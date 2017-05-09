День Победы-2017
Новосибирск отмечает 72-ю годовщину Победы парадом, многотысячным «Бессмертным полком» и гуляниями по всему городу — НГС в режиме онлайн рассказывает о главных событиях дня
В Новосибирске началось масштабное празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую многие считают главным российским праздником. Торжества будут идти в течение всего дня в центре Новосибирска и районах и завершатся зрелищным салютом в 22:00. За главными событиями 9 Мая в Новосибирске НГС.НОВОСТИ следят в течение всего дня в режиме онлайн. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
Наши корреспонденты сообщают, что полиция установила недалеко от пересечения ул. Советской и Вокзальной магистрали рамки-металлодетекторы — очевидно, к вечернему салюту тут могут образоваться значительные очереди. На всякий случай рекомендуем оставлять дома лишнюю мелочь.
В эти минуты парад начинается в Москве, а наш фотокорреспондент Густаво Зырянов напоминает, что в Новосибирске празднования не ограничиваются Центральным районом — цветы возложили к Вечному огню в Ленинском районе.
В палатках в Центральном парке всем желающим дают сфотографироваться с оружием в руках — среди муляжей есть гранатометы, автоматы Калашникова и снайперские винтовки.
У главной сцены в Центральном парке — танцы. Люди старшего поколения вальсируют под песни военных лет.
Перенесемся в Центральный парк. Тут установили стену памяти, на которой все желающие могут оставить имя своих родных ветеранов или поздравление с Днем Победы.
Читатель прислал в редакцию видео празднования 9 Мая в Академгородке — жители Советского района провели свой «Бессмертный полк» на улице Ильича и запустили в небо красные шары.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ телеграфирует, что по всему центру Новосибирска расцвела торговля — попкорн, мороженое, сладкая вата, игрушки и даже мед. От палаток никуда не деться.
Читатели прислали в редакцию панорамное фото, сделанное из окна дома по Октябрьской магистрали — на нем отчетливо видна огромная, нет, огромнейшая колонна «Бессмертного полка». Разрешение не самое высокое, но выглядит более чем убедительно. Смотрите сами!
Толпа окружила полевую кухню за краеведческим музеем — тут горожанам дают гречку с чаем.
В палатке мобильного информационного пункта отбора корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что за сегодня службой по контракту всерьез заинтересовались около 50 человек — среди них девушек намного больше, чем в прошлом году. По словам военных, девушки чаще всего просятся в сухопутные войска рядом с Новосибирском.
У фонтана в Первомайском сквере установили БТР 82АМ — на него взгромоздились около 15 детей, которых фотографируют родители.
В Первомайском сквере много спортивных мероприятий — жим штанги лежа и поднятие пудовых гирь, соревнования по перетягиванию каната.
Гуляния развернулись в Первомайском сквере. Тут проходит акция по набору на военную службу по контракту «Твой выбор». Здесь собралось около 300 человек. В центре сквера выступает ВИА «Разведчик» — с композициями военных лет и песней Олега Газманова «Господа офицеры».
В кинотеатре с праздничным названием «Победа» сегодня очереди на сеансы с фильмами о Великой Отечественной войне, сообщает наш корреспондент.
Для главных гостей праздника — ветеранов на площади Ленина — выделили 3 почетные трибуны. Во время парада они согревались одеялами из-за прохладной погоды, иногда сбивающейся даже на снег.
Координаторы акции также не могут оценить количество участников. По словам представителя оргкомитета «Бессмертного полка» в Новосибирске Анастасии Панфиловой, к 11:50 («Бессмертный полк» начался в 10:45) она шла в колонне на перекрестке ул. Максима Горького и Красного проспекта, а конца у колонны не было видно до сих пор.
Похоже, в этом году «Бессмертный полк» собрал максимальное количество новосибирцев — число участников исчисляется тысячами. В прошлом году организаторы оценивали количество людей в колонне в 250 тыс. Не исключено, что в этом году рекорд удалось побить.
Новосибирцы фотографируются в переходе станции метро «Площадь Ленина».
По Красному едет ретротехника — мотоциклы, ГАЗы.
Подоспели свежие фото «Бессмертного полка» от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
Участников «Бессмертного полка» в этом году настолько много, что корреспондент НГС.НОВОСТИ не может даже разглядеть, где он начинается, а где — заканчивается.
К нам в редакцию прислали фото, как «Бессмертный полк» прошел накануне в Праге — среди участников акции и новосибирцы.
Выходит колонна «Бессмертного полка». Количество людей впечатляет. Тысячи новосибирцев пришли.
Над площадью Ленина пронеслись вертолеты и истребители. Наш корреспондент успел запечатлеть это на видео.
Из окна редакции НГС.НОВОСТИ тоже удалось немного захватить.
И еще 2 видео от наших читателей — авиация в небе!
По площади Ленина проходят военные расчеты различных частей: армейской авиации, Краснознаменная дивизия ордена Суворова, Новосибирского военного института и пр.
Как сообщает наш корреспондент, когда на площади появился танк Т-34, принимавший участие в Великой Отечественной войне, его тарахтение смогло заглушить голос диктора.
Между тем крыши прилегающих к площади Ленина зданий облюбовали зеваки.
На параде объявили, что в нем впервые принимает участие женский расчет Новосибирского гарнизона. Мы видели их еще перед стартом парада.
Поехала крупная техника. Фото шлют читатели.
Подошли кадры от нашего фотографа Александра Ощепкова, который сейчас работает на параде на площади Ленина.
На площадь Ленина выехала открытая «Волга» с командующим 41-й армии Рустамом Мурадовым — он и командует парадом. Военнослужащие приветствовали его троекратным «Ура!».
На площади Ленина пробили куранты (нет, правда) — это ознаменовало начало парада Победы. Военный оркестр заиграл «Вставай, страна огромная...», на площадь вынесли Знамя Победы. Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил, что над площадью закружили редкие снежинки.
Войска Новосибирского гарнизона на низком старте! Все передвижения по площади Ленина можно увидеть на веб-камере «Электронного города». Включаемся!
До начала парада можно успеть вспомнить, как проходили репетиции — 3 и 6 мая.
На улице Ленина поставили полевую кухню и ГАЗ-67.
Предприимчивые новосибирцы наладили торговлю праздничной символикой — много торговцев флажками, лентами и воздушными шарами. Причем на Красном проспекте они стоят, кажется, через каждые 30 метров.
В Новосибирске сегодня в меру прохладная погода. Около +5...+7 градусов, но хоть не дует ураганный ветер, как это было вчера. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратил внимание, что выезды на Красный проcпект во многих местах блокированы «поливалками» — в целях безопасности, например, на ул. Потанинской и Вокзальной магистрали.
При этом дорожная ситуация в городе оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» всего в 1 балл. Центр перекрыт надолго — лучше искать объезд.
Центр города перекрыт. Все, конечно, помнят, что сегодня добираться к параду лучше на общественном транспорте. Но надо учесть, что станция «Площадь Ленина» закрыта днем и вечером как на вход, так и на выход. Тем не менее, как убедились корреспонденты НГС.НОВОСТИ, в метро увидели достаточно много людей, в том числе с портретами ветеранов — после парада по Красному проспекту сразу пройдет «Бессмертный полк».
На главной улице Новосибирска в районе пересечения с ул. Фрунзе стоят колонны военнослужащих, которые выдвинутся на площадь Ленина около 10:00.
Новосибирск замер в ожидании парада. На Красном проспекте — тысячи людей. Все идут к площади Ленина, где в 10:00 стартует парад войск Новосибирского гарнизона.
НГС.НОВОСТИ