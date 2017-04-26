Год без Шило

Год назад Новосибирск попрощался с Ростиславом Шило — НГС.НОВОСТИ посмотрели, как живет зоопарк после ухода его директора

26 апреля будет ровно год, как ушел из жизни директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило. За это время у зоопарка сменилось название, появился новый директор, открылся пингвинарий, редкие животные принесли потомство. К лету у озера появится памятник Ростиславу Шило, где он будет изображен смотрящим на воду. НГС.НОВОСТИ побывали в зоопарке через год после ухода его директора — и попытались понять, каким он стал за это время и что думают о переменах новосибирцы.

26 апреля прошлого года не стало директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило, который ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. При нем зоопарк превратился в одно из любимых мест отдыха и стал достопримечательностью, притягивающей туристов.





Самого Шило и любили, и побаивались, и недолюбливали за категоричную прямоту. Его запомнили как, пожалуй, самого необычного директора муниципальной структуры — который разъезжает по территории на УАЗике, не боится признаваться в увлечении охотой, гладит через прутья решетки тигра... Хоронили Ростислава Шило всем городом — на церемонию прощания пришли тысячи новосибирцев.





Рысь в Новосибирском зоопарке





После смерти Шило обязанности директора возложили на его сына Андрея. Уже через два месяца мэр Анатолий Локоть подписал приказ о его назначении директором зоопарка. С июля прошлого года зоопарк сменил и название — теперь он называется Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.







Птицы на озере в зоопарке





Буквально через месяц, рассказал в минувший понедельник Андрей Шило, на территории парка поставят памятник Ростиславу Александровичу: скульптура уже готова, памятник установят у озера.







Новосибирский зоопарк





«Мы всю жизнь были рядом, вместе, все планы были известны. Мы продолжаем дальше воплощать эти идеи, мысли, задачи, поставленные нам на многие годы. Дальше нам удастся их все воплотить со временем, — рассказал Андрей Шило. — Пока мы будем завершать все, что планировал Ростислав Александрович».







В этом году у обезьян появился отдельный павильон





Одна из идей Ростислава Шило, которую удалось воплотить за последний год, — это открытие павильона с пингвинами и мелкими приматами. В июле прошлого года в Новосибирском зоопарке поселились семь пингвинов Гумбольдта, по соседству с которыми теперь живет полсотни маленьких обезьян.







Пингвинарий в зоопарке





В августе прошлого года состоялось долгожданное открытие дельфинария, который Ростислав Шило задумал построить еще в 2006 году и искал инвестора. Строительство тогда началось, несмотря на многочисленные протесты зоозащитников. Сейчас дельфинарий не входит в структуру зоопарка, билет туда нужно покупать отдельно. Тем не менее новосибирцы считают это событие одним из самых ключевых в истории зоопарка за последний год.







Дельфинарий





«Дельфинарий только разве что открыли. "Чашку Кофе", где все втридорога», — отметила единственное, на ее взгляд, изменение сибирячка Мария, которая регулярно бывает в зоопарке с ребенком.







Новосибирцы в зоопарке





«Иногда возникают мысли, чего не хватает, может быть детских комнат, много приходят — покормить ребенка, переодеть. Пару комнат на весь зоопарк, как в торговых центрах, было бы достаточно», — рассуждает другая посетительница зоопарка Елена.







Посетители Новосибирского зоопарка





Большинство опрошенных корреспондентом горожан, гулявших по зоопарку, затруднились ответить, что же здесь изменилось за последний год, отметив лишь, что «по-прежнему зелено, чисто, хорошо».





Жители города попросили продавать в зоопарке больше корма для животных





Некоторые, правда, увидели, что стало больше строек. Несколько человек попросили, чтобы в зоопарке начали продавать корм для животных — помимо рыбы белым медведям, например, и морковку для лошадей.







Фонтан в зоне аттракционов зоопарка





25 апреля, накануне годовщины со дня смерти Ростислава Шило, в зоопарке полным ходом шли уборка и строительные работы — возле фонтана рабочие укладывали новую тротуарную плитку: «В старой образовались ямки», — объяснили они.





Укладка тротуарной плитки у главного входа в зоопарк





На пути к озеру, если свернуть от главного входа направо, началось строительство кирпичного сооружения — по словам работников, там «будет торговля».





Строительство новых вольеров





В зоне аттракционов работает фонтан, кафе расставили свою плетеную мебель. Сотрудники зоопарка чистят территорию, укладывая в мешки убранные листья и траву. Место установки памятника Ростиславу Шило уже видно — возле озера построили кирпичную стену и привезли постамент.





Памятник Ростиславу Шило установят через месяц





Еще одно важное событие в жизни зоопарка — рождение белого медвежонка, которому дали имя Ростик. Так же как и его сестра Шилка, он стал любимцем публики. Сейчас у вольера для белых медведей идут работы. Недавно зоопарк заключил договор на изготовление и установку стеклянного ограждения у белых медведей. Кроме того, в будущем зоопарк решил наполнить вольер искусственным льдом.







Белые медведи в зоопарке





В конце прошлого года зоопарк также заключил контракты еще на несколько видов работ, в том числе на ремонт павильона «Тропический мир», зимнего павильона для мелких обезьян и пингвинов, павильона для теплолюбивых животных, вольеров барсов, львов и лигра, тайр и северных оленей.







Ремонт вольера для белых медведей





Пожалуй, не самым приятным нововведением в зоопарке стало повышение цен на билеты, которое случилось впервые за последние три года. Теперь входной билет для взрослого стоит 300 руб., детский для посетителей в возрасте от 7 до 16 лет и льготный (для студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий) — 150 руб. Раньше билеты стоили 250 и 100 руб. соответственно.







Манул в Новосибирском зоопарке





Руководство зоопарка объяснило повышение инфляцией и соответственно ростом расходов на содержание животных.







Животные в Новосибирском зоопарке





Стоит отметить, что прежде всего Новосибирский зоопарк всегда славился тем, что здесь размножались редкие виды животных. У многих появилось потомство и в этом году.







Портрет Ростислава Шило в Новосибирском зоопарке





Побывав в зоопарке, замечаешь, что он продолжает жить своей жизнью, правда, уже без Ростислава Шило. Теперь посетители могут его увидеть лишь на фотографии, которая стоит возле кафе с павлинами. На портрете написано: «Обними дерево, приласкай травинку, поговори с восходящим солнцем, полюбуйся на животных, и тебе станет легче на душе». Ощущение, будто он только что сказал это, выйдя из своего УАЗа. И привычно закурил свою неизменную «беломорину».