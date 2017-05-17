Смертельная ловушка на Ипподромке

Байкеры открыли сезон смертельным ДТП на Ипподромской магистрали — неопытный мотоциклист лишился руки и погиб, поддавшись опасному для начинающих водителей эффекту

Байкер Юрий Джин помогал полиции поднять разбившегося — спасти его было уже невозможно
Байкер Юрий Джин помогал полиции поднять разбившегося — спасти его было уже невозможно

Вечером 14 мая на ул. Ипподромской рядом со спуском с ул. Фрунзе произошло смертельное ДТП — мотоциклист с пассажиром сначала наехал на отбойник, после чего тело водителя перекинуло через дорожное ограждение. 32-летний мужчина погиб на месте, 34-летний пассажир сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Свидетели аварии рассказывают — у погибшего оторвало левую руку, шансов выжить после перелета через отбойник у него не было. Байкеры уверены, что в ДТП виноваты неопытность мотоциклиста и «убитые» дороги. Как часто мотоциклисты сами выписывают себе смертный приговор и мешают ли байкеры автоомобилистам — разбирался обозреватель НГС.НОВОСТИ.

Водитель ехал по ул. Ипподромской, на мосту мотоцикл врезался в отбойник и перелетел через дорожное ограждение
Водитель ехал по ул. Ипподромской, на мосту мотоцикл врезался в отбойник и перелетел через дорожное ограждение

В ГИБДД на следующий после происшествия день заявили, что первая версия — про помешавшую байкеру машину — не подтвердилась. «Водитель мотоцикла двигался по ул. Ипподромской со стороны ул. Гоголя в сторону ул. Военной и напротив дома № 42/1 по ул. Потанинской совершил наезд на металлическое ограждение разделительной полосы, в результате чего погиб», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.


К злополучному отбойнику ведут две дороги — одна с ул. Фрунзе, другая — с ул. Ипподромской. Поэтому изначально и было две версии того, откуда мог выезжать мотоциклист. Находились свидетели, утверждавшие, что погибшего подрезал автомобилист. Однако позже госавтоинспекция поделилась видео аварии, которое снял видеорегистратор, где отчетливо видно, как мотоцикл едет с ул. Ипподромской, начинает перестраиваться — и его заносит в дорожное ограждение. 



Небезызвестный в Новосибирске байкер Юрий Джин уверен, что с погибшим злую шутку сыграла колея на дороге. «Вся "Ипподромка" на втором участке, она реально убитая, — рассказывает Юрий. — Он резко перестроился, ехал с пассажиром и попал в колею — а законы физики еще никто не отменял. Произошел эффект вобблинга — это потеря контроля руля. А дальше просто отсутствие навыка, парень растерялся, уставился в отбойник и "размотался"». 


При этом мотоциклист подчеркивает — дело не только в плохой дороге, погибший парень сам не сумел вовремя среагировать. «Опытные ребята подтвердят, что мотоцикл рулится взглядом, — продолжает Юрий. — Куда смотришь — туда и приедешь. А здесь из-за плохого дорожного покрытия человек испугался, что приедет в отбойник, и уставился в него. Куда смотрел, туда и приехал». 


В ГИБДД подчеркнули — не было бы отбойника, мотоциклист бы улетел на встречную полосу. 


Отбойник помешал мотоциклисту вылететь на «встречку»
Отбойник помешал мотоциклисту вылететь на «встречку»

На место ДТП Юрий Джин приехал одновременно с сотрудниками ГИБДД в тот самый момент, когда выжившего пассажира увезла «скорая». Так получилось, что тело водителя Юрий переворачивал вместе с полицейскими. «Там помочь уже было нечем, — вспоминает байкер. — Голова раздроблена, одной руки нет и нога просто висит на коже, на 90 % отрезанная от тела. Когда подошел, было слышно остаточное сердцебиение, но помогать было бессмысленно». 


По словам сотрудника пресс-службы ГИБДД Новосибирска Константина Шкабарня, выжившего пассажира госпитализировали в 1-ю городскую клиническую больницу, вчера у него была операция. «Там закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние», — перечисляет Шкабарня. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось получить комментарий в больнице о состоянии 34-летнего мужчины.


По данным ГИБДД, в этом году в Новосибирске произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых 1 человек погиб и 15 человек пострадало. В ведомстве уверены, что это — много. «С учетом того, что у нас сезон только открылся, то есть они передвигаются только конец апреля и май, и уже 15 пострадавших и 1 погибший», — подчеркивают в пресс-службе ГИБДД. 


Интересно, что байкеры открыли мотосезон в Новосибирске как раз накануне происшествия. 


Колея, погубившая мотоциклиста
Колея, погубившая мотоциклиста

Юрий Джин подчеркивает, что настоящие байкеры — адекватные люди, соблюдающие правила дорожного движения. И в ДТП чаще всего попадают те, для кого мотоцикл — игрушка на время. «Грубо говоря, дворовый пацан, нарушающий правила за рулем иномарки, продавший иномарку и купивший байк, — он долго не продержится. Превратит байк в груду железа и пересядет за руль машины. Другое дело, что и автомобилисты иногда неправильно ведут себя по отношению к мотоциклистам, иногда даже специально подрезают нас». 


Такого же мнения придерживается и директор новосибирского центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин. Подчеркивая, что такие водители — это «безграмотное какое-то существо, сидящее за рулем автомобиля». 


«Такие нерадивые водители часто говорят: "Откуда ты взялся, я тебя не видел", — рассказывает эксперт. — Да как ты его не видел, он же не с Луны свалился. Значит, это ты сам невнимательно смотрел по сторонам». 


Жигулин призывает всех автомобилистов пытаться создать байкерам безопасные условия передвижения, пропуская их на дороге. «Мотоциклисты, сколько я ни наблюдал, — адекватные люди, — продолжает эксперт. — Вот ситуация: легкая пробка, мотоциклист продирается среди рядов… Смотрю — один автомобиль прижимается к другому, чтобы его не пропустить. К концу пробки мотоциклист проезжает вперед и становится в один ряд с тем, кто его не пропускал. Тот автомобилист подъезжает к нему с другой стороны и пытается его зажать, то есть сделать все, чтобы человек слетел с мотоцикла. Так вот, того мужчину за рулем машины, его ни водителем, ни правильным человеком нельзя назвать. Он ведь сознательно действовал, чтобы мотоциклист получил какие-то увечья».

Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова (1), автора (2–4)
Видео предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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