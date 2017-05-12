Уколи меня нежно

Пять очаровательных медсестер из Новосибирска — о мужчинах с пулями в груди, попытках познакомиться в стенах больницы и популярности профессии в фильмах для взрослых

Эти девушки — совсем не модели, они строгие, но исключительно милые, во всяком случае такими их видят пациенты и доктора. Сегодня, 12 мая, Новосибирск вместе со всем миром отмечает День медсестры — утвержденный в честь англичанки Флоренс Найтингейл, которая создала в середине XIX века первую службу сестер милосердия. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ расспросили пять молодых и красивых медсестер в разных больницах Новосибирска о их сложной работе за маленькую зарплату, слезах и любви в больничных стенах.

Юлия Тищенко, 33 года, работает в кабинете ЭКГ городской больницы № 12, стаж 4 года: «До того как пойти в колледж, я работала в регистратуре, там не требуется медицинское образование. Но у меня была детская мечта — стать хорошей медсестрой или врачом. И в голове всегда были мысли — что если кто-то заболеет из близких, то я обязательно вылечу. Когда я пришла в колледж, мне было уже 26 лет. Заново учиться не тяжело, даже наоборот — интересно, осознаннее подходишь. Врачом? Хотела стать, но сейчас уже не хочу — слишком затратная учеба: очень много надо денег и лет на это.









У нас постоянные пациенты практически лежат, одни и те же пожилые люди. Бывает, что хочется расплакаться, когда узнаешь о их смерти, жалко бабушек и дедушек.





Люди, наверное, думают, что мы черствеем — конечно, есть защита, но это не черствость, не грубость и не безразличие. Просто если будешь все время плакать — не сможешь работать в медицине.











Комплименты, конечно, делают — бабушки-дедушки говорят: красивая, добрая. А бывают неблагодарные пациенты — это, наверное, один из минусов нашей профессии. Озлобленность тоже есть, иногда считают нас виноватыми в том, что они болеют. Но ты понимаешь, что это болезнь так влияет на человека. (М.М.: А не обижает ли вас образ медсестры, столь популярный в фильмах для взрослых?) С юмором отношусь, как еще!







Зарплаты? Наверное, только на продукты и заплатить за жилье. Конечно, хотелось бы больше денег, чтобы отдыхать куда-то ездить, совершать покупки для дома, для себя. Экономить приходится… Хочу заняться танцами восточными — думаю, это расслабляет. Какие-то новые эмоции и движения можно получить; в конце концов, забыть о тяготах иногда полезно!».











Ирина Гордейчук, 28 лет, работает в перевязочном кабинете федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, стаж 9 лет: «Мечтала с детства работать в медицине. Но доктором я не стала, а стала медсестрой. Медсестрой три года учиться в колледже, а доктором — 6 лет и еще ординатура. Конечно, возможно доучиться, но нужно начинать все сначала, а мы уже взрослые люди — пойти на учебу и в то же время работать… Так не получится.







Сложно было, когда только начинала работать: всегда жалко очень молодых людей, девочек и мальчиков, такие жуткие случаи вспоминаются… Нужно помнить, что всем ты не сможешь никогда помочь. И во-вторых, у каждого человека своя судьба.







Познакомиться? Иногда хотят, но есть четкие грани — работа есть работа, а все остальное уже за пределами. Бывало, что и мне хотелось [познакомиться поближе], но кодекс говорил: "Нет!". Хотя комплименты, конечно, говорят: что красивая, часто — не знаю почему — называют солнцем.





[Образ медсестры в фильмах 18+] меня не обижает, скорее забавляет и веселит. Знакомые, бывает, подтрунивают на этот счет, просят воочию все увидеть, но на деле все совсем не фривольно выглядит.











Когда люди болеют, они капризничают именно из-за этого. Поэтому стараюсь не обращать на это внимания, войти в положение и представить своего родственника на этом месте. Но раздражает, когда сами пациенты или их родственники начинают умничать — когда лезут не в свое дело, в работу вклиниваются.







Зарплаты хватает на себя, скажем так, у нас чуть выше средней зарплата. Но я работаю в федеральном центре, и у нас, скорее всего, выше, чем в других [больницах]».











Венера Файзулина, 35 лет, операционная медсестра в областной туберкулезной больнице, стаж 16 лет: «Когда я ходила еще на практику, об операционных сестрах говорили: "Это элита, голубая кровь". Грамотность, четкость в своих действиях — так отзывались. Но их никогда не было видно — и даже любопытно было посмотреть, как она выглядит, операционная медсестра. Поэтому я выучилась [дополнительно]. Хирургом, конечно, хотела стать, но заочного обучения в медицине нет — а еще терять 6 лет на учебе не хватило сил, терпения. Мы в тени хирургов, но это не обидно — получаешь признание, похвалу врача, и этого достаточно.







Мало что может раздражать меня в пациентах — они же молчат и спят! Вообще в нашей больнице многие пациенты… часто асоциальные, они иначе, кроме матов, разговаривать часто не могут, не умеют.





Зато люди с куполами, разными татуировками на теле — пока обрабатываешь [кожу], рассматриваешь надписи всякие интересные.











Романы у нас официально никто не запрещает. Но я вообще себя не представляю рядом с пациентом — не очень люблю, когда рядом со мной болеют, я не болею и вам запрещаю болеть, всем, кто рядом со мной! Хотя одна девушка вышла замуж за пациента, который лежал в реанимации. Не знаю, как это у нее получилось.







Я зато подружилась с пациентом. Когда работала в горбольнице, в гнойной хирургии, привезли пациента… В мальчика стрельнули дробовиком. У него в животе было множество-множество маленьких пулек. Он молодой, 30 лет. Но он выжил, женился, уехал жить в Канаду, меня на свою свадьбу пригласил.







[Насчет медсестер в фильмах для взрослых] — я вообще к этому никак не отношусь. Ну фантазируют — и хорошо. Себя в роли этой я не представляю, в таком фильме, конечно.





В реальной жизни даже забываешь иногда привести себя в порядок. И конечно, у операционных сестер нет длинных красных ногтей.







(М.М.: Не расстраивает вас небольшая зарплата?) Человек так устроен, что ему всегда мало и хочется больше. И мне хочется больше. Но сейчас не 90-е годы, более-менее зарплата стала достойной. Я подрабатываю [в частной клинике], но ради опыта — здесь же у нас только торакальные операции, в частной более расширенные. Машина в кредит, квартира в ипотеку — но так, наверное, живет вся страна».











Любовь Данцура, 26 лет, медсестра в горбольнице скорой помощи № 2, стаж 8 лет: «Мне захотелось быть медицинской сестрой, когда я училась в классе 8-м. Мне мама сказала: "Давай, чтобы точно узнать, ты пойдешь в школу с медицинским уклоном, вы там походите по больницам — и ты поймешь, твое это или нет". И вот уже 8 лет работаю во 2-й больнице.







Иногда к нам привозят и деток, и людей старческого возраста — конечно, их очень жалко, потому что они не могут за собой в полном объеме ухаживать. Но мы стараемся верить в лучшее — все-таки они находятся в руках профессионалов и за ними должный уход.







Могут приехать пациенты в алкогольном опьянении — бывает с их стороны агрессия. Но нагрубить в ответ — у нас и в мыслях такого нет. Все же к нам человек не с хорошим настроением приходит, а потому что он болеет, ему тяжело. Ему и так плохо, а если еще и мы будем грубить! Пытаемся как-то успокоить, найти общий язык. Стараемся вообще не проявлять эмоций — все может вызвать огромную негативную реакцию, даже улыбка, любое что-то лишнее.











Мне как сотруднику больше приятно, когда меня хвалят за профессиональную мою деятельность, чем за какие-то [внешние] данные.





Я здесь не девушка, а медицинский работник, который хочет выполнять свою работу. Бывает, приглашают [на свидание]. Нет жесткого кодекса, но каждый решает для себя. На работе у нас как-то никто с пациентами не встречается.







[Образ медсестры в фильмах для взрослых] может и оскорбить, потому что мы учимся для того, чтобы надеть наши белые халаты или хирургический костюм. Доктора кучу лет учатся вообще, чтобы надеть этот халат. Но мы на это повлиять не можем. Мы бесполые существа на работе — не мужчины и не женщины.







(М.М.: А зарплаты хватает?) Наш главный врач Алексей Вениаминович находит пути, мы не бедствуем. И за границу можем съездить, и отдыхаем нормально, хватает на жизнь. Чтобы себя ущемлять в чем-то — такого у нас нет».











Татьяна Орлова, 30 лет, работает в отделении реанимации и с врачом-трансфузиологом в центре нейрохирургии, стаж 10 лет: «Когда выбирала, куда поступать в 10–11-м классе, почему-то у меня был только медицинский в приоритете. Врачом? Нет, меня моя профессия устраивает, хотя знакомые есть такие, кто сначала отучился на медицинскую сестру, а потом поняли, что им интересно что-то большее. (М.М.: Ответственности у медсестер меньше?) Юридическая ответственность лежит на нас обоих — что на враче, что на медсестре.







Первые годы работать было тяжело, тем более что я работала в детской больнице. Здесь в основном взрослые у нас — конечно, тоже жалко, но дети… Было на прошлой работе несколько случаев, когда не удалось спасти — очень переживала. Но, с другой стороны, медицина — такой мир.











(М.М.: А часто ли пытаются вас пригласить на свидание?) Хм, в этом плане отделение реанимации спасает — пациенты больше озадачены своими проблемами, своими заботами. Когда выздоравливают — бывает, хотят познакомиться.





С другой стороны — они больше видят в тебе не именно девушку, а человека, который ему помог в трудной жизненной ситуации, это больше похоже на благодарность. И вряд ли на любовь с первого взгляда.







[Медсестра во взрослых фильмах] совсем меня не обижает, там вообще разные профессии представлены, что теперь. (М.М.: А что раздражает в работе?) Хамство встречается, но пациентов и родственников тоже можно понять — человек находится в неопределенном состоянии, надо ставить себя на его место. Помнить, что это может случиться с твоим родным. Стараюсь сгладить конфликт, пытаюсь договориться. Все мы люди, все мы болеем.





Зарплата у нас, думаю, побольше средней. На что хватает… На отдых всегда можно взять кредит и поехать куда захочешь. Мое хобби много финансовых средств не требует — вышивка камушками это незатратное удовольствие. Конечно, на Мальдивы нельзя летать каждую неделю, но, с другой стороны, это и вредно».

