День Победы-2017

Новосибирск отмечает 72-ю годовщину Победы парадом, многотысячным «Бессмертным полком» и гуляниями по всему городу — НГС в режиме онлайн рассказывает о главных событиях дня

В Новосибирске началось масштабное празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую многие считают главным российским праздником. Торжества будут идти в течение всего дня в центре Новосибирска и районах и завершатся зрелищным салютом в 22:00. За главными событиями 9 Мая в Новосибирске НГС.НОВОСТИ следят в течение всего дня в режиме онлайн. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Трансляция обновляется





14:38





Наши корреспонденты сообщают, что полиция установила недалеко от пересечения ул. Советской и Вокзальной магистрали рамки-металлодетекторы — очевидно, к вечернему салюту тут могут образоваться значительные очереди. На всякий случай рекомендуем оставлять дома лишнюю мелочь.





Рамки на подходе к площади Ленина. Фото Александра Агафонова





14:10





В эти минуты парад начинается в Москве, а наш фотокорреспондент Густаво Зырянов напоминает, что в Новосибирске празднования не ограничиваются Центральным районом — цветы возложили к Вечному огню в Ленинском районе.





На монументе Славы в Новосибирске. Фото Густаво Зырянова





У Вечного огня на монументе Славы. Фото Густаво Зырянова





У Вечного огня на монументе Славы. Фото Густаво Зырянова





14:01





В палатках в Центральном парке всем желающим дают сфотографироваться с оружием в руках — среди муляжей есть гранатометы, автоматы Калашникова и снайперские винтовки.





В Центральном парке можно сфотографироваться с оружием в руках. Фото Ольги Бурлаковой





В Центральном парке можно сфотографироваться с оружием в руках. Фото Ольги Бурлаковой





В Центральном парке можно сфотографироваться с оружием в руках. Фото Ольги Бурлаковой





13:57





У главной сцены в Центральном парке — танцы. Люди старшего поколения вальсируют под песни военных лет.





Танцы в Центральном парке. Фото Ольги Бурлаковой





Танцы в Центральном парке. Фото Ольги Бурлаковой





Танцы в Центральном парке. Фото Ольги Бурлаковой





13:42





Перенесемся в Центральный парк. Тут установили стену памяти, на которой все желающие могут оставить имя своих родных ветеранов или поздравление с Днем Победы.





Стена памяти в Центральном парке. Фото Ольги Бурлаковой





Стена памяти в Центральном парке. Фото Ольги Бурлаковой





13:34





Читатель прислал в редакцию видео празднования 9 Мая в Академгородке — жители Советского района провели свой «Бессмертный полк» на улице Ильича и запустили в небо красные шары.





Видео прислано Максимом Фединым





13:25





Корреспондент НГС.НОВОСТИ телеграфирует, что по всему центру Новосибирска расцвела торговля — попкорн, мороженое, сладкая вата, игрушки и даже мед. От палаток никуда не деться.





Палатки на площади Ленина у здания Госбанка. Фото Кирилла Шматкова





Торговля на ул. Орджоникидзе. Фото Кирилла Шматкова





Очереди в один из немногих платных туалетов в центре города, который находится в переходе станции «Площадь Ленина». Фото Кирилла Шматкова





13:22





Читатели прислали в редакцию панорамное фото, сделанное из окна дома по Октябрьской магистрали — на нем отчетливо видна огромная, нет, огромнейшая колонна «Бессмертного полка». Разрешение не самое высокое, но выглядит более чем убедительно. Смотрите сами!





«Бессмертный полк» собрал в этом году, кажется, рекордное число участников. Фото читателя НГС.НОВОСТИ





13:08





Толпа окружила полевую кухню за краеведческим музеем — тут горожанам дают гречку с чаем.





Полевая кухня за зданием краеведческого музея. Фото Кирилла Шматкова





13:01





В палатке мобильного информационного пункта отбора корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что за сегодня службой по контракту всерьез заинтересовались около 50 человек — среди них девушек намного больше, чем в прошлом году. По словам военных, девушки чаще всего просятся в сухопутные войска рядом с Новосибирском.





Буклеты для желающих служить по контракту. Фото Кирилла Шматкова





Военные набирают контрактников прямо в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





У входа в мобильный информационный пункт. Фото Ольги Бурлаковой





12:50





У фонтана в Первомайском сквере установили БТР 82АМ — на него взгромоздились около 15 детей, которых фотографируют родители.







Дети на БТР у фонтана в Первомайском сквере. Фото Кирилла Шматкова





12:46





В Первомайском сквере много спортивных мероприятий — жим штанги лежа и поднятие пудовых гирь, соревнования по перетягиванию каната.





Гуляния в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





Гуляния в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





Гуляния в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





Гуляния в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





Гуляния в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





Гуляния в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





Гуляния в Первомайском сквере. Фото Ольги Бурлаковой





12:27





Гуляния развернулись в Первомайском сквере. Тут проходит акция по набору на военную службу по контракту «Твой выбор». Здесь собралось около 300 человек. В центре сквера выступает ВИА «Разведчик» — с композициями военных лет и песней Олега Газманова «Господа офицеры».





Торжества в Первомайском сквере. Фото Кирилла Шматкова





12:20





В кинотеатре с праздничным названием «Победа» сегодня очереди на сеансы с фильмами о Великой Отечественной войне, сообщает наш корреспондент.





Очереди на сеансы в кинотеатре «Победа». Фото Анны Богдановой





12:06





Для главных гостей праздника — ветеранов на площади Ленина — выделили 3 почетные трибуны. Во время парада они согревались одеялами из-за прохладной погоды, иногда сбивающейся даже на снег.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





11:55





Координаторы акции также не могут оценить количество участников. По словам представителя оргкомитета «Бессмертного полка» в Новосибирске Анастасии Панфиловой, к 11:50 («Бессмертный полк» начался в 10:45) она шла в колонне на перекрестке ул. Максима Горького и Красного проспекта, а конца у колонны не было видно до сих пор.





«Бессмертный полк» на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова









11:44





Похоже, в этом году «Бессмертный полк» собрал максимальное количество новосибирцев — число участников исчисляется тысячами. В прошлом году организаторы оценивали количество людей в колонне в 250 тыс. Не исключено, что в этом году рекорд удалось побить.





«Бессмертный полк» на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Шествие выглядит самым масштабным за всю историю акции в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





11:35





Новосибирцы фотографируются в переходе станции метро «Площадь Ленина».





Новосибирцы пришли на 9 мая с детьми. Фото Кирилла Шматкова





11:20





По Красному едет ретротехника — мотоциклы, ГАЗы.





Ретропарад на углу Красного проспекта и ул. Романова. Фото Александра Агафонова





11:17





Подоспели свежие фото «Бессмертного полка» от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова





10:59





Участников «Бессмертного полка» в этом году настолько много, что корреспондент НГС.НОВОСТИ не может даже разглядеть, где он начинается, а где — заканчивается.





«Бессмертный полк» шагает по площади Ленина. Фото Кирилла Шматкова





10:55





К нам в редакцию прислали фото, как «Бессмертный полк» прошел накануне в Праге — среди участников акции и новосибирцы.





«Бессмертный полк» в Праге 8 мая 2017 года. Фото Анны Наумцевой





«Бессмертный полк» в Праге 8 мая 2017 года. Фото Анны Наумцевой





«Бессмертный полк» в Праге 8 мая 2017 года. Фото Анны Наумцевой





10:49





Выходит колонна «Бессмертного полка». Количество людей впечатляет. Тысячи новосибирцев пришли.





«Бессмертный полк» в Новосибирске. Фото Кирилла Шматкова





10:38





Над площадью Ленина пронеслись вертолеты и истребители. Наш корреспондент успел запечатлеть это на видео.









Из окна редакции НГС.НОВОСТИ тоже удалось немного захватить.





Су-34 над площадью Ленина. Фото Стаса Соколова





МиГ-3 в небе над Новосибирском. Фото Александра Агафонова





Су-34 в небе над Новосибирском. Фото Александра Ощепкова





Ми-8 в небе над Новосибирском. Фото Александра Ощепкова





И еще 2 видео от наших читателей — авиация в небе!













10:37





По площади Ленина проходят военные расчеты различных частей: армейской авиации, Краснознаменная дивизия ордена Суворова, Новосибирского военного института и пр.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Как сообщает наш корреспондент, когда на площади появился танк Т-34, принимавший участие в Великой Отечественной войне, его тарахтение смогло заглушить голос диктора.





Т-34 на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Тяжелая техника на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Тяжелая техника на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова









Тяжелая техника на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Тяжелая техника на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





10:32





Между тем крыши прилегающих к площади Ленина зданий облюбовали зеваки.





Люди на крыше здания по адресу Красный проспект, 29. Фото Александра Ощепкова





Зеваки карабкаются на Потанинскую, 5. Фото Александра Агафонова





Зеваки карабкаются на Потанинскую, 5. Фото Александра Агафонова





10:31





На параде объявили, что в нем впервые принимает участие женский расчет Новосибирского гарнизона. Мы видели их еще перед стартом парада.





Колонны военнослужащих на Красном проспекте. Фото Михаила Руднева





10:22





Поехала крупная техника. Фото шлют читатели.





На углу Красного проспекта и ул. Октябрьской. Фото читателя НГС.НОВОСТИ





10:19





Подошли кадры от нашего фотографа Александра Ощепкова, который сейчас работает на параде на площади Ленина.





Парад на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Парад на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Парад на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





10:09





На площадь Ленина выехала открытая «Волга» с командующим 41-й армии Рустамом Мурадовым — он и командует парадом. Военнослужащие приветствовали его троекратным «Ура!».





Командарм Рустам Мурадов. Фото Александра Ощепкова





Парад на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Парад на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





Парад на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова





10:01





На площади Ленина пробили куранты (нет, правда) — это ознаменовало начало парада Победы. Военный оркестр заиграл «Вставай, страна огромная...», на площадь вынесли Знамя Победы. Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил, что над площадью закружили редкие снежинки.





09:56





Войска Новосибирского гарнизона на низком старте! Все передвижения по площади Ленина можно увидеть на веб-камере «Электронного города». Включаемся!









09:50





До начала парада можно успеть вспомнить, как проходили репетиции — 3 и 6 мая.





На репетиции парада 6 мая. Фото Александра Ощепкова





На репетиции парада 6 мая. Фото Александра Ощепкова





На репетиции парада 6 мая. Фото Александра Ощепкова





09:45





На улице Ленина поставили полевую кухню и ГАЗ-67.





Полевая кухня на углу Ленина и Советской. Фото Михаила Руднева





ГАЗ-67 на улице Ленина. Фото Михаила Руднева





09:42





Предприимчивые новосибирцы наладили торговлю праздничной символикой — много торговцев флажками, лентами и воздушными шарами. Причем на Красном проспекте они стоят, кажется, через каждые 30 метров.





У станции метро «Октябрьская» несколько человек торгуют флагами: за большой с символикой праздника просят 100 руб., за маленький — 50. Фото Кирилла Шматкова





09:39





В Новосибирске сегодня в меру прохладная погода. Около +5...+7 градусов, но хоть не дует ураганный ветер, как это было вчера. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратил внимание, что выезды на Красный проcпект во многих местах блокированы «поливалками» — в целях безопасности, например, на ул. Потанинской и Вокзальной магистрали.





Перекресток ул. Потанинской и Красного проспекта. Фото Михаила Руднева





При этом дорожная ситуация в городе оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» всего в 1 балл. Центр перекрыт надолго — лучше искать объезд.





Скриншот yandex.ru/maps





09:29





Центр города перекрыт. Все, конечно, помнят, что сегодня добираться к параду лучше на общественном транспорте. Но надо учесть, что станция «Площадь Ленина» закрыта днем и вечером как на вход, так и на выход. Тем не менее, как убедились корреспонденты НГС.НОВОСТИ, в метро увидели достаточно много людей, в том числе с портретами ветеранов — после парада по Красному проспекту сразу пройдет «Бессмертный полк».





На главной улице Новосибирска в районе пересечения с ул. Фрунзе стоят колонны военнослужащих, которые выдвинутся на площадь Ленина около 10:00.





09:27





Новосибирск замер в ожидании парада. На Красном проспекте — тысячи людей. Все идут к площади Ленина, где в 10:00 стартует парад войск Новосибирского гарнизона.





Зрители парада на Красном проспекте. Фото Александра Ощепкова



