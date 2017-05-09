Гром среди мирного неба

Сегодня Новосибирск отметил 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной — с утра по центру проехала боевая техника и маршировали военные, а после до самого вечера горожане гуляли по перекрытым (не всегда удачно) улицам и скверам, где военные и чиновники развернули свои аттракционы и мини-выставки. Закончился день традиционно — салютом. Мы предлагаем вам еще раз посмотреть на него — а почитать трансляцию всех событий этого дня вы можете в нашем онлайн-репортаже.