Битва мангалоидов

НГС сравнил вкус, цены и вес шашлыков в пяти самых популярных шашлычных Новосибирска — и нашел лучшую, где мясо жарит армянин с русским именем

Если попытаться каждому месяцу подобрать свое гастрономическое соответствие, то май, без сомнения, должен проходить под знаком шашлыка. Именно в этом месяце новосибирцы массово выбираются на природу, где самым главным блюдом становится жареное на мангале мясо. Но возможность (а иногда уж и желание, чего таить) поехать за город и поесть мяса с ароматом дымка есть не всегда — и тогда на помощь приходят многочисленные шашлычные, разбросанные по городу. Некоторые из них годами пользуются неизменной популярностью у новосибирцев. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выбрал пять самых известных кафе, где продают именно шашлык, выяснил, где жарят мясо лучше других, и выведал секрет этого «майского» блюда.

Битва мангалоидов (фото)


Примерно год назад подобный материал про шашлыки делал наш кулинарный обозреватель НГС.НОВОСТИ Стас Соколов. С тех пор какие-то популярные точки продаж жареного на мангале мяса потеряли свою былую славу, появились новые культовые места… В итоге мы выбрали 5 популярных шашлычных, куда и отправились инкогнито, вооружившись кухонными весами. И так уж совпало, что водителем оказался выходец из Киргизии Рустам, много лет назад тоже жаривший шашлыки на Хилокском рынке. По словам Рустама, это были самые лучшие шашлыки в городе, которые специально приезжали есть тогдашний губернатор Виктор Толоконский с бывшим телемагнатом Яковом Лондоном.


Битва мангалоидов (фото)


«Гавар», ул. Дуси Ковальчук, 73 к1


Шашлычная «Гавар» на перекрестке ул. Дуси Ковальчук и Плановой часто упоминается любителями жареного мяса. В том числе о ней писали читатели в комментариях под прошлой статьей про шашлыки. Только вот отзывы были неоднозначные: кто-то называл эту точку легендарной, а другие добавляли, что качество здешнего шашлыка уже не то. Нас это место удивило с первых же минут его посещения.


Битва мангалоидов (фото)


Улыбающийся шашлычник Артур согласился с тем, что лучше всех мясо жарят армяне, и недодал десятку в сдаче с 350 руб. «Да-да-да», — заметил он, исправляя свою оплошность. Шашлык из баранины был жестковат (возможно, потому что его приготовили заранее, а потом только разогрели), жилист и вместо заявленных 320 г (на стенде) вытянул всего на 240 г (чистое мясо). Цена порции — 320 руб. К мясу бесплатно прилагался лук с вкраплениями укропа, кетчуп и хлеб. «Секрет хорошего шашлыка? Надо иметь хорошие руки и мясо», — улыбнулся Артур, заметив, что мясо они не маринуют. То, что мясо не надо вымачивать в маринаде, утверждали и во всех остальных шашлычных.


Битва мангалоидов (фото)


«У колеса обозрения», ул. Планетная, 53 к3


Об этом месте ходят байки на протяжении многих лет. Говорят, что сюда люди едут специально через весь город. И правда в том чувствуется: мангал тут длиной в несколько метров, и работают за ним сразу два человека. Правда, оба русские и малоразговорчивые в отличие от своих армянских коллег. Секрет хорошего шашлыка, по их мнению, в хорошем мясе, хорошем шашлычнике и опять — отсутствии маринада.


Битва мангалоидов (фото)


Шашлыки (свинина и курица) тут готовят с утра и в большом объеме. Но, как рассказывали очевидцы, многометровые очереди к вечеру все равно появляются. То, что шашлык здесь готовится заранее, его и подводит. Мясо — на пробу взяли свинину — было подсушено и стало жестковатым (волокна застревали в зубах), да и недостаточно прогрелось. Но объем мяса на одной шпажке впечатляет: им можно накормить даже двух неподготовленных едоков. Весы показали 400 г совсем нежирной свинины. К мясу бесплатно подают лук и кетчуп. Стоит заметить, что это — единственная шашлычная из изученных здесь, которая набрала под сотню отзывов на Флампе. И почти все — положительные.


Битва мангалоидов (фото)


«Шашлычок», ул. Большевистская, 130«в»


Кафе «Шашлычок» расположилось на Советском шоссе сразу за заправкой «Лукойла» (вторая шашлычная с тем же названием есть на проспекте Димитрова неподалеку от Вокзальной магистрали). Здесь всегда полно машин, хотя в этих местах это не единственная шашлычная. Внутри чисто и в отличие от всех остальных точек — очень свободно. Наверное, разом тут могут пообедать пассажиры целого туристического автобуса.


Битва мангалоидов (фото)


Здесь рассказать секреты приготовления шашлыка нам отказались. Узнав, что в гости к ним пришли журналисты, повара так испуганно и сказали: «Это секрет». Шашлык из говядины стоил 330 руб., весом оказался в 260 г. Бесплатно к нему прилагался лук с мелко порубленной зеленью и сделанный по какому-то (видимо, секретному) рецепту томатный соус.


Битва мангалоидов (фото)


«Шашлычный дворик», ул. Станционная, 26«в» к1


Знаменитую шашлычную возле ГИБДД на Станционной «Шашлычным двориком» мало кто так называет. Обычно говорят: «У Гургена». Гурген в Армении работал поваром в пятизвездочном ресторане. Но хозяин того ресторана, говорит шашлычник, очень любил азартные игры… Гурген (он попал и в репортаж в 2016 году) ведет себя как знаменитость: кокетничает, что сниматься не хочет — не в том виде. Но в целом радушный шашлычник весел и готов к общению. «Почему популярны мы? От души готовим. Главный успех — качественное мясо. Оно должно быть свежим и самое лучшее — алтайское», — заметил улыбающийся Гурген.


Битва мангалоидов (фото)


«У Гургена» мы взяли шашлык из баранины на косточках. Говядину здесь не готовят. Цена шпажки — 300 руб. Мясо до заявленного в ценнике веса в 350 г немного не дотянуло — в пределах 50 г. Этот минус сгладили вкус и мягкость, казалось бы, изначально не мягкого мяса барана. Бесплатно на тарелке — лук, кетчуп и майонез. «Шашлык не надо готовить заранее. Он будет сухим, если полежит. Я так и сказал, когда меня приглашали сюда: я своих гостей буду кормить только свежеприготовленным мясом. Человек, если понимает мясо, лучше подождет. Минут 10. Но угли брать надо только березовые, сосна уже не тот жар дает», — поделился еще одним секретом блюда Гурген.


Битва мангалоидов (фото)


«Сухуми», ул. Мичурина, 12 к4


Грузинское кафе «Сухуми», расположенное на Центральном рынке возле остановки напротив «Аэроклуба», заняло в нашем условном рейтинге высшую строчку. Надо заметить, что место это достаточно старое, но в какой-то момент потеряло былую славу. Повара стали меняться один за другим. В итоге в грузинское кафе пригласили армянина Степана, который теперь заведует кухней и старается вернуть месту былую популярность. Говорит, что последнее время выручка в день у него достигла 20–25 тыс. руб., но он планирует довести ее до 40 тыс. руб. И это после того, как сюда в какой-то момент люди вообще перестали ходить.


Битва мангалоидов (фото)


Говяжий шашлык в «Сухуми» стоил 300 руб., вес 300 г. Бесплатно к шашлыку подали лепешку, лук с зеленью и в меру острый, приготовленный по особому рецепту соус. Готовился шашлык из сырого мяса минут 10–12 и в итоге был нежен, как пение утренних птах. Степан заметил, что покупают они мясо по 470 руб. «Секрет? Свежее мясо, соль, черный перец — и всё. Больше ничего. Ни майонеза, ни уксуса», — улыбнулся Степан. Кстати, с самого начала процесса приготовления надевший одноразовые полиэтиленовые перчатки. 

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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