В объезд по грядкам

Мэрия Новосибирска начала переговоры с компаниями, которые построят дублер ул. Большевисткой — новая магистраль пройдет по ул. Зыряновской, где сейчас раскинулся частный сектор и ходят трамваи. Дублер, по задумке властей, должен хотя бы частично избавить транспорт от необходимости подолгу стоять в пробке в районе автовокзала. Ради этого придется снести часть домов в частном секторе — жильцы уже заявили, что готовы продать свои участки не меньше чем по 1,5 млн за сотку. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте будущего строительства и подробно изучили проект новой автомагистрали.

На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что 1 июня пройдут публичные слушания по проекту строительства новой автодороги на ул. Зыряновской, которая должна частично стать дублером ул. Большевистской. О проекте расширения Зыряновской власти начали говорить еще 10 лет назад, когда речь шла о планах развития жилищного строительства Октябрьского района. В 2013 году глава Октябрьского района сообщил, что скоро начнется реализация проекта строительства 4-полосной магистрали, которая свяжет Зыряновскую с Восходом.





Власти назначили публичные слушания по строительству новой дороги на Зыряновской





Как рассказал главный архитектор города Виктор Тимонов, который входит в оргкомитет по подготовке публичных слушаний, сейчас обсуждаются границы участка и зонирование территорий, где начнется строительство.





На схеме, опубликованной на сайте мэрии, участок обозначен в границах от ул. Серебренниковской до Восхода. По словам Тимонова, новая автодорога позволит объехать развязку возле автовокзала, на которой практически постоянно образуется пробка.







Разрушенные дома в частном секторе на ул. Зыряновской





В проекте предусмотрены разноуровневые развязки с примыканием к Ипподромской. «Трамвай, конечно, остается однозначно. И параллельно будет идти расширение и пробивка Зыряновской», — уточнил главный архитектор.







Он рассказал, что власти уже ведут переговоры с инвесторами (названия компаний пока не разглашают) и рассчитывают завершить строительство не позже 2020 года. Сумму проекта чиновник озвучить отказался, сославшись на то, что все будет посчитано, когда появится проектно-сметная документация.







Корреспонденты побывали на одном из отрезков ул. Зыряновской, где планируют расширять дорогу. Несмотря на то что это в пяти минутах езды от оперного театра, выглядит место как захолустная окраина. Вдоль трамвайных путей — узкая полоска дороги, по которой едут машины и идут пешеходы. Остановок нет: пассажиры ждут трамвай посреди дороги.





В частном секторе, первая линия которого по проекту попадает под снос, дома уже полуразрушены — от нескольких остались лишь стены, а участки завалены мусором.







Часть домов, запланированных под снос, уже давно оставлены жильцами





Житель Новосибирска Андрей Н., который живет в одном из попадающих под снос домов, рассказал, что за последние пять лет их несколько раз предупреждали, что дом находится на участке строительства новой дороги. «В последний раз приходили, говорили, что в этом месяце будут сносить. Уже никто не верит», — смеется Андрей.







Жители частного сектора на Зыряновской оценили сотку своего участка минимум в 1,5 млн руб.





По его словам, в середине апреля представители власти обещали собрать людей из соседних домов, чтобы обсудить возможные варианты их переселения, однако пока никто не приходил. «Они сказали — подыскивайте варианты. Либо есть такой — вы три года погуляете, а потом в новый дом заселитесь», — поделился молодой человек.







Несколько лет назад им предлагали переселиться в квартиру на МЖК, вспоминает он, однако семья отказалась, потому что ребенок ходил в школу поблизости. «Приходили люди из разных мест. Уже знаете, как весело за этим наблюдать. Половину улицы снесли и все, остыли», — подытожил Андрей.







По словам его соседа, представившегося Олегом, часть домов по этой улице уже давно снесли, — раньше там жили цыгане, «потом их разогнали участковые».





Участок ул. Зыряновской, где будет проходить новая дорога





Как рассказал Тимонов, пока нет определенных вариантов решения жилищного вопроса, потому что инвестор не определен. «Это не мэрия будет сносить. Придет инвестор, который будет вести подготовительные работы, застройку. Он с людьми будет договариваться, оценивать размер компенсации, квартиры искать для переселения и так далее», — пояснил он.







Переговоры, судя по всему, будут долгими: местные жители заявили НГС.НОВОСТИ, что сотка земли на этой территории стоит не меньше 1,5 млн руб. — и на меньшие компенсации от будущего инвестора они вряд ли согласятся.





По мнению главного архитектора города, будущая автодорога будет дублировать Большевистскую лишь частично.





Схема зонирования участка новой автодороги





«На самом деле ул. Кирова у нас планировалась как дублер Большевистской, когда она уходит на Выборную. Но, чтобы Кирова сделать полноценным дублером, там нужно снести огромное количество домов, расширить ее. И это еще было в планах советских времен. С тех пор финансовые возможности не позволяли реализовать этот проект, хотя мост через Клещиху сделали, — объяснил архитектор. — Ситуацию может разрядить Восточный обход. Если Восточный обход пройдет, перемкнет от Академгородка на ГБШ и дальше, в сторону Пашино. Тогда, хоть это и будет крюк, часть транспорта будет уходить на Восточный обход».





Также он подчеркнул, что у города нет другого выхода, как строить Зыряновскую, расширять Кирова и заканчивать строительство Восточного обхода — это проекты, которые «позволят транспорту дышать».

