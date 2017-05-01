Легальная запрещенка

С самого утра 1 мая по центру Новосибирска все время кто-то ходил: первыми от Дома офицеров до пл. Ленина начали двигаться политические партии, а завершились шествия традиционной яркой «Монстрацией» с интригующим главным лозунгом «Запрещена в России» на красном фоне. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на всех главных праздниках этого дня и вели онлайн-трансляцию событий . Лучшие моменты, плакаты и цитаты этого дня в Новосибирске — в нашем итоговом фоторепортаже.

Для многих 1 мая в Новосибирске ассоциируется именно с «Монстрацией» — традиция веселого шествия-карнавала с абсурдистскими лозунгами существует в Сибири уже много лет. Главный лозунг на длинной растяжке красного цвета организаторы, по обычаю, держали в секрете до старта «Монстрации». И только в 13:15 завеса тайны в буквальном смысле начала открываться: на нем было написано «**** Запрещена в России».













Как пояснил бессменный организатор шествия Артем Лоскутов, каждый может трактовать смысл написанного по-своему, но по изначальному замыслу, «в России можно поставить любое слово вместо» символов, а также это означает снежинки — т.е. символ Сибири. Лоскутов напомнил, что в этом году «Монстрацию» не согласовали в Екатеринбурге — и лозунг в главном городе шествия, Новосибирске, говорит и об этом.















Что касается Новосибирска, этой весной маршрут в мэрии утвердили на удивление легко. «Все привыкли за последние 2 года к какому-то безумию. Если оно прошло — здорово. Мне хотелось бы в это верить», — ответил организатор на вопрос журналистов, ожидает ли основатель «Монстрации» какого-то подвоха от властей в этом году. Еще в прошлом году Центральный районный суд признал его виновным в организации несанкционированной акции и оштрафовал на 20 тыс. руб.











А в мае 2017-го колонну вместе с Лоскутовым возглавила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. В конце колонны, по предварительным оценкам, шествие насчитывало около 5 тыс. человек, — шли десятки женщин и молодых людей в народных костюмах — особенно не привлекая внимания.













Главными героями Первомая были, конечно, плакаты и костюмы монстрантов. В разношерстной толпе были замечены нежные единороги, средневековые девушки, персонажи «Звездных войн», в разы увеличенные герои «Лего», элегантный мужчина на ходулях в костюме кислотного цвета, картонная «экзистенциальная треска», инопланетяне и, например, пират с резиновой птицей на плече (то ли курица, то ли попугай).



















Популярнейший участник «Монстрации» — объемный тираннозавр, с которым сфотографировались, кажется, сотни человек. Динозавр привлек внимание и полицейских, следящих за порядком. «Господин тираннозавр, пройдите в колонну», — усмирили они вольно гуляющего по Красному проспекту зверя через мегафон. На удивление послушно для кровожадной рептилии монстрант тут же влился обратно в колонну.











Сам он представился НГС.НОВОСТИ Русланом и скромно отметил, что считает самым популярным сегодня все же не себя, а Лоскутова. «Не думал о своем образе, просто пришел», — отметил тираннозавр Руслан, покачивая хвостом. По его словам, костюм он купил на AliExpress и ходить в нем не составляет никакого труда.











Еще один заметный монстрант Павел возвышался над остальными в силу роста, который приобрел за счет ходуль. Он рассказал, что побывал в своей жизни на двух «Монстрациях» — сегодня и на самой первой. Костюм из «обыкновенной плащовки» он сшил сам, а в дальнейшем, по его словам, собирается освоить 5-метровые ходули.











Современные художники Иван и Александр несли от самого Дома офицеров до оперного унитаз. Они раскрасили его под «псевдохохлому» — так художники окрестили свое творение. По словам Ивана и Александра, унитаз настоящий, а раскрашивали они его всего полдня. «Мы солнце призываем», — объяснили они сакральный смысл композиции.











«Меня зовут Ксеркс. Я царь Вавилона, по-моему», — уточнил нарядный мужчина в колеснице, чем-то напоминающий Филиппа Киркорова в лучшие его годы. Его подруги-возницы — Лиса и Кот — признались, что костюмы делали сами и начали шить еще в прошлом году.























Шествие монстрантов завершилось у оперного театра — по соседству с легкоатлетической эстафетой на пл. Ленина. Обещанного грузовика с музыкой, на который собирали в соцсетях 30 тыс. руб., они так и не дождались. Организаторы сокрушались со сцены, что техника сломалась, а деньги можно вернуть или на них отпраздновать Первомай.











Плакаты же по просьбе Лоскутова участники выбрасывать не стали. Завтра, 2 мая, на ул. Романова, 23 в 19:00 оргкомитет откроет выставку лучших плакатов.











С первой «Монстрации», проведенной в 2004 году, организаторам задают вопросы о смысле всего этого мероприятия. В ответ на очередной вопрос тележурналистов о том, нет ли у него задачи высмеять официальный Первомай, Лоскутов заметил: «Почему высмеять? Отпраздновать», — лаконично объяснил идеолог шествия.















Многие участники пришли на «Монстрацию» с митинга против коррупции, который также начался шествием по Красному проспекту в 11:00, — некоторые даже не меняли плакаты и не отлепляли желтых уточек. Правда, до пл. Ленина участники не дошли и свернули на Центральный парк. Постояв в самом парке с минуту, они вышли к воротам и устроили там акцию протеста.















«Цель все та же. В нашей стране все еще сильна коррупция, мы выступаем против нее. Пока мы еще не победили в этой борьбе», — рассказал Антон Картавин из новосибирского штаба Алексея Навального.











Протест против коррупции в праздничный день был не единственным — вместе с колонной КПРФ под предводительством мэра Анатолия Локтя прошли и дальнобойщики, которых возмущает система «Платон». Водители развернули плакаты и нарисованную фуру, которая «ехала» на пл. Ленина почему-то задом наперед.











В целом на пл. Ленина 1 мая вышли тысячи людей, несмотря на относительный для сибирского мая холод (на улице было около 8 градусов тепла и ледяной ветер). Партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и профсоюзы образовали в центре Новосибирска разноцветную необъятную толпу, поющую советскую классику и современные песни про любовь к городу и здоровому образу жизни.



















По оперативным данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, на митингах не было происшествий. «Никаких правонарушений не допущено», — отчитались полицейские.