Хватает на «Бентли» и котлетки

В опубликованных декларациях новосибирских депутатов о доходах за 2016 год обнаружились коллекционные машины и участки земли в особо охраняемых зонах. Самым богатым оказался представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, который за 2016 год заработал 53 млн руб. Однако о расходах новосибирских богачей в декларациях, само собой, ничего не сказано. Поэтому корреспондент НГС.НОВОСТИ поговорила с экспертами, которые рассказали, что богатые новосибирцы стали покупать маленькие квартиры, в ресторанах заказывать борщ и котлеты вместо экзотических блюд — и раскрыли, на что тратят свои миллионы самые богатые люди Новосибирска.

В апреле новосибирские депутаты начали выкладывать декларации о своих годовых доходах. Как выяснилось, доходы сильно различаются, буквально от 2 млн до 52 млн руб. в год. Чуть позже о своих доходах отчитались и директора муниципальных предприятий — неожиданно оказалось, что они тоже зарабатывают миллионы в год. Корреспондент НГС.НОВОСТИ решила выяснить, на что депутаты, высокооплачиваемые госслужащие и просто состоятельные бизнесмены Новосибирска тратят заработанное, и попросила экспертов рассказать, на что принято тратить в кругах очень обеспеченных людей.





Еда

С 2014 года люди стали больше экономить, даже самые состоятельные, что отражается на количестве посетителей и среднем чеке — он упал примерно на 20–25 %, рассказал новосибирский ресторатор Вячеслав Яковлев, известный такими брендами, как Friends, Twiggy и «Джек Лондон».







Прежде всего люди экономят на алкоголе. «То есть премиальный алкоголь — это вообще сейчас эксклюзив, совсем редкость. Коктейль дороже 400 руб. сейчас никому не интересен. Все, что дороже 600 за порцию, воспринимается как уже дорого», — объяснил Яковлев. Тем не менее, отметил он,





люди не стали меньше пить, а переключились на менее статусные напитки, которые практически не уступают по качеству.







Что касается блюд — особенность ресторанной публики с деньгами по-прежнему в том, что они предпочитают узнаваемые, проверенные блюда и не будут лишний раз экспериментировать. «Им лучше "Цезарь" за 1000 руб., чем какой-нибудь "Карпаччо" из паштета из соловьиных язычков за 700 руб. То есть люди даже готовы переплачивать за узнаваемую привычность, — объяснил Яковлев. — Мужчины всегда скорее выберут стейк, борщ, котлеты — то, где вкус ожидаем и знаком».







При этом женщины более склонны к экспериментам, особенно в плане десертов и «приходят хулиганить с точки зрения диеты», например, выбирают мороженое с бородинским хлебом и топингом из кваса (250 руб. за порцию) или «Тар Татен» с грушей и голубым сыром.







Шубы



Более традиционный вкус у женщин — в мехах. «Предмет мечтаний — это, наверное, блэкглама (американская норка) с соболем или просто соболь», — рассказали в меховом салоне «Минус 30».







Самый дорогой — соболь. Шубы из шкурок этого зверька стоят от 500 тыс. и выше. Самое дорогое соболиное пальто ниже колена на сайте салона выставлено за 1 млн 350 тыс. руб.







Как правило, покупательниц таких шуб единицы, но обходятся они без кредита. При этом некоторые приходят за шубой каждый год, выбирая новую модель, рассказали в салоне.





Автомобили



Где женщины в соболиных шубах, там и дорогие автомобили. За последние годы популярность дорогих марок практически не изменилась, рассказал гендиректор компании VIP-Service Александр Сердцев. Прежде всего останавливаются на Maybach, Porsche, Bentley и Rolls-Royce. Однако за последний год лидерство все-таки у «Бентли» с его новой моделью «Бентайга», который стоит около 16–18 млн руб.





Однако владельцы дорогих машин стали сильно экономить на техобслуживании, заметил Сердцев. «Мы никогда клиентам не навязываем ту или иную деталь поменять. Допустим, есть деталь, у которой износ 70 %. Говорим: либо поменяем сейчас, либо готовьтесь — через 10–20 тыс. км эту деталь все равно придется менять. И зачастую клиенты говорят, что подождем и поменяем потом. То есть до конца вырабатывают ресурс того или иного агрегата», — объяснил он поведенческие изменения клиентов.





Путешествия



За последние три года многие обанкротились, поэтому исчез немаленький пласт богатых клиентов у турфирм, рассказала директор туристического агентства «Экзотик Турс» Светлана Мартемьянова. Некоторые клиенты купили недвижимость где-нибудь в Черногории или Испании и ездят туда отдыхать сами. Другие сами научились бронировать туры без участия агентств.





По ее подсчетам, раньше дорогостоящие туры покупали десятки клиентов, сейчас речь идет о единицах.







«Кто остался, у них предпочтения не изменились. Если это Арабские Эмираты, то отель "Бурж-аль-Араб" (самая низкая цена — от 1000 долл. за ночь). Недавно был заказ на гостиницу Sani Beach в Халкидиках. Заказ был более чем на 2 млн на две недели», — привела пример директор турфирмы.







По ее словам, есть три параметра, по которым подбирают туры так называемые лакшери-клиенты. Это престиж, безопасность и комфорт. «Престиж — когда им важно, чтобы была гостиница, принадлежащая известным сетям. Или где престижно сейчас отдыхать. Эта категория никогда не поедет в Таиланд или в Арабские Эмираты. Им нужны такие места, в которых в принципе мало кто отдыхает, где мало русских, куда не летают чартеры. Ямайка, например, Филиппины, — рассказала Мартемьянова. — Раньше заказывали отдых на острове, яхту, когда количество футов надо было соблюсти. Сейчас нет таких требований».







Недвижимость



В отличие от путешествий, при выборе недвижимости обеспеченные новосибирцы все же более гибкие. За последние три года, отметила руководитель отдела элитной недвижимости «Назаров и партнеры» Наталья Куташова, у них довольно сильно изменился список параметров при выборе квартир. «Прежде всего площадь. Если раньше нужно было 200 м и больше, то сейчас спрос упал до 120–180 "квадратов"». Эксперт объяснила эту тенденцию тем, что люди начали понимать, что площадь нужно обслуживать, больше за нее платить, что не всегда целесообразно. Следующий параметр — это планировка, которая должна предусматривать теперь больше жилой площади. Одно из главных требований у нынешнего покупателя элитных квартир — огороженный двор и развитая инфраструктура вокруг, чтобы не было никакого частного сектора за окном и не нужно было ехать в цивильное место на машине.







Хорошим спросом, добавила она, пользуются квартиры в комплексах «Седьмое небо» и на Тимирязева от застройщика «Русь» — дома, которые «снаружи более представительные, и где есть двор без машин».







Кстати, 2,5 года назад в почете у богатых новосибирцев были другие вещи, о чем мы рассказывали в нашей статье: например, самым шиком у богатых дам Новосибирска считалась шуба из брюшек рысей за 5 млн руб.