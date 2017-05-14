Люди Юпитера

В 2017 году исполняется 20 лет обсерватории «Вега», названной в честь звезды, которую в ясную погоду видно невооруженным глазом из новосибирского Академгородка. Купол небольшой обсерватории буквально своими руками сделала семья новосибирских ученых, и теперь здесь студенты и другие любители астрономии могут наблюдать за Солнцем, Луной, метеорами и затмениями. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ забрались на крышу университета, где стоит «Вега», покрутили купол обсерватории, встретили закат и увидели Юпитер.

Обсерваторию «Вега» соорудили на крыше лабораторного корпуса НГУ в 1997 году. На закате 8 мая корреспондентов НГС сюда привела заведующая обсерваторией Астрофизического комплекса и заведующая Лабораторией атомной физики и спектроскопии Альфия Нестеренко, вместе с мужем и сыном они занимаются этой обсерваторией уже 20 лет. Чтобы сюда попасть, нужна увесистая связка ключей — каждый открытый ими замок приближает астрофизиков к небу. Каждый раз, подходя к новой двери, Нестеренко суетливо перебирает все ключи и пробует открыть очередной замок любым из них. Это занимает некоторое время, за которое физик-спектроскопист успевает рассказать о том, как важно изучать небесные объекты.





Нестеренко заходит в пункт управления обсерваторией





Перед встречей она сообщила, что в это время на небе не будет ничего особенного: «Юпитер против Солнца, Меркурий виден (обычно не виден и находится за Солнцем). Есть поток метеорный, Аквариды, есть соединения с Луной», — сообщала она в письме. Но 8 мая корреспонденты НГС рисковали не увидеть этого всего — был сильный ветер, который гонял по небу ненавистные астрономами облака, а по земле — надоевшую новосибирцам пыль. Однако, выйдя на крышу под безоблачное небо, астрофизик сообщила, что корреспонденты НГС — lucky persons: так она называет людей и астрономов, которым благоволит погода.





Так обсерватория выглядит с территории студгородка НГУ





Среди оборудования в пункте управления обсерваторией, проводов, осциллографов, телескопов и другой всякой всячины есть небольшое окно с видом на маковку нового корпуса НГУ и закат. На столе Нестеренко под стеклом лежит портрет Ломоносова, а на стене висит карта Луны. Сразу под ней — несколько икон. Долгое время у ученых не получалось вести здесь исследования, по разным причинам: то по бюрократическим, то по погодным, — скороговоркой объясняет астрофизик и добавляет: она решила освятить обсерваторию, после чего дела пошли бодрее.







Пункт управления обсерваторией и Альфия Нестеренко





Высота лабораторного корпуса — 6 этажей, но «Вега» находится еще выше. Чтобы попасть в сам купол, нужно взобраться по лестнице, которую перед затмением 2008 года своими руками смонтировал и сварил муж Альфии — тоже физик, Игорь Нестеренко. «Тут все сделано на энтузиазме, сначала мы рисовали купол, потом склеивали его из картона, чтобы было понятно, как встанут листы железа. Стройматериалы купили за 10 тыс. руб., помогали спонсоры. Далее сами строили, студенты помогали. Потом надо было сварщикам платить, потом мы получили грант Сороса и 1000 долл. зарплаты отдали 2 сварщикам из ИЯФ», — вспоминает собеседница.





Обсерватория находится на крыше лабораторного корпуса университета





В 2007 году, при помощи бывшего ректора НГУ Владимира Собянина, «Вега» обзавелась телескопом системы Ричи-Кретьена (наиболее распространенная схема научных телескопов, по такой, к примеру, работает «Хаббл») и монтировкой (поворотной опорой) точного наведения «Парамаунт». Глазом в нем ничего не увидеть, но вот техника позволяет получать снимки звезд, расположенных на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли (к таким, к примеру, относится самый яркий квазар на звездном небе Земли — 3C 273, он располагается в созвездии Девы).





Телескоп «Парамаунт» прячется под куполом «Веги»



Работать над своими собственными научными проектами здесь сегодня не получится, признается спектроскопист, для серьезных исследований небо над Академгородком слишком засвечено. «Мы делали это, в первую очередь, чтобы студенты учились, чтобы в Атомном практикуме были инженеры, инженерных кадров не хватает, это очень острая проблема для НГУ», — сетует она. Тем не менее с крыши лабкорпуса новосибирские астрономы все же наблюдали за некоторыми редкими событиями. К примеру, за знаменитым прохождением Венеры по диску Солнца, впервые в России на это явление обратил внимание Михаил Ломоносов в 1761 году, а вот последний транзит земляне могли видеть летом 2012 года.





Съемка комет 18-19 апреля. «Выдалась отличная темная и очень спокойная ночь до 3 часов, когда снова набежали облака», — пишет НГС астроном Михаил Маслов. Ярко-синяя звезда — Тау Геркулеса





В центре помещения под куполом стоит тот самый «Парамаунт», при необходимости створки в крыше купола открываются, а сам он шумно и медленно поворачивается в нужном направлении. Если оставить на ночь створку открытой, купол может улететь, пугает Нестеренко, поэтому обращаться с ним нужно крайне аккуратно. По ее оценкам, по всему миру такие маленькие обсерватории, доведенные до рабочего состояния, могут стоить сегодня около 250 тыс. долл.





Опора «Парамаунта»





«Парамаунт» не может угнаться за быстрыми объектами, спутниками и другими летающими объектами, но на вопрос корреспондента НГС, верят ли астрофизики в НЛО, Нестеренко загадочно ответила: «Верят спокойно, но они не называют их НЛО, это просто это чья-то летающая техника. Даже Гречко верил сам».





Съемка «Веги» солнечного затмения 2008 года, если присмотреться, на час дня видно протуберанец «Голова коня»





Зато следить за Луной, звездами и Солнцем телескоп может играючи. Одно из самых запоминающихся событий было здесь в 2008 году — Нестеренко наблюдали солнечное затмение и получили сверхчеткие снимки, на которых было видно и солнечную корону, и протуберанцы. Тогда астрофизики приглашали в Новосибирск делегации со всего мира. Теперь Нестеренко сама собирается в гости, 21 августа она планирует наблюдать полное солнечное затмение в США.





Нестеренко в обсерватории





«Первый раз, когда я посмотрела на Луну в большой телескоп, мне показалось, что она припорошена серой цементной пылью. Она голубая, а в телескоп — пушистая, серая. Если применять фильтры, то можно видеть края кратеров, иногда даже видно, как с краев кратеров осыпаются камешки», — вспоминает астрофизик. Судя по ее словам, кажется, что в астрономию идут исключительно романтики: «Вы знаете высказывание Канта? "Больше всего меня поражает нравственный закон внутри человека и небо над головой". Так что у кого есть нравственный закон внутри, тот, как правило, и звезды замечает над головой, а не только смотрит по сторонам, "что у кого есть и как я на их фоне выгляжу". Это полностью работает», — уверена она.







Закат 8 мая — вид из обсерватории



Кроме огромного телескопа, в «Веге» есть и другая инновация: на торце здания висит с виду обычная камера видеонаблюдения, но она направлена вертикально вверх. Другая такая же установлена на одном из жилых домов в Кировском районе, там живет астроном Михаил Маслов, которого в «Веге» называют не иначе как «главным прогнозистом метеорных потоков в России и мире». Наблюдая за траекторией полета метеора с двух точек, расположенных в 30 км друг от друга, Маслов пытается понять, откуда прилетел этот метеор и к какому он принадлежит потоку. В 2016 году NASA в своем докладе о потоке Персеид использовала прогнозы Маслова. В свободное от астрономии время он преподает экономику в НГТУ.





Туманность Ориона (М42), которую сняли в «Веге». Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли





Смысл наблюдений за метеорами Нестеренко связывает в том числе и с безопасностью человечества. Чтобы его обезопасить, она даже придумала 5 лет назад Сегмент Сибирской сети малых телескопов, но проект не получил финансирования. «Вот Челябинский метеорит пролетел и ударил года три назад, если бы у нас была такая сеть, возможно, мы могли бы предсказать за 2–3 часа, что он прилетит. Еще это связано с изучением фундаментальных законов природы. Потоки могут смещаться из-за поведения Солнца или соседних планет, а из этого можно вытаскивать уже большую физику», — многозначительно добавляет смотритель обсерватории.







«Вега» после заката





Сегодня в «Веге» факультативно занимаются студенты физического факультета и факультета естественных наук. «Молодежь у нас хорошая, много интересуются», — говорит Нестеренко. Однако о расширении астрономического хозяйства здесь пока не говорят. На вопрос корреспондента НГС, оказывают ли сейчас «Веге» материальную поддержку в университете и помогает ли мегагрант, выделенный на развитие астрономии в НГУ, Нестеренко коротко ответила: «К сожалению, нет». Мечта работников обсерватории — восстановить станцию атмосферного электричества, которая стоит на горе в Ключах. Там, по словам астрофизика, нет такой сильной засветки.





От объектов Академгородка на небе сильная засветка, жалуются астрономы





После заката с крыши лабкорпуса действительно стало видно, как сильно городской свет мешает наблюдениям. Облака на горизонте не потемнели, а окрасились в грязный желтый. Успех каждого наблюдения буквально зависит от того, будет ли на небе «окошко», в которое видно тот или иной объект. Корреспондентам НГС повезло, вечером 8 мая над «Вегой» было мало облаков.







Корреспондентам НГС удалось увидеть Юпитер, на фото — это яркая звезда справа от Луны





Около 22:00 на небе открылось редкое, по словам Нестеренко, явление, которое астрономы называют соединением. «Саша, Саша, скорее снимайте! Это соединение!» — закричала фотографу НГС.НОВОСТИ Нестеренко, стоя на крыше лабораторного корпуса в свете Луны. Как оказалось, соединением астрономы называют расположение объектов на небе, при которых Луна соединяется по прямой с какой-нибудь планетой — такое, по ее словам, на небе над Новосибирском можно разглядеть нечасто.





Луна над обсерваторией





Спустя несколько минут наблюдений (и не без помощи интернета) корреспонденты НГС вместе с Нестеренко выяснили, что самая яркая звезда в соединении в этот вечер оказалась Юпитером, а под Луной горела другая — Спика, альфа созвездия Девы, шестнадцатая по яркости звезда на небе, которую человек может увидеть невооруженным глазом. «Похоже, вы правда lucky person, раз сегодня столько объектов на небе», — резюмировала физик-спектроскопист.

