Новые нищие

Названы новые критерии бедности — в число бедняков попадает каждый третий новосибирец, который не может позволить себе походы по ресторанам, спортзалам и платным врачам

Портал Зарплата.ру провел опрос среди интернет-пользователей по поводу критериев бедности. Выяснилось, что к этой категории они относят людей с доходом ниже 18 312 руб. на человека. По официальной статистике, бедность начинается с дохода ниже прожиточного минимума — для Новосибирска это чуть больше 10 тыс. руб. Однако в последние годы в экономике появилось еще несколько критериев бедности, под которые попадает большинство новосибирцев, считающих себя средним классом. Какие привычки говорят о бедности и что не может себе позволить новосибирец со средними доходами — в материале НГС.НОВОСТИ.

Сайт по поиску работы Зарплата.ру провел исследование среди интернет-пользователей из Новосибирска и выяснил, какова, по их мнению, граница минимальной зарплаты, после которой начинается бедность. В опросе приняли участие 1126 человек в возрасте от 18 до 40 лет, 48 % из которых имеют высшее образование. Участникам нужно было назвать сумму дохода в семье на человека, ниже которой она будет считаться бедной.





По словам аналитиков, если исключить некорректные ответы в виде «5 руб.» или «1 млн руб.», участники называли суммы от 10 тыс. до 80 тыс. руб. Таким образом,





минимальная граница, за которой начинается бедность, по мнению опрошенных, оказалась на уровне 18 630 руб. Этот показатель немного выше, чем в целом по России (18 312 руб.), но гораздо ниже, чем в Москве (23 787 руб. на человека).







Кроме того, участники опроса рассказали, сколько и на что тратят. Выяснилось, что 11 % опрошенных хватает только на продукты. 37 % помимо продуктов могут позволить себе покупать одежду, однако для них это сложно. У 32 % эти две потребности не вызовут затруднений, но вот с покупкой бытовой техники возникнут трудности. Доходов на все вышеперечисленное хватает лишь 20 % участников исследования.







Однако, по официальной статистике, бедными считаются люди, живущие на доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум устанавливается один раз в квартал и применяется при расчетах социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий), а также для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.







В Новосибирской области его величина в расчете на душу населения сейчас составляет 10 583 руб., что на 358 руб. выше по сравнению с IV кварталом 2016 года. В предыдущий квартал эта сумма незначительно сокращалась — в основном из-за уменьшения стоимости овощей и плодов, которые входят в продуктовую корзину, объяснили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.







В прошлом году аналитики Новосибирскстата подсчитали, что за чертой бедности живут около 20 % жителей Новосибирской области (показатель 2015 года). По сравнению с 2014 годом количество бедных выросло на 100,5 тыс. человек.





При этом заработная плата в некоторых сферах не намного выше величины прожиточного минимума. Например, в сельском хозяйстве люди зарабатывают около 16 тыс. руб.





При этом средняя зарплата в Новосибирской области, по данным Новосибирскстата, в январе-феврале 2017 года составила 30 131 руб. Несмотря на то что эта сумма практически в три раза выше критической отметки, экономисты уверяют, что человек с таким уровнем дохода также может считаться бедняком, если взять в расчет новые показатели, по которым проводятся исследования в последние годы.







«Наша статистика постепенно расширяет номенклатуру показателей бедности. За последние пару лет появились показатели, близкие к тому, как определяется граница бедности в европейских странах, — рассказала заведующая кафедрой общей социологии экономического факультета НГУ, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Татьяна Черкашина. — Бедными считаются те, кто не могут жить в соответствии с общепринятым стандартом жизни. В денежном измерении это, как правило, 50 % медианного дохода».







Медианный доход, объяснила специалист, — это доход, выше которого находится 50 % населения и ниже которого 50 % населения. Этот показатель, по ее словам, более объективный, нежели средний уровень дохода, так как прослойка людей с очень высокими доходами могут смазать объективную картину.





По словам Черкашиной, относительно бедных людей в Новосибирской области не 20 %, как говорит официальная статистика, а около 30 %.







Кроме того, отмечает экономист, в последних исследованиях используется так называемый «индекс лишений». Например, подобное исследование пару лет назад проводил Московский институт социологии. «Там как раз фиксируется характер потребления, образ жизни. Например, есть ли у семьи возможность ездить в отпуск. Есть ли возможность пригласить кого-то к себе в гости. Могут ли экстренно заменить себе бытовую технику, если она сломается. Покупают одежду новую или сдают старую в ремонт», — привела пример Черкашина, отметив, что жесткого списка этих лишений нет.







В частности, в одной из работ по исследованию уровня бедности специалисты выделили 11 лишений. Например, когда у человека нет своего жилья, но есть больше двух кредитов; он не может позволить себе платные медицинские услуги, взять абонемент в спортзал, ходить по ресторанам; нет возможности дать детям платное образование. Каждой категории лишений присваивался один балл. Показатель в 4 балла, по мнению исследователей, считается показателем бедности «по лишениям».







Кроме того, у людей есть психологическое восприятие бедности, когда они сравнивают себя с другими, дополняет коллегу ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин. В частности, специалисты приходят к мнению, что люди по-разному оценивают свои возможности.





При одном и том же уровне дохода одни считают себя бедными, другие — нет.







«Молодежь, как правило, не сберегает. Они могут смело тратить не только все свои деньги, но при этом влезать в долги, при этом не считать себя бедными. Многие не могут отказаться от пива, кофе или посещения кафе. С такой же легкостью могут поехать куда-то в кредит. Например, побывал в Праге, хотя ни жилья, ничего, и перспективы на работе не блестящие. А старшее поколение больше склонно к сбережениям, видимо, потому что помнят более трудные времена. Поэтому у вторых возникает ощущение, что они беднее», — резюмировал Клисторин.