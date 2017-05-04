Заглянули в дуло смерти

Трое новосибирцев едва не погибли на пикнике в коттеджном поселке — взбешенный сосед с карабином выпустил в них 4 пули и попался в ловушку, когда пошел за новыми патронами

Пикник во дворе коттеджа в поселке Озерный закончился стрельбой — мужчина, который напросился к соседям на шашлыки, обиделся на просьбу пойти домой и открыл стрельбу из охотничьего карабина. Пострадали трое парней, один из них в коме. Жертв могло быть больше — но у стрелка закончились патроны, и он ринулся в свой дом, где его и забаррикадировали до приезда полиции. Жена несостоявшегося убийцы не знает, как теперь смотреть в глаза соседям, пострадавшие не понимают причину конфликта, а дебошир отказывается от дачи показаний. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности перестрелки в Озерном.

Коттеджный поселок Озерный расположен в 12 км от площади Калинина. Все друг друга знают и друг другу доверяют — цены на дома здесь кусаются, и кто попало, говорят живущие в поселке люди, тут не поселится. Есть даже общий чат в мессенджере — именно в нем поздно ночью 29 апреля и появились первые сообщения: «Откуда стреляют? Что происходит?».





По официальной версии Следственного комитета, около 11 часов вечера к компании, которая жарила шашлыки во дворе одного из коттеджей, зашел сосед. Он попросил принять его в компанию — мужчине не отказали, но около полуночи, когда пикник уже закончился, попросили уйти домой. «Расценив просьбу покинуть домовладение как неуважение к себе, 32-летний мужчина решил отомстить молодым людям путем совершения их убийства», — сообщили в СК РФ по Новосибирской области. Взяв охотничий карабин «Сайга», мужчина подстрелил трех своих новых знакомых — двое до сих пор в больнице.





Один из гостей злополучной вечеринки, Алексей Жук, рассказал НГС.НОВОСТИ: в тот вечер во дворе жарили шашлыки семеро — все неплохо друг друга знали, потому что раньше работали вместе. Вечеринка была в разгаре, когда постучался сосед, представился Русланом, — никто из присутствующих его не знал.





«Да настроя не было его выгонять, — объясняет Алексей. — Пришел с бутылкой самогонки, грубо говоря, мол, выпейте со мной. Ну, выпили».





Свидетели вспоминают: гость не был похож на опасного человека, обычный мужик, немного выпивший. Как рассказали живущие по соседству с ним, Руслан снимал коттедж на Центральном бульваре поселка, где жил с женой и ребенком. Уже после задержания выяснилось, что в его биографии была судимость — по статье «Вымогательство».







Около полуночи Руслан, по воспоминанию его новых знакомых, слишком набрался, и хозяин коттеджа Павел пошел его провожать. «Паша проводил его прям до дверей его дома, — рассказал Евгений Дубук, близкий друг пострадавших. — И стрелок этот сам начал пинать в свои же двери. Павел попытался успокоить, но в итоге вышла жена и мужчина ушел домой, спать».







Спустя час гости начали разъезжаться. На улице просигналило такси, все вышли со двора и столкнулись с выскочившим из дома Русланом с ружьем «Сайга». Совершенно молча он начал стрелять.





«Это было очень страшно, как в боевике каком-то, —





вспоминает тот вечер Марина Боголиб, жена одного из пострадавших (ее супругу пуля попала в кисть левой руки). — Сосед выстрелил четыре раза и у него кончились патроны, он побежал обратно к себе домой, в этот момент парни стали держать дверь дома, чтобы он не мог выйти до приезда полиции».







Три пули из четырех попали в цель. По словам Дубука, у одного из гостей, Артёма, разорвана кисть левой руки; другому парню, Максиму, стрелок попал в живот — сейчас он в реанимации. Третий пострадавший, Иван, до сих пор в коме.







«Понимаете, просто ни с того ни с сего вышел и начал стрелять, — недоумевает Алексей Жук. — Конфликтов между нами не было, разошлись мы мирно. Причем он вышел и стрелял молча. Зачем, почему — я не понимаю». Как не понимает этого, видимо, и жена пострадавшего. Алексей рассказывает:





после того как мужа забрала полиция, девушка вышла и сказала, что не знает ни что говорить в таких случаях, ни «как после этого всего в глаза вам смотреть».





Единственный, кто может объяснить, из-за чего чуть не убил трех парней и испортил жизнь своей жене и ребенку, категорически отказывается делать это. «Обвиняемый берет 51-ю статью (отказ от показаний против себя и своих близких. — А.И.) и никаких комментариев по делу не дает», — сообщили НГС.НОВОСТИ в СК России по НСО. По ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство трех лиц из хулиганских побуждений — задержанному грозит от 8 до 20 лет колонии. К этому может добавиться и статья за незаконное хранение оружие — следователи СК сейчас выясняют, была ли у стрелка лицензия.





Похожий случай произошел недавно в Боровом — там экс-полицейский ворвался на семейный праздник, застрелил соседа и попытался убить его семью из-за горящей возле дома травы.