Гром среди мирного неба

Лучшие фото праздничного салюта в Новосибирске — он заставил горожан 7 минут смотреть на необычно долго гаснущие огни над головой

Сегодня Новосибирск отметил 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной — с утра по центру проехала боевая техника и маршировали военные, а после до самого вечера горожане гуляли по перекрытым (не всегда удачно) улицам и скверам, где военные и чиновники развернули свои аттракционы и мини-выставки. Закончился день традиционно — салютом. Мы предлагаем вам еще раз посмотреть на него — а почитать трансляцию всех событий этого дня вы можете в нашем онлайн-репортаже.


Праздничный салют начался ровно в 22.00
Праздничный салют начался ровно в 22.00


В Новосибирске фейерверки запускали с 5 площадок
В Новосибирске фейерверки запускали с 5 площадок


Посмотреть салют пришли тысячи горожан
Посмотреть салют пришли тысячи горожан


Гул от взрывающихся снарядов заставил город завыть голосами потревоженных автосигнализаций
Гул от взрывающихся снарядов заставил город завыть голосами потревоженных автосигнализаций


Пиротехники дали 800 залпов
Пиротехники дали 800 залпов


В этом году новосибирцам показали долгоиграющий салют
В этом году новосибирцам показали долгоиграющий салют


Некоторые огни «висели» в воздухе около 3 секунд, тогда как обычные — не более 1,5 секунд
Некоторые огни «висели» в воздухе около 3 секунд, тогда как обычные — не более 1,5 секунд


Праздничный салют над Новосибирском
Праздничный салют над Новосибирском


Ради подготовки к фейерверкам Первомайский сквер перекрыли для гуляющих еще в 7 часов вечера
Ради подготовки к фейерверкам Первомайский сквер перекрыли для гуляющих еще в 7 часов вечера


Посмотреть салют пришли тысячи горожан
Посмотреть салют пришли тысячи горожан


Следующий салют новосибирцы увидят только на День города, в июне
Следующий салют новосибирцы увидят только на День города, в июне


Салют над площадью Ленина
Салют над площадью Ленина


Посмотреть салют пришли тысячи горожан
Посмотреть салют пришли тысячи горожан


Фото Александра Ощепкова и Ольги Бурлаковой

Прочтений: 1782
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено