Каратист поднял бунт

Заключенные колонии строгого режима в Тогучине устроили бунт — они повалили забор, однако спецназ вызывать не пришлось, конфликт удалось замять сотрудникам ГУФСИН. В ведомстве меж тем заявили, что была лишь «дезорганизация деятельности» колонии — на ее зачинщика возбудили дело. Неофициально в колонии говорят: бунт начался по команде авторитета, с которым надзиратели якобы обошлись слишком жестко. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности ЧП и выяснила, почему в колонии идет параллельно второе следствие: его ведут сами заключенные, которые ищут автора попавшего в Сеть видео.

Видео беспорядков в исправительной колонии № 14 в Тогучине появилось на минувших выходных: на нем видно, как с десяток кричащих заключенных раскачивают металлический забор — конструкция под их напором рушится. На втором видны уже последствия — груда металла, возле которого стоит парень в робе.





«Вот такая вот возня у нас тут произошла», — гордо комментирует заключенный, лица которого не видно.







Судя по всему, оператор — тоже заключенный. Новосибирец Кирилл Баянов, «отмотавший» шесть лет в тогучинской колонии, уверен: сняли в колонии, а в интернет выложили уже «с воли». Скорей всего, кто-то из парней скинул видео близким, те переполошились и решили распространить информацию.







Официальная позиция ГУФСИН России по НСО — бунта не было. В ведомстве пояснили, что 22 апреля в 10:00 один из осужденных, отбывающий наказание в ШИЗО (штрафной изолятор. — А.И.) отказался идти в отряд № 8 со строгими условиями. Сотрудники вроде как поговорили и утихомирили мужчину, но по пути в отряд он стал кричать о том, что его избивают. Услышав крики, «группа отрицательно характеризующихся осужденных» стала раскачивать ограждение локального сектора, в итоге повредив его.











«Их было 15 человек осужденных, которые принимали участие в повреждении сектора, — рассказала НГС.НОВОСТИ врио начальника пресс-службы ведомства Вера Сухушина. — Сейчас следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Если бы был бунт, были бы иные последствия. А родственники заключенных, как и сами заключенные, могут выдумать что угодно».







В Следственном комитете корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили, что главный зачинщик успел еще и «применить насилие в отношении сотрудника колонии», причинив последнему «физическую боль».







По словам старшего помощника руководителя управления СК России по НСО Алексея Максименко, заключенный этот пользуется авторитетом в криминальных кругах. Проходя мимо сокамерников, он крикнул, что его бьют. «Заключенные повозмущались, покричали, забор повалили, — перечисляет Максименко. — Сотрудники колонии им разъяснили, что его (авторитетного заключенного. — А.И.) никто не бил. Заключенные сразу успокоились, и беспорядков не возникло».







В СК подчеркивают, что в отношении мужчины, ударившего сотрудника колонии, возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В отношении заключенных, разрушавших ограждение, уголовные дела возбуждать не стали.







Параллельно, считают опрошенные НГС.НОВОСТИ экс-заключенные, своеобразное следствие идет и среди зэков колонии — они наверняка ищут человека, который снял и отправил «на волю» видео бунта. «Потому что это сделали по глупости. Там сейчас получат, прям жестко получат. Те, кто это снимал. За такие действия спрос будет жесткий», — считает отсидевший 6 лет в ИК-14 Кирилл Баянов.







Наличие телефонов в колонии — факт общеизвестный, хотя они там и вне закона. Из-за чего заключенные стараются лишний раз не показывать их охране. Которая, впрочем, тоже в курсе, что в отрядах есть гаджеты. «Да, хоть чаще всего и проносят "запретку" охранники, которые потом ее забирают, — вспоминает прошлую жизнь уроженец Каргата Виктор Иванов, отсидевший 3 года в Куйбышеве (ИК-12). — Но показывать, что телефоны в камере есть, нельзя — никому не нужны лишние проблемы с администрацией, чтобы этот телефон потом искали.





Даже на социальные сети — строгий запрет. Увидят, что сидел [в онлайне] — прилетит от сокамерников. Вот такие видео — это вообще за гранью.





Даже если "беспределят" сотрудники колонии — нельзя никуда отправлять. Своими силами справиться попытаются». Из эффективных мер воздействия собеседник отметил бунт или голодовку.







Сейчас в ИК-14 в Тогучине содержится 1800 осужденных. Режим строгий, большая часть сидит за убийства, грабежи и наркотики. Скандалы с использованием мобильных телефонов в колонии уже, к слову, были — младший инспектор попался на взятке, которую ему дали заключенные в обмен на две сим-карты, за что получил огромный штраф и увольнение.







Экс-заключенные колонии рассказывают: ограждение, судя по всему, ломали между 2-м и 6-м отрядами, дальше — изолятор, запретная зона и только потом частный сектор. До свободы — метров 600. Ближе всего к ИК-14 расположено кафе «У Зураба», но там в субботу отмечали свадьбу и из-за громкой музыки никто ничего не слышал, рассказала НГС.НОВОСТИ администратор кафе Светлана Воднева.





По информации НГС от источника, информированного о происходящем в колонии,





зачинщиком происшествия был заключенный, поддерживающий воровскую идею, в криминальных кругах известный как Каратист.





«Он сам провокатор. Но в этой ситуации — беспредел со стороны администрации. Началось с того, что Каратиста протащили по улице. Естественно, люди возмутились. Нельзя же так делать, это просто унижение человека», — отметил источник.







После субботнего бунта, сообщили НГС.НОВОСТИ сразу несколько родственников находящихся там заключенных, связь с зэками пропала. «Все телефоны в бараках недоступны», — сообщила жена одного из мужчин, который отбывает наказание в ИК-14.







По законам РФ, заключенным колоний запрещено иметь любую электронику, включая мобильные телефоны. За нарушение режима осужденных могут поместить в штрафной изолятор, а систематическое нарушение условий режима лишает заключенного права на досрочное освобождение.