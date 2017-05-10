«Она была ушатана в хламину»

Новосибирцы скупают квартиры в хрущевках и «сталинках» — они рассказали, почему полюбили «бабушкины» квартиры, несмотря на воинственных соседей и сотни тысяч, потраченные на ремонт

«Она была ушатана в хламину»

Московский урбанист Святослав Мурунов пророчит Новосибирску бум спроса на хрущевки и «сталинки». Причем главными их покупателями, считает эксперт, станут представители креативного класса — их уже не заинтересуешь новым жильем в спальных районах без инфраструктуры. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскала троих новосибирцев, осознанно купивших «морально устаревшее» жилье, — они рассказали, почему сделали такой выбор, с какими трудностями столкнулись и считают ли «сталинки» и хрущевки жильем для креативного класса.

Столичный урбанист Святослав Мурунов, побывав в Новосибирске на прошлой неделе, предположил, что дома, жилье в которых принято считать «морально устаревшим», т.е. «сталинки» и хрущевки вблизи от центра, в ближайшие 5–10 лет могут оказаться самыми востребованными среди креативного класса.


«Мы увидим запрос от креативного класса на сложную среду, на историческую часть города со сложившейся инфраструктурой. В результате рынок "вторички" будет меняться, он будет расти. 


А те проекты, которые строились в полях без инфраструктуры, встанут, так как они исчерпали поддержку со стороны государства, а креативщики туда точно не поедут», — объяснил Мурунов.


Сейчас хрущевки доминируют в объеме предложения квартир на вторичном рынке, подсчитали аналитики портала N1.RU: они составляют 11,5 % от общего числа квартир на продаже. «При этом объявления о продаже "сталинок" ежемесячно просматривают на 62 % чаще, чем хрущевок», — замечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашла троих новосибирцев, которых можно отнести к креативному классу и которые совершенно осознанно решились на покупку «бабушкиной» квартиры. Они рассказали, почему выбрали именно такой вариант, с какими проблемами им пришлось столкнуться и считают ли они хрущевки и «сталинки» жильем для креативщиков.


Дмитрий, 35 лет, GIS-разработчик: «В 2010 году я переехал из Питера в Академ и выбирал квартиру. Были варианты на Российской, Героев труда и Демакова в ПГ и УП (полногабаритных домах и домах улучшенной планировки. — Л.П.), я их отклонил и выбрал "однешку" в хрущевке в Верхней зоне на Ильича.


Я тогда не знал никаких урбанистов и выбирал по принципу, который сформулировал американский стартапер Пол Грэм: "В доме можно поменять все, кроме его расположения". В Верхней зоне были совсем другие ощущения от места, непохожие на "Щ" или питерские микрорайоны. Кроме того, вся моя социальная жизнь уже шла там, в Верхней зоне. В итоге выбрал квартиру с худшим состоянием, но в самом лучшем месте: до ДК "Академия", "Клевера", "Трэва" (кофейни сети Traveler's Coffee. — Л.П.) и "Интеграла" — 5 минут пешком. Чтобы встретиться с друзьями, надо просто созвониться и оторвать себя от дивана.


Стоила она 1,5 млн руб., еще 400 тыс. пришлось вложить: ванная и кухня были такими, как их построили, в комнате переклеены обои в 4 слоя, известка на потолке. 


Под вторым слоем обоев были газеты 1979 года с новостью, что в какую-то страну приехал Брежнев и другие официальные лица.


Предыдущий хозяин курил, поэтому все воняло табаком, после 3–4 часов работы там табаком пахли даже волосы. Запах кончился, когда соскоблили всю краску с потолка и стен.


Тенденции [к выбору таких квартир креативщиками] я не вижу, знаю несколько случаев как за, так и против этой гипотезы, но экстраполировать это на весь Новосибирск нельзя. Если человек работает в новой экономике и самостоятелен (например, проектировщик-фрилансер, частный преподаватель), он, конечно, креативный класс и будет сам двигаться в этом русле — жить ближе к людям и центру. А удаленщик (айтишник, дизайнер и т.д.), нанятый на зарплату, будет к ним стремиться просто потому, что, сидя дома, можно свихнуться.


Лучше жить в квартире потеснее, но в оживленном месте, где все рядом, чем мучиться, ездить или умирать от скуки в микрорайонах на отшибе. Один рабочий, переехавший из "Щ" в Верхнюю зону, сказал, что в "Щ" дорога — либо за пивом и на лавочку, либо в компьютерные игры играть. В питерских "панельках" то же самое: времени после работы остается на добраться до дома и поесть. Если ты работаешь где-нибудь на Гражданке, то ничего, кроме работы и магазина, не видишь, — это просто мрак».


На обживание «бабушкиной» квартиры требуются не только средства, но и терпение
На обживание «бабушкиной» квартиры требуются не только средства, но и терпение

Анастасия, 28 лет, ведущий специалист по связям с общественностью: «Квартиру я купила 6 лет назад в доме на Вокзальной магистрали, 19. Изначально хотелось, чтобы квартира была либо в центре, либо в районе метро "Покрышкина", где я жила до этого.


"Сталинки", кажется, мне всегда нравились: эти вот высокие потолки, балкончики с колоннами… У меня на фасаде дома еще барельефы какие-то остались, правда, отваливаются частично, потому что фасад давно пора реставрировать — это планировали делать, еще когда я только покупала квартиру, но пока так и не занялись им.


Квартира стоила 3 млн руб., с торгом вышло 2,8 млн. На ремонт ушло около 500 тыс. руб., но мы подчистую снесли все стены в квартире и заново их построили, потому что они были уже немного уставшие.


При ремонте самым сложным оказались соседи. 


Так как дом не новый, у всех уже давно все устаканено: никаких ремонтов, особенно с разрушением стен. А тут шум, пыль, в подъезде грязь. Лифт сломался — "Ой, это тоже вы с ремонтом виноваты". Даже участкового вызывали, чтобы разобраться с плохой соседкой, хотя работы мы заканчивали вовремя, до 8 вечера укладывались. Грязь, конечно, была, но я отдельно оплачивала работу техничке, чтобы она мыла подъезд в особо грязные дни. Периодически просто вызывали меня в ТСЖ и говорили: "Как же так, вот ваш ремонт всем мешает". Там главное выслушать, покивать и сказать: "Вы, господа, конечно, правы", — тогда все успокоятся и предложат вам стать старшей по подъезду за смирение и покорность.


Несмотря на то что все мои окна выходят на оживленную магистраль и домой летит много пыли с улицы, думаю, все равно выбрала бы [эту квартиру и сейчас]. Но среди моих знакомых все больше людей, кто ищет квартиры подальше от центра города, чтобы рядом был парк, а в идеале — лес, река, большая детская площадка, парковка и отдельная территория».


В «сталинках» и хрущевках не всегда удобные планировки, поэтому часто в них сносят буквально все перегородки
В «сталинках» и хрущевках не всегда удобные планировки, поэтому часто в них сносят буквально все перегородки

Олеся, 30 лет, сотрудник IT-компании: «Квартиру мы купили в 2015 году за 2,5 млн руб. Мы сразу брали "вторичку". В принципе, можно было взять в новостройке "однешку", но поскольку мы молодая семья, которая, наверное, будет расширяться, то "однешка" сразу была не вариант. У меня в детстве был эпизод, когда мы всей семьей, впятером жили в 1-комнатной — такого не пожелаешь никому. Я знаю, что так бывает, но это страшно. Мы купили "двушку" в 44 кв. м, которая предыдущими хозяевами была переделана в маленькую "трешку".


Понятно, что за эту цену можно было купить на МЖК где-то новую квартиру, но пробки, не развитая социальная инфраструктура — это не для нас. Мы не водим машину, поэтому нам нужно было жилье у метро. Мы купили в Заельцовском районе, за СГУПСом — там очень место милое, похоже на Академгородок. 10 минут пешком до пл. Калинина, рядом очень симпатичные дворики, горбольница рядом, школа хорошая по прописке — там все хорошо.


Квартира была ушатана в хламину. Решиться на нее было очень сложно, она долго продавалась, ее снимали целым аулом. То есть ты заходишь туда, и вся атмосфера Средней Азии, причем не лучшей ее части, на тебя сразу дышит. Она выглядела очень убитой, но нам так и нужно было: мы совершенно осознанно покупали самую дешевую, потому что муж все хотел сделать сам. То, что она была ушатана, пугало, но было ясно, что мы недолго проживем в ней такой, а сделаем ее как хотим.


У нас при покупке оставалось тысяч 500. Во всей квартире на эти деньги мы заменили пол, потолок, оштукатурили стены, сделали ванную. После этого мы деньги считать перестали: появляются — что-то делаем.


Мы очень долго делали маленькую комнату, живя в ней. Когда мы ее сделали, уже началась какая-то другая жизнь, и было сложно себя заставить продолжать, потому что вот же, ты столько делал и сделал! Когда мы поняли, что нет смысла себя насиловать и наняли бригаду — мы же параллельно работали вообще-то, — они нам за 2 недели буквально сделали черновую отделку по всей квартире. Это было какое-то откровение. Делать самим — это очень наивно. Хотя муж мог бы, и я верю, что он сделал бы, просто это бы растянулось, наверное, на десятилетия.


"Бабушкины" убитые квартиры — это вариант для отчаянных семей типа нас. 


Если есть не только желание (желание-то есть у всех), но и внутренняя готовность ввязываться в ремонт, терпеть какую-то бытовую неустроенность. Она все равно будет, даже если ты наймешь людей и уедешь в отпуск, как нам предлагал один ехидный электрик.


Формально мы креативный класс, у нас 3 высших образования на двоих, но наше жилье — не очень лакшери. Рядом есть профессорский дом, красивый, с высокими потолками, — вот если бы мы жили там, я бы сказала, что это (высказывание Святослава Мурунова. — Л.П.) абсолютно про нас. Но тут уж на что хватило денег, в том и живем. Не то чтобы мы всегда мечтали жить в хрущобе и молимся на нее — нет, конечно. Просто так совпало».

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой (1), предоставлено героями статьи (2, 3)

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