Продайте бога ради

С начала этого года закон об ОСАГО претерпел несколько серьезных изменений. Сначала в январе страховщиков обязали продавать электронные полисы, а на прошлой неделе заставили самим ремонтировать машины клиентов после ДТП. Страховщики новшества в системе выдачи «автогражданки» принимают с большой неохотой. Так, в конце апреля в одном из офисов компании «Росгосстрах» между клиентами и работниками произошел конфликт — дело дошло до вызова полицейских. По словам водителей, страховщики отказывались оформлять ОСАГО без покупки других услуг , например без страхования от укуса клеща. НГС.НОВОСТИ пообщались с представителем Центробанка, который регулирует деятельность страховых компаний, и узнали, много ли новосибирцев пожаловались на навязывание допуслуг, почему это незаконно и как вести себя в их офисах.

Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, в первом квартале этого года на автостраховщиков пожаловались около 30 новосибирцев, которые столкнулись с навязыванием дополнительных услуг при оформлении полиса ОСАГО. По словам и.о. начальника Сибирского управления Марины Асаралиевой,





страховщики не имеют права продавать полисы только вкупе с другими предложениями — это нарушает закон «О защите прав потребителей».





При этом автомобилистов просят отличать навязывание страховок от кросс-продаж или коробочных продаж: «Это общепринятые практики, когда при приобретении полиса ОСАГО человека знакомят с наиболее востребованными добровольными страховыми продуктами и предлагают их приобрести. Покупка дополнительной страховки является в этом случае не только выгодной, но и удобной для потребителя. Однако это должно происходить без какого-либо принуждения».





Марина Асаралиева выделила три тактики поведения автовладельца, которому с «автогражданкой» настойчиво навязывают страхование жизни, дачи или от несчастного случая и другие договоры.







Первый и самый простой способ — уйти из офиса и оформить электронный полис онлайн.





Их обязаны продавать все страховщики. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте страховщика, самостоятельно заполнить все данные и оплатить. Готовый полис следует распечатать и возить с собой. Некоторые новосибирцы жалуются, что сервер, где оформляют электронные полисы, зачастую оказывается недоступным. «Банк России установил и следит, чтобы суммарная длительность перерывов в работе сайта страховщика не превышала 30 минут в сутки», — заверила Асаралиева и добавила, что оформление полиса онлайн избавляет автовладельцев от допуслуг на 100 %.





Второй способ подойдет тем, кто по каким-то причинам не может оформить электронный полис.





Если сотрудники страховых компаний уклоняются или отказываются заключать договор, нужно добиться от них прямого отказа.





«Доказательством может служить заявление-акцепт о заключении договора страхования по установленной форме, направленное посредством почты на юридический адрес страховой организации (филиала) с уведомлением о вручении. Это позволит доказать факт его получения страховщиком. Принимаются во внимание и другие доказательства: показания свидетелей, аудио- и видеозаписи. Главное, чтобы они позволяли сделать вывод о факте отказа в заключении договора ОСАГО либо навязывания дополнительной услуги как условия для заключения договора обязательного страхования», — объясняет Марина Асаралиева.





По ее словам, доказательства с жалобой можно направить в Банк России — через интернет-приемную на сайте или напрямую в офис на Красном проспекте, 27. Если факты подтвердятся, страховщиков накажут.







Есть еще один способ — согласиться на все услуги и воспользоваться «периодом охлаждения».





Это время, в течение которого клиент может расторгнуть договор добровольного страхования и вернуть уплаченную страховую премию. «Период охлаждения» установил Банк России, он длится не менее 5 дней. Для расторжения нужно написать заявление в страховую компанию. «Если отказ от страховки произошел в "период охлаждения" и договор не вступил в силу, то деньги вернут полностью. Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать часть премии пропорционально количеству дней, прошедших с начала действия договора. Деньги возвращаются в течение 10 рабочих дней после получения заявления страховой компанией», — поясняет и.о. начальника Сибирского ГУ Банка России.





Отметим, новые правила выплат и ремонта по ОСАГО будут действовать только для тех, кто оформил договор после 28 апреля.





Кстати, проблемы с оформлением ОСАГО коснулись не только автомобилистов Новосибирска, но и транспортных компаний: на этой неделе из-за отсутствия страховки сразу несколько предпринимателей сняли автобусы с городских маршрутов.