик Сергей Даньшин. Отсюда, в частности, начинается так называемая верхняя зона микрорайона, упирающаяся в сквер им. Чаплыгина.









В центральном подъезде всего шесть 4-комнатных квартир, а вот живущих здесь семей значительно больше, рассказал местный житель Сергей Огородников: почти все квартиры — коммунальные. Состояние у дома плачевное, посетовал он, за последние 30 лет никто ничего не делал, а когда-то, по сведениям мужчины, здесь жила административная элита — правда, автор так и не поняла чья.









Верхняя зона микрорайона утопает в зелени и аромате цветущей черемухи. Видавшие виды домики с лепными карнизами и обрамленными колоннами крылечками подъездов и балконами слегка напоминают «сибирскую Флоренцию» — Расточку. Схема застройки здесь тоже похожа: дома расположены так, что между ними остается достаточно места и для газонов, и для парковок.









Совсем по-домашнему здесь во двориках сушится белье, на карнизах греются кошки, а большая часть подъездов запирается только на ночь — кажется, таким и должен быть размеренный и благополучный пригород. В прошлом году в результате опросов микрорайон вошел в число самых благополучных, откуда люди не хотят уезжать.









Но хулиганство встречается и здесь, посетовала жительница дома № 22 Мария Беспалова: например, кто-то оборвал с клумбы у их дома тюльпаны, которые жители высадили сами. «Приезжала комиссия, признала наш двор самым аккуратным, самым чистым, — гордо говорит она. — Это кто-то чужой, потому что наши не могли».









Содержание жилья в микрорайоне обходится в 3–5 тыс. руб. в зависимости от площади, но жители признались, что некоторые УК задирают тарифы до 77 руб. за кв. м, другие вовсе отказываются от старых малоквартирных домов. Юлия Провизион рассказала, что их 8-квартирный дом добровольно отказался от услуг дворников, и сейчас жители самостоятельно поддерживают на территории порядок. «У нас сосед есть, зеленая изгородь — его личная инициатива. Его никто не просит, он вышел, 2-3 раза за год подстриг», — показывает она на ровно подстриженные клены у дома.









Юлия считает микрорайон идеальным местом для жизни и говорит, что переезжать отсюда не стала бы. Пожаловалась только на чиновников: каждый раз перед выборами обещают благоустроить сквер, но в итоге все остается по-прежнему, только облицовочный гранит вокруг клумб заменили какой-то современной плиткой.









Ее сосед Сергей рассказал, что в 80-х здесь проектировали фонтан и собирались поставить статую Юрия Гагарина (раньше это был сквер им. Гагарина), но с развалом СССР все забросили. «Раньше в сквере на 9 Мая, на День города куча народа была, потому что видно было салют. Сейчас уже бессмысленно, (новостройки на Северной загородили)», — добавляет Юлия. Скверу тоже неоднократно грозила застройка, но каждый раз жители сплоченно вставали на его защиту. В итоге в его территорию вмешалось пока только здание грузинской кухни.









Среди нынешних жителей микрорайона и сегодня очень много семей, так или иначе причастных к авиации. У одних в семье есть летчики, у других — работники авиазавода. «Я утром иду за газеткой, около 8 утра, а весь завод идет работать — тут такая толпа, как на демонстрацию», — смеясь, отвечает Любовь Альфонсовна на вопрос, много ли осталось в микрорайоне «авиаторов». Но есть среди жителей и работники приборостроительного завода: например, долгое время домом № 12 по Мочищенскому шоссе руководила Нина Бобровская, которая работала именно там. За это время в доме перекрыли крышу и заменили трубы водоснабжения, обновили фасад, сейчас меняют проводку.









«Мы за свои деньги ремонтировали, — рассказывает Нина Егоровна. — Но если я пришла, мне никто не отказывал: раз Егоровна пришла, значит, надо. Мне говорили: эта бабка не вылазит из кабинета управляющего — это точно, я не вылазила». Эти дома, вспомнила она, частично строили сами работники завода: «После работы приходили и строили сами свои квартиры». Большинство домов построены хозспособом, а жильцы могли мигрировать по дому, обменивая комнаты и квартиры.









За границей микрорайона начинается частный сектор, и дома там порой сильно контрастируют с теми, в которых живут «авиаторы».









В правой части микрорайона небольшие дома 50-х смешиваются с хрущевками и 9-этажными «панельками». Дом № 56 наверняка может претендовать на звание одной из самых длинных хрущевок в городе: она огибает сразу четыре 8-квартирных дома с дворами.









Дома на Красном проспекте, 232 и 232/1 находятся уже на границе микрорайона и построены незадолго до того, как аэропорт перестал быть аэропортом. Местные жители говорят, что в таких относительно новых домах живут преимущественно молодые семьи. По другую сторону проспекта расположен Сибирский Кадетский Корпус, и в сквере то и дело видно то прогуливающихся с колясками родителей, то компании молодых кадетов.









Самое новое здание в микрорайоне — бизнес-центр «Аэропорт». По данным сайта застройщика, «Новосибирской градостроительной компании», его строительство подходит к завершению с августа 2015 года, но все никак не подойдет.









В перспективе микрорайон может увеличиться не менее чем вдвое: всю огромную территорию аэропорта предполагается застроить жильем и даже провести сюда метро — по крайней мере именно такие планы строили проектировщики в рамках генплана города. По информации одного из авторов проекта планировки, Владимира Ермишкина, проектированию жилья здесь мешала вертолетная база Росгвардии, но вроде вопрос с ее переносом уже практически решен.









В обозримом будущем старые дома микрорайона не тронут — они в сравнительно хорошем состоянии, хотя шлакоблочные придут в негодность значительно быстрее кирпичных, отмечает Игорь Поповский. Стилистику аэропорта проектировщик в архитектуре нового жилмассива сохранить не обещает, хотя само здание сохранится — ради этого даже придется повернуть Красный проспект, который до этого места идет прямо. По мнению Владимира Ермишкина, застройка нового района и не должна подстраиваться под старые здания. «Нельзя подделываться, эпоха ушла, — уверен он. — Вообще архитектура — это выражение технологических возможностей данной эпохи. Если бы у древних зодчих были те материалы и технологии, что сейчас, они бы совсем другую архитектуру рисовали».