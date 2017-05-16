«Расклеим по всей школе твои фото»

Обвиненная в оказании интим-услуг учительница лицея заявила, что ее шантажируют — с нее уже 1,5 года вымогают деньги за фото со взломанного аккаунта в соцсетях

15 мая по социальным сетям разошелся ролик, автор которого уверяет, что 23-летняя учительница математики лицея № 113 подрабатывает эскортом. В доказательство он привел откровенную переписку, где сообщения и фотографии интимного характера ему отправляет якобы она. На следующее утро девушка сама связалась с НГС.НОВОСТИ: по словам Натальи, ее уже 2 года пытаются шантажировать откровенными фото — часть из них неизвестный подделал, чтобы получить с учителя деньги. О том, что нужно от нее вымогателям, как отразится скандал на ее работе и что о девушке говорят в школе — в материале НГС.НОВОСТИ.

Скандальный видеоролик появился в группе «Mash/Мэш» соцсети «ВКонтакте». Он сопровождается откровенными фотографиями и перепиской, где девушка якобы рассказывает, что преподает детям математику, геометрию, черчение — и при этом не отказывается от предложений платного секса.





Во вторник утром Наталья К. связалась с редакцией НГС.НОВОСТИ — она рассказала, что неизвестные оклеветали ее, и девушка решила открыто рассказать о своей проблеме. По ее словам, о видео она узнала вчера вечером — первой его прислала мама одного из учеников, а затем друзья и подруги. Наталья заверила, что все, о чем говорится в видеоролике — ложь, а история началась еще 2 года назад.





«Осенью 2015 года мне писали с фейковых страниц "ВКонтакте" и шантажировали этими же фотографиями, полученными путем взлома.





Меня шантажировали и говорили: "Мы расклеим по всей школе твои фотографии и отправим их твоему директору" и т.д.





В тот момент я предупредила своего директора о ситуации — у меня совершенно адекватное начальство. <…> Меня шантажировали и вымогали деньги. Тогда [осенью 2015 года] я сказала, что это реальная [уголовная] статья и что я сейчас напишу заявление, после этого от меня отстали. Сейчас меня шантажировали другим путем. <…> Ко мне на работу пришел молодой человек, представился корреспондентом, пришел с камерой и пресс-картой. Здоровый лоб, на который я смотрела [снизу] вверх. Я не знала, куда себя деть в этой ситуации. Мне говорили: "Вот мы разместим [порочащую] информацию. Мы разместим, если вы соответственно не отреагируете. Дайте, пожалуйста, комментарий". Я сказала, что никаких комментариев давать не буду и реагировать так, как вы хотите, тоже не буду. Поэтому информация и появилась. Вот это все на меня свалилось», — чуть не плача, рассказала Наталья и добавила, что в первый раз за молчание недоброжелатели просили 15 тыс. руб.







«Я не собираюсь как-то оправдываться, говорить: "Нет, не мои фотографии, это не я, это какой-то ужас". Я хочу сказать, что все это — клевета и ложь.





Фотографии некоторые мои, некоторые не мои. Некоторые реально смонтированы. Это просто ужас и кошмар.





Переписки такой, естественно, у меня не было. Но сейчас не докажешь, что это не ты. Фотографии причем не в переписке — они отдельно. <…> Я прошу помощь, чтобы мне юридическую помощь какую-то оказали», — пояснила она и добавила, что сегодня написала заявление в полицию, где просила возбудить уголовное дело по трем статьям: 128 УК РФ (клевета), 163 УК РФ (вымогательство) и 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) (копия заявления есть в распоряжении редакции. — К.Ш.). В полиции НГС.НОВОСТИ коротко подтвердили, что такое заявление к ним поступило и принято в работу.







По словам Натальи, сегодня она вышла на работу, она преподает математические предметы 5-м, 6-м и 7-м классам. Ее поддерживают и ученики, и их родители, и директор школы. «Знаете, если бы я не работала в школе, это было бы мне все равно. Я дорожу своей работой, она мне очень нравится, работа для меня вообще все», — заплакала девушка.







Директор лицея Татьяна Ануфриева заявила НГС.НОВОСТИ, что до последнего будет бороться за честь и достоинство своего педагога. «Департамент образования тоже поддерживает нашу позицию.[Наталья] очень положительный педагог, знающий, грамотный, добросовестнейшая девушка. Бесконфликтная, деликатная очень, очень культурный человек. Только самые положительные качества.





Я вообще не знаю, как она вчера это все пережила. За ней стоят дети, стоят родители, ну и просто она молодая девушка, пережить надо такое.





Она работает у нас второй год, окончила педагогический университет. Будет жаль, конечно, если после таких сюжетов человек уйдет из образования», — объяснила она.





Поддерживают девушку и родители ее учеников; автор пообщался с несколькими из них — все они заявляют, что Наталья производит впечатление доброго и отзывчивого учителя. Сейчас родители лицеистов думают, как помочь учительнице защитить свою честь и достоинство в суде.