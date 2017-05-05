Долги выше неба

30-летний сотрудник ООО «Стройсервисмеханизация» забрался на стрелу башенного крана на ул. Вилюйской из-за задержек зарплаты — спуститься вниз его несколько часов уговаривали спасатели. Заработанное за 7 месяцев крановщику выплатили, после чего его коллеги устроили забастовку, а СК и прокуратура начали обыски в офисе компании. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщалась со строителями, которые месяцами живут без зарплаты, а также с совладельцем компании, который заявил, что пригрозившие бунтом работники «пришли извиняться».

30-летний сотрудник ООО «Стройсервисмеханизация» из-за задержек зарплаты забрался на стрелу строительного крана на стройплощадке на ул. Вилюйской — спуститься вниз его несколько часов уговаривали спасатели и полицейские. Спустился вниз он только после того, как руководство расплатилось с ним за последние 7 месяцев. И тем же вечером в офис компании пришли представители Следственного комитета и прокуратуры.







«Возбудили дело сразу, как только узнали, что имелась задолженность, — прокомментировали ситуацию НГС.НОВОСТИ в управлении СК России по НСО. — Вчера обыски в организациях проходили весь день. Мы располагаем сведениями, что имелась возможность выплачивать. Но это надо документально подтверждать».





По словам сотрудников компании, сегодня утром, 5 мая, возле главного офиса компании ГК «ПТК-30» был небольшой митинг — человек 10. «Люди собирались, им обещали заплатить, они и разошлись, — рассказал НГС.НОВОСТИ подсобный рабочий Николай. — Обычная ситуация. Люди возмущаются, им обещают заплатить. Говорят: сегодня-завтра, понедельник-пятница, потом — на следующей неделе, через месяц. И это все тянется с октября».





Николай сегодня написал заявление на увольнение и ждет кассира. Ситуация у него критическая: не заплатят сегодня — пойдет ночевать на вокзал. Хозяин арендованной квартиры сегодня утром выгнал новосибирца за задержку арендной платы, а в кармане у мужчины, по его собственным признаниям, последние 100 руб.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с рабочими, которые курили возле главного офиса компании на ул. Максима Горького, 24. Мужчины рассказывают — не платят всем. «Я считаю, что нам надо писать коллективное письмо в прокуратуру, — негодует бурильщик Алексей. — Но здесь очень сложно с людьми разговаривать. Все боятся. И лидера организованного у нас нет».





Сотрудники компании, беседовавшие с корреспондентом, рассказывают, что сегодня они все отказались работать. «Сложно сказать, все ли поддержали это начинание не работать, — признается сантехник Владимир. — Понимаете, здесь каждый за себя. Главная проблема, что мы не можем скоординироваться. А люди все терпят и терпят».





Сотрудникам компании не платят зарплату с сентября прошлого года





Про поступок Сергея М., который вчера забрался на стрелу крана, на которой сидел до тех пор, пока его пришедшей на стройку матери не выплатили все, что должны были крановщику, коллеги слышали.







«На Залесского, 7"а" (там расположено одно из складских помещений компании. — А.И.) сейчас настоящий бунт идет, — уверяет Владимир. — Перегородили дорогу бульдозерами, начальство не пускают, люди приходят на работу, но ничего не делают. Уже второй день. Сейчас созванивались — они планируют бунтовать, пока полностью не выплатят весь долг».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправилась на «бунтующий объект» — но попасть за высокий забор не удалось. «У нас все нормально. Все работают, начальство на больничном, пропустить не можем. Представляться не буду», — отчеканил вахтер на КПП, отказавшись пропускать корреспондентов внутрь. Позже с автором связался один из рабочих с ул. Залесского.





Парень признался, что люди сейчас боятся разговаривать с журналистами, ждут начальства и надеются мирно уладить конфликт.





«Стройсервисмеханизацию» возглавляет Алексей Адонин — разговаривать с корреспондентом НГС.НОВОСТИ он отказался, сославшись на свой больничный. Учредителем компании значится Николай Кондрусов (по данным «СПАРК», он также является владельцем нескольких компаний из группы «ПТК-30», в том числе он владеет 30 % ООО «ПТК-30» и 16,9 % ЗАО «ПТК-30») — он утверждает, что ситуация в компании нормальная, долги гасятся.





«Рабочие, которые бастовали, сегодня извиняться пришли, — пояснил Кондрусов НГС.НОВОСТИ. — Они в одном месте бастуют, в другом успокаиваются. Все мы погасим. По поводу проверок могу сказать, что, да, компанию проверяют. Что предпишет прокуратура и Следственный комитет, то выполним. И все у нас будет хорошо».