Бонжур, генацвале!

6 мая в аэропорт Толмачёво прибыл первый рейс авиакомпании S7 из Тбилиси — прямого сообщения с Грузией у Новосибирска не было больше 20 лет. Одним из его пассажиров стал корреспондент НГС.НОВОСТИ, который отправился в эту южную страну, чтобы разобраться в причинах случившегося там в последние годы туристического бума. Главный вывод, сделанный им после этой поездки: в Грузии стоит побывать не только из-за природных красот, старинной архитектуры и вкусной еды, но и затем, чтобы понять что-то важное о самих себе. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Do you speak Russian? Канэшно, дорогой!







Из аэропорта Рустави в Тбилиси ведет широкая автострада — кажется, что ты попал в какую-то европейскую страну. «Знаешь, как эта улица называется? Джорджа Буша! Саакашвили его тут принимал и, когда они ехали в город, пообещал, что когда уезжать домой тот будет, уже по улице имени себя. В один день сменили, представляешь!?» — вводит меня в курс дела гид и владелец небольшого туристического бизнеса Ладо Инцкервели, и в его словах звучит одновременно осуждение такого самоуправства и гордость за то, как быстро все может меняться в его стране.







Тбилиси смотрится как современный европейский город. По крайней мере местами. Фото Стаса Соколова







Туристический бум начался в Грузии еще лет 10 назад, но жители России заново открыли для себя эту страну совсем недавно. Но теперь туристический поток туда растет как на дрожжах — за три месяца 2017 года, например, количество туристов из нашей страны выросло почти на четверть. Молодые грузины, которые уже не изучают русский язык в школах, кинулись учить его самостоятельно. За неделю в Грузии меня не поняли один-единственный раз — и то это был торговый центр в нетуристическом районе. Но и там общий язык удалось найти быстро — достаточно перейти на английский.







Повсеместно в Грузии можно заметить беззаботно спящих прямо посреди тротуара собак. Это многое говорит о местных жителях. Фото Стаса Соколова





Стоит сразу заметить, что отношение к гостям из России здесь благожелательное — ни разу я не встретил в живом общении ничего похожего, с чем, признаться, приходилось сталкиваться в общении виртуальном — в соцсетях. Да, в центре на пр. Руставели работает Музей советской оккупации, а любой грузин вам скажет, что территория Абхазии и Южной Осетии отняты у Грузии при участии России.







Все памятники Ленину в Грузии снесли, но отказать себе в возможности поторговать «Сталиным» не смогли. Фото Стаса Соколова





Кажется, что даже дома для беженцев из этих регионов (почти 300 тыс. человек) здесь специально построили вдоль дороги из аэропорта, чтобы лишний раз напомнить о своей беде. Это единственное мрачное пятно там, поскольку на фоне остальной современной застройки смотрятся они довольно депрессивно. Но, во-первых, прошло уже довольно много времени, а главное — кавказское гостеприимство (особенно в сочетании с желанием заработать деньги на туристах) оказывается сильнее старых обид.





Зато любой грузин с гордостью расскажет вам о том, как буквально за год в его стране полицейских отучили брать взятки. «Раньше, если останавливали, лучше было сразу деньги им давать вместо прав. А теперь все — предложишь, они тебя сами арестуют», — рассказывает Ладо.







Храмы, лаунж и трущобы







Тбилиси встречает гостей вылизанными туристическим зонами. Отреставрированные дома, ровные (или, напротив, специально выложенные камнями или булыжником) дорожки, уютные ресторанчики, отели и магазины. Даже вывески на грузинском, кажется, здесь попадаются на глаза реже. Такой специально созданный отдельный мир, который позволяет приехавшим в Грузию чувствовать себя так, как они могли бы чувствовать себя на любом приличном курорте. Зачем для этого ехать именно в Грузию, вопрос философский, но местные жители стараются.







Пешеходная улица в старом городе. Фото Стаса Соколова





Как и в любой подобной туристической зоне, вас будут то и дело пытаться завлечь в многочисленные бары и рестораны. И предложения эти стоит мягко игнорировать — будет дорого и не особенно вкусно (о ресторанах и барах, которые стоит посетить в Грузии, а также ценах в общепите и о вине, которое стоит привезти с собой, читайте в блоге автора. — НГС.НОВОСТИ).







Отреставрированный квартал старого города и остатки средневековой крепости Нарикала. Фото Стаса Соколова





Нужно отдать должное грузинам: несмотря на наплыв туристов, здесь все еще довольно безопасно — лишиться кошелька где-нибудь в Париже шансов существенно больше. Правда, расслабляться совсем тоже не стоит. Вы турист в бедной стране (средняя зарплата в Грузии сейчас не превышает 400 лари — 9600 руб., притом что пенсионеры могут получить и вовсе 100 лари в месяц), а значит, вам наверняка попытаются впарить что-нибудь втридорога. В этом смысле наличие на месте надежного гида (хотя бы на первых порах), который может удержать от бессмысленных покупок, будет большим плюсом.







Футуристическое здание министерства энергетики. Фото Стаса Соколова





В Грузии есть много того, что можно посмотреть, но стоит выделить хотя бы несколько дней для одного только Тбилиси. Это совершенно удивительный город, он может быть настолько разным, что кажется, будто отдельные его районы свезены сюда из разных частей света. Спускаясь к реке по улочке Мтквари, вы вдруг натыкаетесь на оставшуюся от старой крепостной стены средневековую башню, в которую давно уже врос жилой дом с уютным двориком, где на веревке сохнет белье. Стоит сделать несколько шагов, и вы выходите к ультрасовременному зданию министерства энергетики и природных ресурсов — с высоты оно выглядит как выросшая посреди старого города гигантская грибница.





Улочка, ведущая к фуникулеру на горе Мтацминда. Фото Стаса Соколова





В районе Ваке вас ждет добротный советский классицизм, усиленный современным престижным статусом этого места. Кривые улочки, взбирающиеся на гору Мтацминда, местами удивительно напоминают Монмартр. А в нависающем над Курой квартале Метехи кажется, что ты перенесся куда-то в Хорватию.







Здания на пр. Шота Руставели. Фото Стаса Соколова





Причем все это рядом — площадь Тбилиси даже меньше, чем Новосибирска. Порой, чтобы попасть из одного мира в другой, нужен даже не шаг, а просто поворот головы. На склоне горы, где стоит крепость Нарикала, бок о бок работают синагога и мечеть (не говоря уже о многочисленных христианских церквях). Здание в стиле модерн начала XX века сменяет совершенно готическая школа постройки примерно той же эпохи. А на улочке с традиционными, нависающими над головой балконами вдруг обнаруживаешь типично среднеазиатские ворота и арабскую вязь на старой кованой решетке.







Терраса многоквартирного дома постройки начала XX века на ул. Пушкина. Фото Стаса Соколова





В общем, для человека, интересующегося архитектурой, и вообще любителя городского туризма Тбилиси — это настоящее сокровище. Причем сокровище, похоже, еще до конца не открытое. По всему городу разбросаны здания, которые, казалось бы, должны быть признаны памятниками и бережно сохраняться, но такое чувство, что последний раз какой-то ремонт здесь делали только в тяжелые годы «советской оккупации».







Пример архитектурного творчества местных жителей. Фото Стаса Соколова





Причем добро бы речь шла просто об облупившейся штукатурке — подобные вещи даже придают старым городам дополнительное очарование. Нет, изумительный фасад может быть легко обезображен пластиковыми окнами, какими-то ни к селу ни к городу пристройками или расширениями балконов. Апофеоза все это строительное творчество масс достигает в кварталах с советской застройкой, где некоторые дома выглядят так, как будто в них въехал цыганский табор.







Блошиный рынок на Сухом мосту. Фото Стаса Соколова





Сами грузины объясняют это нехваткой средств и особенностями национального менталитета. Южные народы вообще склонны к некоторой расхлябанности — климат позволяет. И в Грузии предпочитают потратиться на то, чтобы хотя бы один дом выглядел действительно шикарно, а не содержать кое-как все десять. К тому же ремонт (за исключением специально определенных зон) здесь проводится исключительно за счет жильцов дома. И если они не хотят или не могут собрать деньги, то это их дело.







Горы и вино







Грузия страна небольшая — всю ее с запада на восток можно в принципе пересечь на машине за день. Поэтому даже довольно удаленные уголки можно посетить челночным способом — выехав утром и вернувшись под вечер. Среди обязательных маршрутов, которые предложит вам любое турагентство, будет путешествие к самой высокой в стране горе Казбек.







Военно-Грузинская дорога, ведущая от Тбилиси на север. Фото Стаса Соколова





Путь по горной дороге занимает несколько часов, но он стоит того уже сам по себе. По пути вам придется взбираться по горным серпантинам, проходить многочисленные тоннели, а в какой-то момент из лета машина попадет в настоящую зиму, когда, выехав на перевал, вас встретят белые снежные просторы. Без выезда в горы вы едва ли сможете почувствовать настоящий дух этой красивой и гордой страны.







Сам Казбек, кстати, может и не показаться — он бывает скрыт облаками. Зато в селе Степанцминда можно подняться к Троицкой церкви, построенной высоко на горе.







Троицкая церковь у подножья горы Казбек. Фото Стаса Соколова





Физически неподготовленные или просто ленивые и торопливые могут арендовать внедорожник с водителем. Но лучше заночевать и подняться наверх пешком.







Вид на город Сигнахи. Фото Стаса Соколова





Другое крайне популярное направление — лежащая на востоке Алазанская долина, местное Бордо и Тоскана в одном флаконе. Если есть возможность, стоит приехать сюда хотя бы на пару дней, особенно если вы интересуетесь вином, поскольку перечисление названий здешних деревень звучит как винная карта: Мукузани, Цинандали, Оджалеши. Но если времени в обрез, то можно вполне удовлетвориться посещением городка, из которого на Алазанскую долину открывается совершенно головокружительный вид.







Сигнахи постарались сделать максимально похожим на уютные европейские городки. Фото Стаса Соколова





Сам городок превращен в туристический аттракцион — если точно подобрать ракурс, то фотографии оттуда можно выдать за Швейцарию или Италию. Тем более что здесь действительно осталась и старая церковь, и старинная крепостная стена (самая длинная после Великой Китайской — это вам любой грузин скажет). А чтобы туристам было совсем хорошо, здесь даже открыли круглосуточный кабинет для регистрации браков. Что делать с полученным свидетельством, новобрачные вольны решать самостоятельно. Под грузинское вино, которое здесь льется рекой, чего только не сделаешь.







На западе можно отправиться в Боржоми и Кутаиси (второй по размерам город Грузии), а если запастись терпением, то доехать и до Черного моря. Скоростной поезд до Батуми идет около 6 часов — помимо пляжей и обычного набора курортных развлечений здесь вас ждет интереснейший рыбный рынок.







Лари, евро и литры







Главной сложностью для самостоятельного туриста в Грузии будет местная письменность. Конечно, в туристических зонах практически все надписи дублируются латиницей, а в ресторанах зачастую есть меню на русском, но стоит вам выйти за границы этих резерваций, как вы чувствуете, что вас лишили какого-то важного органа чувств. Так что приготовьтесь не только смотреть, но и спрашивать — благо русский язык, как уже было сказано, знают хотя бы немножко почти все.







Вход в туристическую зону в древней столице Грузии Мцхете. Фото Стаса Соколова





Грузинские деньги — лари — проще и выгодней просто снять с карты в банкомате (фиксированная комиссия 100 руб.). Курс в обменниках может быть разным, и, как везде в туристических местах, стоит уточнить, возьмут ли с вас что-то за обмен. Нормальная практика — 10%-ная комиссия, что при существенных суммах может влететь в копеечку.





Продавец специй на рынке в Тбилиси. Фото Стаса Соколова





Цены на большинство продуктов и товаров вне туристических зон будет ниже. Например, килограмм хорошего сулугуни на рынке обойдется в 8–10 лари (200–240 руб.), причем у вас будет возможность выбрать сыр по своему вкусу. Кило свежей клубники сейчас на улице стоит 5 лари (на рынке 3).







В Тбилиси работает метро — две линии позволяют добраться в большинство районов города. Поездка стоит 0,5 лари (12 руб.), правда, придется для начала купить специальную карту (вроде нашей транспортной). Этой картой, кстати, можно будет также оплатить поездку на канатной дороге. Такси (если, конечно, не брать его в аэропорту) тоже недорого — поездка из одного района в другой (5–7 минут) обойдется всего в 5 лари.







Отремонтированный отель и старый жилой дом в районе Метехи (Тбилиси). Фото Стаса Соколова





По всей стране работает множество недорогих гостиниц и гостевых домов. Даже в столице вполне комфортабельный номер можно снять уже за 1200 руб. Крупных отелей, правда, немного, зато если уж вам захочется пожить с шиком, то можете поселиться в «Билтморе», который называют «семизвездочной» гостиницей (booking.com дает ему, впрочем, обычные 5 звезд), — здесь цены на номера начинаются с 16 тыс. руб., зато из окон открывается вид на весь город.







Первый самолет, прилетевший в Тбилиси из Новосибирска за последние 25 лет. Фото Стаса Соколова





Добраться до Грузии сейчас можно прямым рейсом S7 (около 4 часов полета), правда, цена будет сильно зависеть от того, когда вы собираетесь покупать билеты. Например, когда этот рейс только-только появился в системах бронирования, перелет туда-обратно можно было купить за 18 тыс. руб., однако на волне ажиотажа цены в какой-то момент достигали 47 тыс. Сейчас прямой перелет в конце лета обойдется примерно в 30 тыс. Так что хотите сэкономить — планируйте отпуск заранее. Если вы готовы лететь с пересадкой, то можно через Москву. Или взять билет до Еревана (туда тоже есть прямой рейс S7) и посетить сразу две страны за раз — путь до Тбилиси по горной дороге займет примерно 5 часов.







На всякий случай помните, что Грузия — другая страна, поэтому вывоз алкоголя из нее ограничен 3 литрами. А жаль — хочется, конечно, привезти больше.





Подробнее о том, куда сходить поесть в Тбилиси и какое вино выбрать для подарков, читайте в блоге «Еда со Стасом Соколовым».

