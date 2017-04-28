Райские сотки

Новосибирцы распродают свои загородные дома за 2–3 млн рублей — в них можно жить круглый год, есть мини-коттеджи для собак, а по участкам иногда гуляют лоси и огромные совы

По-настоящему летнее тепло, пришедшее в Новосибирск, одних выгнало на городские улицы, а других — подальше от этих улиц, на природу. По информации аналитиков N1.RU, за год дачи хоть и незначительно, но подросли в цене, и сегодня дом с участком под газон или парник с помидорами — кому что больше нравится — обойдется в среднем в 910 тыс. руб. При этом выбор довольно широк: на момент подготовки материала в соответствующем разделе было опубликовано более 3,5 тыс. объявлений. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выбрала несколько наиболее интересных вариантов и узнала у экспертов, как могут повлиять на рынок новые законы.

По данным аналитической службы N1.RU, за год цена на дачи выросла на 3,4 % и к концу марта средняя стоимость дачи составила 910 тыс. руб. Аналитики, впрочем, отметили, что объем предложения сократился в среднем на 18 %: вероятно, собственники решили придержать свои дачи до улучшения спроса, предположила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.





Сейчас на продаже на N1.RU — более 3,5 тыс. дач, причем некоторые из них можно назвать, скорее, загородной резиденцией: самую дорогую дачу-коттедж в «Голубом заливе» продают за 17,9 млн руб. Организатор Рейтинга коттеджных поселков Марина Решетняк заметила, что найти идеальную готовую дачу обычно сложно. «Когда речь идет о комфортабельной даче для отдыха, а не для помидоров, то все те предложения, которые есть готовые, — это такой бюджет, что люди падают в обморок, потому что дача стоит столько же, сколько квартира», — говорит она.









Искать дачи по объявлениям вообще в принципе непросто: на дачу все-таки едут за природой, а рассматривать ее на фотографиях или пытаться понять по карте непросто. Но и объезжать все подряд общества в поисках «той самой» дачи сложно: дачных и садовых обществ в Новосибирске и пригороде очень много, считает руководитель офиса АН «Жилфонд» Сергей Жигарев.





Впрочем, справедливо возражает Марина Решетняк, если люди не иногородние и знают, где конкретно хотят отдыхать, такой вариант вполне приемлем. «Это зависит от покупателя: кому-то нравится искать объявления, переписываться с менеджерами, оставлять заявки, а кому-то жалко на это время тратить, потому что потом все равно ехать», — говорит эксперт.





Эта благоустроенная дача находится в СНТ «Майское». За 7 соток земли с домом из бруса площадью 80 кв. м, построенным в прошлом году, его владельцы просят 3,3 млн руб. Дом рассчитан на круглогодичное проживание — круглый год живут и в соседних домах, отмечается в объявлении. Также указано, что участок расположен на первой улице от реки, которая находится за дорогой, однако насчет актуальной сегодня как никогда проблемы подтопления нет ни слова.









На участке уже есть все посадки, небольшой пруд с фонтаном, а также мастерская, хозяйственные постройки, место для бани и даже небольшой собачий коттедж. В самом доме есть камин, проведена вода и даже установлена сигнализация. А вот мебель новым хозяевам достанется только за дополнительную плату, хотя нередко при покупке дачи ее можно получить бонусом.









В 5 минутах ходьбы от Ини за 3,2 млн руб. продают дачу в СНТ «Лесная стрелка». На участке в 10 соток здесь стоят дом и баня из оцилиндрованного бревна площадью 75 и 35 кв. м. Значительную часть участка занимает газон, но есть также забетонированные места для 2 машин и бассейна, а вода в доме, бане и беседке — очищенная из колодца, подчеркивается в объявлении. Вокруг дома с резными ставнями и собаками-охранниками на входе растут довольно внушительные ели и березы.









Участок с огромной липой у дома, кедрами и туями за 1035 тыс. руб. можно купить в СНТ «Авиатор» у станции «Сады». Собственник подчеркивает, что дача — крайняя, соседей у нее почти нет, зато рядом расположен домик охраны. Участок засеян спортивным газоном, есть зона для грядок, хозяева также планируют поставить беседку и бассейн. В доме зимой не живут, зато ездят отдохнуть в баню: «20 минут — и 100 градусов, внутри сделан термоэкран, долго держит тепло», — уверяет продавец, добавляя, что дороги зимой всегда чистят как до общества, так и внутри.









Аккуратный участок площадью 4 сотки с утопающим в цветах домом за 1 млн руб. продают в ДНТ «Кедр» в Первомайском районе — «на границе с сосновым бором и в пяти минутах ходьбы от озера». Рядом с баней здесь обустроили зону отдыха с искусственным прудиком, где можно поставить бассейн и поваляться в шезлонге, но есть и грядки, и фруктовые деревья. Дом обеспечен электричеством и водопроводом, а в подарок покупателю останется вся мебель, техника и садовый инвентарь.









Среди дач стоимостью до 1 млн руб. тоже немало симпатичных вариантов. Например, эту небольшую дачу возле Плотниково оценили в 900 тыс. руб.: на участке в 4 сотки здесь построен кирпичный дом площадью 62 кв. м с жилой мансардой, баня, сарай, а также туалет с хозблоком, при этом канализация и вода проведены и в дом. Кроме того, в объявлении подчеркивается, что печь в доме из шамотного кирпича, греет хорошо и долго. Дачу продают вместе с мебелью, техникой и добрыми соседями.





Часто в объявлениях указывается, что жить в доме можно круглый год и среди соседей много тех, кто и зимой домов не покидает. В ближайшее время таких людей вполне может стать больше: в Госдуме первое чтение прошел законопроект, который разрешит постоянную регистрацию даже на дачах за городской чертой, если суд признает их пригодными для жизни круглый год. Впрочем, массового бегства за город, если закон примут, ждать не стоит, считает Сергей Жигарев. «Мало просто получить участок в собственность и построить на нем индивидуальный дом с возможностью прописки. Открытыми останутся вопросы создания инфраструктуры, транспортной доступности, проведения коммуникаций», — объясняет он.





Другое новшество — возможность изымать бесхозные участки в пользу других членов дачных товариществ, но к нему эксперты отнеслись со скепсисом: подобная возможность была прописана в законах и раньше, а зарегистрированный в собственность участок просто так отнять будет очень сложно. К тому же в хороших местах земли пустуют редко.









Подбирая варианты для обзора, корреспондент НГС натыкалась порой на забавные детали в иллюстрациях дач. К примеру, несколько раз на фото гостеприимно фигурировали торты. На этой даче у бани владельцы посадили вполне правдоподобную «хозяюшку» в сарафане. Эта дача — для отдыха, подчеркивает продавец, грядок здесь нет, зато есть цветники и газон, в баню и дом заведена холодная вода, а зимой в доме встречают Новый год. Расположена дача в СНТ «Строитель» на станции «Льниха» и стоит 740 тыс. руб. — с реальным покупателем продавец готов поторговаться.





Готовность к торгу в объявлениях встречается часто. Сергей Жигарев признал, что он уместен всегда. «Когда предложений на рынке очень много, продавцам приходится идти на уступки», — заметил он. Иногда в объявлениях даже встречаются предложения обмена дачи на квартиру или машину в формате «ключи на ключи».









Минималистичный экстерьер этой дачи в Кудряшах рядом с озером Кривое скрывает довольно любопытный интерьер: например, традиционный в советское время ковер на стене здесь заменил советский же стяг с напоминанием о так и не достигнутом коммунизме. Вдоль стен на втором этаже есть ниши-кладовки, к дому пристроена банька, а на участке — теплицы и скважина с колонкой. За эту дачу на 4 сотках владелец просит 370 тыс. руб. и честно предупреждает: в последнее время участок стало подтапливать, а заниматься дачей некому.





Чаще всего владельцы причину продажи дачи не указывают, а если указывают, то обычно это переезд в другой город. Впрочем, иногда встречаются и грустные житейские объяснения: к примеру, одну из дач продают, потому что у владельцев больше нет автомобиля, чтобы на нее ездить.





В числе преимуществ иногда тоже встречаются довольно экстравагантные: огнеупорные туалеты, строительство веранды или постельное белье в подарок, соседство с «лосями, гигантскими совами и др. дичью». Хотя и не исключено, что кто-то ищет себе именно такую дачу.