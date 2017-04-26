«Пионер» ушел на пенсию

В центре Новосибирска закрывается легендарный кинотеатр со 100-летней историей — из него вывозят батареи, но продолжают крутить в оставшихся залах «Форсаж» и «Кухню»

С кинотеатра «Пионер», который проработал в центре Новосибирска на ул. Горького более 100 лет, сняли рекламные конструкции и начали вывозить имущество. В конце мая Арбитражный суд НСО должен решить, насколько быстро компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» должна освободить помещения, чтобы их занял городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Здание «Пионера» принадлежит мэрии, аренда кинокомпании уже давно закончилась, а театр Афанасьева уже даже посадил внутрь своего охранника. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в «Пионере», из которого спешно вывозят остатки оборудования, и прогулялись по стремительно пустеющим зрительным залам.





С кинотеатра «Пионер», который работал в центре Новосибирска с 15 января 1910 года (с некоторыми перерывами в почти вековой истории кинопоказа в этом месте, когда в доме купца Ерофева был открыт электро-театр «Фарс»), сняли рекламные конструкции и из его здания стали вывозить имущество.











В конце мая Арбитражный суд НСО решит вопрос: насколько быстро компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» должна освободить помещения, чтобы их занял городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Принадлежащее мэрии здание уже давно передано в управление городскому драмтеатру. Это, кстати, подтвердили и в самом театре.











В качестве нового места, куда перевезут оборудование, фигурировал муниципальный кинотеатр «Маяковский», которые якобы предлагали «АртСайнсу» в качестве некой компенсации за «Пионер». Это отчасти подтвердила и руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова: «Предлагали им перейти в "Маяковский", чтобы это было такое дружественное расставание. Но они, к сожалению, ведут себя неприлично. Никакие договоренности не соблюдают».











В качестве примера «неприличного поведения» Терешкова отметила то, как в «Пионере» демонтировали батареи из давно неработающего 4D-зала. На что в самой кинокомпании пояснили: в начале 2000-х кинотеатр передали «АртСайнсу» в абсолютно разрушенном состоянии — в здании были фактически только стены. «АртСайнс», заметили в кинокомпании, восстановил все внутри и даже за свой счет увеличил здание: сзади добавилась пристройка, в которой разместился зал «Комета». На фото: «Пионер» изнутри в 2002 году.











В 90-е годы в «Пионере» находился молодежный культурный центр, где проходили рок-концерты, работала музыкальная студия Сергея Бугаева и, как вспоминают новосибирцы, даже был полузакрытый гей-клуб. Как кинотеатр «Пионер» вновь заработал 11 марта 2004 года. Сейчас у входа в подвал, где раньше были 2 кинозала, сидит охранник театра Афанасьева.











Кинотеатр в этом месте города с самого начала, с «Фарса», постоянно делил стены с различными театрами и другими заведениями. Закрывшийся «Фарс» сменил кинотеатр «Модерн», а в годы Гражданской войны в здании была мастерская по изготовлению телег, бричек, экипажей. В 1924-м на этих площадях появились районный клуб Ленинского комсомола и клуб «Юных ленинцев», но через 2 года здесь снова заработал кинотеатр, рассказал краевед Константин Голодяев.











В 1930 году сюда въехал ТЮЗ, а в 1935–36 годах ТЮЗ переехал в Дом Ленина, меняясь местами с кинотеатром «Юнгштурм». В августе 1941 года «Юнгштурм» освобождает место кинотеатру «Октябрь» (ныне «Победа»), который в свою очередь освободил место эвакуированному заводу им. Коминтерна. В сентябре того же года появилось название «Пионер». В декабре 1944 года в здании начался ремонт, но из-за недоделок «Пионер» закрыли, а ответственные за ремонт были привлечены к уголовной ответственности.











Вновь кинотеатр открылся здесь в октябре 1946 года. Но уже в 1950-м был разработан проект по реконструкции кинотеатра под музей русской культуры. Однако грандиозный проект воплотить не удалось, и с тех пор кинотеатр имеет тот вид, к которому все и привыкли. На фото: «Пионер» в 50-е годы.











«Пока кинотеатр, точнее два зала, "Астероид" и "Комета", полноценно работают до конца мая. В этом плане ничего не изменилось», — пояснили в кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн». Билеты стоят от 60 до 250 руб., в зависимости от льгот зрителя, времени сеанса и формата фильма.











«Бывает, что на дневном сеансе в зале всего 3-4 человека. Но по выходным людей приходит больше — порой полные залы (в каждом зале в пределах 200 кресел. — И.К.). Сейчас хорошо собирают зрителя "Форсаж-8" и "Кухня". На "Время первых" поначалу хорошо шли, даже целыми школьными классами, а потом — плохо», — рассказала администратор кинозала.











Театр Афанасьева заедет в здание «Пионера» только после ремонта, который проведет муниципалитет, пояснила директор городского драматического театра Наталья Сырых.