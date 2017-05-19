Битва мангалоидов

Если попытаться каждому месяцу подобрать свое гастрономическое соответствие, то май, без сомнения, должен проходить под знаком шашлыка. Именно в этом месяце новосибирцы массово выбираются на природу, где самым главным блюдом становится жареное на мангале мясо. Но возможность (а иногда уж и желание, чего таить) поехать за город и поесть мяса с ароматом дымка есть не всегда — и тогда на помощь приходят многочисленные шашлычные, разбросанные по городу. Некоторые из них годами пользуются неизменной популярностью у новосибирцев. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выбрал пять самых известных кафе, где продают именно шашлык, выяснил, где жарят мясо лучше других, и выведал секрет этого «майского» блюда.





Примерно год назад подобный материал про шашлыки делал наш кулинарный обозреватель НГС.НОВОСТИ Стас Соколов. С тех пор какие-то популярные точки продаж жареного на мангале мяса потеряли свою былую славу, появились новые культовые места… В итоге мы выбрали 5 популярных шашлычных, куда и отправились инкогнито, вооружившись кухонными весами. И так уж совпало, что водителем оказался выходец из Киргизии Рустам, много лет назад тоже жаривший шашлыки на Хилокском рынке. По словам Рустама, это были самые лучшие шашлыки в городе, которые специально приезжали есть тогдашний губернатор Виктор Толоконский с бывшим телемагнатом Яковом Лондоном.









«Гавар», ул. Дуси Ковальчук, 73 к1







Шашлычная «Гавар» на перекрестке ул. Дуси Ковальчук и Плановой часто упоминается любителями жареного мяса. В том числе о ней писали читатели в комментариях под прошлой статьей про шашлыки. Только вот отзывы были неоднозначные: кто-то называл эту точку легендарной, а другие добавляли, что качество здешнего шашлыка уже не то. Нас это место удивило с первых же минут его посещения.











Улыбающийся шашлычник Артур согласился с тем, что лучше всех мясо жарят армяне, и недодал десятку в сдаче с 350 руб. «Да-да-да», — заметил он, исправляя свою оплошность. Шашлык из баранины был жестковат (возможно, потому что его приготовили заранее, а потом только разогрели), жилист и вместо заявленных 320 г (на стенде) вытянул всего на 240 г (чистое мясо). Цена порции — 320 руб. К мясу бесплатно прилагался лук с вкраплениями укропа, кетчуп и хлеб. «Секрет хорошего шашлыка? Надо иметь хорошие руки и мясо», — улыбнулся Артур, заметив, что мясо они не маринуют. То, что мясо не надо вымачивать в маринаде, утверждали и во всех остальных шашлычных.











«У колеса обозрения», ул. Планетная, 53 к3







Об этом месте ходят байки на протяжении многих лет. Говорят, что сюда люди едут специально через весь город. И правда в том чувствуется: мангал тут длиной в несколько метров, и работают за ним сразу два человека. Правда, оба русские и малоразговорчивые в отличие от своих армянских коллег. Секрет хорошего шашлыка, по их мнению, в хорошем мясе, хорошем шашлычнике и опять — отсутствии маринада.











Шашлыки (свинина и курица) тут готовят с утра и в большом объеме. Но, как рассказывали очевидцы, многометровые очереди к вечеру все равно появляются. То, что шашлык здесь готовится заранее, его и подводит. Мясо — на пробу взяли свинину — было подсушено и стало жестковатым (волокна застревали в зубах), да и недостаточно прогрелось. Но объем мяса на одной шпажке впечатляет: им можно накормить даже двух неподготовленных едоков. Весы показали 400 г совсем нежирной свинины. К мясу бесплатно подают лук и кетчуп. Стоит заметить, что это — единственная шашлычная из изученных здесь, которая набрала под сотню отзывов на Флампе. И почти все — положительные.











«Шашлычок», ул. Большевистская, 130«в»







Кафе «Шашлычок» расположилось на Советском шоссе сразу за заправкой «Лукойла» (вторая шашлычная с тем же названием есть на проспекте Димитрова неподалеку от Вокзальной магистрали). Здесь всегда полно машин, хотя в этих местах это не единственная шашлычная. Внутри чисто и в отличие от всех остальных точек — очень свободно. Наверное, разом тут могут пообедать пассажиры целого туристического автобуса.











Здесь рассказать секреты приготовления шашлыка нам отказались. Узнав, что в гости к ним пришли журналисты, повара так испуганно и сказали: «Это секрет». Шашлык из говядины стоил 330 руб., весом оказался в 260 г. Бесплатно к нему прилагался лук с мелко порубленной зеленью и сделанный по какому-то (видимо, секретному) рецепту томатный соус.











«Шашлычный дворик», ул. Станционная, 26«в» к1







Знаменитую шашлычную возле ГИБДД на Станционной «Шашлычным двориком» мало кто так называет. Обычно говорят: «У Гургена». Гурген в Армении работал поваром в пятизвездочном ресторане. Но хозяин того ресторана, говорит шашлычник, очень любил азартные игры… Гурген (он попал и в репортаж в 2016 году) ведет себя как знаменитость: кокетничает, что сниматься не хочет — не в том виде. Но в целом радушный шашлычник весел и готов к общению. «Почему популярны мы? От души готовим. Главный успех — качественное мясо. Оно должно быть свежим и самое лучшее — алтайское», — заметил улыбающийся Гурген.











«У Гургена» мы взяли шашлык из баранины на косточках. Говядину здесь не готовят. Цена шпажки — 300 руб. Мясо до заявленного в ценнике веса в 350 г немного не дотянуло — в пределах 50 г. Этот минус сгладили вкус и мягкость, казалось бы, изначально не мягкого мяса барана. Бесплатно на тарелке — лук, кетчуп и майонез. «Шашлык не надо готовить заранее. Он будет сухим, если полежит. Я так и сказал, когда меня приглашали сюда: я своих гостей буду кормить только свежеприготовленным мясом. Человек, если понимает мясо, лучше подождет. Минут 10. Но угли брать надо только березовые, сосна уже не тот жар дает», — поделился еще одним секретом блюда Гурген.











«Сухуми», ул. Мичурина, 12 к4







Грузинское кафе «Сухуми», расположенное на Центральном рынке возле остановки напротив «Аэроклуба», заняло в нашем условном рейтинге высшую строчку. Надо заметить, что место это достаточно старое, но в какой-то момент потеряло былую славу. Повара стали меняться один за другим. В итоге в грузинское кафе пригласили армянина Степана, который теперь заведует кухней и старается вернуть месту былую популярность. Говорит, что последнее время выручка в день у него достигла 20–25 тыс. руб., но он планирует довести ее до 40 тыс. руб. И это после того, как сюда в какой-то момент люди вообще перестали ходить.











Говяжий шашлык в «Сухуми» стоил 300 руб., вес 300 г. Бесплатно к шашлыку подали лепешку, лук с зеленью и в меру острый, приготовленный по особому рецепту соус. Готовился шашлык из сырого мяса минут 10–12 и в итоге был нежен, как пение утренних птах. Степан заметил, что покупают они мясо по 470 руб. «Секрет? Свежее мясо, соль, черный перец — и всё. Больше ничего. Ни майонеза, ни уксуса», — улыбнулся Степан. Кстати, с самого начала процесса приготовления надевший одноразовые полиэтиленовые перчатки.