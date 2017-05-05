Лица Победы

С каждым годом на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, ветеранов становится все меньше. И лишь немногие их дети и внуки собирают их фотографии, ищут сослуживцев, изучают их подвиги, чтобы затем рассказать об этом своим потомкам. Накануне Дня Победы НГС.НОВОСТИ попросили нескольких новосибирцев поделиться историями и письмами дедов. Рассказы о них — в нашей сегодняшней статье.

Андрей Никандрович Умрихин





Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова в этом году пройдет в «Бессмертном полку» с фотографией своего деда — Андрея Никандровича Умрихина. «Он учился в военном училище в городе Ачинске Красноярского края. Семья жила там же. С началом войны сразу ушел на фронт в ранге младшего лейтенанта. Прошел почти всю войну, но в 1945 году получил ранение, его комиссовали. Закончил войну старшим лейтенантом. Во время войны получил орден Красной Звезды и несколько наград», — рассказала она.







Евгений Александрович Белоусов





Читательница НГС Любовь Кириченко рассказала о своем деде, полковнике Евгении Александровиче Белоусове. Он родился в Свердловской области и хотел выучиться на геолога, но как отличника по комсомольской путевке его отправили в Томское артиллерийское училище, где он проучился всего несколько месяцев: в 19 лет, когда началась война, его отправили на Волховский фронт защищать Ленинград.





«В 1942 году он уже воевал в брянских лесах, а в 1943 году — под Орлом и Курском, участвовал в знаменитой битве на Курской дуге. На его счету 2 подбитых танка. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. В конце войны ему пришлось воевать в Прибалтике и штурмовать Кенигсберг. Войну с Германией закончил в Восточной Пруссии, а оттуда его перебросили в Китай, где пришлось повоевать с Японией и даже быть в составе парламентерской группы, принимать капитуляцию Японии. Это был август 1945 года», — рассказала Любовь и пояснила, что после войны ее дед окончил московскую военную академию и закончил службу начальником военной кафедры НЭТИ в звании полковника.





Константин Степанович Яхонтов





По словам новосибирца Степана Гутова, его дедушка, Константин Степанович Яхонтов, ушел на фронт в 17 лет — защищать Сталинград, а позднее участвовал в боях под Курском. Победу он встретил в Берлине. Всю войну Константин Степанович прошел в качестве артиллериста. Степан поделился сочинением о деде, которое написал его племянник. В нем есть история о том, почему Константин Степанович хромал.





«Однажды во время боя вражеские самолеты бомбили наших солдат. Рядом с прадедом упал снаряд, но чудом не разорвался. Позже стало ясно, что он был бракованный. Только эта случайность уберегла прадеда от верной гибели! В феврале 1944 года он был серьезно ранен. Во время только что начавшегося боя из-за угла выскочил немецкий солдат и открыл автоматную очередь. Пуля попала в ногу. Так Константин оказался в госпитале Польши, в Варшаве, где пролежал несколько месяцев. Пулю так и не смогли достать, она осталась в кости на всю жизнь и всегда о себе напоминала. Из-за этого дед Костя немного прихрамывал».





Алексей Иванович Хамков





Дед сибирячки Олеси Трофимович, Алексей Иванович Хамков, ушел на войну сразу после службы в армии. «В 1941 году ушел на фронт. Воевал на Калининском, Ленинградском фронтах в артиллерии. Гвардии старшина, командир взвода. Был дважды тяжело ранен, контужен под городом Невелем (Псковская область. — К.Ш.) в бою с фашистами. Награжден орденом Славы II степени и орденом Славы III степени, медалью "За отвагу" и др.», — рассказала Олеся и добавила, что Алексей Иванович участвовал в первом параде Победы в 1945 году.







Выписка о подвиге Алексея Ивановича из архивных документов





По ее словам, орден Славы III степени ее дед получил за то, что, будучи тяжело раненым, он не покинул свой пост и до последнего собирал данные об огневой точке противника. Благодаря ему его сослуживцам за день удалось уничтожить 2 вражеских пулемета и их наблюдательный пункт. Он ушел на перевязку только после того, как сдал всю информацию о наблюдении.





Александр Николаевич Третьяков





Дед новосибирца Александра Третьякова его полный тезка. Он родился в Алтайском крае. В июне 1943 года Александра Николаевича призвал Тюменцевский военкомат, на войне он был рядовым и пулеметчиком.





Информация о гибели Александра Николаевича в общем списке «безвозвратных потерь личного состава» одной из частей за 10 дней 1944 года





Последним местом службы, о котором известно его внукам, был 152-й Укрепленный район, 3-й Белорусский фронт. В июле 1944 года Александра Николаевича убил фашистский снайпер в бою под Минском.







Борис Георгиевич Доронин (слева) и Александр Николаевич Афанасьев (справа)





Читатель НГС Валерий Зеленцов рассказал, что в Великой Отечественной войне участвовали несколько его родственников. «Слева [на фото] — Доронин Борис Георгиевич, окончил 42-ю мужскую среднюю школу в 1941 году, прошел всю войну, артиллерист. Снимок сделан в Румынии 3 марта 1945 года. После войны работал в Степногорске на ГОКе (Горно-обогатительный комбинат. — К.Ш.), приезжал попроведывать учительницу математики.





Справа — Афанасьев Александр Николаевич, летчик. Воевал под Ленинградом, защищал Дорогу жизни (единственная дорога, связывающая блокадный Ленинград с остальной страной. — К.Ш.). Был сбит над болотом и получил сильнейший ревматизм. После войны он продолжил службу в Ленинградской области».







Фронтовые письма, которые остались от погибших на войне





Также Валерий рассказал о своем дяде — Николае Григорьевиче Зеленцове, чье имя высечено на монументе Славы в Ленинском районе. Он умер в 1944 году в Белоруссии от полученных ран.





Напомним, 9 Мая в Новосибирске запланировали массу праздничных мероприятий — от парада Победы с авиашоу на Красном проспекте до фейерверка. На время праздника власти перекроют ряд городских улиц.





Уважаемые читатели! Присылайте фото ваших родственников, которые прошли Великую Отечественную войну, а также короткие рассказы о них, их жизни на войне и после, на нашу редакционную почту news@ngs.ru с пометкой «Лица Победы». Каждый из ваших рассказов будет опубликован на нашем сайте (только не забудьте указать имена — свое и человека, о котором вы хотите нам рассказать).