«Первый чартер с песнями и плясками встречали»

Новосибирцы открыли сезон в некогда любимой стране отдыха россиян — первые побывавшие там рассказали, что изменилось на пляжах и в магазинах после терактов, сбитого самолета и попытки переворота

После всех разногласий, сбитых самолетов, санкций и терактов, которые произошли в Турции за последние 1,5 года, новосибирцы вновь устремились отдыхать на турецком побережье. Хоть и с большими опасениями, отмечают эксперты. На выходе из самолета россиян встречают местные, не скрывающие своей радости от любимых туристов, а курс лиры вернулся к цифрам 2015 года. Новосибирцы, успевшие побывать этой весной на турецком средиземноморском побережье, рассказали НГС.НОВОСТИ о том, какого отдыха можно ждать от Турции сегодня.

По данным сервиса «Туту.ру», в майские праздники у россиян в 14 раз возрос интерес к отдыху в Турции, сообщает Lenta.ru. По словам экспертов, если в майские выходные прошлого года Турцией интересовались 1,5 % пользователей сервиса, то в этом году их количество перевалило за 20 %.





Возросший интерес к Турции у россиян подтверждают и новосибирские эксперты. Как рассказал НГС.НОВОСТИ член Новосибирской ассоциации туристских организаций Сергей Михайлов, жители Новосибирска успели соскучиться по туркам и устремились в Стамбул, Аланию, Анталью и в другие турецкие курортные места, хоть и с предвзятым отношением после ряда негативных новостей.







Турки готовятся к наплыву русских туристов





Напомним, прошлым летом в Стамбуле произошла попытка военного переворота, которую застали новосибирцы, а за несколько месяцев до этого отношения России и Турции особенно накалились из-за сбитого Су-24. После этого началась череда санкций и произошла отмена авиасообщения между странами. Экономические ограничения сняли только на прошлой неделе, когда президент России Владимир Путин встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.







«Российские туристы любят режим "все включено". Поэтому сейчас Турция будет конкурировать с Сочи и Крымом, по ценам они примерно на одном уровне <…>





Цены на туры [в Турцию] сейчас начинаются от 60 тыс. руб. на двоих и ближе к 100 тыс. руб. на троих. Сейчас цены немного стабилизировались, ведь многие ждали [открытия этого направления]»,





— объяснил Сергей Михайлов.







Как рассказывают сами туристы, турки очень ждали российских путешественников. По словам жительницы Академгородка Ларисы Рудневой, которая прилетела в Турцию из Новосибирска 28 апреля, сейчас только в Аланию ежедневно приезжает по 4,5 тыс. туристов.







Фото новосибирских туристов в Турции





«Мы приехали еще до встречи Путина с Эрдоганом, и все было непонятно, так как Турцию открыли только к новому году. Сейчас обстановка нормализовалась. Мы были в Турции 7,5 лет назад. Тогда мне показались турки "абреками": недружелюбные и не знали языка. Сейчас ситуация поменялась: они очень дружелюбны и приветливы, но сезон еще не начался — ждут с 15 мая. Сейчас в день заезжают по 4,5 тыс. туристов. Москвичи и прочие летят всего 2 часа, и тут их полно. В каждом магазине есть или русский, или хорошо говорящий [на русском языке] турок. Недвижимость, например, продает украинка из Харькова, в бане русскоговорящие киргизы, экскурсии продает грузин.





Все ждут русских. Надеются, что приедут и все у них купят.





Ходили на базар — там продавцы обижаются, если ничего не купишь. Цены ломят, нет покупателей. Встретили турка, который жил в Томске. Он сказал, что Новосибирск — криминальный город, а Томск хороший», — рассказала Лариса.







Фото новосибирских туристов в Турции





По словам другой туристки из Новосибирска, Евгении Куманяйкиной, за последние 3–4 года на курорте цены на экскурсии, сувениры, фрукты и овощи почти не изменились, а вот отели заметно опустели.







«Раньше в это время (Евгения летала в Турцию с 8 по 30 апреля. — К.Ш.) все [отели] работали в полную силу. Все было забито. Сейчас в Кирише на 8 апреля работало только 2 отеля по нашей стороне из 6. Раньше это время было "немецким сезоном". В этом году немцев очень мало было. Управляющий нашего отеля сказал, что в следующем году откроются еще позже — не выгодно работать в апреле вообще. [Турки] очень боятся отмены чартеров из России. Последнее время им очень грустно, так сказать, в экономическом плане. В нашем отеле было нетипично много русских. Ведут себя... да как обычно. Некоторые как "дикий народ", некоторые вполне адекватно. "Дикий народ" — это те, кто, кажется, еды и алкоголя никогда не видел. Но там и немцы такие бывают. Конфликтов никаких не видели. Был отказ от экскурсий у двух человек — это по причине злоупотребления алкоголем накануне, но работники фирмы все разрулили.





Отношение [турок к русским туристам] отличное. В магазинах все готовы за жизнь поговорить, узнать новости: "Хотят ли русские войны?", "Как там на курортах Краснодарского края?"





— переживают, что внутренняя политика всех туда загонит и к ним никто не приедет», — пояснила Евгения.







Фото новосибирских туристов в Турции





Тем не менее Турция все еще настораживает российских туристов из соображений безопасности. Как рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей Казбаев, переехавший в 2015 году из Новосибирска в Анталию, россиян особенно насторожили новости о терактах.







«Новости о том, что в Анталии война, и о возможной отмене чартеров очень пугают людей. Многие спрашивают: "А безопасно ли тут?". [Я им] говорю о том, что Анталья — на 3-м или 5-м месте по размеру городов. Так как основной мой круг знакомства из Новосибирска — спрашиваю, насколько они боятся теракта в Новосибирске. Если мы говорим именно про Анталию, Аланию, Кемер и прочие курортные зоны, то здесь практически ничего не происходило.





После сбитого самолета турки стали чаще говорить о том, что они нам друзья и любят русских. Когда появился запрет на туризм, часто говорили о том, что "вас же в Турции никто никогда не обижает, зачем правительство так делает?".





После терактов усилился контроль повсеместно: на трассах появились блокпосты, которые досматривают машины и автобусы. Во всех торговых центрах появились металлодетекторы (рамки) и рентгеновские аппараты для просвечивания сумок. <…> Вообще турки ждут новой волны туристов. Последний год как будто все замерло в ожидании. Первый чартер в 2016 году (осенью поздней, потом их опять отменили) даже с песнями и плясками встречали. За прошлый сезон активно набирал поток туристов из всякой Германии, Польши, Венгрии — раз наши не поехали, турки стали искать альтернативы. В этом сезоне количество наших туристов явно увеличилось, но, мне кажется, до масштабов 2015 года не дотягивает», — рассказал Алексей и добавил, что приятным бонусом для российских туристов стало падение курса турецкой лиры к рублю.







Фото новосибирских туристов в Турции





По словам экспертов в сфере туризма, новосибирцы только начали проявлять интерес к Турции, но особого всплеска туроператоры не ожидают. Если для жителей Центральной России Турция и Египет всегда были наиболее востребованными бюджетными направлениями для отдыха, то для жителей Сибири есть другие, более привычные варианты — в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), которые по длительности перелета не уступают Стамбулу или Каиру.





Напомним, недавно специалисты Momondo подсчитали, что жители Новосибирска стали меньше путешествовать в майские праздники. А те, кто все-таки решил слетать на отдых, чаще выбирают отечественные курорты.

