Тайга в иллюминаторе

Новосибирец построил в Заельцовском бору дом-корабль с косыми стенами — в нем есть бассейн, сауна и лифт, а ведущая в спальню лестница висит в воздухе

В конце апреля в Новосибирске подвели итоги международного архитектурного рейтинга «Золотая капитель». Одним из победителей стал проект частного дома в Новосибирске, разработанный в дизайн-центре «Морской проспект» и похожий на элегантный фрегат, бороздящий просторы сибирского леса. На площади около 500 кв. м нашлось место для общих семейных посиделок и для каждого из членов семьи в отдельности, а также для бассейна с выходом на террасу, сауны, кабинета и даже лифта. Авторы проекта рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, как создавался необычный дом, и показали его интерьеры.

Современный дом со скошенным фасадом спроектировали в дизайн-центре «Морской проспект», а построили в Заельцовском районе Новосибирска. В этом году он был награжден премией «Золотая капитель».









Один из авторов проекта, Константин Стефанцов, вспоминает: заказчика уговорили купить два соседних участка в поселке — это позволило увеличить площадь витражного остекления, не переживая о любопытных взглядах соседей. Участок находится на краю поселка, и дом старались расположить так, чтобы ничто не мешало любоваться природой вокруг.









Впрочем, именно соседи первыми обратили внимание на форму дома и назвали его кораблем, признался Константин Стефанцов, — это стало очевидно, когда был готов каркас здания. «У нас название даже было готово, как у фильма Феллини — "И корабль плывет"», — улыбается он.





Дом построен на железобетонном каркасе. Отделка фасада разных частей дома отличается: жилая часть справа обшита светлой срощенной доской, нежилые помещения и помещения временного пребывания в левой части снаружи отделаны кирпичом.











Всего в доме 3 этажа общей площадью порядка 500 кв. м. На первом этаже расположены гараж, прихожая, объединенные гостиная, столовая и кухня, санузел и технические помещения; на втором — спальня хозяев, три детские комнаты, санузлы, прачечная и просторная зона отдыха с бассейном и сауной; а на третьем — еще одно техническое помещение, зона отдыха и кабинет. Все три этажа помимо лестницы связывает лифт — таким было пожелание заказчика, говорит автор проекта.









Пространство первого этажа практически безгранично: гостиную от кухни-столовой отделяют только небольшая опора и лестница, да и та за счет стеклянного ограждения кажется парящей в воздухе. «Это зона, которой пользуются все члены семьи, ее старались сделать общей, не разделять», — объясняет Константин Стефанцов. Интерьер гостиной минималистичен, а центральное место в ней занимает большой модульный диван с электрическим приводом: нажатием пары кнопок можно дополнительно выдвинуть подголовник и подножку.









Радиаторов отопления на первом этаже дома нет вообще, зато весь керамогранитный пол теплый: под ним проходят трубы водяного отопления. Для дополнительного тепла и уюта в стену напротив дивана встроили длинный горизонтальный камин немецкой марки Spartherm.









Практически из любой части первого этажа через витражное остекление можно выйти на улицу, сдвинув в сторону часть огромного окна. Константин Стефанцов отметил, что профиль остекления в доме — белорусский и рассчитан на сибирские климатические условия. Повторяющаяся отделка позволяет почти стереть границу между домом и лесом: срощенная доска с фасада плавно переходит на стену гостиной…









… как и кирпич — на стены прихожей. Одну из стен в прихожей практически целиком занимает встроенный шкаф-купе, напротив расположился лифт.









Зона столовой у огромного скошенного окна — это своеобразный нейтралитет между кухней и гостиной. Стены здесь и в других помещениях оштукатурены, потолки сперва думали и вовсе оставить бетонными, но затем тоже покрыли декоративной штукатуркой с напоминающими бетон цветом и фактурой, вспоминает Константин Стефанцов.









Итальянскую кухню для дома заказали из Москвы, а прилегающий к рабочему острову стол, повторяющий скошенную форму дома-корабля, сделали на заказ по эскизам авторов проекта. Мойку тоже вынесли на остров, чтобы хозяева были включены в общее помещение и могли видеть лес за окном, а не упирались в стенку, объясняет Стефанцов.





По потолку зону кухни визуально выделяет короб, куда спрятали все коммуникации и встроили длинные светодиодные светильники в алюминиевых профилях. Высота потолка здесь составляет 3 м, да и само помещение получилось достаточно большим, поэтому вместо одной вытяжки установили две, с дополнительной подсветкой рабочей зоны. Вся техника, вплоть до кофемашины, — встроенная.











Довольно длинный лестничный марш с встроенной ночной подсветкой делали на заказ из металлопрофиля, обшитого деревянными щитами. Витражи в технике Тиффани на втором этаже появились при разработке интерьера: помещения по краям требовали изоляции, но так как в них тоже панорамные окна от пола до потолка, терять естественный свет не хотелось, объясняет автор проекта, да и добавить цвета в светлый интерьер не мешало. Витражи изготовил новосибирский художник Сергей Гребенников: они сделаны из цветного стекла, запаянного в металлические рамки и затем вставленного в алюминиевые профили. За более светлым витражом (на фото справа) скрывается одна из детских комнат — их хозяева предпочли не афишировать.









За ярким сине-красным витражом расположена зона отдыха с бассейном и сауной. Потолок здесь отделан деревянными рейками — их изготовили специально для этого проекта. Мозаику для бассейна с особым процентным соотношением цветов тоже делали на заказ в Китае. Наплававшись, можно отдохнуть в кресле у камина.









Возле сауны и душевой расположили зону отдыха: здесь есть диваны, телевизор и мини-холодильник, а через стеклянную дверь можно выйти на опоясывающую эту часть дома террасу.









Спальня хозяев расположена в центральной части дома с треугольным стеклянным эркером. «Там все целиком открыто, просыпаешься — и перед тобой лес», — говорит Константин Стефанцов. Как и во всем доме, здесь в отделке преобладает белый цвет: и в декоративной штукатурке на стенах, и в мебели — фасадах встроенного шкафа и туалетного столика. Но здесь к нему добавляется светло-бирюзовый цвет, и, закрыв легкие шторы, легко представить себя под водой. Дополняет эффект воды выложенная стеклоблоками перегородка между спальней и душевой. Благодаря этому в душевую попадает много естественного света из окна.









Весь третий этаж остеклен по периметру и поделен на 2 части: в одной расположен кабинет, в другой — зона отдыха. Кабинет от лестницы и зоны отдыха отделяет стеклянная перегородка.









«Зона отдыха — одновременно и курительная, и наблюдательная, и созерцательная», — улыбаясь, говорит автор проекта. Отсюда при желании можно выйти на крышу с мягким рулонным покрытием. «Правда, в таких домах крыши особо не используются, потому что можно выйти на траву», — добавляет Стефанцов.









Во время строительства техпомещение на третьем этаже пришлось увеличить, что автоматически сделало слишком узким проход к лифту. Но с третьего этажа днем освещаются все лестничные марши, поэтому часть прохода решили сделать стеклянной. Сначала ощущения от такого пола были весьма щекотливые, признался Стефанцов.









Срок от начала проектирования до завершения строительства — около трех лет: в прошлом году семья уже переехала в новый дом. Общий бюджет проекта его авторы не раскрывают, говоря лишь, что дом обошелся в несколько десятков миллионов рублей. Самой сложной и затратной частью проекта был железобетонный каркас, но только так можно было построить дом с минимумом опор, большим открытым внутренним пространством и большой площадью витражного остекления, отмечает архитектор.





Стоит отметить, что для авторов дома признание на «Золотой капители» не первое: ранее архитектурной премией отметили их же проект отеля «Алтика» на Алтае. По словам Константина Стефанцова, именно этот отель и вдохновил заказчиков на необычный дом в Новосибирске.

