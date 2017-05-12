Фронтовые с пенкой

Ко Дню Победы новосибирское кафе здорового питания «После шести» выпустило партию одноразовых стаканчиков для горячих напитков — их украсили портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Маркетинговый ход оценили не все — горожане начали возмущаться самой идеей использовать память героев для рекламы и перспективой выбросить «победные» стаканчики в мусорку. Подробности скандала — в материале НГС.НОВОСТИ.

Накануне 9 Мая кафе полезной еды «После шести», открывшееся на ул. Советской почти два года назад, устроило для своих клиентов акцию. «Привет, друзья! С сегодняшнего дня на наших стаканчиках навынос красуются настоящие супергерои — герои Великой Отечественной войны! Берите горячий напиток в стаканчике с собой и читайте небольшое описание их подвигов!» — сообщалось на странице «После шести» в Instagram.





Мнения клиентов разделились поровну — одни восхитились идеей («Молодцы, что молодежь просвещаете!»), другие возмутились дерзким маркетинговым ходом и особенно перспективой выбрасывать стаканчики с портретами героев войны.





«Да согласна, идея не очень. Стаканчик с героем в урне, это не лучшее "спасибо" за то, что мы все живы» и «Ребята, это ужас. Я бы не пережила, увидев фото своего прадеда на стакане. Или еще лучше в мусорке. У меня нет слов...!!!!»





— переживают другие. (Орфография и пунктуация авторов сохранены.)











Бумажные стаканы с воевавшими героями все еще продаются в кафе «После шести». На них изображены черно-белые портреты Героев Советского Союза: трагически погибшего в бою стрелка Александра Матросова, самого трудолюбивого танкиста Дмитрия Лавриненко и других воинов — под каждой фотографией лаконичное описание подвига.







В самом кафе удивились, что их идея кого-то могла оскорбить. «Посыл был самый патриотичный — напомнить о тех, благодаря кому мы смотрим в мирное небо над головой», — заверила представитель команды кафе Анна Альбах. По ее словам, некоторые гости специально брали стаканчики, чтобы коллекционировать. «Только не каких-нибудь вымышленных героев, а самых настоящих. Кто-то писал, что не успевает прийти в сам День Победы, просил отложить такой стаканчик», — рассказала Анна.





Анна Альбах подчеркнула, что команда кафе хотела только напомнить гостям о «героических подвигах обычных людей». «Нам очень обидно и удивительно, что кто-то увидел в этом неуважение к героям. На наш взгляд, большее неуважение — незнание.





Георгиевские ленточки, да и любая полиграфия в честь праздника так или иначе все равно выкидывается.





Почитание и благодарность — они в сердце, и никакая урна не может на это повлиять», — заключила представитель «После шести».









По словам управляющего партнера юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталия Ветрова, подобной рекламой УФАС может заинтересоваться как самостоятельно, так и по обращению горожан. «Недостоверная реклама не допускается. Одной из разновидностей такой рекламы может быть реклама, в которой допущены нормы морали, этики, обычаи делового оборота. Ответственность возможна административная по ст. 14.3 КоАП РФ до 500 тыс. руб. на юрлицо», — объяснил юрист.







Случаев, когда новосибирские компании получали штрафы за провокационную рекламу на 9 Мая, в последние годы не было, хотя масштабная торговля символикой Дня Победы по всему городу всегда вызывает неоднозначные отзывы и бурные дискуссии.







В разных регионах России тоже случаются конфликты из-за символики на День Победы. Например, в Екатеринбурге организаторы акции «Бессмертный полк» возмутились «рекламной акцией» представителей армянской диаспоры, которые принесли на шествие национальные флаги, тогда как, по условиям мероприятия, можно приносить только портреты родственников.







В Омске же разгорелся скандал после того, как таблички с именами погибших в Великой Отечественной войне оказались в яме, — хотя местные власти до сих пор уверены, что фото постановочное, несмотря на начатую Следственным комитетом доследственную проверку.