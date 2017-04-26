«Тут никому не нужны паспорта и золото, но всем нужна еда»

Сибирячка, которая путешествует по Латинской Америке с подругами, добралась до Кубы — она оказалась на черном рынке, где из-под полы продают привычные сибирякам продукты

Оказаться в жаркой Гаване, полакомиться дефицитными продуктами и влиться в повседневный ритм жизни коммунистического мегаполиса — именно этим занимались три сибирячки в апреле, пока в Новосибирске таял снег. Корреспондент НГС.НОВОСТИ следит за приключениями Кати Николаевой, которая бюджетно путешествует по Латинской Америки — на Кубе путешественница стала своей, ей удалось заглянуть чуть дальше туристических тропинок и рассказать интересные факты о карибском коммунизме.

Сибирячка Катя Николаева, которая отправилась с двумя подругами в авантюрную поездку по Южной и Центральной Америке, добралась до Кубы. Напомним: девушка с подругами поехала в путешествие практически без денег, но тем не менее планирует объехать Латинскую Америку, а потом добраться и до Аляски.





Сейчас путешественницы уже три недели находятся на Кубе, и в своем микроблоге они публикуют наблюдения и необычные истории о стране. Например, недавно они побывали на черном рынке в Гаване, где оказались благодаря желанию поесть блинов.

Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Апр 23 2017 в 1:38 PDT

«Как законопослушный tovarisch, до этого момента я знала только о существовании черных рынков валюты, паспортов и драгметаллов. Во-вторых, это, пожалуй, самые ценные вещи в современном мире, которые дают любому человеку свободу. Но не на Кубе. На Острове свободы никому не нужны паспорта и золото, но всем нужна еда», — пишет Катя в своем микроблоге. Продукты на семью там выдают по карточкам, как и в СССР. Список довольно скудный, но не голодный: рис, макароны, сливочное масло, хлеб, мука, курица, свинина, перечисляет девушка.







«Но вот молоко, например, полагается только новорожденным. И нигде в стране за деньги его не найти», — удивляется она. По словам путешественницы, в некоторых магазинах иногда появляется ультрапастеризованное обезжиренное, или leche evaporada, концентрированное молоко — на вкус оно, как разбавленная водой сгущенка.



Но существуют черные рынки продуктов, где люди перепродают детское молоко, деревенские яйца, даже картошку, которой на Кубе тоже нет.





«Для каждого хоста (человек, у которого путешественницы гостят в стане. — В.Т.) обычно мы готовим благодарственные блинчики, казалось бы, что проще — мука, молоко, яйца, сахар. Традиционно, вкусно, дешево, сердито. Ха», — пишет Катя.



Муку девушки нашли с третьей попытки, но с молоком и яйцами вышло целое приключение. 3,5 часа они катались по Гаване на машине, заезжали на рынки, в магазины, один раз даже гнались за людьми на улице, чтобы узнать, где они нашли яйца, — все без толку.





«Синан (хост на Кубе. — В.Т.) совсем отчаялся и решил воспользоваться своими связями с нелегальными яйцами (боги, что может быть абсурднее этой фразы?!)» — рассказывает Катя.

Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Апр 14 2017 в 9:40 PDT

На рынке после долгих переговоров им удалось купить яйца за 5 долл.







«Молоко сможешь найти в магазине на углу 44-й и 5-й, скажи, что от Хорхе. На следующей неделе появится кое-что поинтереснее... Возможно, получится достать сметану. Ты знаешь, где меня найти», — так описывает диалог на рынке девушка в своем «Инстаграме».







Итого: 5 долл. за яйца, 1,5 за молоко, при средней зарплате в 25 долл. в месяц. По мнению девушек, даже с новосибирскими зарплатами (которые выше как минимум в 10 раз) 300 руб. за яйца — не слишком адекватная цена. Но приключение, по ее словам, того стоило: Синан влюбился в «русские тортильи».





Дальше путешественницы планируют отправиться в Мексику. Бюджет за месяц проживания на Кубе составил около 20 тыс. руб. на каждую.