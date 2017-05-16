«Расклеим по всей школе твои фото»

Обвиненная в оказании интим-услуг учительница лицея заявила, что ее шантажируют — с нее уже 1,5 года вымогают деньги за фото со взломанного аккаунта в соцсетях

Наталья К. заявила, что ее уже 1,5 года шантажируют фотографиями
Наталья К. заявила, что ее уже 1,5 года шантажируют фотографиями

15 мая по социальным сетям разошелся ролик, автор которого уверяет, что 23-летняя учительница математики лицея № 113 подрабатывает эскортом. В доказательство он привел откровенную переписку, где сообщения и фотографии интимного характера ему отправляет якобы она. На следующее утро девушка сама связалась с НГС.НОВОСТИ: по словам Натальи, ее уже 2 года пытаются шантажировать откровенными фото — часть из них неизвестный подделал, чтобы получить с учителя деньги. О том, что нужно от нее вымогателям, как отразится скандал на ее работе и что о девушке говорят в школе — в материале НГС.НОВОСТИ.

Скандальный видеоролик появился в группе «Mash/Мэш» соцсети «ВКонтакте». Он сопровождается откровенными фотографиями и перепиской, где девушка якобы рассказывает, что преподает детям математику, геометрию, черчение — и при этом не отказывается от предложений платного секса.


Во вторник утром Наталья К. связалась с редакцией НГС.НОВОСТИ — она рассказала, что неизвестные оклеветали ее, и девушка решила открыто рассказать о своей проблеме. По ее словам, о видео она узнала вчера вечером — первой его прислала мама одного из учеников, а затем друзья и подруги. Наталья заверила, что все, о чем говорится в видеоролике — ложь, а история началась еще 2 года назад.

 

«Осенью 2015 года мне писали с фейковых страниц "ВКонтакте" и шантажировали этими же фотографиями, полученными путем взлома.


Меня шантажировали и говорили: "Мы расклеим по всей школе твои фотографии и отправим их твоему директору" и т.д. 


В тот момент я предупредила своего директора о ситуации — у меня совершенно адекватное начальство. <…> Меня шантажировали и вымогали деньги. Тогда [осенью 2015 года] я сказала, что это реальная [уголовная] статья и что я сейчас напишу заявление, после этого от меня отстали. Сейчас меня шантажировали другим путем. <…> Ко мне на работу пришел молодой человек, представился корреспондентом, пришел с камерой и пресс-картой. Здоровый лоб, на который я смотрела [снизу] вверх. Я не знала, куда себя деть в этой ситуации. Мне говорили: "Вот мы разместим [порочащую] информацию. Мы разместим, если вы соответственно не отреагируете. Дайте, пожалуйста, комментарий". Я сказала, что никаких комментариев давать не буду и реагировать так, как вы хотите, тоже не буду. Поэтому информация и появилась. Вот это все на меня свалилось», — чуть не плача, рассказала Наталья и добавила, что в первый раз за молчание недоброжелатели просили 15 тыс. руб.


«Я не собираюсь как-то оправдываться, говорить: "Нет, не мои фотографии, это не я, это какой-то ужас". Я хочу сказать, что все это — клевета и ложь.


Фотографии некоторые мои, некоторые не мои. Некоторые реально смонтированы. Это просто ужас и кошмар.


Переписки такой, естественно, у меня не было. Но сейчас не докажешь, что это не ты. Фотографии причем не в переписке — они отдельно.  <…> Я прошу помощь, чтобы мне юридическую помощь какую-то оказали», — пояснила она и добавила, что сегодня написала заявление в полицию, где просила возбудить уголовное дело по трем статьям: 128 УК РФ (клевета), 163 УК РФ (вымогательство) и 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) (копия заявления есть в распоряжении редакции. — К.Ш.). В полиции НГС.НОВОСТИ коротко подтвердили, что такое заявление к ним поступило и принято в работу.


По словам Натальи, сегодня она вышла на работу, она преподает математические предметы 5-м, 6-м и 7-м классам. Ее поддерживают и ученики, и их родители, и директор школы. «Знаете, если бы я не работала в школе, это было бы мне все равно. Я дорожу своей работой, она мне очень нравится, работа для меня вообще все», — заплакала девушка.


Директор лицея Татьяна Ануфриева заявила НГС.НОВОСТИ, что до последнего будет бороться за честь и достоинство своего педагога. «Департамент образования тоже поддерживает нашу позицию.[Наталья] очень положительный педагог, знающий, грамотный, добросовестнейшая девушка. Бесконфликтная, деликатная очень, очень культурный человек. Только самые положительные качества.


Я вообще не знаю, как она вчера это все пережила. За ней стоят дети, стоят родители, ну и просто она молодая девушка, пережить надо такое.


Она работает у нас второй год, окончила педагогический университет. Будет жаль, конечно, если после таких сюжетов человек уйдет из образования», — объяснила она.

 

Поддерживают девушку и родители ее учеников; автор пообщался с несколькими из них — все они заявляют, что Наталья производит впечатление доброго и отзывчивого учителя. Сейчас родители лицеистов думают, как помочь учительнице защитить свою честь и достоинство в суде.

Кирилл Шматков
Фото со страницы Натальи К. во «ВКонтакте»

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