Год без Шило
Год назад Новосибирск попрощался с Ростиславом Шило — НГС.НОВОСТИ посмотрели, как живет зоопарк после ухода его директора
26 апреля будет ровно год, как ушел из жизни директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило. За это время у зоопарка сменилось название, появился новый директор, открылся пингвинарий, редкие животные принесли потомство. К лету у озера появится памятник Ростиславу Шило, где он будет изображен смотрящим на воду. НГС.НОВОСТИ побывали в зоопарке через год после ухода его директора — и попытались понять, каким он стал за это время и что думают о переменах новосибирцы.
26 апреля прошлого года не стало директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило, который ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. При нем зоопарк превратился в одно из любимых мест отдыха и стал достопримечательностью, притягивающей туристов.
Самого Шило и любили, и побаивались, и недолюбливали за категоричную прямоту. Его запомнили как, пожалуй, самого необычного директора муниципальной структуры — который разъезжает по территории на УАЗике, не боится признаваться в увлечении охотой, гладит через прутья решетки тигра... Хоронили Ростислава Шило всем городом — на церемонию прощания пришли тысячи новосибирцев.
После смерти Шило обязанности директора возложили на его сына Андрея. Уже через два месяца мэр Анатолий Локоть подписал приказ о его назначении директором зоопарка. С июля прошлого года зоопарк сменил и название — теперь он называется Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.
Буквально через месяц, рассказал в минувший понедельник Андрей Шило, на территории парка поставят памятник Ростиславу Александровичу: скульптура уже готова, памятник установят у озера.
«Мы всю жизнь были рядом, вместе, все планы были известны. Мы продолжаем дальше воплощать эти идеи, мысли, задачи, поставленные нам на многие годы. Дальше нам удастся их все воплотить со временем, — рассказал Андрей Шило. — Пока мы будем завершать все, что планировал Ростислав Александрович».
Одна из идей Ростислава Шило, которую удалось воплотить за последний год, — это открытие павильона с пингвинами и мелкими приматами. В июле прошлого года в Новосибирском зоопарке поселились семь пингвинов Гумбольдта, по соседству с которыми теперь живет полсотни маленьких обезьян.
В августе прошлого года состоялось долгожданное открытие дельфинария, который Ростислав Шило задумал построить еще в 2006 году и искал инвестора. Строительство тогда началось, несмотря на многочисленные протесты зоозащитников. Сейчас дельфинарий не входит в структуру зоопарка, билет туда нужно покупать отдельно. Тем не менее новосибирцы считают это событие одним из самых ключевых в истории зоопарка за последний год.
«Дельфинарий только разве что открыли. "Чашку Кофе", где все втридорога», — отметила единственное, на ее взгляд, изменение сибирячка Мария, которая регулярно бывает в зоопарке с ребенком.
«Иногда возникают мысли, чего не хватает, может быть детских комнат, много приходят — покормить ребенка, переодеть. Пару комнат на весь зоопарк, как в торговых центрах, было бы достаточно», — рассуждает другая посетительница зоопарка Елена.
Большинство опрошенных корреспондентом горожан, гулявших по зоопарку, затруднились ответить, что же здесь изменилось за последний год, отметив лишь, что «по-прежнему зелено, чисто, хорошо».
Некоторые, правда, увидели, что стало больше строек. Несколько человек попросили, чтобы в зоопарке начали продавать корм для животных — помимо рыбы белым медведям, например, и морковку для лошадей.
25 апреля, накануне годовщины со дня смерти Ростислава Шило, в зоопарке полным ходом шли уборка и строительные работы — возле фонтана рабочие укладывали новую тротуарную плитку: «В старой образовались ямки», — объяснили они.
На пути к озеру, если свернуть от главного входа направо, началось строительство кирпичного сооружения — по словам работников, там «будет торговля».
В зоне аттракционов работает фонтан, кафе расставили свою плетеную мебель. Сотрудники зоопарка чистят территорию, укладывая в мешки убранные листья и траву. Место установки памятника Ростиславу Шило уже видно — возле озера построили кирпичную стену и привезли постамент.
Еще одно важное событие в жизни зоопарка — рождение белого медвежонка, которому дали имя Ростик. Так же как и его сестра Шилка, он стал любимцем публики. Сейчас у вольера для белых медведей идут работы. Недавно зоопарк заключил договор на изготовление и установку стеклянного ограждения у белых медведей. Кроме того, в будущем зоопарк решил наполнить вольер искусственным льдом.
В конце прошлого года зоопарк также заключил контракты еще на несколько видов работ, в том числе на ремонт павильона «Тропический мир», зимнего павильона для мелких обезьян и пингвинов, павильона для теплолюбивых животных, вольеров барсов, львов и лигра, тайр и северных оленей.
Пожалуй, не самым приятным нововведением в зоопарке стало повышение цен на билеты, которое случилось впервые за последние три года. Теперь входной билет для взрослого стоит 300 руб., детский для посетителей в возрасте от 7 до 16 лет и льготный (для студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий) — 150 руб. Раньше билеты стоили 250 и 100 руб. соответственно.
Руководство зоопарка объяснило повышение инфляцией и соответственно ростом расходов на содержание животных.
Стоит отметить, что прежде всего Новосибирский зоопарк всегда славился тем, что здесь размножались редкие виды животных. У многих появилось потомство и в этом году.
Побывав в зоопарке, замечаешь, что он продолжает жить своей жизнью, правда, уже без Ростислава Шило. Теперь посетители могут его увидеть лишь на фотографии, которая стоит возле кафе с павлинами. На портрете написано: «Обними дерево, приласкай травинку, поговори с восходящим солнцем, полюбуйся на животных, и тебе станет легче на душе». Ощущение, будто он только что сказал это, выйдя из своего УАЗа. И привычно закурил свою неизменную «беломорину».
Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой