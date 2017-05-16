Играли в гестапо

Родители устроили скандал из-за заявления о хулиганах в нацистских масках — СК заявил, что они не пытались выкинуть из окна второклассницу, но в кабинете на всякий случай повесили видеокамеру

5 мая ученица 2-го класса школы № 146 в Первомайском районе пришла с уроков и заявила родителям, что перед последним уроком мальчики в масках из носков с нарисованной свастикой связали и пытались выкинуть ее из окна 2-го этажа. Череда жестоких выходок с попыткой поджечь школьнице волосы происходила на большой перемене и длилась около 7 минут, пока классного руководителя не было в классе. Историей, граничащей с сюжетом школьного хоррора, заинтересовались в полиции и СК — к директору уже неделю наведываются люди в погонах и разбираются в деталях громкого конфликта. В том, что из шокирующего рассказа оказалось правдой, что происходит в школе и за что современные школьники могут устроить однокласснику взбучку, — разбирался обозреватель НГС.НОВОСТИ.

Новосибирскую школу № 146 уже неделю третируют проверками всевозможные государственные органы — причиной стало громкое заявление одной из учениц, которая пожаловалась родителям, что одноклассники в масках с фашистскими символами попытались выкинуть ее из окна, предварительно связав. Об инциденте НГС.НОВОСТИ рассказала мама одной из учениц 2-го класса. Она же прислала копию заявления, которое мама пострадавшей девочки составила на имя директора. В нем очень подробно изложена хронология произошедшего. (Орфография и пунктуация оригинала сохранены.)





«Эльвира (имя изменено. — К.Ш.) осталась в классе совершенно одна, но чувствовала какое-то шевеление.





Вдруг из-под парты, за которой она сидела, ее сильно пнул в живот и быстро выкатился из-под парты худенький мальчик в черной самодельной, предположительно [сделанной] из мужских носков маске. На лобной части у него был нарисован крест, а по бокам — фашистская свастика. Рисунки свастики были нанесены мелом или белой краской. <…>





Мальчики в масках [которые вылезли из-под других парт] повалили ее на пол и быстро связали ей какой-то плотной веревкой ноги, руки, завязали тряпками рот и глаза и вперед ногами потащили в открытое окно в конце класса»,





— говорится в заявлении. Рассказ сопровождается поименным перечислением мальчиков в классе, которые якобы принимали участие в «экзекуции». «<…> Ей удалось освободить руки. Она стала цепляться и отчаянно бить по рукам тех, кто пытался толкать ее в окно. Она упала на пол с высоты подоконника и сильно ударилась спиной и кобчиком. <…> Она сорвала тряпку, которой были завязаны глаза, а Никифоров Игорь (имя изменено. — К.Ш.) подбежал к ней, в руках у него была зажигалка. Увидев в руках Никифорова горящую зажигалку, которой он попытался поджечь волосы нашей дочери, Эльвира кое-как подскочила на ноги, дотянулась до стаканчика, быстро налила в него воду из кулера и плеснула на зажигалку и на Никифорова. <…> Никифоров еще продолжал пинать и толкать Эльвиру, когда прозвенел звонок на урок».





В конце заявления родители Эльвиры отметили, что это не первая попытка Никифорова выбросить их дочь и других девочек из этого класса из окна и что школьник нуждается в «изоляции от детского коллектива ввиду его неадекватного поведения».





Окна школы, где произошел конфликт





После заявления в школу начали наведываться сотрудники правоохранительных структур: полицейские, инспекторы ПДН, следователи. Свою проверку назначили в администрации школы, а также в мэрии. Как рассказывают учителя школы № 146, детей допрашивали уже несколько раз.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ, приехав в школу, обнаружили гулявших по коридорам сотрудниц комитета ПДН. В присутствии автора следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в коридоре рядом с кабинетом, но на них, кроме бегающих школьников, ничего не видно. Стоит отметить, что





после случившегося в кабинете 2-го класса установили отдельную видеокамеру.







Как рассказывают родители детей, которые учатся вместе с Эльвирой, девочка регулярно подвергается нападкам со стороны одноклассников. «Девочка сама не вполне в себе. Во 2-м классе уже откровенные фотографии в WhatsApp выкладывает, в группы "ВКонтакте". Со странностями она. Девочка сама нелюдимая, никуда не ездит, в школьной жизни не участвует», — объяснила член родительского комитета Ольга Дорохова. То, что девочка малообщительна и считается в классе «белой вороной», подтверждают и другие родители. На этом фоне уже возникали конфликты, но прежде они не выходили за рамки класса.





В беседе с НГС.НОВОСТИ директор школы № 146 Виктор Завьялов пояснил, что события, которые описаны в заявлении, произошли во время большой перемены, между 15:00 и 16:00. Учительница вышла на 7 минут, чтобы отнести деньги в столовую. За то, что она оставила детей одних, ей пришлось получить выговор.







«По существующему правилу она (учительница. — К.Ш.) должна была обеспечить детей наблюдением со стороны других педагогов. Она этого не сделала.





Она объясняет тем, что у нее всегда порядок был в классе, дети ответственные. Это был предпраздничный день, у нас были мероприятия. Она рассчитывалась за питание, 7 минут ее не было. Она здесь пользуется большим авторитетом, это однозначно», — пояснил директор.







По словам Виктора Завьялова, мама Эльвиры на словах попросила лишь разобраться в ситуации, однако, как рассказали НГС.НОВОСТИ в родительском комитете, на этой неделе ее дочь все же перевели в параллельный класс.











Мама Эльвиры, которая написала заявление, общаться с НГС отказалась. «Не буду давать никаких комментариев, прошу не беспокоить нашу семью», — ответила она в переписке «ВКонтакте» на вопрос о состоянии дочери.





Родители других учащихся 2-го класса не поддерживают ни Эльвиру, ни ее маму и считают историю, описанную в заявлении, не более чем выдумкой.







«[Игорь Никифоров] не то чтобы хулиганистый, он задиристый, но только на словах, так сказать. Как говорит мой сын: "Он глупый. Он хороший мальчик, но глупый". Я думаю, возраст такой, он еще не утвердился. Есть претензии еще у двух родителей, причем девочек, из разряда: "Дергает за косички", но какие-то насильственные действия... такого нет. <…> Может, это привлечение внимание к своей дочери. Может, она (мама Эльвиры. — К.Ш.) внимание к себе хотела привлечь. Потому что это заявление, мне кажется, это больше писала мама. Ребенок такое рассказать не мог, он не знает, что такое свастика, в 8 лет», — рассказал отец одного из второклашек.





Открытое письмо родителей 2-го класса с просьбой не увольнять классного руководителя, оставившего детей одних





Сейчас родители второклассников всеми силами пытаются спасти учительницу, которая оставила учеников одних. Родительский комитет написал открытое письмо (его копия есть в распоряжении редакции) и направил его в отдел образования мэрии, комитет ПДН и другие ведомства. В нем родители выражают сомнения по поводу спорных моментов в заявлении — наличия масок у детей, а также количества времени, за которое якобы произошло описываемое, и пр. Цель письма — сохранить положение учительницы, которая «стала заложником ситуации».







15 мая сотрудники Следственного комитета сообщили НГС.НОВОСТИ, что во время проверки





информация о попытке выкинуть девочку из окна, поджечь ей волосы, а также о носках с нарисованной свастикой не подтвердилась.





«Подтверждается внутри класса конфликт между детьми, который педагоги вовремя не выявили, не пресекли. Потасовка была в классе, но не более того. Девочка с помощью своей подруги пресекла действия парней, которые хотели ее связать», — пояснили в пресс-службе СКР по Новосибирской области и подчеркнули, что проверка еще продолжается.





По словам директора, школа № 146 — вполне среднестатистическая, с обычными детьми. Сейчас администрация пытается найти деньги для капитального ремонта здания — нужно заменить полы и «сталинские» деревянные и обшарпанные окна на новые пластиковые. Пока же удается подлатать штукатуркой стены в коридорах. Виктор Завьялов рассказал, что конфликт, возникший у второклассников, — первый, который вышел за рамки учебного кабинета. В остальном — не более, чем в любой другой школе.







Вход в школу № 146





Педагог-психолог Евгения Дорохова считает, что говорить об ужесточении конфликтов детей в школах нельзя — они, по мнению эксперта, были всегда. «Был страх, была жестокость, но [раньше] рядом были родители. Если родители отстраняются, то, действительно, детей воспитывает та жестокость, которая идет с экрана [ТВ и компьютера]. Жестокость — это такой способ самовыражения. Нужно больше достукиваться до детей. <…> Не стройте из себя супермам, суперпап, вы живые люди, которые подвержены нормальным человеческим эмоциям. И все это обсуждайте со своими детьми. Не осуждайте, а высказывайте свою точку зрения и дайте ребенку возможность выразить свою точку зрения, попросите его аргументировать. Дайте возможность говорить детям и не бояться осуждения с вашей стороны», — посоветовала она.